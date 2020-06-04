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Льюїс розкритикував Кличка

"Його недоліком було те, що він робив одне й теж в кожному бою. Через деякий час хтось скаже: "Ти не вдариш мене правою рукою" або "Ти не вдариш мене цим лівим крюком"
У Володимира Кличка не було різноманітності ударів.
Льюїс розкритикував Кличка Володимир Кличко. Фото: Укрінформ

Про це сказав британський боксер, ексчемпіон світу у суперважкій вазі Леннокс Льюїс цитує Champion.com.ua.

"Його недоліком було те, що він робив одне й теж в кожному бою. Через деякий час хтось скаже: "Ти не вдариш мене правою рукою" або "Ти не вдариш мене цим лівим крюком".

У Володимира не було різноманітності ударів. Потім це обійшлося дорого йому, коли він втратив (свого тренера – ред.) Менні Стюарда", - сказав Льюїс.

 
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06 04 2020 17:10
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