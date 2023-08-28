Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер

Том Купер підготував короткий звіт станом на 26 серпня та уточнення від 27-го. Тривають запеклі бої, але " подій стратегічного чи навіть оперативного рівня важливості не відбулось. Тим не менш є успіхі. Але деякі новини залишаються за кадром – оскільки не підтверджені.

26 серпня. Ще один короткий звіт, щось середнє між "повернувся до роботи" і "ще не повернувся".

Загалом, поки мене не було, не відбулося жодних "великих" подій стратегічного чи навіть оперативного рівня важливості. Тим не менш, бойові дії тривають і стають особливо запеклими - особливо на півдні України. Обидві сторони повідомляють про "важкі" втрати багатьох своїх підрозділів.

Повітряна/ракетна війна. Українська атака на позиції 31-ї дивізії

"Головною новиною" в цьому аспекті війни останніх днів стала українська атака на позиції російської 31-ї дивізії протиповітряної оборони 21 або 22 серпня. Остання відповідає за протиповітряну оборону окупованого Криму і включає, серед іншого, чотири бригади, оснащені ЗРК С-400 (звітна назва ASCC/НАТО "SA-21 Growler"). Звичайно, понад 40 пускових установок С-400, які росіяни мають у Криму, захищені додатковими підрозділами, що мають на озброєнні ЗРК "Панцир" (SA-22; щонайменше 24 пускові установки), "Торс" (SA-15; щонайменше 12 пускових установок) і "Бук" (SA-17; щонайменше 12 пускових установок) меншої дальності.

Основні позиції дислокації 31-ї дивізії (за годинниковою стрілкою, як завжди): Джанкой, Федосія, Севастополь та Євпаторія.

Так, 21 або 22 серпня ЗСУ застосували модифіковані протикорабельні ракети "Нептун" для нанесення удару по 3-му радіотехнічному полку (див.: РЛС) 31-ї дивізії протиповітряної оборони за межами селища Маяк. Крім того, були виведені з ладу РЛС "Небо-М" і "Каста-2Е2", дислоковані на мисі Тарханкут. Ба більше, українці провели атаку свого спецназу, який підняв над Кримом прапор України - вперше з 2014 року.

Таким чином, українці відкрили шлях близько 40 безпілотникам, які в ніч на 25 серпня атакували російські бази в Сімферополі, Севастополі, Саках, під Меганом і на Тарханкуті. Днем пізніше вони також завдали удару по штабу 126-ї бригади берегової оборони в Перевальному. Більше про це в "частині 3" моєї "перерваної" статті про святих, громи і блискавки...

І ще: українські безпілотники завдають ударів по Москві майже щодня.

З російського боку: протягом останнього тижня вони здійснювали спорадичні, маломасштабні повітряні удари, удари крилатими ракетами та удари баражуючими БПЛА по цілях на півдні України. Загалом ППО заявили про 93% успіху проти "Шахедів-136" і 100% проти крилатих ракет, але, схоже, не досягли успіху щодо такої зброї, як високоточні керовані ракети Х-59, випущені з Су-34.

Битва за Донбас. Безперервні та безуспішні російські атаки

Куп'янськ-Сватове-Кремінна... безперервні та безуспішні російські відволікаючі атаки в районах Новоєгорівки, Кремінної та Білогорівки, з деякими українськими контратаками.

Бахмут... багато російських атак на північ від зруйнованого міста протягом майже тижня, з використанням великої кількості танків і бойових машин піхоти. Більшість з них були швидко відбиті - за допомогою комбінації мінних полів (встановлених Україною) і артилерії ЗСУ. Повідомлялося про незначне просування українських військ на захід від Залізнянського.

Авдіївка... невдалі російські атаки в районах Новомихайлівки та Мар'їнки, а також Невельського...

Український контрнаступ. З'явилося багато новин про південь Запорізької області

За кілька днів "нероботи" з'явилося багато новин про те, що відбувається на півдні Запорізької області. Також є кілька виправлень. На жаль, є й такі речі, які все ще "вкриті туманом війни"...

Старомлинівка...(35-а загальновійськова армія)...у відповідь на попередню українську кліщову атаку на Старомлинівку росіяни почали перекидати 336-ту бригаду морської піхоти та 5-ту танкову бригаду на фланги своєї оборони цього селища.

Токмак... (58-а російська армія) ...головна новина полягає в тому, що приблизно 24-25 серпня ЗСУ увійшли в Новопрокопівку. Невідомо, як далеко вони зайшли на даний момент. Росіяни почали повідомляти про село, яке утримували 56-й і 108-й полки ВДВ (обидва 7-ї дивізії ВДВ), як про "втрачене", і це вже два дні тому. Приблизно в той же час українці повідомили про передислокацію в село 503-ї мотострілецький полк.

Щодо ділянки фронту від Новопрокопівки через висоту 166 до Вербового: ЗСУ начебто розгорнули 46-ту повітряно-десантну бригаду на цій ділянці, але в іншому - тиша. За одним винятком: я отримав заперечення, що ЗСУ дійшли до висоти 166.

російські джерела повідомляють, що їхня лінія фронту була "прорвана на двох ділянках"; крім того, деякі з них вказують на те, що половина Вербового має бути під контролем ЗСУ. З району Новопокровки також повідомляють про запеклі бої.

Далі в (російському) тилу українська артилерія (інтенсивно) обстрілює Червоногірку і Очеретувате, приблизно за 10 км на південь від лінії фронту, а також Новофедорівку, на північний схід від Вербового. Повідомляється, що російська артилерія на цій ділянці фронту "не активна", тобто "заглушена" українською артилерією. Проте, всрф розгортають велику кількість "Ланцетів", мінометів, Су-25 (було заявлено, що один або два з них були збиті "в районі Роботиного"), а також - в середньому - 9-10 планерних бомб МПК/УМПК з Су-34 на день.

Дніпро... Схоже, у російській 205-й мотострілецькій бригаді не все гаразд. Принаймні, незадоволені родичі її військовослужбовців. Вони повідомляють, що підрозділ оточений (звісно, українцями, жодних марсіан) в районі Козачі Лагері, його посилають у безглузді контратаки, в яких він зазнає великих втрат, а сусідні підрозділи відмовляються прийти на допомогу. Якщо це правда, то це означає, що плацдарм ЗСУ в цьому районі не тільки "все ще існує", але й дуже активний.

В іншому випадку, як на мене, найважливішою новиною з цього району є створення 18-ї загальновійськової армії. Вона входить до складу оперативно-тактичного угруповання "Дніпро" і дислокується на південному березі Дніпра, навпроти Херсона. Його ядром є XXII армійський корпус з 47-ю мотострілецькою дивізією. Іншими словами: росіяни продовжують процес виведення своїх підрозділів з цього сектору та перекидання їх на підкріплення 58-й армії, що перебуває у скрутному становищі.

Оновлення за 27 серпня 2023. Минулої ночі українці завдали удару з БПЛА по авіабазі Халіно/Курськ. Було задіяно до 16 БПЛА.

Повідомляється про знищення одного радара, пов'язаного з ЗРК С-300, двох "Панцирів", до чотирьох Су-30 і одного МіГ-29.

... і, починаючи з 2 дня, зростає кількість додаткових повідомлень про "прорив" в районі Вербового.

(Щоправда, я досі не впевнений щодо точної локалізації: одні кажуть, що прорив у село, інші - через висоту 166 тощо... поняття не маю, що відповідає дійсності, а що ні).

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