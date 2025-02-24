Мафіозна держава захоплює владу в США. Фокус на Німеччині – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен вже вдруге в тижневому огляді, присвяченому російсько-українській війні, аналізує головним чином ситуацію в США та відповідно диспозицію України та Європи. Він вважає, що два мафіозні клани, американський та російський, вирішили укласти союз. На його думку, подальший розвиток подій залежить від результатів виборів у Німеччині.

Це був і очікуваний (якщо ви читаєте цей блог), і водночас екстраординарний тиждень. Уряд США на чолі з президентом Дональдом Трампом відкинув усі претензії на те, що він є другом України, або хоче, щоб демократична держава вижила, або навіть стоятиме за спільну справу зі своїми давніми європейськими союзниками тощо. Натомість, стало очевидним, що Трамп вибудовує систему співпраці з путіним з повним спектром послуг, а також те, що Україну (і Європу) намагаються притиснути до стінки. Це було об'єднання двох мафіозних держав.

Зараз США керують гангстери, які прагнуть об'єднатися з іншими гангстерами і використовують погрози знищення і насильства, щоб домогтися свого. Вони, безумовно, не поважають жодних законів, окрім "Бос правий" і "Сила – це все, що має значення". Маск вийшов і заявив про це в Твіттері – вся влада походить від президента, якого уповноважує народ, ой, я мав на увазі людей.

До речі, одна з причин, чому я завжди вважав, що Трамп хоче підставити Україну, полягає в тому, що я звертав увагу на те, що говорили Дон-молодший і Маск, зокрема. Почитайте обидва їхні твітери, якщо наважитесь, і ви отримаєте постійний раціон антиукраїнської брехні та пропутінських любовних бомб.

Поява мафіозної держави має величезні наслідки для всіх сторін, які беруть участь у війні за свободу України. Тому цього тижня розповім про події, які вплинули на них усіх. Отже, ось він – світанок нового світу з глибокими наслідками для міжнародних відносин.

"Сім'ї" Трампа і путіна сіли за стіл переговорів

Тиждень мав низку прикладів об'єднання двох найбільших мафіозних сімей світу (путіних і Трампів). Ці приклади були як відкритими, так і більш прихованими.

У першому випадку відбулася зустріч деяких підлеглих босів цих сімей, яка цікаво пройшла в Ер-Ріяді – бастіоні демократичної свободи. Експертиза за столом сама собою була вражаючою. Трамп відправив двох людей, яких він зламав духом і використовував як прикриття для традиційних республіканців: держсекретаря Марко Рубіо та радника з національної безпеки Майка Волтца. Обидва були людьми, які, на жаль, давали певну надію, оскільки обидва були прихильниками України після початкового повномасштабного вторгнення. Однак зараз вони обидва є надламаними фігурами, які відчайдушно виголошують трампістські заяви, намагаючись отримати крихти визнання від мафіозного боса. Уявіть собі, що вони – Рік, який працює на Рамзі Болтона. Третій представник був цікавішим – колега Трампа, барон нерухомості з Нью-Йорка Стів Віткофф, який є спеціальним емісаром Трампа, був, мабуть, найважливішим.

Реакція американської делегації на зустрічі показує, наскільки продуктивними вони були з точки зору мафіозної сім'ї. Рубіо і Волтц дали прес-конференцію (Віткоффа там не цитували), яка була досить бурхливою. "Сім'я" Трампа на шляху до врегулювання всіх розбіжностей з "сім'єю" путіна – адже вони погодили чотири кроки, які були першочерговими на порядку денному путіна. Ось як Рубіо розпочав прес-конференцію.

Рубіо: ну, я хотів би почати з того, що ми домовилися про чотири принципи, які я вважаю важливими. По-перше, ми працюватимемо – ми доручимо нашим командам працювати дуже швидко над відновленням функціональності наших відповідних місій у Вашингтоні й у Москві. Для того, щоб ми могли продовжувати рухатися цим шляхом, нам потрібно мати дипломатичні установи, які працюють і функціонують у нормальному режимі. Другий момент – це те, що ми збираємося призначити команду високого рівня з нашого боку, щоб допомогти вести переговори і йти – працювати над завершенням конфлікту в Україні у спосіб, який буде тривалим і прийнятним для всіх сторін, що беруть у ньому участь. Третій момент – почати працювати на високому рівні, щоб почати обговорювати, обмірковувати і вивчати як геополітичну, так і економічну співпрацю, яка може стати результатом завершення конфлікту в Україні. Очевидно, що для цього ми повинні побачити, що конфлікт прийде до успішного і тривалого завершення, щоб це стало можливим. І останнє, про що ми домовилися, це те, що поки наші команди працюватимуть над усім цим, п'ятеро з нас, які були тут сьогодні, залишатимуться залученими до цього процесу, щоб переконатися, що він просувається продуктивно.

