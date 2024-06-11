Пропонуємо тижневий огляд подій на фронті Дональда Гілла. У передмові Том Купер згадав про повітряні удари українців по аеродрому в Ахтубінську та командному пункту в Бєлгороді. Загалом, майже по всій лінії фронту не відбулося якихось значних змін, окрім того, що на Харківщині українців почали відтісняти росіян біля Липців та у Вовчанську завдяки контратакам.

Передмова Тома Купера. Минулої суботи на район, де я живу, обрушилися гроза і сильна злива. Звичайно, нічого подібного до того, що ми часто бачимо "звідкись ззовні", але все ж: одна людина зникла безвісти, кілька ферм (включно з усіма тваринами) і десятки автомобілів були змиті... понад 3000 пожежників і 200 військовослужбовців австрійського Бундесверу, а також сотні волонтерів розгорнули роботу. Сім'ї в селі, де я живу, також потребували допомоги з розчищенням завалів, і це на тлі виборів до Європарламенту, що відбулися вчора. Отже, вибачте за перерву: я повернуся до відповідей на ваші запитання найближчими днями.

Тим часом сьогодні понеділок, а отже, час підбити підсумки минулого тижня. Дозвольте мені лише додати, що за останні 48 годин українці:

атакували безпілотниками авіабазу в Ахтубінську – головний російський льотно-випробувальний центр; три з них влучили в базу, один "щонайменше пошкодив" Су-57: російський "стелс", але неробочий винищувач; росіяни ще не впевнені, чи варто його ремонтувати; напевно, це перший тип бойового винищувача з 1945 року, який був пошкоджений ще до того, як надійшов на озброєння (і так, я знаю: є повідомлення, що він вже здійснив бойові вильоти над Сирією і Україною, але вибачте: я називаю це нісенітницею);

націлилися на інший російський десантний корабель в Азовському морі (очевидно, за допомогою військово-морського безпілотника); результати наразі невідомі;

ракетою Storm Shadow або SCALP-EG вдарили по російському "командному вузлу" в районі Бєлгорода (див.: один або кілька Су-24 ПСУ випустили таку ракету по одному з російських штабів на території росії). Поки українці та НАТО все ще "оцінюють результати", росіяни "підтвердили", що район Бєлгорода був "атакований численними безпілотниками"...

Гадаю, втілення системної некомпетентності Заходу в управлінні (насправді: "зомбі-ідіотизм"), яке видно на фото (між іншим, саме такі персонажі, але тут, в ЄС, "не можуть пояснити те, що вони називають "зсувом вправо" на виборах в ЄС), – проллє свою філіжанку кави, коли дізнається про це рано-вранці за американським часом... до якого ще година чи дві...

Іноді... так, іноді було б цікаво побути тією самою горезвісною "мухою на стіні" в певних місцях у певні моменти часу...

Харківщина. У секторі Глибоке та Лук'янці на заході росіяни покладаються на піхоту, щоб утримувати лінію фронту. Україна веде наступальні дії по всьому сектору, але зосередилася на Глибокому і досягла невеликого прогресу. У Вовчанську українська піхота і спецпризначенці відтісняють росіян будинок за будинком, а росіяни відступають, надсилаючи підкріплення. Українські безпілотники та артилерія перекривають їхні шляхи пересування та постачання.

У Вовчанську українські контрудари знищують російську техніку та беруть полонених.

У Вовчанську здався ще один росіянин.

Безпілотники патрулюють російських солдатів у Вовчанську.

42-га бригада зазнає втрат від російських атак.

Знищено невеликий склад.

Розповідь українського солдата у Вовчанську, який помітив кулемет, націлений на нього з відстані десяти метрів.

На північ від Липців БМП 92-ї бригади впритул обстрілює росіян у Глибокому.

Західна Луганщина. У цьому секторі спостерігається незначна активність, а в Терновому, де росія так довго і наполегливо просувалася, її взагалі немає. Найбільш активний сектор зосереджений у Табаївці, де за пів року росіяни просунулися на 3 км, хоча більша частина цього просування припала на останні шість тижнів.

Україна використовує безпілотники для встановлення мінних полів або прямих атак на транспортні засоби. Це нібито сталося тут, але дрон зафіксував наслідки того, що відбулося, а саме – машини димлять і особовий склад, який тікає.

