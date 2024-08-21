Курська область. російський туман війни – Том Купер

Том Купер у традиційній своїй манері розповів про "російський туман війни" в Курській області. А саме – як пропагандони Кремля зомбують російське населення щодо війни та як росіяни не можуть "знайти" українців в Курській області, щоб почати з ними воювати "по-справжньому".

Рівно через два тижні після початку української операції в Курській області російської федерації гімнопропагандони Пуддінга мають відповіді на всі можливі запитання і знають все.

Мабуть, більше не говорять про операції "британського стилю" зі слів таких "вищих" російських командирів, як Алаудінов, незважаючи на той факт, що він, схоже, проводить більше часу перед мікрофонами War Gonzo та інших гімнопропагандонів, ніж насправді командує "Ахматом" (принаймні, я не почув жодних нових заяв такого роду за останній тиждень). Також більше немає розмов про неминучий крах ЗСУ, про те, що Україна "витрачає останні резерви"... навіть про звільнення Курської області "від рейдуючих орд нацистів-хохлів" за 3-4 тижні чи щось подібне. Натомість, найновіша версія полягає в тому, що "добре підготовлені та оснащені" українські війська використовують російське цивільне населення як живий щит, і що звільнення буде завершене в жовтні, коли з Далекого Сходу прибудуть додаткові війська.

Напевно, тому, що не варто витрачати благородних московських підлітків на визволення святої матінки-росії...

І найголовніше, за останньою версією НАТО постачає ЗСУ величезні обсяги розвідувальної інформації. Кого хвилює, що сказали з цього приводу Тріо Фантастікус у Білому домі, або наскільки вони блокують розгортання в росії таких озброєнь, як M141 HIMARS, M270 MLRS і подібних – з метою догодити Пуддінгу: пуддінґівські пропагандони знають, що НАТО розмістило стільки систем збору розвідданих у просторі над росією, що українці знають все про дислокацію російських військ, їхню чисельність, кожен їхній крок, навіть коли вони йдуть до туалету, тоді як про українців вони не знають нічого.

Більше того, як вони пояснюють, Україна отримує все і тільки найкраще від Заходу. Величезна кількість супер-турбо-сучасного озброєння та техніки, нова форма, яка робить українських військових невидимими. Не тільки вночі. Як наслідок, всі стандартні російські FPV-частоти сильно глушаться, навіть безпілотники з дротяним наведенням глушаться і вони не можуть ними користуватися. Навпаки, українські дрони присутні цілими роями, перекриваючи шлях їхнім вантажівкам постачання так часто і жорстко, що порушується навіть постачання води і боєприпасів. Особливо це стосується так званої "зони ураження БПЛА" вздовж західної ділянки траси Е38, між Рильськом і Льговом.

...а українці забирають тисячі російських цивільних осіб, зганяють їх до Сум для використання в якості живого щита проти гуманних російських авіаударів по місцевій лікарні, повній поранених ЗСУ, і тероризують їх своїми свастиками... і, звичайно ж, розгортають хімічну зброю...

І в той час як для місцевої російської цивільної влади (якщо їм не дали втекти, як у Глушівському районі) ситуація не може бути зрозумілішою (бачте: українці краще знають місцевість, ніж вони), російські цивільні не можуть перестати дивуватися, як все це могло статися з ними... і з росією.

Вони впевнені лише в тому, що путін не знає про їхнє становище, і що, як тільки він дізнається, він негайно прийде і врятує їх...

Тут треба мати на увазі, що, як і населення будь-якої іншої країни, населення росії піддається індоктринації в дуже специфічний спосіб. Заздалегідь: росія там, де є росіянин. Вона не має меж, а отже, і кордонів. І росіяни – інтернаціоналісти, які не можуть зробити нічого поганого, але росіян постійно кривдять. Передусім англосакси. Саме тому українці, які борються проти російського вторгнення, не можуть бути ніким іншим, як обдуреними росіянами, які стали націоналістами, бойовиками і нацистами.

