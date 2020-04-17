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​​Історія захворювань: чума, іспанка, коронавірус

Найімовірніше коронавірус увійде в історію, як перша масова інфекційна хвиля 21 століття
Про пандемії, що сколихнули світ.
​​Історія захворювань: чума, іспанка, коронавірус t.me/virus_stories

Найімовірніше коронавірус увійде в історію, як перша масова інфекційна хвиля 21 століття, яка поглинула весь світ. Звичайно, за кількістю жертв COVID-19 поступається, наприклад, іспанці, яку називають наймасовішою пандемією за всю історію людства, та чумі.

Першою офіційною епідемією у світі вважається чума Юстиніана (542 рік), кожного дня через неї вмирало близько 5000 осіб. Європа в результаті втратила 25 мільйонів людей, а Схід в 3 рази більше.

Через іспанський грип на початку минулого померло приблизно 50 мільйонів. Це навіть уявити неможливо, особливо, з огляду на загальну кількість населення. Іспанський грип, найбільше мілітаристське захворювання, почався в розпал Першої світової війни. На відміну від коронавірусу, він бив по молодим, здоровим особам і не чіпав людей похилого віку.

Джерело : Telegram-канал “Вірусні історії”,де зібрані особисті розповіді про коронавірусну хворобу в Україні та в світі - https://t.me/virus_stories

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17 04 2020 16:30
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