Дозвольте мені коротко пояснити чому.

Перший пункт – це пріоритет розвідки для росії. Вона може повернути своїх шпигунів та їхню інфраструктуру до повноцінної роботи в США. росіяни втратили значну частину свого розвідувального потенціалу зі скороченням свого персоналу в столиці США – це вже позаду. Вони повернулися до співпраці.

Другий і четвертий пункти показують, як США хочуть врегулювати цю війну без участі України. США і росія, по суті, створять постійну двосторонню групу високого рівня, щоб спробувати виробити спільну позицію (яку вони майже напевно намагатимуться нав'язати Україні). Україні не можна довіряти нікому на цих мафіозних сімейних переговорах, оскільки вона насправді є демократичною державою.

Третій момент є зловісним. Трамп ненавидить санкції і хоче якнайшвидше повернутися до бізнесу з росією (справді, Рубіо дав найбільш вимучену відповідь на це питання пізніше на прес-конференції). За кілька днів до інавгурації Трампа я сказав, що санкції будуть ключовим тестом на те, куди ми рухаємося – схоже, що рішення полягає в тому, щоб спробувати знайти спосіб послабити їх для росії.

Щоб дати ще краще уявлення про те, що санкції, ймовірно, будуть послаблені рано чи пізно, Віткофф, який, ймовірно, є найбільш впливовим з Ер-Ріядської трійки, публічно заявив на інвестиційному форумі трохи більше доби тому про те, як він розвиває дружбу з путіним і як Трамп підштовхує його до угоди. Ось дослівна цитата.

По-перше, мене підтримав президент Трамп, а це дуже важливо. По-друге, у нас дуже хороші відносини з саудитами... Вони запевнили нас, що це реально... і для мене це стало вартим поїздки. І ми поїхали. І це була чудова поїздка. Я провів багато часу з президентом путіним.

Отже, США відкрито і швидко рухаються до союзу з путіним. Це було підкреслено тим, як США самі переосмислили російське вторгнення в Україну. Зараз США просувають резолюцію ООН, яка відзначає річницю повномасштабного вторгнення без жодної конкретної згадки про те, що росія розпочала війну, що територія України була захоплена, або що Україна є жертвою згідно з міжнародним правом. Ось один із звітів про пропозицію США.

Проєкт резолюції США є коротким. У ньому висловлюється жаль з приводу "трагічної загибелі людей в ході російсько-українського конфлікту" і підтверджується, що "головною метою Організації Об'єднаних Націй, як це зазначено в Статуті ООН, є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання спорів". Проєкт "закликає до швидкого припинення конфлікту і далі закликає до тривалого миру між Україною і росією".

Отже, як публічно, так і приватно "сім'я" Трампа і "сім'я" путіна зараз співпрацюють і планують ще більш тісні відносини. До речі, вам не обов'язково вірити мені на слово. Сам путін привітав події минулого тижня як великий успіх, з почуттям задоволення, яке він ледве зміг стримати.

Україні роблять пропозиції, від яких вона не може відмовитися

Мафіозні сім'ї люблять командувати і погрожувати тим, хто, на їхню думку, слабший, і експлуатувати їх для отримання будь-якої вигоди. Це, безумовно, те, що "сім'я" Трампа почала робити з Україною цього тижня (хоча вони, можливо, не розуміють, з чим вони зіткнулися в Україні).

Знаменита фраза "Я зроблю йому пропозицію, від якої він не зможе відмовитися" є одним з найбільш цитованих моментів у найкращому гангстерському фільмі всіх часів – "Хрещений батько".

Саме вона закінчилася тим, що голлівудський продюсер Джек Волтц прокинувся з відрубаною кінською головою у своєму ліжку.

Саме таку тактику зараз застосовують США щодо України. Вони погрожують особисто Зеленському і одночасно намагаються нав'язати Україні руйнівну економічну угоду.

Погрози на адресу України/Зеленського навіть не приховуються. Джерела в Білому домі, на які посилається преса, кажуть Зеленському, що йому більше небезпечно залишатися в Україні, і він повинен покинути країну, якщо не знає, що для нього краще.

Друге джерело, близьке до Трампа, погодилося з цією оцінкою і припустило, що "найкращим варіантом для Зеленського і світу буде, якщо він негайно поїде до Франції".

Трамп також називає Зеленського "диктатором" і каже, що підтримка Зеленського становить лише 4% (звідки, в біса, він взяв цю цифру – насправді вона перевищує 50%). Він дійсно не може тримати свою особисту ненависть до Зеленського під контролем. У якийсь момент вона вихлюпнулася назовні, і Трамп виступив з прямою погрозою. Він сказав, що якщо Зеленський не домовиться з США про угоду щодо видобутку корисних копалин, то "...його це не порадує".