Наступний їхній пункт – це міжнародні змови. Передусім проти росії. Відповідно, росія зазнала агресії з боку НАТО. Дійсно, ця війна була нав'язана росії і росіянам: вони зазнали вторгнення і піддалися геноциду. На Донбасі та в інших місцях. Вже протягом десятиліть. І все тому, що їм не залишили можливості проголосити і створити свою Новоросію там, де вони захочуть.

Як відомо кожному порядному росіянину, українські войовничі націоналісти не можуть думати самостійно: вони є маріонетками своїх західних господарів. Не дивно, що нікому там не спадає на думку розглянути можливість того, що українцям насправді цікаво займатися своїми справами і росіянам слід робити те ж саме. Як українці можуть так думати, якщо вони обдурені росіяни, які не можуть думати самостійно? Також не може бути, що це українці воюють з росіянами: ними дистанційно керує НАТО. Зрештою, НАТО – це агресивний альянс, який здійснює дистанційний контроль над усіма і вся, і має на меті знищити росію.

Саме з цієї сукупності причин (можна додавати нові "деталі" цієї "змови" до нескінченності) вже російські "виведення військ" зі східної Харківщини і з Херсона на захід від Дніпра теж були змовами: обмінами територіями, таємно узгодженими між Вашингтоном і Москвою, в яких Захід обдурили, а росіян в черговий раз скривдили. Тому що тільки Вашингтон і Москва є силами, які приймають рішення. Між ними немає нікого і нічого важливого...

Це одна з відповідей на ваше запитання, пов'язана з тим, як цю війну сприймають у росії.

Інша група ваших запитань стосувалася того, що саме робить "Ахмат", і як організовані російські та українські підрозділи на цьому полі бою.

Як згадувалося раніше, на південному заході Курської області дислокуються два підрозділи "Ахмата". Один з них – 204-й полк спецназу, інший – 1434-й (територіальний, тобто резервний) мотострілецький полк. Адміністративно обидва входять до складу Росгвардії. Тобто, фактично: безпосередньо підпорядковані путіну, а не Міністерству оборони росії. Звісно, під час дислокації в зоні бойових дій в Курській області вони підпорядковуються ФСБ, як і всі інші елементи російських збройних сил, дислоковані там (див. всрф і ВДВ).

З точки зору оснащення, «Ахмат» краще екіпірований (навіть більше: розпещений), ніж середньостатистичний підрозділ ВДВ.

Їхнє головне призначення – "підтримувати" всрф: стежити за їхньою лояльністю, переконуючись, що вони не втечуть, а залишаться на місці і боротимуться. Відповідно, вони завжди дислокуються трохи в тилу: іноді це 500 метрів, 1000 метрів, 2000 метрів за передовою лінією зіткнення. Іноді ще далі в тил. Залежно від обставин.

Причиною того, що "ахматів" часто (і сильно) б'ють ЗСУ в ході цієї операції і вони зазнають значних втрат, включаючи десятки військовослужбовців, які потрапляють у полон, є те, що ЗСУ в Курській області дуже багато маневрують: оскільки там немає глибоких мінних полів і сильно укріплених російських ліній оборони (принаймні поки що), українці можуть "вільно" маневрувати навколо ворожих підрозділів. За підтримки БПЛА, які ведуть розвідку попереду, невеликі підрозділи ЗСУ, зазвичай взводи по 2-6 машин, постійно заходять у фланг і тил російських підрозділів. Опинившись там, вони "б'ють і тікають": нападають на росіян, одних вбивають, інших беруть у полон, а потім від'їжджають. Іноді вони повертаються на вихідні позиції, але частіше повертають в інший бік і здійснюють набіг на якийсь інший російський підрозділ. Або від'їжджають на 5, 10, 15 і більше кілометрів за передові позиції росіян, щось б'ють (особливо колони постачання) і зникають...

В інших випадках трапляється, що ЗСУ розбивають один підрозділ всрф, а потім несподівано для себе наштовхуються на один з ахматівських блокпостів. Саме так сталося в Білиці 11 серпня, коли 82-а повітряно-десантна втратила 5 БТР-4 підбитими і 2 захопленими в полон.

Однак не варто забувати, що це був лише один такий випадок. А таких "рейдів" українці проводять десятки щодня. Особливо вночі. У поєднанні з інтенсивною роботою українських дронів вони роблять "небезпечною" для росіян всю зону бойових дій від траси Е38 на півночі, Е105 на сході і аж до (як мінімум) Вишневого.

