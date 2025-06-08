Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен у тижневику звертає увагу на успішну українську атаку на російські ВПС, легкодухість Трампа та його бажання будь-що уникнути дій, які можуть зашкодити росії чи розізлити путіна.

Тиждень розпочався з успішного удару української авіації по російських стратегічних повітряних силах (та інших стратегічних цілях), який задав тон всьому тижню. російська відповідь, що прийшла вночі з 5 на 6 червня, полягала в атаці на цивільні об'єкти (до речі, це не було ескалацією – вони робили це весь цей час). Порівняння цих операцій ще раз продемонструвало різницю у підходах до ведення війни між двома країнами.

Замість того, щоб писати цього тижня ще один довгий розділ про те, як Трамп продовжує обманювати всіх щодо санкцій проти росії, було б цікаво повернутися до ідеї контролю над ескалацією. Адміністрація Трампа, здається, ще більше боїться російської ескалації, ніж адміністрація Байдена, і це заслуговує на увагу, оскільки багато республіканців говорили нам, що Трамп буде набагато жорсткішим щодо росії.

І, нарешті, неминуче, коротка інформація про санкційну пантоміму. Гнітюча, але вона потребує висвітлення.

За останні сім днів українці здійснили низку добре продуманих стратегічних атак, покликаних вразити російські військові об'єкти та послабити здатність росії вести війну. Найвідоміша з них – дуже успішна операція "Павутина", в ході якої було знищено велику кількість дорогих, в деяких випадках незамінних, російських літаків за допомогою дронів, які разом коштували кілька сотень тисяч доларів.За останні кілька днів з'явилися досить переконливі докази того, що українці були максимально точними у своїх початкових оцінках російських втрат. Міжнародний інститут стратегічних досліджень склав звіт щодо підтверджених російських втрат (12 літаків) і тих, які можуть бути підтверджені лише як пошкоджені/уражені.

Ця операція знищила 15 % російських літаків Ту-95 і знищила/пошкодила приблизно такий самий відсоток літаків Ту-22. І це важливо. Реальні збитки набагато вищі, ніж 15 %, оскільки жодна держава не може розгорнути всі літаки того типу, який вона має, і не всі 58 літаків Ту-95, наприклад, були доступні для проведення операцій.

Доказом цього є те, що під час удару у відповідь росіяни фактично перевантажили деякі з уцілілих Ту-95, щоб здійснити атаку, і, схоже, пройде ще багато часу, перш ніж вони зможуть зробити щось подібне знову.

І що ж українці використали для цього удару? У чудовому звіті CSIS йдеться про те, що загалом в операції брали участь 117 українських БПЛА. За оцінками, кожен з них коштує близько $1200, тож загальна вартість використаних ударних систем, навіть із серйозним округленням, не перевищила б $200 тисяч.

З точки зору економічної ефективності, це одна з найуспішніших атак в сучасній військовій історії. До речі, я написав про це статтю в The Atlantic, якщо ви хочете побачити спробу вписати її в контекст. Ця одна операція є справжнім попередженням для передових армій світу про вразливість їхніх дорогих застарілих систем перед набагато дешевшою оборонною вогневою силою.

І це ще не все. За останні сім днів українці знову атакували Керченський міст, російську ракетну базу в Брянську (яка використовується для запуску "Іскандерів" по Україні), а також великий НПЗ поблизу стратегічної авіабази Енгельс в Саратові. Пожежа на цьому об'єкті була настільки сильною, що її не вдалося загасити.

Водночас протягом останнього тижня надходили повідомлення про українські операції проти російської залізничної логістики як в окупованій Україні, так і в росії.

Якщо додати до цього масштабність цих атак, їх географічне поширення та стратегічне значення, то стає зрозуміло, що українці (з дуже обмеженими ресурсами порівняно з росіянами) намагаються вести стратегічно витончену та ефективну війну (і таку, що фактично вписується в закони і звичаї війни). Трагедія полягає в тому, що вони були змушені чекати так довго і розробляти власні системи. США десятиліттями стверджували, що вони виступають за такі закони війни як частину домінуючого в США порядку, заснованого на правилах. Українці насправді воюють в рамках цього порядку, і США перешкоджали їм у цьому.

