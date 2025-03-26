F-47: підписка на трампізм. Як Україна обійшла Америку – Том Купер

Том Купер не зміг пройти повз новини від Трампа про супер-пупер новий літак F-47… і, звісно, потрощив інформацію, яка "робить Америку знову великою". Він переконаний, що трампізм просто вчергове розводить власних платників податків і тих, чиї уряди будуть настільки дурними, що погодяться за це заплатити, придбавши "повітря".

Я не з тих, хто висить на кожній новині про сучасні винищувачі. Принаймні, я не був таким протягом 45 років: ще з 1970-х, коли в заголовках газет домінували такі проєкти, як Northrop F-5 Tiger II, Grumman F-14 Tomcat, McDonnell-Douglas F-15, General Dynamics F-16, McDonnell-Douglas F/A-18 Hornet, Dassault Mirage F.1, а потім Mirage 2000, МіГ-23, МіГ-25, PANAVIA Tornado, Saab JA.37 Viggen тощо.

Відтоді все настільки сповільнилося, що поява нової модифікації будь-якого з цих літаків – не кажучи вже про нові проєкти – була радістю, можливо, два-три рази за десятиліття. Однак на тлі всіх повідомлень про те, що Трамп уклав контракт з компанією Boeing на розробку і серійне виробництво винищувача-невидимки F-47, перші кілька заголовків за останні кілька днів, які я побачив, були пов'язані саме з цим проєктом. Отже, не можу уникнути певного аналізу. Така кількість повідомлень про цей проєкт спонукала мене замислитися: а що ж думати про F-47?

Я вже кілька разів наголошував на цьому, але дозвольте мені повторити: для мене все людство – це система систем, з великою кількістю підсистем. Таким чином, те, як я спостерігаю за появою таких літаків, як F-47, схоже: це система політики, бізнесу, технологій, військових потреб, а також в наші дні – багато помпезності, вихваляння, биття себе в груди, чимало тестостерону і шовінізму.

Так, США все ще є провідною технологічною наддержавою. Однак наприкінці минулого – на початку цього року Китайська Народна Республіка наочно продемонструвала, що вони не лише наздоганяють, а й переганяють їх у цьому плані. Європа не ворухнулася: чому? Не було потреби, і поки що було набагато вигідніше підписуватися на оборонні послуги США, купуючи такі речі, як Lockheed-Martin F-35. Навіть коли це означало очевидну відмову від спроможності незалежної/суверенної національної оборони... або зайнятість кількох корпорацій низькопріоритетними проєктами, такими як FCAS (Німеччина, Франція та Іспанія) і... GCAP/Tempest II (Велика Британія, Італія, Японія, Швеція).

Завдяки тому, що Трамп виявився настільки мудрим, що розфрендив, якщо не відштовхнув, майже всіх союзників США на Заході, ця ситуація зазнала кардинальних змін за останні кілька тижнів. Сьогодні Канада переглядає своє замовлення на F-35 і придивляється до альтернативи; Португалія вже скасувала своє замовлення на F-35, і деякі інші країни можуть наслідувати її приклад. Принаймні кілька людей нагорі, в колах тих, хто приймає політичні рішення (не кажучи вже про олігархію, яка диктує їм, що думати і робити), зрозуміли, що надмірна залежність від США – це просто не найкраща ідея.

Але давайте повернемося до США і подивимося, що там відбувається з Boeing F-47.

Офіційний реліз, на якому зображено Boeing F-47 спереду. Зображення сильно відфотошоплене; здається, що хтось затемнив два ребра (по обидва боки верхньої частини кабіни й нижню частину прапора США на задньому плані), а також повітрозабірники, які майже напевно знаходяться під крилом.

З моєї точки зору, програма є "підпискою на трампізм" – щось на кшталт офіційної ідеології адміністрації Трампа ІІ. Це політика горилоподібного биття себе в груди та вихваляння, грандіозних заяв, неймовірної корупції та самозбагачення за рахунок усього суспільства, а також повного ігнорування наслідків. Однак, на відміну від горил, трампісти роблять це без жодних ознак предметності, далекоглядності та бачення (окрім демонтажу США як демократії та функціональної адміністрації), а потім з повним ігноруванням навіть внутрішньої безпеки США (не кажучи вже про їхні оборонні та економічні альянси).

