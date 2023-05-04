Ескалація з боку України? Підготовка контрнаступу йде повним ходом – Стефан Коршак

Ґрунтовний звіт про стан справ на фронті та підготовку контрнаступу від OSINT-оглядача Стефана Коршака. У звіті є все: підриви на території рф, підготовка до наступу, перелік озброєнь, що прибули в Україну цього тижня, власні коментарі, а також багато фото і відео. До речі, звіт рекомендував Том Купер у своєму Facebook.

Єдиний спосіб утримати цю війну від подальшої ескалації – це закінчити її. Вибір за Заходом

Головна новина, очевидно, полягає в тому, що українцям (нарешті) вдалося запустити безпілотник на територію кремля, він вибухнув і спричинив пожежу. Звісно, українці це заперечують, що, ймовірно, дратує росіян, оскільки заперечення гидоти – одна з їхніх (росіян) улюблених ігор, і тут вона використовується проти них. Відео додається, я впевнений, що ви його бачили, але хтось був достатньо розумний, щоб помітити, що деякі хлопці були на куполі кремля, коли в нього влучили. Га?

До якої б відплати росіяни не вирішили вдатися, звичайно, це буде відбуватися на офіційному тлі того, що (1) ніхто в світі їм не співчуває і (2) будь-яка ескалація буде виключно російською провиною.

Звичайно, коли хтось згадує слова "ескалація" і "росія" в одному реченні, то, природно, турбується про слово "ядерна".

Я не можу нікого заспокоїти. Але поставлю таке питання: яка політика для Заходу є кращою: чекати, поки Україна розробить власну потужну ударну зброю великої дальності, чи дати Україні зброю великої дальності, яка покладе край війні без серйозних шансів на ескалацію, під якою я маю на увазі інструменти для відсікання Кримського півострову і знищення Керченського мосту?

Як ми знаємо, ракети американського виробництва можуть зробити це прямо зараз, і наскільки це можливо, ця здатність існує в теорії з травня минулого року, коли Україна отримала свої перші системи HIMARS.

Майже рік потому розумні люди у Вашингтоні все ще обмежують радіус дії високоточної зброї, наданої Україні, до 70-80 км. Тому що, знаєте, росія може зробити щось агресивне, якщо Україна отримає далекобійні ракети.

Ложка дьогтю в тому, що, відмовляючи Україні в озброєнні більшої дальності, яке допомогло б швидко перемогти у війні, розумні люди у Вашингтоні залишають українцям право вирішувати, коли ескалувати і завдавати ударів по чутливих цілях в росії, але українською, а не американською зброєю. Без жодних американських зобов'язань.

Середа. П'ять українських безпілотників впали на аеродром у Брянській області росії – два безпілотники, як повідомляється, були збиті, два впали на аеродром. ЗМІ рф повідомили, що один вантажний літак Ан-124 був пошкоджений.

Середа. Моспине, окупована Донецька область – вибухає щось схоже на склад боєприпасів.

росія стріляє у відповідь. Раптово чи ні, але підірвано сховище небезпечних матеріалів

росіяни теж стріляють, просто не так багато. З суботи вони запустили чергову серію керованих бомб, як і раніше, загинули люди, тож тенденція цілеспрямовано обстрілювати цивільних і забути про українську електромережу вже стала усталеною. Також з'явилися докази того, що росіяни випробовують нову тактику проникнення в українську мережу протиповітряної оборони, тож пропонуємо вашій увазі статтю про це.

Удар по Павлограду. Одна з російських ракет, очевидно, влучила у сховище ракетного палива радянських часів, яке, по суті, є сховищем небезпечних матеріалів, що чекає, коли станеться катастрофа. Такі місця є скрізь, де Радянський Союз колись базував міжконтинентальні ракети, і коли вони заправлялися, токсичне паливо просто десь зберігалося, а коли СРСР розпався, це стало проблемою держави-правонаступниці. Кілька років тому я відвідав один із таких об'єктів.

Так чи інакше, випадково чи навмисно одна з російських крилатих ракет влучила у звалище, спричинивши вибух на рівні апокаліпсису, і тільки тому, що йде велика звичайна війна, ніхто не дбає про вплив на навколишнє середовище, який має бути жахливим.

Херсонська область. Позавчора від вогню російської артилерії загинуло троє мирних жителів, вчора – троє, а сьогодні – шістнадцять (!). Подивимося, скільки найбільших медіаплатформ згадають про це після розповіді про безпілотник, що влетів у флагшток кремля.

Наступ. Поки ніхто не вистрілив зі стартового пістолета

Планується багато індикативних речей, ведеться гра з розумом, але ніхто ще не вистрілив зі стартового пістолета.

Bild опублікував репортаж про підступних українських спецпризначенців, які планують проникнути через Дніпро на байдарках і посіяти страх і руйнування в російському тилу, або, принаймні, в тому тилу, куди можна дістатися на байдарках. Один із інструкторів – німець, і є фотографії, тож очевидно, що хтось хоче, аби хтось інший знав про те, що українці на байдарках можуть переправитися через Дніпро.

З'явилися офіційні зображення, схоже, новоствореної 22-ї окремої механізованої бригади, яка експлуатує імпортні, повністю відремонтовані та пофарбовані у новий колір танки Т-72. Суть у тому, що техніка знаходиться в країні, але не схоже, що командування бригади вичерпало всі можливості для тренувань.

