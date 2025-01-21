Інавгурація Трампа. Хто сповнений оптимізму, а хто – страху?

Вчора відбулася доленосна подія не тільки для Америки, але й для багатьох людей у різних країнах світу. З нагоди інавгурації і промови Трампа одні західні ЗМІ висловили оптимізм – як, наприклад, консервативна американська газета Wall Street Journal. Інші – стриманий позитив з певними застереженнями, як Washington Post, що належить мільярдеру Безосу. Або ж критичний погляд, як-от незалежна ліберальна британська Guardian.

Оптимістичний погляд на інавгурацію Трампа. WSJ протиставляє заяви Трампа діям Байдена на користь першого

Трамп починає свій другий термін із набагато кращим посланням, ніж у 2017 році, вважає орієнтована на ділові кола Wall Street Journal. На думку редакції, Дональд Трамп ніколи не збирався виголошувати другу інавгураційну промову Лінкольна, як і ніхто інший, проте він виголосив послання, сповнене прагнень і оптимізму, яке привітає більшість американців. "Якщо це відображає його справжні плани, у нього є шанс залишити посаду через чотири роки успішним", – вважає видання.

"Золотий вік Америки починається прямо зараз. З цього моменту занепад Америки закінчився", – цитує Трампа WSJ. Контраст з його інавгураційною промовою про "американську різанину" у 2017 році не може бути більшим. На думку видання, ця промова була відповіддю на опір демократів і ЗМІ його обранню в тому ж похмурому тоні, який підготував ґрунт для чотирьох років ворожнечі й розколу. Тон і меседж цієї інавгурації полягав у тому, що Америка завжди була великою і стане ще більшою, коли відповідатиме на нові виклики. Ця промова була більше схожа на Ілона Маска і набагато менше на Стіва Беннона, і на думку WSJ, це на краще.

Оскільки це Дональд Трамп, наголошує видання, то неминучим був список претензій до попередньої адміністрації. Якщо хтось очікував, що президент Байден чи Камала Гарріс будуть висловлювати поблажливі зауваження, то цього не сталося. (І треба віддати їм належне за те, що вони з'явилися після поразки, на відміну від Трампа чотири роки тому).

"Протягом багатьох років радикальний і корумпований істеблішмент витягував владу і гроші з наших громадян, у той час як стовпи нашого суспільства були зламані й, здавалося б, перебували у повному занепаді", – цитує Трампа видання, відзначивши його гіперболізацію.

WSJ вбачає, що він має рацію у тому, що уряд занадто часто підводив американців у виконанні свого основного обов'язку – забезпечувати громадську безпеку та базові послуги. Видання зазначає, що Білий дім Байдена також використовував свою владу, щоб придушити критиків у соціальних мережах. Припинення цього режиму цензури є одним із найкращих результатів виборів, вважає редакція газети, приймаючи слова Трампа на віру.

Промова також відзначилася тим, що пов'язала найкраще з минулого Америки з амбіціями на майбутнє. Цей зв'язок має вирішальне значення для американського відродження. Як зауважує WSJ, роками культурні та політичні лідери читали американцям лекції про те, що їхнє суспільство пронизане "системним расизмом", що засноване воно не на свободі, а на бажанні володіти рабами, і що воно здебільшого поширює руйнування по всьому світу.

Трамп вихваляв минуле "дослідників, будівельників, новаторів, підприємців і першопрохідців" Америки. Він також послався на основну американську цінність – "суспільство, яке не зважає на колір шкіри і ґрунтується на заслугах". Американці повинні знову повірити у сутнісну доброту своєї країни – її винятковість, якщо можна вжити це нелюбиме слово, щоб побудувати краще майбутнє.