Це "нервує" командирів ФСБ, оскільки ніхто інший, як Пуддінг, оголосив це "антитерористичною операцією", якоюсь "екологічною катастрофою", а не "війною" чи серйозною бойовою операцією як такою (саме тому російські війська, що воюють у Курську, отримують лише близько 20% від платні, яку отримують російські війська, що воюють в Україні). Вони "нервують", тому що ніколи не можуть бути впевненими у статусі своїх власних військ. Візьмемо для прикладу 200-ту арктичну мотострілецьку бригаду. Вона прибула в зону бойових дій близько тижня тому. Під час руху з Курська по трасі Р200 вона щонайменше двічі потрапляла в засідки, втрачаючи при цьому особовий склад і техніку. Тим часом, вона знаходиться десь біля Великого Солдатського (яке, до речі, виявилося не під українським контролем, але і не під російським): там його постійно "накривають" українські нальоти. Втратила одну "машину і трьох бійців на північному фланзі", "танк і трьох бійців на південному фланзі", "дві вантажівки і чотирьох бійців в тилу" і так далі... в результаті ані її власний командир, ані ФСБ, яка керує всією цією операцією, ніколи не можуть сказати, що прямо зараз підрозділ готовий до наступної бойової операції. Одна її частина зазнала удару, потребує реорганізації, потім, поки це відбувається, інша частина зазнає удару, потім ще одна... "Загроза скрізь" навколо частини, ніхто не знає, де знаходяться українці, і в результаті – хаос...

Наступна проблема, з якою зіткнувся штаб генерал-лейтенанта ФСБ Олексія Дюміна, полягає в тому, що більшість підрозділів, які перебувають під його командуванням, є "переформованими" частинами, які перебували в процесі переформування після важких втрат в Україні. Відповідно, їм не вистачає всього: і особового складу, і техніки. Так, масі "новоприбулих" у зоні бойових дій не вистачає навіть радіостанцій і розвідувальних безпілотників, не кажучи вже про танки та інші бойові броньовані машини, артилерію, вантажівки та інші транспортні засоби. Власне, лише два полки "Ахмата" вступили в цю битву в якомусь схожому на "неушкоджений стан".

... і, особливо, підрозділи, які не мають БПЛА, є "абсолютно сліпими" на сучасному полі бою. Вони вразливі – їх легко застати зненацька і атакувати з неочікуваних напрямків, навіть якщо вони стоять табором за 10-15-20 км від поля бою.

Здається, штаб Дюміна знайшов два "рішення" для своїх нагальних проблем.

Перше полягає в тому, щоб призначити новоприбулі підкріплення до штабів частин, які вже перебувають на місці. Наприклад, 488-й мотострілецький полк: цей підрозділ був розбитий в районі Суджі, але все ще перебуває там і воює. Причина в тому, що він був відновлений/підсилений елементами з багатьох інших полків. Наприклад, чмобіками 1428-го мотострілецького полку, а також, ймовірно, 245-м і 272-м полками 47-ї гвардійської танкової дивізії. Аналогічно, "11-а бригада ВДВ", схоже, присутня лише у вигляді штабу, можливо, роти або двох підрозділів, які, своєю чергою, контролюють 252-гу і 346-ту мотострілецькі полки та/або деякі інші підрозділи. Нарешті, 810-а морська піхотна бригада може контролювати загалом до п'яти різних батальйонів...

Друге – ФСБ почала буквально "вишиковувати" все нові й нові підрозділи "пліч-о-пліч", щоб створити видимість "лінії оборони". Щось на кшталт: "якщо ми стягнемо достатньо військ у зону бойових дій, то не залишиться місця, де українці могли б пройти непоміченими". Саме так намагаються стримувати безперервні українські рейди у фланги і тил підлеглих підрозділів всрф і ВДВ: позаду них вони розгорнули загони Росгвардії/Ахмата, щоб ніхто не втік.