російська окупаційна влада оголосила про майже повну евакуацію і тотальний військовий контроль над населеними понктами на Запорізькому напрямку, навпроти яких планується великий наступ, а саме над селами Дорожнянка, Решитилівка, Костянтинівка (не місто на Донбасі) і Чумацьке.

Українська влада, у свою чергу, оголосила про досить серйозний локдаун у Херсоні та його околицях, де протягом 58 годин не діятимуть конституційні гарантії свободи пересування та обшуків і вилучень.

Ось стаття без спекуляцій на тему переміщення військ.

Що отримала Україна від Заходу і що отримає ще: тільки факти

Почнемо зі зображення дуже швидкого танка Т-84ДУ з 3-ї танкової бригади – це військова версія спостереження за птахами, більш-менш, для військових гіків.

Стосовно протиповітряної оборони. Було багато шуму і розмов про те, що західні системи протиповітряної оборони надходять в Україну, чи ні, але в інтернеті з'явилося повідомлення про те, що грецька система С-300, яка вже давно була в дорозі, насправді була передана цього тижня. Нібито раніше вона базувалася на Криті, щоб не дати лівійцям випустити ракети по американським військовим, які там базуються.

Наскільки я зрозумів, майже весь список новітніх зенітних озброєнь НАТО має надійти в Україну протягом наступного тижня-двох, або вже надійшов, і зараз вони підключаються до мережі протиповітряної оборони: Patriot, SAMP/T, NASMS, IRIS-T – точно, і ще одна або кілька систем – можливо. Також іспанська версія HAWK, або більше американських для заміни колишніх іспанських пускових установок, тому що українці вже відстрілювалися від ракет за допомогою надісланих Іспанією HAWK.

Справа в тому, що десь протягом наступних кількох тижнів, якщо повідомлення з джерел є точними, українці на шляху до того, щоб перейти від "розтягнутої ППО" до "здатної вибрати сектор фронту і закрити небо над ним". Я не кажу, що генерал Залужний зробить це, але він повинен про це думати.

Стокове зображення грецького С-300

Французька/данська артилерія. В українському інтернеті з'явилася інформація про те, що всі данські артилерійські установки CAESAR – для цього Копенгаген фактично вилучив гаубиці з данської армії – зараз перебувають на озброєнні в Україні. Очевидно, данці вдосконалили французький оригінал, встановивши гармату на чеську вантажівку Tatra 8x8, а ми всі знаємо, наскільки вони міцні, і збільшивши боєкомплект із 18 до 30 снарядів. Це цікаво з кількох причин: по-перше, це означає, що данські CAESAR зараз, мабуть, найпотужніші артилерійські установки на полі бою, по-друге, це рідкісне відео, де ця САУ робить свою справу, і по-третє, це свідчення здатності деяких європейських країн, навіть не беручи участі у великих війнах, виробляти справжню зброю, яка добре функціонує в реальних умовах бою.

Американці. Останній раунд допомоги коштує 300 мільйонів доларів і майже повністю складається з боєприпасів – гаубичних снарядів, ракет класу "повітря-земля", ракет HIMARS і протитанкових ракет Carl Gustav. Ця заява формалізувала постачання США 70-мм ракет класу "повітря-земля" Zuni в Україну, про що ми знали зі світлин в інтернеті, на яких були зображені українські гелікоптери із цими ракетами на борту, вже близько тижня. Зображення деяких Zuni були із традиційними українськими побажаннями росіянам.

Двопартійність. Мені іноді важко зрозуміти, яким чином поєднюються ці речі: нібито настільки розколота всередині Америка і вся ця американська допомога, що продовжує надходити в таких обсягах, що тут, в Україні, дійсно виглядає, ніби переважна більшість національного керівництва США вирішила, що вони ситі по горло путіним і вафлями європейців. Потім я побачив це, і ще більше збентежений тим, що демократи та республіканці не можуть працювати разом і Америка приречена, тому що з крісла в Україні складається зовсім інше враження.

І, нарешті, якщо ви дочитали до цього місця, додається виступ людини на державному телебаченні рф, у контрольованому державою "ток-шоу", в якому людина каже, що проблема у війні полягає в тому, що керівництво Донецької та Луганської областей абсолютно корумповане, і росія дійсно зробила помилку, підтримавши ці фейкові держави. Оскільки кожне слово в цих програмах, як можна припустити, має суворо контролюватися, можливо, ми бачимо, як російські пропагандисти починають готувати глядачів до "руського миру з честю", тобто кинути Донецьк і Луганськ під автобус, оголосити перемогу і піти з України.

Примітка: Гострозорий читач звернув увагу на те, що це відео застаріле, щонайменше трирічної давнини, а отже, не таке свіже, як я вважав. Думка цікава, але це, безумовно, не є доказом нинішнього мислення кремля.

Про автора: OSINT-оглядач Стефан Коршак – воєнний кореспондент, письменник. У 1985-1989 роках він служив в армії США. Має бойовий досвід у Чечні, Південній Осетії, Афганістані. В якості воєнкора бачив війну у Придністров'ї, Абхазії та Нагірному Карабасі. Був штатним кореспондентом Kyiv Post у 1997-2000 роках. Має дипломи Університету Джорджа Вашингтона та Єльського університету.

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