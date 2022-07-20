Індекс українського паспорта: мінус щабель, плюс країна
В звіті підкреслюється, що Україна вперше опинилася в першій десятці країн, жителі яких намагаються отримати посвідки на проживання за кордоном. "Ми спостерігаємо зростання запитів на 55%, порівняно з попереднім кварталом, яке також стало рекордним для компанії. На даний час ми реєструємо основний попит від громадян росії, Індії, США, Великобританії та, вперше у першій десятці - України", - заявив генеральний директор Henley & Partners Йорг Штеффен. За його словами, в ході переломних моментів історії, пандемії, воєн, програми отримання посвідки на проживання та громадянства "знову опиняються в центрі уваги заможних, глобально мислячих підприємців та інвесторів". В цих ситуаціях люди шукають рішення для збереження своїх статків та забезпечення безпеки для своїх сімей у неспокійні часи. Разом з тим, підкреслив він, для урядів багатьох країн це "також ефективний інструмент соціального та економічного розвитку".
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