Начебто не дивно, що літак отримав позначення F-47: нібито в пам'ять про знаменитий у Другій світовій війні американський винищувач P-47 Thunderbolt (Блискавка); це також рік, коли ВПС США були офіційно відокремлені від армії США та створені як незалежний вид Збройних сил (1947)... і потім, звісно, суто випадково, тому що Трамп – 47-й президент США.

Насправді, США (читай: адміністрація Трампа II) повинні хвалитися проєктом, який кращий за китайський... і легко перевершує все, що можуть вигадати ліві європейські сніжинки. Причина: показ нового американського винищувача – це "чудове телешоу" і "фантастична новина". Це "знову робить Америку великою".

...що б потім не сталося з проєктом насправді... Яка різниця? Трамп не може згадати власні заяви, зроблені 5 хвилинами раніше...

Бути горилою означає також погрожувати іншим. Тому що це теж "приносить Америці велику користь". Краще, ніж Обама. Відповідно, продовжив підкреслювати Трамп, F-47 будуть запропоновані союзникам, але тільки в (щонайменше) зниженому на 10% вигляді, тому що, мовляв, не можна знати, чи залишаться вони союзниками...

Змушує замислитися, наскільки важливим був той факт, що останнім часом у компанії Boeing виникли проблеми, оскільки майже кожна з її конструкцій, що перебувають у виробництві, страждає від проблем, пов'язаних з недостатнім рівнем досліджень і проєктування, а також поганим контролем якості – все це було принесено в жертву заради отримання вищих прибутків?

...що для тих, кому доводиться регулярно мати справу з тим, що залишилося від американської промисловості, насправді не є чимось новим: задля отримання вищих прибутків США вже кілька десятиліть тому перенесли своє виробництво за кордон. Не дивно, що те, що залишилося від цієї промисловості, керується прагненням отримати прибуток, не може тверезо досліджувати та проєктувати, і має поганий контроль якості...

Варто також замислитись над тим, наскільки важливим є той факт, що ВПС США не в захваті від величезних витрат на експлуатацію F-35, водночас отримавши тип літака, який все ще намагається досягти кращого показника повної бойової готовності (FMC), ніж 50%.

Що таке FMC і чому це важливо?

FMC – це статистичні дані про те, скільки в середньому придбаних літаків перебувають в експлуатації. Наприклад, якщо ваші ВПС мають, скажімо, 20 літаків F-35, то показник FMC 50% означає, що в середньому лише 10 з них повністю придатні до виконання завдань.

...а якщо ви купуєте (дуже дорогий і розкішний) автомобіль, але можете використовувати його лише 50% часу, коли він вам потрібен... і виявляється, що цей чудовий новий автомобіль зазвичай не працює саме тоді, коли він вам найбільше потрібен..., тоді саме час замислитися над тим, за що ви за нього заплатили.

Принаймні, так думаємо ми з вами, шановний читачу. Але наші політики так не думали, коли купували F-35.

Чому ж ціна FMC для F-35 така низька? Тому що він виявився набагато складнішим і дорожчим в обслуговуванні та експлуатації, ніж хвалився Lockheed-Martin. Тому що Lockheed-Martin фабрикувала цифри для того, щоб представити свій тип літака, точно так само, як це роблять великі корпорації на Заході вже десятки років – і все це для того, щоб підвищити вартість своїх акцій.

...про що протягом останніх десятиліть лунали незліченні попередження. Але чому ніхто не прислухався? Політичні господарі багатьох країн були настільки дурні, що заплатили за це – з грошей платників податків.

