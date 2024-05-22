Фронт стабілізувався. росіяни продовжують втрачати техніку та людей – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневий звіт Дональда Гілла про події на фронті. Попри те, що російський наступ зупинений, а росіяни несуть втрати, ситуація для українських бійців залишається важкою. Українці повинні боротися за збереження живої сили, протистояти російським бомбардуванням інфраструктури та позицій на фронті.

Ми вже на четвертому тижні травня цього року; на 11-му році цієї війни (якщо рахувати всю російську підривну діяльність в Україні, то це ще довше); плюс на третьому році російського повномасштабного вторгнення. Отже, час проаналізувати деякі речі в їхній перспективі.

Перспектива. Ця війна настільки статична, що здобуття чи втрата лише одного дерева на відстані 500 метрів може принести радість чи розчарування. Втрата 5 чи 10 км території може викликати відчай.

Безумовно, втрата території не є доброю новиною, але вона блідне у порівнянні з більш широкою картиною втрат, тенденціями виробництва та іншими стратегічними міркуваннями. Найбільше занепокоєння в Україні викликають збереження живої сили, бомбардування інфраструктури та обстріли військ на передовій. Всі інші тенденції – на користь Києва.

Навіть коли російський наступ відкидається з великими втратами, життя українського солдата на передовій залишається важким, але в цілому події розвиваються на його користь. Психологічний виклик полягає в тому, щоб витримати емоційне навантаження протягом наступних кількох років, коли ці тенденції проявлятимуться.

Харківщина. 8 тисяч цивільних осіб були евакуйовані зі сіл на північ від Харкова. Минулого тижня росія просунулася на 3 км, а найдальше проникнення вглиб України наближається до 8 км. російські війська ненадовго увійшли до Вовчанська, перш ніж українська контратака витіснила їх звідти. З того часу росіяни знову увійшли в місто. Україна втрачає велику кількість артилерійських установок через безпілотники.

Побудовані оборонні споруди розташовані за 10-12 і 20 км від кордону. Хоча фактичне просування росіян обмежується двома фронтами шириною 15 км, Сирський повідомив, що активний фронт зараз збільшився на 70 кілометрів.

Поряд із цими обмеженими досягненнями, українські повідомлення про щоденні втрати росіян за минулий тиждень свідчать, що вони зросли на 30-40% порівняно з попередніми місяцями. Нинішній рівень російських втрат еквівалентний приблизно 500 тисячам жертв на рік. За перші 18 місяців росія зазнала 300 тисяч втрат. Неминуче, що українські втрати також зросли, але малоймовірно, що такими ж темпами, як російські.

російський патруль не знає про кулеметну позицію українців. Наближаючись до неї, українці чекають, поки вони опиняться на відстані впритул, і відкривають вогонь;

під Вовчанськом знищено два російські танки;

знищено українську реактивну систему залпового вогню;

російська ракетна установка веде вогонь з 5 км вглиб росії. 50°22'57.0" пн. ш. 36°51'09.3" сх. д.;

артилерія 3-ї ОШБр знищила російський 120-мм міномет СП 120 мм з керованим боєприпасом.

Українська авіація зруйнувала цю лікарню після того, як вона була окупована росіянами.

12-хвилинне відео короткої сутички між прикордонниками та росіянами на кордоні. Їхні навички орієнтування на місцевості та патрулювання не дуже хороші...

Західна Луганщина. росіяни атакували в кількох точках регіону, але не змогли закріпитися. Вони втратили щонайменше 28 одиниць військової техніки, а українці – три.

63-тя бригада на південь від Ямполівки відпрацювала безпілотниками російські позиції;

під Попасною знищено російську ДРГ. Вантажівка втекла;

втрати російської бронетехніки під Тернами;

перестрілка у лісі під Кремінною.

Білогорівка. За 7 км на південь від Білогорівки 54-та бригада оборонялася від багатьох атак. Це 27-хвилинне відео розповідає про одну з таких атак у квітні.

На півдні росіяни знову намагаються атакувати Спірне.

Бахмут. Відбулися піхотні зіткнення навколо Кліщіївки та Авдіївки. Україна також відтіснила росію від каналу біля Часового Яру.

Найбільшою одиночною атакою була двостороння атака на район каналу в Часовому Яру. Північний маршрут використовував головну дорогу, щоб увійти в район каналу. Південний маршрут пролягав уздовж лісосмуги до повороту на північ у місто. Транспортні засоби, які прибули до Бахмута минулого тижня, були використані, і 12 із них були знищені ще до того, як вони потрапили до міста. Ще чотири були знищені після в'їзду. Вони не просто в'їхали на околицю населеного пункту, одна БМП висадила піхоту за 700 метрів вглиб району. Українські контратаки знищили всю російську піхоту, яка увійшла у Бахмут.

На північний захід від Іванівського безпілотники знищили дві російські машини. Протягом останніх тижнів росія втратила кілька одиниць техніки в цьому районі.

На північ від Курдюмівки за кілометр від лінії фронту знищено російську колону.

