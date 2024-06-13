Компоненти професійних шампунів: які вони

На профільному ринку представлений широкий вибір різноманітних препаратів, призначених для миття голови та доглядових процедур. Зорієнтуватися в них дуже складно. Особливо якщо прислухатися до реклами, яка просуває розробки класу мас-маркет.

Ми рекомендуємо вибирати професійні шампуні medavita.com.ua/profesijni-shampuni-dlya-volossya/. Такі марки виділяються на тлі звичайних своїм унікальним складом. Вони містять ретельно підібрані фахівцями, вченими, дерматологами та трихологами компоненти, які забезпечують ефективний догляд і вирішують різноманітні проблеми з локонами.

На професійні шампуні ціни залежать від їхнього складу та здатності нейтралізувати ті чи інші недоліки.

Розгляньмо основні інгредієнти, які можна знайти у продуктах від відомих брендів, та дізнаємося, які переваги вони пропонують.

Кератин

Його головне призначення — відновлення і зміцнення. Найкращі професійні шампуні для волосся обов'язково мають у своєму складі цей компонент.

Кератин — це білок, який є основним будівельним матеріалом волосся. Професійні шампуні з кератином допомагають відновити структуру, заповнюючи пошкоджені ділянки та надаючи їм силу та пружність.

Такі професійні шампуні для щоденного застосування особливо корисні для пошкоджених, ламких та ослаблених локонів.

Арганова олія

Забезпечує зволоження та живлення. Вона відоме також як «рідке золото», багата на:

вітаміни A, E і F;

незамінні жирні кислоти.

Суміші з аргановим маслом глибоко зволожують пасма, роблять їх м'якими і блискучими, запобігають сухості та ламкості. Тобто тепер ви розумієте, який професійний шампунь вибрати, якщо зіткнулися з перерахованими вище проблемами.

Цей інгредієнт підходить для всіх типів локонів, але особливо корисний для сухих і пошкоджених.

Гіалуронова кислота

Завдяки цьому інгредієнту, який містять професійні шампуні на кожен день, здійснюється інтенсивне зволоження.

Гіалуронова кислота здатна утримувати вологу, що робить її чудовим зволожуючим компонентом. Препарати з цим компонентом допомагають підтримувати оптимальний рівень вологи у волоссі та шкірі голови, запобігаючи сухості та лущенню. Інгредієнт ідеальний для зневоднених і пошкоджених локонів. Магазин професійних шампунів MEDAVITA пропонує саме такі продукти.

Протеїни шовку

Вони необхідні для пом'якшення та забезпечують натуральний, природний блиск. Протеїни шовку проникають у структуру, роблячи його рівними і блискучим.

Дорогі професійні шампуні з цим інгредієнтом забезпечують локонам м'якість, полегшують розчісування і зменшують пухнастість. Протеїни шовку ідеально підходять для тьмяних і неслухняних пасм.

Кокосова олія

Якщо хочете, щоб вашим локонам було забезпечене живлення і ефективний захист від негативного зовнішнього впливу, рекомендуємо вам купити професійний шампунь з цим інгредієнтом.

Кокосова олія багата насиченими жирами й вітамінами, які глибоко живлять локони й захищають їх від негативних зовнішніх впливів.

Препарати з цим інгредієнтом зміцнюють пасма, роблять їх еластичними та запобігають ламкості. Цей інгредієнт особливо корисний для сухого та пошкодженого волосся.

Д-пантенол (провітамін B5)

Якщо вам потрібне відновлення та зволоження, рекомендуємо замовити професійні шампуні в Україні з цим інгредієнтів.

Д-пантенол проникає в структуру волосся і утримує вологу, сприяючи його зволоженню та зміцненню. Крім того, покращується еластичність, пасма отримують об'єм та стають здоровими. Д-пантенол підходить для всіх типів волосся, особливо для тонкого і ламкого.

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