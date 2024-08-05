F-16 в Україні. Що розказують фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер

Том Купер проаналізував фото F-16 на українських аеродромах і в небі та розповів про їхні особливості та озброєння. Попри те, що вони доволі старі, вони все ж краще обладнані та озброєні у порівнянні зі старими радянськими літаками українських ВПС.

В неділю офіційний Київ опублікував низку фото і відео, на яких зображені перші кілька F-16 українських ВПС і Сил протиповітряної оборони (ППО). Вони дозволяють зробити деякі корисні висновки про їхнє походження та оснащення. Отже, давайте ближче познайомимося з тим, що є що.

Для початку, цей літак виглядає справжнім для більшості громадськості...

...але, при уважному погляді... хм... так, звичайно, F-16 мають позолочене скло кабіни: це слугує як для зменшення їхнього радіолокаційного перерізу (бо кабіни, як правило, мають величезний радіолокаційний переріз), так і для захисту пілота від електромагнітного випромінювання (наприклад, від радарів). Але літак з такою жовтою прозорістю кабіни... хм... це називається "посрібленням" і насправді свідчить про те, що оргскло кабіни занадто довго перебуває під впливом сонця; воно "зносилося" і потребує заміни.

Таке часто можна побачити на літаках Повітряно-космічних сил росії.... наприклад, на цьому Су-35С, сфотографованому з морського патрульного літака Boeing P-8 Poseidon ВМС США, під час супроводу МіГ-29 і Су-24 в процесі доставки до Лівії, в серпні 2020 року:

...але точно не на колишніх літаках НАТО, доставлених в Україну. Щось подібне належить до "речей", які "вони ніколи не зроблять".

Чому?

Тому що зношене скло кабіни стає крихким і чутливим до надлишкового тиску – наприклад, спричиненого реактивним літаком, що летить на високих швидкостях. Це означає, що вони можуть тріснути, навіть лопнути, травмувати пілота, поставити під загрозу його безпеку та безпеку літака.

Крім того, антени системи ідентифікації "свій-чужий" APX-113 мають "неправильну форму". Насправді: IFF-антени (особливо з огляду на те, що видно під повітрозабірником літака на верхньому фото) схожі на антени IFF-системи APX-109, які зазвичай встановлюються на F-16ADF ВПС США.

... Однак, наскільки відомо, США не пообіцяли надати Україні жодного F-16. І навіть якщо так: F-16ADF також мав би цей "блістер" на основі плавника, як на цьому фото, чого не видно на жодній з опублікованих досі фотографій українських F-16:

Нарешті, камуфляжне забарвлення є неповним (вздовж верхньої частини фюзеляжу за кабіною пілотів не було нанесено темно-сірого кольору Dark Ghost Grey).

Таким чином, можна припустити, що цей літак (один з двох, на тлі яких з'явився президент Зеленський) є або навчальним літаком, або відмінною приманкою, або і тим, й іншим: один з колишніх F-16ADF ВПС США, знятий зі зберігання в АМАРГ, з якого зняті усі корисні частини, і тепер використовується в навчальних цілях або в якості приманки:

Набагато цікавішою для мене була наступна фотографія:

Щодо того, чому...

Усі літаки американського виробництва мають багато розпізнавальних знаків, які дозволяють їх ідентифікувати. У випадку з літаками, виготовленими для ВПС США, найважливішим з них є "FY-номер": по суті, це номер планера, пов'язаний з контрактом, за яким був замовлений даний літак. Він майже завжди наноситься десь на літак – навіть якщо часто в дуже різний спосіб – і це незалежно від того, чи експлуатується літак американськими чи іншими військово-повітряними силами.

Якщо на всіх інших фотографіях, оприлюднених офіційним Києвом, номери FY були затерті, то на фото вище – ні. Тому при збільшенні ми бачимо ось що:

Як тільки ці цифри стають видимими, все інше стає "легким". Перевірте такі джерела, як F-16.net, і ви дізнаєтесь, що йдеться саме про ці літаки: 80-3596 та 80-3599.

Префікс 80 означає рік контракту, в якому вони були замовлені. Це не обов'язково має бути саме той рік, коли літак був виготовлений, але для орієнтації в цьому відношенні він може бути корисним. 3596 і 3599 – індивідуальні номери літаків.

Означають, що ці два літаки були замовлені (і, найімовірніше, виготовлені) у 1980 році.

Дійсно, обидва літаки були замовлені Данією (тобто для Королівських ВПС Данії). Після модернізації до стандарту F-16AM в середині життя вони виглядали приблизно так, як на цьому фото (автор Вінсент Жак):

... Також на цьому фото помітна "правильна" форма антен IFF-системи APX-113 перед кабіною екіпажу (її прозвали "пташиний слайсер").