Сумно те, що хоча Трамп і є гангстером, він набагато менш артикульований, ніж ті, що в кіно.

Справді, угода про мінерали – це, мабуть, найкраще свідчення мафіозної тактики, яку ми можемо бачити. США намагаються продиктувати Україні угоду, яка передбачає, що українці віддадуть всі свої гроші США і не отримають нічого натомість. Ми маємо уявлення про те, чого вимагають США, від президента Київської школи економіки та колишнього міністра економіки Тимофія Милованова, який має глибокі зв'язки в українському уряді. Ось як він описав пропозицію США:

1. Україна сплачує 50% своїх доходів від продажу нафти, газу та корисних копалин до США (фонд).

2. Поки фонд не досягне 500 мільярдів;

3. США на 100% володіють фондом;

4. За кожен новий долар американської допомоги Україні, вона платить до фонду 2 долари. Це негайне повернення 100% від будь-якої допомоги США Україні.

Таким чином США отримують 50% українських сировинних багатств в осяжному майбутньому і це просто плата за минулу американську допомогу (яка не була надана з повернення і яка принесла США величезні стратегічні дивіденди). Більше того, якщо США нададуть Україні ще якусь допомогу, США отримають у відповідь негайне подвоєння грошей (по суті, США змусять Україну платити вдвічі більше від дуже завищеної ціни, яка і так була завищена).

Звісно, реальність така, що США не обіцяють ніякої нової допомоги чи безпеки, якщо підпишуть угоду. Саме про це Білий дім повідомляє пресі на брифінгу. По суті, йдеться про значну переплату за допомогу, яка була обіцяна для того, щоб допомогти Україні вижити.

Звичайно, мафіозні держави не дбають про честь, гідність, свободу чи навіть про виконання попередніх домовленостей. Вони вірять у те, що можна вибити зі слабких все, що можна, і, як сказав Трамп про Україну, він вважає, що у них немає "жодних карт", які вони могли б ефективно розіграти.

Він навіть відкрито визнає, що має чудові переговори з путіним, а не з Україною.

Єдина проблема, з якою можуть зіткнутися США, полягає в тому, що в Україні вони стикаються з відчайдушним і рішучим народом. Українці не є слабкими. Вони можуть відкинути цю угоду, незважаючи ні на що.

І, зрештою, це може бути мрією боса мафії для "сім'ї" Трампа. Вони роблять Україні пропозицію, яку, як вони знають, Україна не може прийняти, і якщо Україна відхилить її, "сім'я" Трампа може піти і більш відкрито об'єднатися з "сім'єю" путіна. Не варто недооцінювати ці шанси.

Чи зможе Європа пристосуватися до мафіозної держави

Я напишу про це набагато більше в найближчі тижні, але зараз ми просто не знаємо, чи європейські держави все ще думають, що вони можуть укласти угоду з родиною Трампа, чи вони здатні думати й діяти самостійно.

Під час написання цього оновлення ми, можливо, отримаємо найважливішу майбутню вказівку на те, куди все це рухається. В неділю – день виборів у Німеччині, можливо, найбільш доленосних в європейській історії з 1945 року (і я кажу це без гіперболізації). Якщо, наприклад, АдН, яку відкрито і послідовно підтримують Ілон Маск і Джей Ді Венс, влаштує сюрприз і покаже набагато кращий результат, ніж очікувалося, можливо, настав час встромити вилку в Європу. АдН є пропутінською та антиукраїнською силою, і вона була б щаслива погодитися з усім, що хоче Трамп.

Однак, якщо ХДС/ХСС переможе і зможе створити коаліцію із Зеленими як основним партнером – це буде найкращим результатом для Європи та України. Лідер ХДС Фрідріх Мерц в останні кілька годин почав говорити так, ніби зрозумів, що США вийшли з гри за вільні та демократичні держави в Європі. У заяві, яка ще кілька днів тому була б немислимою, він сказав, що Німеччині, можливо, доведеться шукати притулку під французькою та британською ядерними парасольками.

Фрідріх Мерц: бажання відійти від альянсу з США?

Визнання, що Німеччина не може довіряти мафіозній державі США напередодні загальних виборів, не було випадковістю. Зараз це має розглядатися як щось, що німецький народ може зрозуміти і, більше того, може підтримати.

Тож уважно стежте за виборами в Німеччині – вони багато розкажуть нам про майбутній напрямок руху Європи. Чи будуть європейці раді залишатися іграшками мафіозних держав, чи, можливо, вони будуть готові відстоювати все те, у що, як вони казали, вірять?

Джерело