Бахмут. Район каналу Часового Яру перебуває на завершальній стадії російського штурму. У лісі на захід від Іванівського та на південь від району каналу росіяни просуваються до каналу. Більшу частину лісу вони утримують під контролем, але будь-які патрулі, які були послані через канал, незабаром були знищені. Спроби росіян дістатися до каналу на північ від району каналу не увінчалися успіхом, тому вони зосередилися на фронтальних атаках на район зі сходу і півдня.

Замість автомобільних колон наступала піхота, яка просувалася через лісосмуги та ліси на околиці району. Сильні обстріли змушували українців ховатися в укриття, і тоді російська піхота входила в місто. Українська піхота виходила з укриття і починала витісняти росіян, але росіяни входили в місто швидше, ніж їх витісняли. До кінця тижня росія контролювала східну частину району каналу, яка включала більше половини добре збудованих багатоповерхових будинків, що були особливо міцними під час обстрілів. Вони, ймовірно, продовжать просування в районі каналу.

Далі на південь росіяни продовжували безуспішно просуватися на захід від Кліщіївки. За останні кілька тижнів українські безпілотники змогли пошкодити або знищити більшість російської техніки ще до того, як вона досягла лінії фронту, і так було й минулого тижня.

російську піхоту, що наступає на західній околиці Іванівського, атакують безпілотники.

Авдіївка. росіянам вдалося просунутися на 500 метрів до околиць Новоолександрівки, але їх не пустили в саме село. На захід від Соловйового росіяни та українці ведуть бої за просування, але ні ті, ні інші не досягають успіху. росія не змогла просунутися на жодній іншій ділянці, і багато транспортних засобів, що прямували до Соловйового та Новоолександрівки, були виведені з ладу за 6-10 км до лінії фронту.

Два БТРи та кілька піхотинців знищено завдяки Bradley.

У Соледарі ракетою М31 влучили в автомайстерню. Ось такі наслідки.

БТР і Bradley з'ясовують стосунки на єдиній дорозі в Соколі. Частина російської піхоти випадає з БТРа, а сам він задимівся. Bradley, здається, в хорошій формі, але відео закінчується до початку бою.

Артилерійський постріл змусив російського мотоцикліста змінити плани.

російський танк був підбитий безпілотником, коли він таранив МТ-ЛБ, щоб прибрати його з дороги.

Мар'їнка. Від Красногорівки до Мар'їнки, до Новомихайлівки, до 5 км на захід від Солодкого, по всьому цьому сектору йшли інтенсивні бої з важкими російськими обстрілами. росія просунулася вперед на 500 метрів біля Солодкого, але далі – нікуди, і росіяни втратили багато техніки, намагаючись просунутися вперед. Одним із факторів, який допомагає, є наявність ПТРК, яких давно не було.

За 10 км на південь від Новомихайлівки російський штурм завершився знищенням головного танка.

Нові російські атаки на південь від Новомихайлівки.

Крупний план двигуна зовнішнього згоряння на танку Т-90.

Запоріжжя. Через Старомайорське та Урожайне російські війська не просувалися далі, але росія втратила ще щонайменше вісім одиниць техніки. У Роботиному лінія фронту також залишалася статичною, і в цьому секторі не було зафіксовано жодної втрати техніки з обох сторін. Хоча були моменти інтенсивних обстрілів, інтенсивність бойових дій в обох точках, як видається, знизилася.

На схід від Урожайного російський штурм зупинили безпілотники.

Херсонщина. Понад два тижні українська піхота вивішувала свій прапор на водонапірній башті на східній околиці Козачих Лагерів. росіяни намагалися зняти його і загинули під час цієї спроби. Остання зафіксована спроба росії захопити острів Нестрига була близько двох тижнів тому. Обстріли та авіаудари на правому березі все ще дуже сильні.

По російській позиції з певною кількістю особового складу було завдано удару із РСЗВ. Кількість жертв не вказана, але росіяни згодом показали наслідки.

Враховуючи точність бомби, скинутої на російську позицію українським безпілотником, це, мабуть, найкращий результат для росіян.

Раніше Кринки сильно бомбили. Херсонську область досі сильно обстрілюють, але самі Кринки вже місяць не зазнають бомбардувань. Там вже нічого бомбити.

Крим. Українські морські безпілотники прорвали загородження і потопили буксир.

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