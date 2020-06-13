Чому так важливо медитувати?

А як ви ставитеся до медитацій?

Чи ви ще продовжуєте думати, що це справа, яку можуть робити тільки люди певного духовного спрямування, які в процесі "контактують" з іншими світами через добре знайомий "Оммммм".

Існує побутове уявлення про те, що медитація — це спосіб входження в несвідомий трансовий стан, який навіть порівнюють з ефектом від психоактивних препаратів. Насправді, медитація — це довільний, повністю контрольований процес управління своєю свідомістю та розумом.

Звичайний стан нашого розуму — це автоматичний процес, на який впливають такі фактори, як: реклама, нав’язлива пісня з ютубу, прокручування емоційних подій з минулого, а також - фізичний стан тіла, збалансованість харчування, час, якість сну та відпочинку.

У східних традиціях розум порівнюють з тривожною мавпою, диким биком або не контрольованим слоном — яких в процесі духовної практики намагаються змирити, приборкати та заволодіти.

Розвиваючи здатність концентрації у нас з’являється дві важливі навички для взаємодії з власною свідомістю: уважність — тобто здатність помічати як те, що відбувається довкола і всередині тіла, та алертність — здатність швидко реагувати на події.

Коли ми досягаємо стійкої концентрації та додаємо уважність і пильність, ми здобуваємо таку всіма бажану усвідомленість. Медитувати можна на справді будь-де, головне ваше бажання.

"Три хвилини медитації"

Хвилина 1: займіть зручну для вас позу, закрийте очі, розслабтеся, спостерігайте за тим, що відбувається у вашому тілі. Поспостерігайте а за думками, як за картинками в галереї.

Хвилина 2: переведіть свою увагу на дихання, концентруйтесь тільки на тому, як ви вдихаєте та видихаєте.

Хвилинка 3: розширте свою увагу на все тіло, подумайте, як ви себе відчуваєте, яка ваша поза?

Насолоджуйтесь власною усвідомленістю та не давайте тривогам та страхам забирати ваші дорогоцінні миті життя.

Джерело : канал у соціальний мережі телеграм https://t.me/psy_support