Третє – штаб Дюміна почав віддавати накази своїм підрозділам почати "домбасити" українців. Бачите: на них постійно тиснуть, щоб вони переходили в контратаки. Це легше сказати, ніж зробити, тому що вони просто не знають, де знаходяться підрозділи ЗСУ: у них є загальне уявлення про те, що вони знаходяться, скажімо, "десь на лінії, що з'єднує Велике Солдатське з Гир’ї". Але якщо на карті це виглядає "просто", то на природі все дуже складно і смертельно небезпечно. У природі місцевість нерівна і вкрита рослинністю: це дає багато можливостей для приховування. Саме тому головною проблемою росіян залишається пошук українців. І навіть коли вони підбираються досить близько, щоб знайти когось, щоб розпочати бій, вони не знають, що саме вони знайшли. Навіть якщо це основна українська позиція, чи просто кілька солдатів з кулеметом... чи пара снайперів?

Втім, цей "домбасинг" має свій вплив на проведення українських операцій: ЗСУ не можуть ігнорувати російські контратаки і пропускати їх повз себе. Щоразу, коли вони виникають, українці змушені зупинятися, окопуватися, влаштовувати засідки і контратакувати. І вони це роблять. Однак після кожного такого зіткнення їм доводиться змінювати позиції (оскільки їхні початкові позиції стали відомі росіянам, і вони змушені знову ховатися), потім поповнювати боєприпаси і запаси, а потім знову проводити розвідку за допомогою БПЛА, щоб знайти нові позиції росіян. На це потрібен час (зазвичай: кілька годин на кожну українську роту та/або батальйон, розгорнуті в зоні бойових дій, на день). Іноді ситуація є сприятливою для українців, і вони користуються тим, що розбиті росіяни відступають, і тоді вони просуваються на кілька додаткових кілометрів, як це було 16-17 серпня в районі на захід від Малого Кам'янця. В інших випадках – ні.

З української точки зору, це нормально. З російської, як було сказано: це "нервує", адже настирливі українці не йдуть на "співпрацю"...Нарешті, з російського боку, схоже, з'явилося нове прибуття: начебто полк (або два) 98-ї дивізії ВДВ розгорнуто для посилення хитких залишків 17-го прикордонного батальйону ФСБ. Ще одна чутка з того ж району – що туди перекинули частини 155-ї морської піхотної бригади. В результаті з'явилася наступна карта, де я хотів би підкреслити: "всі ці червоні стрілки" не означають, що "росіяни наступають з розмахом". Це просто означає, що це основні напрямки їхніх контратак. Якщо є якісь сумніви: якби це було інакше, то ЗСУ не продовжували б своє методичне просування в Глушковський район. Так само, як і не припинили б наступати з боку Суджі, наприклад. Я, скоріше, займаюся "самоцензурою" і тому залишив поза увагою підрозділи ЗСУ.

Насамкінець, відповідь на ще одне питання, а потім дещо про питання, яке залишається малодослідженим у цій війні: як росіянам вдалося перекинути підкріплення до Глушківського району, враховуючи, що українці вивели з ладу всі, або принаймні більшість мостів через Сіверський Донець?

На війні виведення мосту з ладу ніколи автоматично не призводить до чогось на кшталт постійного стану. Особливо, коли ти воюєш з росіянами.

всрф добре оснащені понтонними мостами PMP. Це дуже гнучкі конструкції, що складаються з плавучих секцій. Їх перевозять вантажівками і легко розгортають – спускають у річку:

Потім кілька секцій з'єднуються разом, створюючи міст:

...і майте на увазі, що річка Сейм – це не Атлантичний океан: це відносно вузька і неглибока річка. Залежно від її ширини в обраній точці, добре підготовлений інженерний підрозділ може побудувати міст за 30-60 хвилин (згадайте, що рекорд 1970-х років становив близько 15 хвилин).Більше того, оскільки ПМП складаються з плавучих секцій, за необхідності, наприклад, через постійні обстріли українських понтонних мостів, інженери всрф можуть скласти міст і розгорнути його в іншій точці, або відремонтувати пошкоджені секції запасними, або зв'язати дві-три секції в плавучу баржу, яка все ще може перевозити танк, або вантажівку з вантажем, але є мобільною, а отже, набагато важче влучити в ціль.

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