Звісно, Lockheed-Martin урочисто клянеться, що це неправда, і що він підтримує, і що він відданий, і що завгодно, і що у нього є близько 2,85 мільйона пояснень усіх можливих причин, але факт залишається фактом: як би не були захоплені можливостями літака, але ВПС, які експлуатують F-35, не в захваті від нього. Тому що вони складніші в обслуговуванні та експлуатації, ніж очікувалося (див.: прораховано і вихвалялося компанією Lockheed-Martin). Це ще більше стосується ВПС багатьох іноземних замовників, які, до речі, вклали стільки грошей і ноу-хау, необхідних для дослідження і розробки цього типу, і беруть участь у його виробництві (тобто виробництві різних деталей, вузлів і програмного забезпечення для F-35), а тепер стикаються з тим, що США (читай: мудрий і надійний союзник в особі президента Трампа) можуть вимкнути їхні F-35, буквально "натиснувши на кнопку вимикача".

...все це погані новини, тоді як адміністрація Трампа ІІ має лише одну мету: хороші новини. Тому що хороші новини роблять Америку знову великою...

Це все про політику. Перейдемо до військових потреб... де, власне, вже кілька десятиліть вони не мають значення. Важливо те, що думають керівники провідних корпорацій оборонного сектору про те, на що політики повинні витрачати гроші платників податків. Чи результати проєкту виявляться такими, які вони обіцяли натомість... чи щось значно завищене в ціні, та ще й не працює? Ну, подивіться на F-35...

Інакше кажучи: замість того, щоб збройні сили пояснювали промисловості, що їм насправді потрібно, корпорації обіцяють збройним силам те, що, на їхню думку, вони можуть змусити працювати, а потім змушують їх купувати. Тому що, між іншим, це "збереження робочих місць".

... тому що всі акціонери настільки стурбовані збереженням робочих місць, що перенесли виробництво за кордон...

А вищий командний склад збройних сил змушений (пере)писати відповідні вимоги... інакше він не зможе спритно перевести посади в готівку після звільнення з військової служби , як правило, в якості генеральних директорів різних корпорацій та аналітичних центрів.

Це дійсно так просто.

Звісно, ситуація з військовими потребами стає ще складнішою, враховуючи, наскільки розвинуті сучасні високі технології. Часто настільки, що військові служби не мають жодного уявлення про те, що їм може знадобитися в якомусь майбутньому конфлікті, і тим більше про те, що промисловість і технології можуть (принаймні, теоретично) забезпечити. Це відбувається тому, що більшість військових служб на Заході не вели жодної війни проти рівного собі супротивника протягом приблизно 80 років, а високооплачувані люди, які їх консультують, досягли успіху лише в дисципліні коментування коментарів. Це означає, що всі вони не мають жодного уявлення про те, що саме їм може знадобитися, якщо, наприклад, комусь із Заходу доведеться воювати з таким супротивником, як КНР... або росія.

Не робіть помилки: індустрія також не має жодної підказки. Але вона чудово вміє рекламувати та підкуповувати.

Що підводить мене до питання технологій...

Трамп сказав, і начальник штабу ВПС США де-факто повторив це, що демонстратор (для F-47) літає понад п’ять років.

Це настільки важливо, що я не можу на цьому наголосити. Для трампістів. Це важливо, тому що це означає, що F-47 – "перший винищувач 6-го покоління, який піднявся в повітря".

Це означає, що США – перші.

Не КНР.

Наскільки це відповідає дійсності, важко оцінити. Факт є фактом: маса технологій, які, як припускають, були використані в проєкті F-47, були передбачені, досліджені й розроблені таємно. Наприклад, в рамках різних "чорних проєктів". Проєктів, що фінансуються Пентагоном, але ніколи не були офіційно оприлюднені.

Можливо, деякі з них стали відомими з часом. Йдеться про кілька різних проєктів, якими керує DARPA – Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів. Мабуть, одним з найвідоміших результатів цих проєктів є Aurora Flight Sciences X-65: повномасштабний демонстратор технології, відомої під назвою CRANE. Це розшифровується як "Керування революційним літальним апаратом з новими ефекторами":

Модель конструкції DARPA Crane, виготовлена для випробувань в аеродинамічній трубі.

