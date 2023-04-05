Американська газета Washington Post зробила п'ять висновків із звинувачення Трампа в суді. Основний полягає в тому, що платежі порноактирисі Стормі Деніелс і швейцару Trump Tower були здійснені задля їх мовчання, щоб не нашкодити виборчій кампанії Трампа. Отже, це були політичні платежі заради впливу на результат виборів, які мали бути відповідно зареєстровані та заявлені. Чого не було зроблено, а це, стверджують прокурори, є кримінальним злочином.

"Колишній президент Дональд Трамп з'явився у вівторок у залі суду в Нижньому Мангеттені, де заявив про свою невинуватість за 34 пунктами обвинувачення, висунутих великим журі минулого тижня. Це стало кульмінацією величезних спекуляцій і уваги ЗМІ", – пише Washington Post. На думку видання, нові викриття, що з'явилися після оприлюднення звинувачень, були поступовими, але важливими. Нижче – п'ять основних висновків зі звинувачення та обвинувального висновку, які робить Washington Post.

1. 34 пункти обвинувачення стосуються того, як були зафіксовані платежі адвокату Майклу Коену – у 34 різні моменти часу.

Обвинувальний акт зосереджується на раніше відомих спробах поховати у 2016 році історію про позашлюбні стосунки між Трампом і порноактрисою Стормі Деніелс. Ці зусилля включали виплату Деніелс 130 тисяч доларів США від Майкла Коена, тодішнього адвоката Трампа.

WP констатує, що заява з викладенням фактів, оприлюднена офісом окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга, детально описує версію обвинувачення. У ній стверджується, що Коен після консультацій з Трампом і фінансовим директором Trump Organization Алленом Вайссельбергом погодився на відшкодування адвокату 420 тисяч доларів – суми, яка, зокрема, мала б компенсувати Коену збільшення федерального прибуткового податку, який він мав би сплатити.

Згідно із заявою, ця сума нібито була зафіксована у банківській виписці (що свідчить про наявність документального підтвердження) і погоджена самим Трампом під час зустрічі з Коеном в Овальному кабінеті. Потім ця сума була погашена серією щомісячних чеків, які нібито були записані Trump Organization як щомісячний гонорар Коену.

Як підкреслює Washington Post, фальсифікація ділової документації другого ступеня – це проступок. Якщо ж фальсифікація має на меті приховати якийсь інший злочин, вона стає кримінальним злочином. Саме це, за твердженням офісу Брегга, і сталося.

2. Велике журі присяжних кваліфікувало звинувачення як кримінальний злочин на підставі незаконності платежів.

Видання стверджує, що саме тут деталі платежів дійсно мають значення. У своєму викладі фактів офіс Брегга описує, як Коен і Девід Пекер, колишній генеральний директор American Media, Inc. (AMI), нібито працювали з Трампом, щоб організувати платежі кільком сторонам. Серед них Деніелс, колишня модель Playboy Карен Макдугал (яка отримала від AMI, видавця National Enquirer, платіж у розмірі 150 тисяч доларів) і платіж у розмірі 30 тисяч доларів від AMI швейцару в Trump Tower, про який повідомляло видання New Yorker у 2018 році.

Як зазначає Washington Post, якщо компанія на кшталт AMI, яка платить Макдугал або швейцару за те, щоб поховати їхні історії, це законно. Якщо вони хочуть продати права приватній компанії, то можуть це зробити. Але у цьому випадку платежі, як стверджує офіс Брегга, порушували закон і, отже, дають підстави для звинувачень у фальсифікації.

На пресконференції прокурор Брегг пояснив дві складові цього аргументу.

"По-перше, це суперечить виборчому законодавству штату Нью-Йорк, згідно з яким змова з метою просування кандидата незаконними засобами є злочином, – сказав він. – Я вказав на низку незаконних засобів, включаючи додаткові неправдиві заяви, у тому числі ті, які планувалося зробити для податкових органів. Я також звернув увагу на встановлений федеральним виборчим законодавством ліміт на внески".

Звинувачення штату, схоже, зосереджене на законі, який робить незаконною "змову з метою сприяння або перешкоджання обранню будь-якої особи на державну посаду за допомогою незаконних засобів".

