Льюїс розкритикував Кличка

"Його недоліком було те, що він робив одне й теж в кожному бою. Через деякий час хтось скаже: "Ти не вдариш мене правою рукою" або "Ти не вдариш мене цим лівим крюком"

У Володимира Кличка не було різноманітності ударів.

Про це сказав британський боксер, ексчемпіон світу у суперважкій вазі Леннокс Льюїс цитує Champion.com.ua.

"Його недоліком було те, що він робив одне й теж в кожному бою. Через деякий час хтось скаже: "Ти не вдариш мене правою рукою" або "Ти не вдариш мене цим лівим крюком".

У Володимира не було різноманітності ударів. Потім це обійшлося дорого йому, коли він втратив (свого тренера – ред.) Менні Стюарда", - сказав Льюїс.