По суті, CRANE – це проєкт, створений для демонстрації того, що називається "активним управлінням потоком". Це означає, що на відміну від літаків, які використовуються з тих пір, як брати Райт катапультували свій "Флайєр" з пляжу в Кітті Хоук у 1903 році, літаки з активним керуванням потоком не використовують поверхні керування (плавники/рулі, закрилки, канати, подовжувачі передньої кромки, рейки тощо), ця нова конструкція використовує своєрідні струмені – труби, що випускають гаряче повітря з джерела під тиском, щоб формувати потік повітря над поверхнею керування літака. Таким чином, керування літаком по крену, висоті й відхилення досягається за рахунок розподілу декількох таких струменів навколо планера, які вмикаються в міру необхідності.

Навіщо це робити?

Тому що це усуває необхідність у рухомих частинах у вигляді механізмів управління та рульових поверхонь. Тому що це робить конструкцію літака простішою і легшою: немає потреби в рульовому управлінні, немає потреби в складній гідравліці й сервоприводах, що переміщують поверхні управління. Це, як вони кажуть, "значно зменшує вагу, складність і, відповідно, вимоги до обслуговування" літака, а також – принаймні теоретично – обіцяє покращити його льотні характеристики.

Як це відбувається?

А, це прості фізичні закони, які призводять до того, що будь-який літак з легшою конструкцією може літати швидше, вище і, особливо, далі.

...з іншого боку, залишається тільки дивуватися, чи дійсно хтось захоче літати на невидимому винищувачі, в якому повно гарячих отворів, що продувають гаряче повітря по всій його конструкції, щоб дати йому можливість маневрувати...

Але, агов: це час трампізму. Не будемо витрачати час і енергію на роздуми про подібні навколишні звуки...

До речі, окрім "Аврори", відомо, що ще один контракт на подібні розробки отримала компанія BAE Systems, яка розробила безпілотник MAGMA, продемонстрований у 2019 році. Виглядає він ось так:

Одне з головних питань у випадку з будь-якими проєктами такого роду – це ціна. AFAIK, ніхто не згадував про це прямо, але начальник штабу ВПС США сказав щось на кшталт того, що F-47 має "коштувати менше, ніж Lockheed-Martin F-22".

Якщо це правда, то це було б неабияким досягненням, особливо враховуючи, що F-22 вже більше 30 років...

...тоді як голоси, які поширюють фейкові новини, стверджують, що один F-47 коштуватиме "стільки ж, скільки й три F-35", а це означає, що вартість однієї одиниці перевищить 300 мільйонів доларів США. Додайте інфляцію (спричинену Трампом), і це буде ще більше. Але кого хвилює, що трампісти витрачають гроші платників податків? Маск збирається прикрити все за допомогою свого DOGE. І це додатково до того, що він процвітає, роблячи саме те, що насправді є основною метою цього DOGE: встановити його в позицію монополіста. Читайте: він скасовує федеральні контракти з іншими великими підприємствами (так, у США) і замість цього укладає контракти з самим собою.

Що в умовах трампізму абсолютно неважливо. Важливо лише, щоб ви, шановний платнику податків, сумлінно сплачували податки та мали пам'ять як у рибок. За це велике спасибі.

.... і потім, літак зроблений компанією Boeing, а отже, можна бути впевненим: нічого не може піти не так.

...що повертає мене до трампізму: у своїй офіційній заяві про F-47 компанія Boeing приписує собі заслуги за літаки, які вона ніколи не розробляла. Такі як North American P-51 Mustang, McDonnell F-4 Phantom, McDonnell-Douglas F-15 Eagle, McDonnell-Douglas F/A-18 Hornet.. Звісно, недоброзичливці скажуть, що з часом Boeing купив корпорації, які проєктували та виробляли такі літаки, тому він має право на це претендувати. Де, власне, останніми власними розробками винищувачів Boeing були такі, як важкий і повільний XP-29, або важкий і ненадійний XF8B – обидва настільки успішні, що жоден з них так і не був запущений у серійне виробництво, десь 70-90 років тому...

Boeing XP-29... замислювався як покращений P-26, але "не дуже добре працював"...

...тоді як Boeing XF8B був розроблений таким чином, що ні компанія Boeing, ні ВМС США не знали, чи це торпедоносець (завдання, для якого він був надто потужним), чи винищувач (завдання, для якого він був недостатньо потужним і занадто великим)...