Існують й інші "допоміжні засоби", які допомагають розпізнати їх як колишні данські літаки.

Наприклад:

"прожектор перехоплення", встановлений на лівій стороні носової частини (не всі F-16A/AM мають такий прожектор)

відсутність контейнера для гальмівного парашута на основі оперення (не на всіх F-16A/AM цей контейнер встановлений).

Що ще можна побачити на оприлюднених вчора фотографіях українських F-16AM?

Багато про їхнє озброєння та обладнання. Наприклад:

Незалежно від того, з якого ракурсу зроблено знімок, і незалежно від того, наскільки сильно замазані різні розпізнавальні знаки, на всіх фотографіях зображені літаки, озброєні старими ракетами AIM-120A або AIM-120B з активним радіолокаційним самонаведенням, середньої дальності класу "повітря-повітря". Зазвичай вони встановлюються на пілонах у кінці крила. Вони були прийняті на озброєння в 1991 році і брали участь у бойових діях, наприклад, під час війни в Косово (або операції НАТО проти Сербії). Тоді, наприклад, голландський F-16AM збив сербський МіГ-29 однією з таких ракет з відстані понад 30 км.

AIM-9M Sidewinder з інфрачервоним самонаведенням і малою дальністю дії ракети класу "повітря-повітря" є старою зброєю: на озброєнні з кінця 1980-х років. Насправді, вона досить стара для того, щоб Радянський Союз розробив чудові сигнальні ракети проти неї: на озброєнні ВПС Іраку, і при розгортанні їхніми літаками МіГ-25 і МіГ-29, ці ракети врятували кілька іракських літаків під час Другої війни в Перській затоці (також "Буря в пустелі") в 1991 році: вони були високоефективними в відволіканні AIM-9M...

Тим не менш, PIDS+ є набагато більш досконалим обладнанням. Це опорна точка (тобто "розширений пілон"), яка може нести озброєння, і, крім того, містить 3 системи попередження про ракетне наведення (MWS). Тобто цей пілон містить системи, які можуть розпізнати наближення ворожої ракети і попередити пілота (візуально і точно), що він знаходиться під загрозою. Крім того, на пілоні PIDS+ встановлені диспенсери полови і сигнальних ракет: системи, що розкидають маскувальні засоби для ворожих ракет.

Загалом... що ж, як і більшість іншого озброєння, наданого НАТО, колишні F-16AM, поставлені в Україну, були оснащені обладнанням, яке доступне "меншим" військово-повітряним силам НАТО після 30 з гаком років недбалого ставлення до них з боку їхніх урядів. Вони не є "першокласними" з точки зору обладнання, і їхнє озброєння далеко не "найновіше": скоріше, щось на кшталт "стандартів 1990-х років".

Тим не менш, вони краще оснащені, ніж будь-що з того, що зараз перебуває на озброєнні ПСУ. PIDS+ – це все ще дуже просунутий тип обладнання: те, що зробить ці літаки набагато безпечнішими, ніж будь-які МіГи чи Сушки.

Щодо їхнього озброєння: треба сподіватися, що програмне забезпечення головок самонаведення як AIM-120A/B, так і AIM-9M було належним чином модернізовано з урахуванням останніх знань про російські радари, полову і сигнальні ракети, щоб вони залишалися ефективними в бою: якщо це так, то особливо AIM-120 будуть надзвичайно корисними – навіть проти Су-30 і Су-35, озброєних Р-77.

З негативного боку: їх безнадійно переважають російські Р-37М. І російські пілоти, схоже, запускають їх "так, ніби завтра не настане"...

Щодо ЗРК AIM-9M… наскільки мені відомо, за майже 2,5 роки, що минули з початку російського вторгнення в Україну, було зафіксовано 3 або 4 "собачі бої" – бої повітря-повітря на малих відстанях. І це включаючи один між Су-35 і (неозброєним) вертольотом Мі-14. Таким чином, не варто очікувати, що вони будуть часто (тобто дуже часто) використовуватися в повітряних боях. Однак вони мають бути корисними для перехоплення російських крилатих ракет і ударних БПЛА на кшталт "Шахед".

Звичайно, українські F-16AM також здатні розгортати протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM і планерні бомби JDAM – на кшталт тих, що вже стоять на озброєнні ПСУ. Насправді, саме сумісність F-16AM з дуже великим "арсеналом" найрізноманітнішого озброєння значно полегшить роботу ПС України, адже при експлуатації F-16 українцям не потрібно буде спочатку "припасовувати" західне озброєння до літака (радянської розробки/виробництва): це вже зроблено.

... що, в свою чергу, має полегшити НАТО забезпечення українських F-16 відповідним озброєнням.

(Особлива подяка Хенріку Граму Дженсену і кільком іншим хлопцям за допомогу з усіма подробицями про F-16AM НАТО і F-16ADF ВПС США).

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