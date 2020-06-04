СПОРТ СТАТТІУ Володимира Кличка не було різноманітності ударів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Льюїс розкритикував Кличка
"Його недоліком було те, що він робив одне й теж в кожному бою. Через деякий час хтось скаже: "Ти не вдариш мене правою рукою" або "Ти не вдариш мене цим лівим крюком"
Володимир Кличко. Фото: Укрінформ
Про це сказав британський боксер, ексчемпіон світу у суперважкій вазі Леннокс Льюїс цитує Champion.com.ua.
"Його недоліком було те, що він робив одне й теж в кожному бою. Через деякий час хтось скаже: "Ти не вдариш мене правою рукою" або "Ти не вдариш мене цим лівим крюком".
У Володимира не було різноманітності ударів. Потім це обійшлося дорого йому, коли він втратив (свого тренера – ред.) Менні Стюарда", - сказав Льюїс.
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