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WSJ вважає, що найважливішими рядками у промові Трампа була його обіцянка покласти край політично вмотивованим переслідуванням. "Ніколи більше величезна сила держави не буде використана для переслідування політичних опонентів, про що я дещо знаю, – сказав він. – Ми не дозволимо цьому статися. Це більше не повториться. Під моїм керівництвом ми відновимо справедливе, рівне і неупереджене правосуддя в рамках конституційного верховенства права".

Редакція WSJ вбачає у цьому вислові контраст з роками президентства Байдена. Вона зауважує, що якщо Трамп це зробить насправді, незважаючи на його періодичну передвиборчу риторику, він допоможе країні та своєму президентству, уникнувши прагнення до відплати, яке заведе його у політичний глухий кут.

Більше, ніж більшість інавгураційних промов, промова Трампа була зосереджена на деяких його початкових політичних директивах. І очевидно, що, на відміну від свого першого терміну, як наголошує WSJ, він має більш чітке уявлення про те, що хоче зробити і як це зробити. Йому потрібно діяти швидко, оскільки він не може балотуватися на другий термін.

Втім редактори WSJ мають одне застереження: Трамп заявив, що оголосить не одну, а дві надзвичайні ситуації національного масштабу – у сфері безпеки кордонів та енергетики. Це дасть йому більше повноважень використовувати виконавчу владу і спрямовувати федеральні ресурси. Але що таке "енергетична" надзвичайна ситуація? – запитує редакція.

Такі заяви, на думку WSJ, слід приберегти для справжніх надзвичайних ситуацій, і Трампу не потрібні особливі повноваження для досягнення своїх цілей за жодним із цих пріоритетів. Вони посилюють адміністративну державу, а не обмежують її, як він обіцяв. Видання пропонує пригадати, як ліві прагнули, аби Байден оголосив "кліматичну" надзвичайну ситуацію.

"Кажуть, що американська демократія зараз під загрозою, але, якщо вірити понеділку, можливо, менше, ніж багато хто думає. Опоненти з повагою поставилися до передачі влади, настрій був урочистим, але водночас радісним для прихильників Трампа. Трамп II починає краще, ніж ми могли собі уявити лише кілька місяців тому", – завершує колонку WSJ.

Країна потребує об'єднання, але не все так райдужно. Washington Post звертає увагу, що США і без Трампа не були у занепаді

Своєю чергою Washington Post у редакційній колонці наголошує, що робота Трампа полягає в тому, щоб об'єднати країну і підтримувати економіку на належному рівні.

Видання, як і WSJ, відзначило обіцянку "золотого віку Америки" у інавгураційній промові Трампа. "Він пообіцяв зробити відому мрію преподобного Мартіна Лютера Кінга-молодшого "реальністю" і сказав, що хоче бути "миротворцем і об'єднувачем", – пише WP.

На думку Washington Post, американці можуть легко погодитися з такими цілями. Протягом наступних чотирьох років хочеться подолати розбіжності, побудувати більш досконалу країну і покращити життя для всіх. Тією мірою, якою Трамп може допомогти рухатися у цьому напрямку, він матиме широку підтримку.

Втім, як зауважує видання, не з усім, що він сказав, було так легко погодитися. Один пункт, зокрема, вимагає корекції. "Занепад Америки закінчився", – сказав Трамп. А пізніше, говорячи про замахи на нього минулого року, додав: "Я був врятований Богом, щоб зробити Америку знову великою". WP вважає, що насправді Америка вже є великою і об'єктивно не перебуває в занепаді.

Це не означає, на думку редакції, що країна не потребує ремонту. "Вартість життя в Америці нестерпно зросла, а імміграційна система країни скалічена – Трамп був обраний насамперед для вирішення цих проблем. Але він успадковує енергійну економіку, яка швидко оговталася від пандемії COVID-19 майже за всіма показниками – безробіття, економічне зростання, зниження інфляції – і вже є предметом заздрощів усього світу. Він несе відповідальність за те, щоб його політика не поставила її під загрозу через тарифи і непродуману депортацію нелегальних іммігрантів", – пише WP.

