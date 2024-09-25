Том Купер, який нещодавно висловлював скепсис щодо передачі Україні французьких літаків Mirage 2000, тепер стверджує, що модернізовані Mirage 2000 зможуть виконувати ударні операції замість Су-24 далекобійними ракетами SCALP-EG.

Спочатку це мало стати частиною мого чергового оновлення про останні події в Україні. Зрештою, вона стала відносно короткою, але, сподіваюся, цікавою "самостійною" статтею.

Кілька днів тому я висловив своє здивування з приводу того, що французи оснащують призначені для України Mirage 2000-5F такими пристроями, як SCALP-EG.

Завдяки кільком читачам (особливо Фредеріку) я тепер знаю набагато більше.

І це серйозно.

Причина в тому, що я "знав", що на озброєнні французьких ВПС кожен варіант Mirage 2000 спеціалізований для одного типу місій. Оригінальний одномісний Mirage 2000C, потім модернізований до стандарту Mirage 2000-5, є перехоплювачем; Mirage 2000D (двомісний) – високоточним ударним літаком для будь-якої погоди і ночі і т.д.

Причиною цього є поєднання стану справ у французькій високотехнологічній промисловості на той час, коли з'явилися версії, про які йде мова, обладнання, що з'явилося в результаті, і завдань, що стоять перед ними.

Я також забув, за що насправді платили еміратівці (часто постачаючи іранську нафту до Франції), бо іракці тим часом були банкрутами. Через це мені не спадало на думку, що хтось інший міг повторити "цю" вправу з "оплатою досліджень і розробок французьких високотехнологічних озброєнь", але: десь через десяток чи кілька років...

Отже, чого я не знав, але тепер знаю, завдяки Фредеріку, – це те, що наприкінці 1990-х років Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), розміщуючи своє друге замовлення на Mirage 2000s, заплатили французам за розробку нових комп'ютерів. Результатом став EMTI (також відомий як "модульний блок обробки даних, MDPU"). Коли його встановлюють, наприклад, в одномісний перехоплювач Міраж 2000 (як, наприклад, Міраж 2000-5), виходить Міраж 2000-9. Це одномісний, але багатофункціональний варіант, який може виконувати завдання як класу "повітря-повітря", так і класу "повітря-земля" (і незважаючи на весь тиск США на Емірати, щоб ті продали свої Міражі 2000, ВПС ОАЕ все ще літають на них, і дуже задоволені ними).

За Еміратами пішли й інші покупці Mirage 2000. Греки, наприклад, модернізували свої Mirage 2000EG до Mirage 2000-5EGM, і вуаля! Дивіться грецькі Mirage 2000-5EGM, озброєні SCALP-EG:

Ось він: озброєний SCALP-EG Mirage 2000-5EGM ВПС Греції (зброю видно лише у вигляді "великої тіні" під літаком). Через модифікацію шляхом встановлення сучасних комп'ютерів, дехто називає отримані Mirage 2000 "одномоторними Rafale". На жаль, не знаю, хто зробив це фото: авторські права належать фотографу.

До речі, Емірати також оплатили розробку таких систем радіоелектронної протидії, встановлених на "Міражі-2000", як IMEWS, які неодноразово заставали зненацька американських пілотів під час спільних навчань з французькими ВПС...

Інакше кажучи, слід очікувати, що французи тепер зроблять те ж саме з винищувачами Mirage 2000-5F, призначеними для України.

Це тим більше важливо, враховуючи той факт, що все наведення/програмування зброї типу SCALP-EG здійснюється на землі, до початку місії (а не після того, як літак піднявся в повітря), що робить другого члена екіпажу непотрібним. Зайве казати, що це також "політично вигідніше" для наших зомбованих ідіотів: це дозволяє "Заходу" легко зберігати контроль над тим, що українці можуть атакувати своїми Mirage 2000 і SCALP-EG...

І наостанок: все це ще цікавіше з огляду на те, що кілька років тому французи також розробили нову версію своєї знаменитої протикорабельної ракети "Екзосет" (Exocet). Ні, я не знаю, хто за це заплатив, хоча у їхньому випадку це завжди якийсь експортний замовник.

Справа в тому, що зброя, про яку йдеться, – це ракета морського базування MM.40 Block 3c, і вона вже перебуває на озброєнні.

Зауважте: ніхто не казав, що вони не можуть зробити щось і для своєї ракети повітряного базування AM.39 Exocet Block 2 Mod 2... (тобто, "не кажіть мені, що я вам не казав").

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