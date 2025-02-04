Кожен президент має власну зовнішню політику. У Трампа таких п'ять – Хел Брендс

Старший наковий співробітник Американського інституту підприємництва та член Комісії США з перегляду американсько-китайських відносин у сфері економіки та безпеки Хел Брендс наголошує, що всередині адміністрації Трампа відбуватиметься боротьба між п'ятьма різними групами "зовнішньої політики". З одного боку зовнішню політику Трампа формуватимуть альянси та протиборство між ними. З іншого – впливатиме те, з ким останнім із цих груп бачитиметься Трамп.

Світ повинен турбуватися про конкуруючі команди президента Трампа: від глобальних яструбів до "Азія найперше" і прихильників жорсткої лінії MAGA, пише Хел Брендс у колонці у Bloomberg.

За його словами, президент Дональд Трамп відкрив вогонь, випустивши цілу низку політичних рішень і виконавчих указів, покликаних змінити підхід Америки до світу. Роблячи це, він також чітко дав зрозуміти, що це його адміністрація: жодна "вісь дорослих" не завадить його планам цього разу.

Але якщо лояльність є гаслом другої адміністрації Трампа, то в уряді та політичному русі, який він очолює, все ще точаться глибокі інтелектуальні дебати, вважає автор. Зовнішня політика Трампа формуватиметься залежно від того, як він оцінюватиме змагання ідей і жорстоку бюрократичну боротьбу – між п'ятьма ключовими "ідейними" школами.

Кожне президентство – це інтелектуальний меланж, адже кожна адміністрація приносить із собою цілу низку перспектив. Зрештою, як наголошує експерт, політику визначає президент. Але внутрішні дебати мають значення, тому що вони формують варіанти, які пропонуються, і тому що вони часто відображають неоднозначність власного світогляду лідера.

На думку експерта, боротьба всередині адміністрації Трампа буде, якщо буде, більш важливою, ніж зазвичай, тому що цей президент дуже часто перебуває під впливом останньої людини, яку він бачить, і є великий розрив між конкуруючими групами.

Автор перераховує п'ять груп. Перша – це глобальні яструби. Державний секретар Марко Рубіо та радник з питань національної безпеки Майк Волтц стримано ставляться до ключових питань, зокрема до України, щоб не відставати від Трампа. Але вони однаково добре почувалися б, працюючи на президентів Джорджа Буша-молодшого і Рональда Рейгана або на головного опонента Трампа на республіканських праймеріз Ніккі Гейлі.

Ця група вірить у стабілізаційні якості лідерства США. Вона виступає за стримування агресивних країн – Ірану, росії, Китаю, Північної Кореї, які дестабілізують життєво важливі регіони Євразії. Ці радники цінують американські альянси, навіть якщо зараз їм доручено переглянути їх. І вони прагнуть консолідувати базу глобальної участі США у півкулі, реалізуючи те, що Волтц називає "доктриною Монро 2.0" – активізацію зусиль для боротьби з китайським впливом та іншими загрозами на американському континенті.

За словами автора, існує також група "Азія найперше". Елбрідж Колбі, який обіймає ключову посаду заступника міністра оборони з питань політики, та його союзники вважають, що ризик війни з Китаєм зростає, тому Вашингтон повинен покинути пріоритет зобов'язань в Європі та на Близькому Сході. Так вважають і ключові союзники Трампа, такі як сенатор Джош Хоулі.

Ця група вимагає більшої самостійності від союзників у Європі та більших внесків у колективну оборону від друзів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Вони схильні розглядати Китай насамперед як військову проблему, тому більше зосереджуються на зміцненні балансу в західній частині Тихого океану, ніж на боротьбі з Пекіном за економічну і технологічну першість в усьому світі.

Група "Азія найперше" дещо перетинається з когортою "Повернись додому, Америко". Ця група розглядає політику США через призму тривалих воєн в Іраку та Афганістані. Її головна мета – уникнути нових близькосхідних боліт, скоротивши участь США в них, пише експерт.