Авдіївка. росіяни просунулися на кілометр на схід від Новокалинового. Незважаючи на запеклі бої, їх вдалося стримати скрізь, окрім Нетайлового, де вони захопили решту села, але втратили щонайменше 20 одиниць техніки проти п'яти одиниць української.

Ми не бачимо достатньої кількості ПТРК в руках українців. У 47-й бригаді є одна така;

47-ма бригада також стверджує, що збила гелікоптер Ка-52;

підбірка влучань 47-ї бригади;

російський МТ-ЛБ висаджує дев'ятьох піхотинців, які гинуть за хвилину. МТ-ЛБ повертається за новим вантажем. Місце події позначено фіолетовим трикутником на карті;

обстріл з російської РСЗВ за кілометр на південний схід від Яснобродівки

Мар'їнка. росія продовжує перекидати війська до Красногорівки, і вони просуваються вперед. Від Побєди до Новомихайлівки точилися важкі бої, але територіальні зміни були незначними. На схід від Вугледара росія намагалася атакувати з боку Микільського, проте просунутися не змогла.

на захід від Новомихайлівки росія атакувала зі 17 одиниць техніки. Україна знищила 11 із них;

український безпілотник збили ракетою біля Оленівки, як показано на карті;

на південний схід від Побєди шестеро українських піхотинців зійшли з бронетранспортера M113, щоб убезпечити себе від обстрілу, і потрапили під шквальний артилерійський обстріл. Втрата М113 зафіксована на карті;

російський танк модифікували для ведення штурму;

російський наступ з Новомихайлівки зустрічають керованими боєприпасами.

Запоріжжя. Минулого тижня російський наступ на Старомайорське не зміг закріпитися. Цього тижня вони зосередилися на Урожайному. Вони так і не змогли витіснити бійців з південної околиці села, незважаючи на масовані авіаудари та ракетні обстріли з гелікоптерів.

Здебільшого вогнева підтримка в Роботиному з обох сторін здійснюється за допомогою БПЛА. росія закидає в село невеликі загони, а Україна полює на них за допомогою безпілотників і піхоти.

Херсонщина. Після того, як Україна взяла під контроль острів Нестрига, росія відреагувала у звичний спосіб, відправивши одну штурмову групу за іншою. Україна теж відреагувала у звичний спосіб, намагаючись знищити противника. Українці заявляють, що росіяни втрачають понад 100 військовослужбовців щодня під час штурмів острова. Про українські втрати не повідомляється. Чисельність підрозділів, що атакують і обороняються, невелика. "Мадяр" розповідає про подорож російської диверсійно-розвідувальної групи зі семи осіб у відео за посиланням.

Вони мають швидкісні катери та обладнання для радіоелектронної боротьби, яке зчитує частоти, на яких працюють дрони, а потім глушить їх на цих частотах. "Птахи Мадяра" – один із найкращих підрозділів на війні, тому вони використовують спеціальне обладнання, щоб уникнути глушіння. Перший дрон був збитий досвідченими російськими військовими. Другий дрон був досить близько, щоб влучити в човен повітряною хвилею. Відомо, що двоє вижили. Однак катер ходив колами, а в його передній частині на короткий час виникла невелика пожежа. Наближається третій дрон, і двоє вцілілих вистрибують, але вибух вбиває їх. Човен вцілів, тому вони відправили четвертий дрон, щоб добити його.

Крим. Пропонуємо вашій увазі відео атаки на Бельбек ракетами ATACMS. росіяни повідомили, що було знищено МіГ-31 і три Су-27 отримали певні пошкодження. Знищено пускову установку С-300 та С-400, загинуло 11 осіб...

Наземні фотографії показали, що елементи систем протиповітряної оборони С-300 та/або С-400 були знищені, зокрема радар С-400...

Супутникові знімки демонструють, що два МіГ-31 були знищені, як і невеликий паливний склад. МіГ-29 був ушкоджений, але, можливо, він вже не зможе літати. Су-27 може бути пошкоджений, і щось поруч зі Су-27 було повністю знищено, але що це було, визначити неможливо.

ATACMS потопив корабель.

росія.

Відбулася велика українська атака на Новоросійськ;

безпілотники атакували російський потяг за 450 км у Волгоградській області;

нафтобаза в Новоросійську;

обстріл тривав 2,5 години, було чутно 33-35 вибухів;

Туапсинський нафтопереробний завод був атакований 25 січня і зупинений на три місяці. Його знову атакували;

російські цивільні спостерігають, як безпілотники летять до своєї мети;

вони святкують, що безпілотник збили. Цікаво, куди поділися снаряди, які у нього не влучили?..

міністр внутрішніх справ росії заявив, що їм не вистачає 152 тисячі поліцейських, що становить близько 20% їхньої чисельності;

росія взяла під контроль 180 компаній вартістю 11,5 мільярдів доларів. Більшість компаній були іноземними або належали росіянам, які проживають за кордоном;

на хімічному заводі сталася велика пожежа.

Джерело: Частина перша та частина друга