Але ж Boeing був субпідрядником у багатьох нещодавніх проєктах, а отже, знає, що робить. Тим більше, що після того, як була викуплена McDonnell-Douglas, Boeing є власником заводу в Сент-Луїсі, який досі виробляє F-15 і F/A-18. Тому Boeing – це правильний вибір. І має право вимагати все, що хоче.

Тим більше в епоху трампізму...

Обговоривши передісторію і контекст, перейдемо до зовнішнього вигляду F-47. На ілюстраціях, сильно відфотошоплених компанією Trump & Co KG GesmbH AG, показано дизайн, що поєднує в собі деякі з попередніх експериментальних проєктів Boeing:

Тобто в плані форми, щось на зразок цього:

Навпаки, заступник керівника апарату Білого дому Трампа оприлюднив таке:

...що особливо дивно, тому що цей дизайн не тільки не має крил, які видно на ілюстраціях, опублікованих Трампом, але, якщо додати крила – дуже нагадує щось нещодавно опубліковане AIRBUS щодо FCAS, і виглядає приблизно так:

...але тоді, за часів адміністрації Трампа I, трампісти також вихваляли ВМС США фотографіями військових кораблів ВМФ росії... (і, не будемо перебільшувати: путінські піарники часто вихваляють російські збройні сили фотографіями американських військових кораблів, літаків або сценами з Іводзіми 1945 року)...

Загалом, можна очікувати, що цей F-47 буде одномісним, трохи меншим за F-22 (але з, мабуть, незвично великою прозорістю кабіни для літака такого розміру... гадаю, це ще одна простецька особливість); менше 20 метрів завдовжки; важити від 20 до 40 тонн в порожньому і повному стані, відповідно; бути здатним розвивати й підтримувати протягом тривалого часу швидкість значно більшу за 2 Маха на робочих висотах до 21 300 м, можливо, навіть вище; нести у внутрішніх відсіках 6-8 ракет класу "повітря-повітря" або 2-4 ракети класу "повітря-поверхня"... і при цьому бути відносно маневреним на повільних швидкостях.

Чому все це? Тому що це те, що можна зробити висновок на основі того, що відомо про нього на даний момент.

Я сумніваюся, що він коли-небудь буде експортований. Принаймні, не за нинішньої адміністрації в Білому домі, яка, судячи з її власних дій за останні два місяці, не має наміру дозволити комусь коли-небудь замінити її. Принаймні, не в демократичний, мирний спосіб. Натомість Boeing тепер може отримувати вищі прибутки, заощаджуючи на дослідженнях, розробках і контролі якості, покладаючись на DOGE у покритті будь-яких перевитрат, які тим часом є не лише нормою для проєктів такого роду, але й правилом.

Знову ж таки: все це – підписка на трампізм. І американці – як і громадяни будь-яких країн, уряди яких ще можуть бути настільки дурними, щоб бути такими добрими й заплатити за все це. А потім швидко забудуть про всю цю історію. Тому що трампізм забуде про неї, а потім здивує всіх своїм черговим телешоу...

А ті, хто серйозно цікавиться Україною, можуть зараз запитати: а як це пов'язано з нею?

Не в останню чергу. Наразі не схоже, що Україна може коли-небудь отримати щось подібне від США. Але, і це головне: на відміну від свого уряду (який завжди відстає на 12-24 місяці), українці вже на кілька кроків попереду. Замість того, щоб витрачати час і трильйони на супер-турбо-пупер-зіркові винищувачі, вони працюють над керованими штучним інтелектом роями БПЛА-перехоплювачами. Це єдина логічна альтернатива наддорогим, але обмеженим у можливостях і фактично застарілим системам протиповітряної оборони, які мудрий і досвідчений чи радше більш обізнаний Захід постачав їм протягом останніх трьох років.

Питання лише в тому, чи поспішатимуть поставити їх на озброєння якнайшвидше?

Як і в багатьох інших подібних випадках, які можуть здаватися залежними від зв'язків і підкупу. На їхнє нескінченне щастя (і наш сором, тут, на Заході), українці є експертами в обході навіть таких перешкод.

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