"Ми будемо нацією, не схожою на інші, сповненою співчуття, мужності та винятковості", – цитує редакція видання слова Трампа. Це, на її думку, ідеали, за якими можуть стояти американці. Однак вони не отримають такої підтримки, якщо намагатимуться досягти їх, захоплюючи землі чи перейменовуючи гори та водойми. Як підкреслює WP, сила Америки походить від винахідливості та інновацій – завоювання ідей, а не територій. Трамп сказав, що хоче об'єднати країну, але пообіцяв знищити державні та приватні програми різноманітності й заявив, що в Америці існують лише дві статі – чоловіча і жіноча, звертає увагу редакція видання.

Також Washington Post нагадує, що в понеділок Трамп планував підписати запаморочливу кількість тривожних указів. Його адміністрація намагатиметься ліквідувати громадянство за правом народження, намагаючись надати уряду повноваження депортувати людей, які нелегально проживають у Сполучених Штатах і мають дітей-громадян, що є порушенням 14-ї поправки. Він оголосив надзвичайний стан на південному кордоні, щоб дозволити ввести туди війська, і відновить політику "залишатися в Мексиці" з часів його першої адміністрації, яка змушувала шукачів притулку чекати в убогих і небезпечних наметових містечках на південь від американського кордону, поки їхні заяви розглядалися. Разом ці політики загрожують завдати великої шкоди не лише мігрантам та їхнім сім'ям, як наголошує редакція WP, але й американській економіці.

Також видання нагадує, що Трамп вдруге планує вивести США з Паризької кліматичної угоди, знову зробивши їх однією з небагатьох країн світу, які не приєдналися до глобального зобов'язання зі скорочення викидів вуглецю. Він також позиціонував себе як прихильник послаблення бар'єрів для проєктів з викидами вуглецю, пообіцявши "бурити, крихітко, бурити". Водночас Трамп чітко дав зрозуміти, що активно виступає проти чистої енергетики. Очікувалося, що він призупинить всі договори оренди офшорних вітрових електростанцій – крок, який може передвіщати ширшу заборону, що позбавить США можливості конкурувати в цій бурхливо зростаючій індустрії.

WP радить пам'ятати, що існує межа тому, чого будь-який президент може досягти негайно. Наприклад, спроба Трампа скасувати громадянство за правом народження наштовхнеться на серйозні судові виклики, оскільки ця концепція записана в Конституції. Його політика "залишатися в Мексиці" може спрацювати лише за умови співпраці з Мексикою. І хоча Трамп, можливо, більше не піддається стримувальному тиску, який походить від бажання переобратися, він не застрахований від політичної реальності. Його спадщина і майбутній успіх його партії на виборах залежатимуть не лише від того, що йому вдасться зробити протягом наступних чотирьох років, а й від того, наскільки популярними будуть ці досягнення.

Видання підкреслює, що сьогодні Трамп сильніший, ніж будь-коли раніше. Його партія, створена за його образом і подобою, здатна проштовхнути свій порядок денний через Конгрес. Демократам після поразки в листопаді не вистачає впливу, щоб перешкодити нерозумним ідеям Трампа. Але американці звертатимуть увагу на те, наскільки добре виконується політика президента. Вони не захочуть бачити занепад економіки або спостерігати, як зростає політична поляризація в країні.

"Важливі дії, а не слова", – сказав президент після своєї офіційної промови. І в цьому він має рацію", – завершує колонку Washington Post.

Страх, розкол і фасад націонал-популізму. Guardian не побачила у інавгураційній промові Трампа геть нічого оптимістичного

Повернення мільярдера до влади сигналізує про нову еру потрясінь у політиці США, позначену авторитарними амбіціями, кричущими конфліктами та поляризацією. Так оцінює інаугураційну промову Трампа британська The Guardian.