Зовсім протилежне роблять і робили росіяни. Цього тижня, тоді як українці атакували стратегічні, військові об'єкти, росіяни кинули величезну кількість дорожчих систем проти українських міст, принаймні частково через бажання вбивати мирних жителів. В їхній найбільшій атаці, в ніч з 5 на 6 липня, було задіяно 38 крилатих ракет і сотні дронів. Ці атаки, схоже, включали в себе навмисну спробу націлити їх на рятувальників, які першими реагували на надзвичайні ситуації. У Києві троє людей були вбиті під час повторного удару, який стався невдовзі після першого.

У Запоріжжі був навіть подвійний російський удар, який мав на меті вбити українських рятувальників, і, на жаль, призвів до значної кількості поранених.

Незважаючи на всі розмови про ескалацію росії у відповідь на успіхи України, ці російські атаки, по суті, є повторенням того, що вони робили протягом багатьох років. росія вже робить все, що може, у неї майже немає можливостей для ескалації, окрім ядерної зброї (яку вона ніколи не застосує).

Фінансові витрати на російську операцію в цілому були експоненціально більшими, ніж на українську, а досягнуті результати були набагато меншими. Це справді приклад стратегій ведення війни двома державами в двох словах. Україна змушена бути винахідливою в суворих рамках, використовуючи людські ресурси, щоб компенсувати нестачу сучасного обладнання, і зосереджується на здатності росії вести війну, атакуючи військові об'єкти. росіяни використовують обладнання вартістю в мільярди доларів, значна частина якого є частиною терористичної кампанії.

І все ж саме українців звинувачують в ескалації. У якому дивному світі ми живемо.

З лютого 2022 року по січень 2025 року я був настільки ж критично налаштований до побоювань адміністрації Байдена щодо ескалації, як і практично будь-хто інший. Вони були занадто шанобливі до путіна, змушували Україну вести війну в хибний і часом навіть самогубний спосіб і, зрештою, затягували війну, яку можна було б закінчити швидше і меншою кров'ю. Сталося так, що побоювання, що росія може зробити (зокрема, застосувати ядерну зброю), різко обмежили тип зброї, яку адміністрація Байдена була готова надати українцям, надавши росії величезну стратегічну перевагу, яку українці лише зараз намагаються протиставити за допомогою деяких власних систем і винахідливості.

А дехто стверджував, що Трамп ніколи не буде таким боязким, що він виступить проти росіян і змусить їх відступити.

Це все було фантазією, і цього тижня ми знову побачили реальність. Трамп набагато боязкіший за Байдена, він боїться зробити щось, що спровокує путіна, і готовий розглядати можливість покарання України через те, що росія може піти на ескалацію.

І ті, хто його оточує, підтримують цю думку. Генерал Келлог, якого вважають одним з найбільш проукраїнських діячів в оточенні Трампа, сильно натиснув на кнопку занепокоєння ескалацією після великого успіху операції "Павутина". Келлог в ефірі Fox News розкритикував українців за те, що вони мають мужність дати відсіч, на тій підставі, що це може спровокувати росіян на ескалацію.

"Я кажу вам, що рівень ризику зростає – я маю на увазі те, що сталося цими вихідними... Люди повинні розуміти в сфері національної безпеки: коли ви атакуєте частину національної системи виживання супротивника, якою є їхня тріада, ядерна тріада, це означає, що ваш рівень ризику зростає, тому що ви не знаєте, що робитиме інша сторона. Ви не впевнені".

Адміністрація Байдена насправді ніколи не була такою боязкою публічно.

Звісно, те, що говорить Келлог, – це саме те, у що вірить Трамп. Трамп завжди хотів тиснути на українців, щоб вони пішли на поступки путіну через побоювання російської ескалації. Звідки взагалі виникла ідея, що Трамп може бути жорсткішим з путіним, я не розумію.

