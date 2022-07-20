Індекс українського паспорта: мінус щабель, плюс країна

Україна продовжує невпинно розширювати договірну базу з країнами, до яких громадяни можуть подорожувати без віз або за спрощеним візовим режимом. Про це свідчать дані на третій квартал цього року, опубліковані на сайті компанії Henley & Partners.

Зазначається, що українці можуть їхати за закордонним паспортом без віз або з візою по прибуттю вже до 144 країн, що є рекордним показником. "За звітний період країна уклала договір про отримання візи по прибуттю з Бурунді. Власники паспорта України можуть переміщуватися без візи або з візою по прибуттю 144 країнами світу", - зазначають в організації. Такий самий індекс мобільності на даний час є у особливого адміністративного району Китайської Народної Республіки - Макао.

Відповідно, в другому кварталі українці могли подорожувати в спрощеному порядку до 143 країн, тоді український паспорт знаходився в рейтингу на 34-му місці. В першому кварталі закордонний паспорт України, як і зараз, знаходився на 35-му місці, проте кількість країн для відвідування становила 141.

Запити на посвідки зростають

В звіті підкреслюється, що Україна вперше опинилася в першій десятці країн, жителі яких намагаються отримати посвідки на проживання за кордоном. "Ми спостерігаємо зростання запитів на 55%, порівняно з попереднім кварталом, яке також стало рекордним для компанії. На даний час ми реєструємо основний попит від громадян росії, Індії, США, Великобританії та, вперше у першій десятці - України", - заявив генеральний директор Henley & Partners Йорг Штеффен. За його словами, в ході переломних моментів історії, пандемії, воєн, програми отримання посвідки на проживання та громадянства "знову опиняються в центрі уваги заможних, глобально мислячих підприємців та інвесторів". В цих ситуаціях люди шукають рішення для збереження своїх статків та забезпечення безпеки для своїх сімей у неспокійні часи. Разом з тим, підкреслив він, для урядів багатьох країн це "також ефективний інструмент соціального та економічного розвитку".

Henley & Partners публікує індекс паспортів країн світу вже більше 17 років. Він розраховується за даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (International Air Transport Association, IATA).

Зовнішній туризм у глибокій кризі

Звісно, вторгнення рф в Україну не змогло не відтворитися на туристичному попиті. За інформацією РБК-Україна, яку воно отримало від операторів, наразі попит на відпочинок за кордоном скоротився в 5 разів, більшість відпочивальників - це жінки з дітьми.

Співзасновниця компанії TPG Олена Бойко відзначила, що туристичний ринок України скоротився на 80%, порівняно з постковідним 2021 роком. Окрім того, відсутність авіаперельотів з України змістила фокус на автобусні маршрути. Наразі серед популярних у українців країн для туризму - Болгарія, Греція, Чорногорія, Туреччина.

В 2021 році Українці здійснили 14,7 млн закордонних туристичних подорожей, повідомляла голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів. Зокрема, Польщу відвідали 4,5 млн українців, Туреччину - 2 млн, Угорщину - 1,72 млн, Єгипет - 1,46 млн. Тоді пандемія коронавірусу внесла корективи плани громадян, тож попит на внутрішній туризм значно зріс.