Чому так важливо медитувати?
Існує побутове уявлення про те, що медитація — це спосіб входження в несвідомий трансовий стан, який навіть порівнюють з ефектом від психоактивних препаратів. Насправді, медитація — це довільний, повністю контрольований процес управління своєю свідомістю та розумом.
Звичайний стан нашого розуму — це автоматичний процес, на який впливають такі фактори, як: реклама, нав’язлива пісня з ютубу, прокручування емоційних подій з минулого, а також - фізичний стан тіла, збалансованість харчування, час, якість сну та відпочинку.
У східних традиціях розум порівнюють з тривожною мавпою, диким биком або не контрольованим слоном — яких в процесі духовної практики намагаються змирити, приборкати та заволодіти.
Розвиваючи здатність концентрації у нас з’являється дві важливі навички для взаємодії з власною свідомістю: уважність — тобто здатність помічати як те, що відбувається довкола і всередині тіла, та алертність — здатність швидко реагувати на події.
Коли ми досягаємо стійкої концентрації та додаємо уважність і пильність, ми здобуваємо таку всіма бажану усвідомленість. Медитувати можна на справді будь-де, головне ваше бажання.
"Три хвилини медитації"
Хвилина 1: займіть зручну для вас позу, закрийте очі, розслабтеся, спостерігайте за тим, що відбувається у вашому тілі. Поспостерігайте а за думками, як за картинками в галереї.
Хвилина 2: переведіть свою увагу на дихання, концентруйтесь тільки на тому, як ви вдихаєте та видихаєте.
Хвилинка 3: розширте свою увагу на все тіло, подумайте, як ви себе відчуваєте, яка ваша поза?
Насолоджуйтесь власною усвідомленістю та не давайте тривогам та страхам забирати ваші дорогоцінні миті життя.
Джерело : канал у соціальний мережі телеграм https://t.me/psy_support
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