І реакція Трампа на українську операцію цього тижня більше схожа на пошук способів покарати чи накласти санкції на Україну, ніж на посилення тиску на росію. Цього тижня сталося два таких приклади.

У The Atlantic Джонатан Лемір, спираючись на три різні джерела в Білому домі, заявив, що українські атаки розпалили страх Трампа перед російською ескалацією, і президент розглядає можливість покарання України.

Ось ключовий розділ статті, в якому йдеться про Трампа та ескалацію.

"...після недільної атаки, яка вразила низку російських військових аеродромів, президент приватно висловив розчарування тим, що удар може призвести до ескалації конфлікту, за словами трьох чиновників адміністрації та зовнішнього радника Білого дому (вони говорили на умовах анонімності). Ці джерела розповіли, що удар БПЛА розпалив давнє невдоволення президента Володимиром Зеленським і спричинив нові дебати в Білому домі про те, чи повинні США покинути Україну. За словами зовнішнього радника, протягом усієї війни Трамп вважав Зеленського "поганим хлопцем" і "гарячою головою" – тим, хто може підштовхнути світ до Третьої світової війни".

І Трамп публічно надав деякі докази того, що саме так він і думає. На своїй публічній прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом (який підштовхував Трампа бути більш жорстким щодо росії) Трамп відповів, що він може накласти санкції на обидві сторони через те, як вони воюють. Його погроза була спрямована проти "обох країн".

"Це може бути проти обох країн, якщо чесно. Знаєте, для танго потрібні двоє, але ми будемо дуже жорсткими, незалежно від того, чи це росія, чи хтось інший".

Отже, наступного разу, коли прихильник Трампа почне критикувати адміністрацію Байдена за її побоювання ескалації, ви можете вказати на те, що Трамп є і завжди був гіршим.

Він цілком боїться зробити щось, що може розлютити путіна.

У найближчі десятиліття вивчення того, як США через глибоко вкорінену легкодухість втратили найбільший шанс, щоб поліпшити своє стратегічне становище, буде в центрі уваги одних з найбільш гнітючих досліджень американської зовнішньої політики.

Звісно, погроза Трампа запровадити санкції проти України була не просто ознакою побоювань ескалації. Ймовірно, набагато важливіше, що вона була частиною триваючої пантоміми Трампа, який хоче здаватися жорстким щодо росії, але завжди, завжди знаходить способи не робити нічого проти путіна, коли настає час. Пригадайте, що в неділю два тижні тому Трамп назвав путіна "абсолютно божевільним" і пригрозив, що буде жорстким з російським лідером, якщо путін не продемонструє прихильність до мирного процесу.

До речі, двотижневий дедлайн, який Трамп оголосив через кілька днів, наближається – ви у захваті?

Цього тижня пантоміма полягала в тому, що Трамп намагався каструвати сенатський законопроєкт, який погрожував росії санкціями, авторами якого були сенатори Блюменталь і Грем.

Трамп справді ненавидить цей законопроєкт, але не може зізнатися в цьому публічно. Документ фактично дає йому все необхідне, щоб спробувати змусити путіна підкоритися, якщо він буде до цього схильний. Він уповноважує президента накладати руйнівні економічні санкції на держави/країни, які ведуть енергетичний бізнес з росією. Таким чином, це дозволить США економічно каструвати будь-кого, хто веде бізнес з військовою машиною путіна.

Що ж ми побачили цього тижня? За лаштунками Трамп намагається зробити так, щоб законопроєкт або не був проголосований, або, якщо він буде проголосований, щоб було чітко зрозуміло, що він і тільки він може вирішувати, чи вводити такі санкції. Його погроза запровадити санкції проти України та росії – це ще один спосіб, за допомогою якого він може маневрувати, якщо захоче.

Я, нарешті, помічаю, що люди, здається, розуміють це. Трамп ніколи не запровадить жорсткі санкції проти путіна, якщо тільки Республіканська партія не підніме відвертий бунт проти його проросійських позицій (і навіть тоді він може чинити опір). Поки що партія навіть не наблизилася до цього.

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