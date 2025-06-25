Місцезнаходження іранського збагаченого урану після бомбардувань Ізраїлю та США невідоме. Американське агентство Bloomberg зазначає, що кількість високозбагаченого урану, що щез, достатньо для виготовлення 10 ядерних боєголовок.

Заява президента США Дональда Трампа про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном може обмежити обмін ракетними ударами, але найбільша загадка війни залишається невирішеною: місцезнаходження збагаченого урану Тегерана, пише американське видання Bloomberg.

МАГАТЕ визнало, що вже через п'ять днів після початку конфлікту його інспектори втратили слід 409 кілограмів високозбагаченого урану Ірану – цього достатньо для виготовлення 10 ядерних боєголовок, якщо верховний лідер аятолла Алі Хаменеї вирішить продовжити розробку зброї.

За оцінками, опублікованими американськими регуляторними органами, запаси можуть зберігатися в 16 циліндрах висотою 91,4 см, що приблизно дорівнює розміру великого балона для підводного плавання. Кожен з них важить близько 25 кілограмів: достатньо легкий, щоб його можна було перенести до секретного місця пішки або в багажнику невеликого автомобіля.

Як зазначає Bloomberg, навіть якщо Ізраїль і США ефективно знищили інфраструктуру Ірану з збагачення урану на найближче майбутнє, а на сьогоднішній день докази цього далеко не очевидні – існує ризик, що уран, який вже майже досяг збройового рівня, може бути прихований на невизначений час.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що він все ще оптимістично налаштований щодо того, що тривале перемир'я може відкрити шлях до відновлення переговорів щодо ядерної програми Ірану та повернення інспекторів. "Необхідно припинити військові дії, щоб створити необхідні умови безпеки, які дозволять Ірану допустити групи МАГАТЕ на об'єкти для оцінки ситуації", – заявив Гроссі на екстреному засіданні ради наглядового органу ООН у понеділок.

Як стверджує Bloomberg, удари Ізраїлю 13 червня змусили Іран перенести матеріали до неоголошеного об'єкта – ще до того, як США приєдналися до операції з більш досконалою технологією бомбардування минулого вікенду. Хоча Гроссі вимагає від Ісламської Республіки повідомити його інспекторів про нове місцезнаходження, немає жодних гарантій, що їм буде надано доступ, незалежно від того, чи буде дотримано перемир'я.

Невідоме місцезнаходження іранського ядерного палива, зазначає Bloomberg, підкреслює високий ризик рішення Ізраїлю про військові дії проти Ісламської Республіки майже два тижні тому, яке було прийнято після того, як п'ять раундів переговорів між США та Іраном не привели до угоди.

До атак інспектори МАГАТЕ ретельно відстежували заявлені запаси урану Ірану, перевіряючи більше одного об'єкта на день, щоб переконатися, що матеріал обліковується і не використовується для виробництва зброї.

Високозбагачений уран Ірану

МАГАТЕ не перевіряло запаси урану з часу атак 13 червня. За інформацією Bloomberg, цього тижня Комісія з національної безпеки та зовнішньої політики іранського парламенту схвалила проєкт закону, який зобов'язує уряд призупинити співпрацю з МАГАТЕ. Це означатиме припинення будь-якої взаємодії з атомним наглядовим органом "допоки не буде гарантована безпека ядерних об'єктів країни", повідомляє іранське юридичне інформаційне агентство Mizan.

Іранські лідери критикують МАГАТЕ за те, що воно не захищає їхні права, передбачені Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Ця угода надала підписантам, таким як Іран, доступ до ядерних технологій за умови, що вони не будуть прагнути створити зброю.

Оскільки значна частина цієї технології має подвійне призначення, застосовується як у цивільних, так і у військових сферах, договір надає МАГАТЕ повноваження забезпечувати належне використання ядерних матеріалів. Посол Тегерана в МАГАТЕ Реза Наджафі заявив у понеділок, що цілісність угоди зазнала "непоправного удару" через рішення Ізраїлю та США бомбити іранські ядерні об'єкти, замість того щоб продовжувати переговори щодо дипломатичного вирішення.

"Існуюча система ДНЯЗ стала неефективною", – заявив Наджафі журналістам.

Навіть якби правові та політичні відносини між Іраном та інспекторами агентства не погіршилися в результаті військових дій, хоча це сталося, атаки на ядерні об'єкти значно ускладнили моніторинг. Об'єкти у Фордо, Ісфахані та Натанзі, які протягом останніх 12 днів безперервно бомбардували ізраїльські та американські літаки, заражені хімічними та радіологічними речовинами, що, ймовірно, зробило ключові засоби перевірки неефективними.

А запаси високозбагаченого урану, підкреслює Bloomberg, все ще вважаються зниклими.

Джерело: Bloomberg