Федеральний злочин більш чіткий. Якщо платежі мали на меті запобігти появі негативних історій перед виборами 2016 року, то вони були політичними витратами. А якщо це політичні витрати від кандидата або агента кампанії кандидата, то на них поширюються ліміти внесків і вимоги до звітності. Очевидно, що про ці платежі не було повідомлено. Отже, правове питання полягає у тому, чи були вони спрямовані на вплив на вибори.

Викладення фактів, за інформацією Washington Post, дає відповідь на це питання. У ньому зазначається, що, хоча Трампу ніколи не висували звинувачень ні на рівні штату, ні на федеральному рівні, Коен визнав себе винним за звинуваченнями, пов'язаними з платежами МакДугалу і Деніелс. Зазначається також, що AMI зізналася федеральним прокурорам, що брала участь у спробі вплинути на вибори, здійснюючи свої платежі.

3. За твердженням прокурорів, існують докази, які чітко демонструють, що Трамп знав про взаємозв'язок платежів із виборами.

Коен раніше вже інкримінував Трампу причетність до цих дій, коли пропонував визнати свою провину. Проте оскільки звинувачення проти американського експрезидента так і не були висунуті, не було представлено жодних доказів того, що він знав про мету цих платежів, яка полягала у підвищенні його рейтингів на виборах 2016 року. Одним із найбільш показових аспектів викладу фактів – аргументів, які необхідно буде довести в суді, – є те, що потрібно пов'язати Трампа з усіма цими подіями.

"Відповідач наказав адвокату А затримати виплату Жінці 2 якомога довше, – йдеться в документі. – Він проінструктував адвоката А, що якщо вони зможуть відкласти платіж до закінчення виборів, то зможуть взагалі не платити, тому що на той момент не буде мати значення, чи стане ця історія публічною".

В іншому епізоді йдеться про розмову Трампа і Коена про купівлю історії Макдугал в AMI. Ця розмова була записана і опублікована у 2018 році, і з неї стало очевидно, що в центрі уваги була електоральна життєздатність Трампа.

4. Трамп нібито подякував Девіду Пекеру за допомогу в його кампанії.

Протягом певного часу було зрозуміло, пише Washington Post, що Пекер і AMI мали на меті допомогти кампанії Трампа. Виклад фактів, опублікований у вівторок, починається з серпня 2015 року, коли Пеккер, як повідомляється, вперше звернувся до Трампа і Коена про готовність купувати і ховати негативні історії.

Нещодавно оприлюднені судові документи висувають звинувачення, що Трамп визнав зусилля Пекера.

"Між днем виборів і днем інавгурації, в період переходу відповідача до виконання своїх обов'язків президента, відповідач зустрівся з генеральним директором AMI наодинці в хмарочосі Трампа на Мангеттені, – йдеться у викладі фактів. – Відповідач подякував генеральному директору AMI за те, що він розібрався з історіями швейцара і Жінки 2, а також запросив генерального директора AMI на інавгурацію. Влітку 2017 року Відповідач запросив генерального директора AMI до Білого дому на вечерю, щоб подякувати йому за допомогу під час кампанії".

Імовірно, припускає Washington Post, це свідчення самого Пекера, який давав їх перед великим журі, що висунуло звинувачення Трампу. Це підкріплює ідею, що Трамп чудово усвідомлював взаємозв'язок платежів із кампанією.

5. В суді Трампа попередили про його публічні коментарі у цій справі.

На самому пред'явленні звинувачень, пише Washington Post, адвокати та суддя Верховного суду Нью-Йорка Хуан Мерчан обговорили публічну риторику Трампа щодо цієї справи, яка вже включала захоплене зневажливе ставлення до кримінальних звинувачень і Брегга.

"Будь ласка, утримайтеся від заяв, які можуть підбурювати до насильства або громадянських заворушень..., коментарів, які можуть підбурювати до насильства, створювати громадянські заворушення або ставити під загрозу державу чи благополуччя будь-яких осіб", – сказав Мерчан.

Наказ про нерозголошення не був виданий, але є відповідний прецедент в оточенні Трампа. 2019 року федеральний суддя заборонив союзнику колишнього президента США Роджеру Стоуну користуватися соціальними мережами після того, як він опублікував підбурювальні напади, коли його судили.

Джерело: Washington Post