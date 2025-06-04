Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер

Адам Кінзінгер, колишній республіканський конгресмен, який кинув виклик Трампу і підтримав його імпічмент під час першої каденції, а також був членом Групи підтримки України в Конгресі США, наголошує, що Україна має бажання і силу боротися з росією до перемоги. Тож США не повинні тиснути і вимагати "мирних переговорів", а натомість мають підтримати зброєю, грошима та промисловою допомогою.

Операція "Павутина", удари по Криму та вибухові дрони послаблюють контроль кремля. Настав час допомогти завершити цю справу.

Кілька днів тому Україна розпочала операцію, яка, можливо, увійде в історію як одна з найруйнівніших і найсміливіших операцій війни. Ця хвиля ударів під кодовою назвою "Павутина" знищила або пошкодила понад 40 російських літаків, включаючи стратегічні бомбардувальники і, ймовірно, два літаки раннього попередження А-50, які мають вирішальне значення для координації російських повітряних операцій і захисту самої москви.

Зрозумійте: росія втратила стільки літаків, що тепер не може одночасно захищати і столицю, і фронт. Усі ці літаки є законними цілями у війні й використовувалися для нападів на невинних цивільних осіб в Україні. Ці втрати додалися до нових ударів, які пошкодили два важливі мости, життєво необхідні для російських ліній постачання, та поновлених атак на Керченський міст, символічну та логістичну артерію росії до Криму.

Це не символічна атака. Це стратегічний поворотний момент.

А для всіх аналітиків-дилетантів, які стверджують, що Україна застрягла, ось реальність: у березні 2022 року росія окупувала 30% території України. Сьогодні це близько 19%. Це не патова ситуація. Це відкат на третину території, захопленої росією, і це коштувало їй величезних втрат.

Тим часом, лінія фронту залишається переважно статичною, але це не означає, що Україна бездіяльна. Далеко не так. За лінією фронту Україна створює новий вид озброєння: мільйони вибухових дронів з видом від першої особи (FPV) – дешевих, точних і руйнівних. Вони переосмислюють сучасну війну. Епоха масових танкових колон минула. Це асиметрична війна, і українці її освоюють. Нам було б розумно повчитися у них.

Дональд Трамп колись дивився в очі президенту України в Овальному кабінеті й сказав йому, що той "не має козирів". Сьогодні Україна не просто тримає козирі – вона перетасовує колоду. Поки росія намагається захистити Бєлгород, Крим і навіть саму москву, Україна розширює поле бою в усіх напрямках.

Ця нова хвиля ударів є контрнаступом, незалежно від того, чи хочуть це визнати традиційні експерти. Подібно до успішних операцій, які витіснили росію з Харківщини та Херсона, ці атаки ламають хребет російської військової машини. І це ще не все.

Результат? путін зараз стоїть перед рішенням свого життя. Він може або продовжувати знищувати свою армію у війні, яку не здатен виграти, або просити про мир. Але ідея, що Україна повинна "вести переговори" з позиції слабкості, вже не актуальна. Україна має перевагу. Моральний дух, тактика, дрони, а тепер і дальність дії. Адже росія втратила понад мільйон солдатів.

І давайте будемо чесними: росія не застосує ядерну зброю. Вони погрожували цим десятки разів. Це психологічна війна, а не реальна. Вони знають наслідки. Щоразу, коли Захід стояв на своєму, росія відступала. Щоразу.

Ця війна закінчиться одним із двох способів: або ослаблений путін благатиме про переговори, або Україна здобуде рішучу перемогу за підтримки США. Якщо ми хочемо, щоб війна закінчилася швидше, не варто сприяти "мирним переговорам". Ми прискорюємо поразку росії. Більше протиповітряної оборони. Більше ракет великої дальності. Більше промислової підтримки для українських дронів. Ось так можна скоротити цю війну. Оскільки військові дії зараз виглядають зовсім інакше, ніж у наших збройних силах, Україна може стати нашим найкращим союзником у підготовці до наступного конфлікту. Можливо, ми будемо просити Україну про гарантії безпеки.

Україна більше не є державою-жертвою. Це арсенал демократії ХХІ століття. І вона показує нам, як виглядає, коли мужність, креативність і технології зустрічаються з жорстоким загарбником.

Тепер все залежить від нас: чи завершимо ми те, що почала росія, чи залишимо перемогу на столі?

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росія не буде використовувати ядерну зброю

Україна перемагає!

Трамп слабкий і плаксивий

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