Ера Маска минеться. Як і його міжнародний вплив – Wall Street Journal

Як Ілон Маск став "володаркою морською", тобто почав впливати на долі націй. Цей заголовок американської газети Wall Street Journal може інтригувати, проте WSJ не вдалося розкрити повністю його ідею, хоча видання і дає зрозуміти, яким чином Маск отримує вплив на уряди та водночас стає залежним від авторитарних лідерів та держав. Висновок зі статті: Маск активно конфліктує з демократіями, бо це йому дозволено, і прикидається плазуном перед авторитарними режимами. Останні, своєю чергою, дозволяють йому заробляти в своїх країнах, поки вони не мають вітчизняного замінника – після чого на Маска чекає така сама доля, як і на інших іноземних виробників, яких змусили залишити ринки.

Як зауважує Wall Street Journal , більшість бізнес-лідерів за все життя не створюють міжнародних інцидентів, а Ілону Маску вдалося це двічі і лише за один поточний місяць.

Видання нагадує, що спочатку Маск викликав гнів в Україні через викриття в біографії Волтера Айзексона, де вказується, що він відмовився активувати свій супутниковий сервіс Starlink над Кримом, зірвавши українську атаку на російський флот.

Через кілька днів Тайвань розкритикував мільярдера за слова про те, що Китайська Народна Республіка бачить самоврядний острів так само, як США бачать Гаваї: "Тайвань не є частиною КНР і, звичайно, не продається!" – заявило Міністерство закордонних справ Тайваню в соціальній мережі Маска X.

Це лише окремі пункти дипломатичного порядку денного Маска цього місяця, до якого увійшли зустрічі з лідерами Ізраїлю, Туреччини та Угорщини.

WSJ вважає, що міжнародний вплив Маска створює неординарну проблему для США. У світі, де геополітичне лідерство все більше залежить від технологій, підприємець мав би бути одним із найважливіших американських активів. Проте він де-факто є незалежним гравцем.

Видання зауважує, що в історії є багато прикладів, коли комерційні інтереси змішувалися з політикою та державним управлінням. І нагадує про Ост-Індійську компанію, яка стала державою в державі, колонізувавши Індію в гонитві за прибутком. "Великий принц залежав від мого задоволення; розкішне місто було в моїй владі", – сказав у британському парламенті Роберт Клайв, який командував військами кампанії.

Інші історичні приклади, які наводить газета: Вільям Рендольф Герст підштовхнув США до війни з Іспанією частково заради продажу газет. Генрі Форд, який був затятим ізоляціоністом, намагався утримати Америку від участі в обох світових війнах. 1940 року Форд наклав вето на контракт на створення двигунів для винищувачів, які були потрібні Британії для боротьби з нацистською Німеччиною. Під час Холодної війни Арманд Хаммер використовував своє становище у кампанії Occidental Petroleum, щоб сприяти розрядці у відносинах між Радянським Союзом і США. Джордж Сорос використовував багатство, зароблене на ставках проти валют одних країн, для просування демократії і прав людини в інших.

Як зазначає WSJ, Маск завдячує своїм впливом не контролю над нафтою, капіталом чи приватними арміями, а технологіям, життєво важливим для економічної конкурентоспроможності, національної безпеки та громадської думки. NASA і Пентагон значною мірою залежать від компанії SpaceX, яка належить мільярдеру, щоб потрапити в космос. "SpaceX не схожа на традиційного оборонного підрядника, який майже повністю залежить від продажів, схвалених урядом США, а це означає, що Маск відчуває менше зобов'язань узгоджувати свої погляди з Вашингтоном", – зауважив Грегорі Аллен з Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Видання наголошує, що після того, як росія вивела з ладу інший супутниковий зв'язок України в перші години свого вторгнення в лютому 2022 року, українці завдячують терміналам Starlink Ілона Маска за відновлення зв'язку на полі бою, адже це допомогло Києву уникнути поразки. (Маск заявив, що Starlink не був активований над Кримом, щоб уникнути "явної співучасті у великому акті війни та ескалації конфлікту").

Tesla – інша компанія Маска – не єдиний у світі виробник електромобілів, але він є найбільш передовим і престижним. Національні лідери цілком зрозуміло вважають, що розміщення заводу Tesla у їхній країні дає можливість контролювати майбутнє галузі. Саме тому Китай дозволив їй відкрити дочірнє підприємство, що перебуває у повній власності іноземного автовиробника. Це перший такий випадок. Пекін зробив ставку на те, що присутність Tesla пожвавить вітчизняні бренди. За інформацією The Wall Street Journal, Саудівська Аравія веде переговори з компанією про інвестиції. Маск назвав це повідомлення неправдивим.

Купівля Маском Twitter, акцентує WSJ, примножила його політичний вплив, надавши мільярдеру право вирішувати, хто буде почутий, посилений, відфільтрований або заборонений на найвпливовішій у світі платформі соціальних медіа.

Тільки Америка могла створити такого підприємця, як Ілон Маск, який підлітком емігрував з Південної Африки до Канади, а потім до США. "Сполучені Штати – це буквально дистиляція людського духу дослідження", – сказав Маск Айзексону.

І, можливо, робить припущення видання, тільки в США він міг мати стільки політичної автономії. Але Маск перебуває в майже безперервному конфлікті з державою: від Федеральної торгової комісії до Міністерства юстиції. У Китаї чи росії, де влада зосереджена в руках однієї людини, це може коштувати вам бізнесу, свободи або і того, і іншого. У США, де влада розпорошена між різними гілками і партіями, Маск процвітає.

Зовнішньополітичний вплив Маска викликає серйозне занепокоєння. Ще більш значущою, ніж незалежність бізнесмена від уряду США, є його вразливість перед урядом Китаю.

Айзексон пише, що закриття заводів, санкціоноване Китаєм, а потім Каліфорнією для стримування COVID-19, "розпалило його антиурядову смугу". Проте публічний гнів Маска викликала лише Каліфорнія: він назвав карантинні обмеження фашистськими, а відповідального за них чиновника – невігласом. Проте він чомусь не сказав нічого подібного публічно про КНР, навіть коли завод Tesla в Шанхаї був закритий 22 дні минулого року.

Повага Маска до Пекіна поширюється і на колишній Twitter. За словами Айзексона, невдовзі після його купівлі підприємець сказав журналісту Барі Вайсу, що платформа має бути обережною зі "словами, які вона використовує щодо Китаю, тому що бізнес Tesla може опинитися під загрозою".

Втім, як зауважує WSJ, не варто виокремлювати Маска за те, що він сперечається з американськими політиками, підлабузнюючись перед Пекіном: так само роблять керівники багатьох компаній – від Walt Disney до JPMorgan Chase. Різниця, звісно, полягає в тому, що доля націй набагато більше залежить від того, хто володіє кращими технологіями, ніж від найпривабливішого банківського кредиту чи анімаційного фільму.

Вплив Маска на міжнародні відносини стане розмитим, якщо його вплив на технології зменшиться. Конкуренти наполегливо працюють над тим, щоб послабити ринкову частку SpaceX у сфері запусків і долю X у соціальних мережах. Що стосується електромобілів, то тепер, коли китайські бренди наздогнали їх, варто очікувати, що Tesla буде витіснена з ринку КНР так само, як і інші іноземні компанії, щойно Пекін перестане вважати їх корисними. А Маск може бути менш вразливим з боку Китаю, коли йому більше не доведеться захищати тамтешні продажі.

Джерело: Wall Street Journal