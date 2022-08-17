Дослідження The Washington Post про шлях до війни в Україні: 5 висновків

Американська впливове видання The Washington Post підготувало великий репортаж про те, як наближалася війна в Україні, як розвідка доповіла про це Адміністрації Байдена, які рішення Байден ухвалив, як намагалися переконати союзників та українського президента про неминучість вторгнення. Пропонуємо вам адаптований переклад дослідження.

The Washington Post багато місяців досліджувала як наближалася війна в Україні, в тому числі, які зусилля докладав Захід, щоб перешкодити планам Кремля. Дослідження ґрунтується на інтерв’ю з більш ніж трьома десятками високопоставлених чиновників США, України, Європи та НАТО. Ось кілька ключових висновків, підготовлених виданням:

1. Розвідка Сполучених Штатів проникла в осередки політичного керівництва, апарату розвідки та армії росії і з’ясувала, що владімір путін готується до повномасштабного вторгнення в Україну.

У жовтні 2021 року в Овальному кабінеті головні радники президента Байдена представили йому військові плани президента росії владіміра путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Розвідувальні служби США показували супутникові зображення, перехоплені повідомлення і розмови, а також інформацію свідків та інформаторів, щоб показати – путін накопичує війська вздовж українського кордону, щоб захопити Київ і більшу частину країни, залишивши від української держави лише малу частину на заході.

Сполучені Штати з’ясували, що путін різко збільшив фінансування військових операцій, і скоротив фінансуванняна боротьби з пандемією. "Ми вирахували, що вони планують здійснити значну стратегічну атаку на Україну з кількох напрямків одночасно", — доповів Байдену генерал Марк А. Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів. "Власну версію "шоку і трепету".

2. Усі рішення щодо озброєння України ґрунтувалися на тому, щоб не дати росії приводу для нападу на США та НАТО.

Байден вирішив згуртувати союзників по НАТО перед загрозою неминучого вторгнення, але так, щоб прямого конфлікту між росією та Сполученими Штатами не було. Міллі (генерал армії США Марк Міллі – Ipress. ) носив у своєму портфелі записник, у якому були зафіксовані важливі інтереси та стратегічні цілі США, а також те наскільки ставки високі. "Проблема: "Як підтримати та забезпечити дотримання порядку в рамках міжнародних правил" проти країни з величезним ядерним потенціалом, "не вступаючи в Третю світову війну?"

Кожне рішення про озброєння для України ґрунтувалося на тому, щоб не дати росії приводу для ескалації. Українське керівництво цим було розчароване і вимагало від Сполучених Штатів більше потужної зброї, навіть якщо публічно і не визнавало, що вторгнення відбудеться напевне. "Я не прошу вибачення за те, що тут одна з наших цілей — уникнути прямого конфлікту з росією", — сказав Джейк Салліван, радник Байдена з національної безпеки.

3. Байден відправив свого високопоставленого співробітника розвідки до путіна, щоб надати докази планування росією війни.

Байден відправив до москви директора ЦРУ Вільяма Дж. Бернса, щоб передати путіну повідомлення: ми знаємо, що ви задумали, і якщо ви вторгнетеся, це матиме серйозні наслідки. Бернс передав особистого листа від Байдена, і сам розмовляв з путіним по телефону з кремля, російський лідер же переховувався в курортному місті сочі від коронавірусу, через який москву закрили.

Путін фамільярно поскаржився на розширення НАТО та нелегітимність українського уряду. "Він дуже зневажливо ставився до президента [Володимира] Зеленського як до політичного лідера", — згадує Бернс, колишній посол США в росії. Бернс дійшов висновку, що путін тоді не прийняв незворотного рішення про вторгнення. Але він доповів Байдену після телефонної розмови: "рівень мого занепокоєння підвищився, а не знизився".

4. Київ скаржився, що розвідка США була недостатньо переконливою, щоб готуватися до вторгнення.

Українські офіційні особи скаржилися, що повсякчас, коли американці ділилися своїми похмурими прогнозами про неминуче вторгнення, вони ніколи не надавали Києву деталей розвідданих. У листопаді міністр закордонних справ України та керівник апарату Зеленського відвідали Державний департамент у Вашингтоні, де високопоставлений чиновник США пригостивши їх чашкою кави та посмішкою, сказав: "Хлопці, копайте окопи!".

"Коли ми посміхнулися у відповідь, — згадував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, американський чиновник додав: — Я серйозно. Починайте копати траншеї. … На вас нападуть. Буде масштабне вторгнення, і ви повинні підготуватися до нього".

"Ми запитували деталі; їх не було", – сказав Кулеба.

5. Зеленський підозрював, що деякі західні чиновники хотіли, щоб він утік.

Український лідер хвилювався, що, коли його уряд усунуть і кремль встановить свій режим, держави НАТО прагнутимуть переговорного врегулювання з москвою ситуації щодо України. "Західні партнери хотіли — я впевнений, когось сильно хвилювало, що буде зі мною та моєю родиною", — сказав Зеленський. "Але дехто, мабуть, хотів швидше покінчити з цим. Я думаю, що більшість людей, які мені дзвонили — ну, майже всі — не вірили, що Україна зможе протистояти цьому і вистояти".

До того ж, за його словами, попередження українців, що гряде війна, як того хотіли деякі партнери, економічно послабило б країну та полегшило б росіянам окупацію. "Нехай люди надалі дискутують, правильно це було чи ні, — згадав Зеленський, — але я точно знаю, і інтуїтивно— бо ми кожен день це обговорювали на РНБО і все інше — у мене було відчуття, що [росіяни] хотіли настроїти нас на м’яку капітуляцію країни. І це страшно".

Джерело: The Washington Post