Фото: AP

На перший погляд, інавгурація Дональда Трампа виглядала як звичайна передача влади, коли політичні суперники обмінювалися ввічливими оплесками. Проте це був, на думку редакції видання, лише фасад. Промова Трампа вдавала примирення, але насправді була правим закликом до зброї проти його ворогів, відкидаючи єдність, яку представляє церемонія. Трамп представив похмуру картину країни на колінах, яку тільки він може підняти. Він оголосив не один, а два надзвичайних стани, пообіцявши повернути "мільйони злочинних іноземців" і "бурити, крихітко, бурити" "рідке золото під нашими ногами". Його тривожний заклик "забрати" Панамський канал у Китаю натякає на амбіції змінити світовий порядок, можливо, за допомогою сили.

Шквал указів Трампа прискорить кліматичну надзвичайну ситуацію, порушить конституцію США щодо громадянства за правом народження та зменшить обсяг правового захисту. "Забудьте про хвилюючу риторику Кеннеді, – закликає Guardian. – Послання Трампа недвозначне: вороги всередині країни і за кордоном, стережіться. Там, де Рузвельт колись вселяв надію, Трамп пропонує страх".

Редакція видання акцентує, що Трамп намагався зобразити себе візіонером, який провіщає трансформаційну еру в США. Проте його промова не повинна була нікого обдурити. Він почав з грандіозної риторики про те, що "золотий вік Америки починається прямо зараз" і закінчив характерною гіперболою про те, що його співгромадяни перебувають "на порозі чотирьох найбільших років в американській історії". Трамп – марнославний шоумен, резюмує цей пасаж Guardian. Газета нагадує, що його останнє перебування при владі показало, що він є політиком, який прикриває своє вразливе его знущаннями і тягне американську демократію до краю прірви.

Британська незалежна газета вважає, що повернення для Трампа до Білого дому 47-м президентом стало дивом. Він двічі пережив імпічмент, кримінальну судимість і навіть замах на вбивство. Його риторика про відродження національної величі віддзеркалює розчарування, яке дехто відчуває через свою долю. Через холодну погоду промова Трампа відбулася всередині ротонди Капітолію США, а не зовні будівлі. "Він визнає силу фотографій. Він хотів, щоб мітинг перед відданими фанатами став визначальним образом дня, а не мільярдери, керівники технологічних компаній та олігархи, які сиділи перед ним під час виступу", – пише видання.

На думку Guardian, популістська позиція Трампа маскує безсоромне олігархічне поглинання. Він обдурив звичайних виборців, змусивши їх повірити, що він є їхнім захисником, а демократів виставив відірваними від життя елітаристами. Проте його конфлікт інтересів вражає. Видання підкреслює, що на вихідних Трамп заробив мільярди за допомогою фірмового крипто-токену, що пов'язано з регуляторними рішеннями, які він контролює. Важливо, що його стратегія дезінформації сіє розбрат і підриває довіру, підміняючи факти політикою, заснованою на ідентичності, яка вимагає абсолютної лояльності.

Редакція газети зауважує, що рух MAGA Трампа не є унікальним. Але, водночас, він сам унікальний. Його нарцисизм, жага до лестощів, зневага до критиків і готовність використовувати державну владу для особистої вигоди та помсти вирізняють його з-поміж інших, роблячи його рідкісною фігурою, яку навряд чи вдасться повторити в американській політиці найближчим часом. Вибори 2024 року висвітлили тонкий політичний розкол у США: республіканці здобули владу з невеликою перевагою, що підкреслило глибокий розкол електорату.

На думку видання, глибина цього розколу така, що Джо Байден у драматичному фіналі використав свої повноваження з помилування, щоб захистити членів своєї сім'ї, а також низку нинішніх і колишніх державних службовців від відплати Трампа. "Основою верховенства права є довіра до інституцій, а не до окремих осіб, які здійснюють правосуддя. Америка, будь обережна: відмова від цих норм ризикує зруйнувати основи самої демократії", – закликає Guardian.