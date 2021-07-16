Діагноз "кіста печінки": що потрібно робити

Кіста печінки виникає в її тканинах, і вона являє собою вогнищеве доброякісне утворення. Механізм захворювання полягає в тому, що на органі виникає порожнина (камера), яка має розміри до 20 см.

Кіста печінки виникає в її тканинах, і вона являє собою вогнищеве доброякісне утворення. Механізм захворювання полягає в тому, що на органі виникає порожнина (камера), яка має розміри до 20 см. Вона заповнюється рідиною або темною субстанцією, що за консистенцією нагадує желе. Камера оточується капсулою, яка утворена сполучною тканиною. Кіста може з’явитися в будь-якому відділі печінки. Різними є причини її виникнення та ступінь небезпеки. Про це та про лікування патології поговоримо далі.

Фото: Сайт bilyak.com.ua

Ознаки захворювання й можливі ускладнення

Кіста печінки - хвороба підступна, оскільки вона впродовж тривалого часу не має симптомів і часто виявляється випадково. Це є однією з причин її виникнення в декількох відділах органу, що призводить до полікістозу печінки. Тривала відсутність будь-яких проявів не спонукає людину до дій, тому може спровокувати збільшення розмірів кісти. Тоді ураження позначається не лише на печінці, але й на прилеглих органах. Головними симптомами є:

втрата апетиту;

важкість у правому боці, доволі часто після їжі може виникати відчуття розпирання в підребер’ї;

нудота;

диспепсичні прояви (блювота або діарея);

пожовтіння шкіри й очних склер.

Ознакою того, що на печінці утворена кіста, може стати асиметричне збільшення животу. У деяких випадках хворий відчуває слабкість, підвищену температуру тіла, а також інтенсивне потовиділення.

Фото: Сайт bilyak.com.ua

Якщо залишити симптоми поза увагою, існує великий ризик набути важких ускладнень. Насамперед печінка не має можливостей виконувати свої функції в повному обсязі, утворюється тиск на прилеглі органи. Ігнорування кісти може стати причиною холециститу, але це не є найскладнішим наслідком патології. Річ у тому, що утворення здатне швидко розростатися.

Це призводить до ризику розриву капсули, що несе небезпеку перитоніту або кровотечі в черевну порожнину. У тому разі, коли всередину потрапляє інфекція, може виникнути нагноєння кісти, що є підґрунтям до інтоксикації. Кіста призводить до абсцесу печінки й навіть до інфікування організму загалом.

Причини виникнення

Кісти поділяються на паразитарні й непаразитарні. У першому випадку захворювання провокує потрапляння всередину організму збудників. Найчастіше це ехінокок. Зазвичай він локалізується в правій частині печінки. Збудник має здатність викликати появу як одиничних, так і множинних кіст: одно- та багатокамерних. З потраплянням всередину паразитів виникає утворення, яке спочатку не спричиняє занепокоєння. Але збудники здатні розмножуватися, що сприяє розростанню новоутворення.

Зараження ехінококом відбувається через стрічкові гельмінти, які потрапляють до організму «за допомогою» немитих рук або харчових продуктів. Непаразитарні форми провокуються наявністю кісти в інших органах, наприклад, у нирках. Також вони виникають унаслідок травм або вроджених аномалій.

Діагностика й лікування

Первинного огляду і звичайних аналізів недостатньо для підтвердження діагнозу кіста печінки. Аби впевнитися, потрібно провести ще й УЗД. Процедура дає змогу не лише виявити новоутворення, але й визначити його локалізацію, розміри та кількість, якщо є підозра на полікістоз. У деяких випадках може знадобитися пункція – забір рідини, що заповнює камеру утворення, з метою цитологічного дослідження. У діагностуванні широко застосовується комп’ютерна томографія. У разі підозри на паразитарну форму робиться цитологічне дослідження, яке дає змогу виявити антитіла до паразитів.

Щоб запобігти ускладнень, до яких може призвести кіста та її розростання, потрібне хірургічне втручання. Операція з видалення кісти зветься кістектомією. Проводити її можна двома шляхами. Перший – це лапаротомія. Ця операція супроводжується великими розрізами, тому має суттєві недоліки. Під час її проведення спостерігається ризик:

травм тканин;

спайкової хвороби;

інших післяопераційних ускладнень.

Більше переваг має лапароскопія. Під час здійснення цієї операції проколи виконуються за допомогою спеціального інструменту діаметром, що не перевищує 10 мм. Лапароскопічні операції, проведені професійними лікарями мінімізують ризик травм, крововтрати і скорочують перебування людини в стаціонарі. Такі сучасні операції успішно проводять в Ужгороді в Клініці Біляка.

Джерело: Сайт bilyak.com.ua