За його словами, ця фракція також скептично ставиться до допомоги Україні через ризик ескалації у відносинах з росією. Деякі радники вважають, що США повинні скоротити свій оборонний бюджет і вийти з бізнесу управління світом. Віцепрезидент Джей Ді Венс і Тулсі Ґаббард, номінантка Трампа на посаду голови розвідувального співтовариства, часто висловлювали такі погляди, які також резонують з чиновниками середньої ланки, що формують політику в Пентагоні.

Четверта група, як зауважує Хел Брендс, – економічні націоналісти, розглядають зовнішню політику насамперед як питання комерції. Міністр фінансів Трампа Скотт Бессент і його кандидат на посаду міністра торгівлі Говард Лутнік стверджують, що для того, щоб зробити Америку знову великою, необхідно безжально використовувати тарифи як інструмент для залучення іноземних інвестицій і боротьби з недобросовісною торгівлею.

Економічні націоналісти також підтримують прагнення Трампа до "домінування штучного інтелекту" та "енергетичного домінування". Вони розглядають конкуренцію між США і Китаєм насамперед як економічне змагання, і вони готові бути настільки ж жорсткими з традиційними друзями Америки, такими як Канада і Мексика, як і з її традиційними ворогами в москві та Пекіні.

П'ята група – це прихильники жорсткої лінії MAGA. Ця група, включаючи заступника голови адміністрації Стівена Міллера, спрямовує трампістські елементи порядку денного Трампа, такі як його ворожість до іноземної допомоги та пропаганда відвертого захоплення територій. Вони розглядають зовнішню політику як продовження внутрішньої і ставлять такі питання, як нелегальна імміграція, на перший план у відносинах з південними сусідами Америки. Такий підхід є не стільки позицією "Ми – Америка, сука", як прокоментував один із помічників Трампа під час його першого терміну, скільки стратегією. Вплив цієї групи зумовлений близькістю до первісних інстинктів самого Трампа.

Хел Брендс наголошує, що діапазон потенційних результатів президентства Трампа є настільки екстремальним, тому що різнобій поглядів є настільки широким. Картографування цього "простору" є корисним, оскільки воно показує тактичні альянси, які можуть виникнути, і внутрішні сутички, які можуть спалахнути.

Прихильники "азійської політики" та "повернення додому" хочуть забратися з Близького Сходу, але вони розходяться в думках щодо того, на який ризик мають піти США, щоб захистити демократичний Тайвань. Глобальні яструби та економічні націоналісти можуть домовитися про збільшення тарифів та експортного контролю для Китаю, але вони розходяться в думках щодо того, наскільки жорстко ставитися до союзників.

Яструби і прихильники жорсткої лінії MAGA прагнуть відродити доктрину Монро, але мають різні погляди на те, чи означає це застосування примусу проти Панами або Гренландії, і чи є Монро 2.0 способом посилення або заміни більшої ролі Америки у світі. Об'єднує ці групи те, що всі вони стверджують, що представляють справжній порядок денний Трампа, оскільки завоювання його прихильності є необхідною умовою для перемоги у внутрішній боротьбі.

Експерт закликає не помилятися, адже це не тривіальні бюрократичні суперечки. Адміністрація Трампа, яка використовує важелі впливу і жорстку любов для зміцнення Організації Північноатлантичного договору, буде набагато більш міжнародно стабілізуючою, ніж та, яка просто відійде від неї. Існує величезна різниця між адміністрацією, яка використовує тарифи і експортний контроль для стримування небезпечних суперників, і адміністрацією, яка використовує їх більш нерозбірливо, у спосіб, що розколює демократичний світ. "Розбіжності у команді Трампа з цілої низки питань – Ірану, України, Тайваню та багатьох інших – можуть бути дуже серйозними. Наступні чотири роки триватиме боротьба за схвалення Трампа, яка також буде боротьбою за формування великого світу", – завершує публікацію Хел Брендс.

Джерело: Bloomberg