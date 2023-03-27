Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun

Британський таблоїд The Sun демонструє пересічному британцю чи американцю ті жахіття, які переживали українці. Та які могли торкнутися абсолютного кожного в Україні, якби росіяни перемогли. Видання стверджує, що путін злочинець і буде покараний як нацисти на Нюрнбергському процесі. Таблоїд додає епітетів до характеристики путіна від його ж спецслужб як задерикуватого самозакоханого брехуна, який оточує себе такими ж людьми, котрі знущалися над ним в дитинстві.

Витоки документів з російських спецслужб свідчать, що путін хотів "тотальної зачистки" України за допомогою "терору від дверей до дверей", з метою підкорити її народ. Про це пише британський таблоїд The Sun, зазначаючи, що моторошні електронні листи з російської розвідувальної служби ФСБ демонструють накази "з самого верху" відправляти цивільне населення до концтаборів у спробі підкорити Україну.

Коли російському тирану нарешті висунули звинувачення у воєнних злочинах, пише таблоїд, навмисний характер жахіть і вбивств став очевидним завдяки джерелам у його власних спецслужбах.

"Щоразу, коли путінські війська відтісняються, з'являється все більше доказів того жаху, який вони заподіяли українському населенню. Масові поховання цивільних, замордованих російськими військами, інші йшли на смерть під дулами автоматів, камери тортур і безперервні страждання українських батьків, чиї діти були викрадені, – все це свідчить про плани путіна", – наголошує The Sun.

Жертви рашистів у Бучі. Джерело: censor.net

Коли путін віддав наказ про вторгнення 24 лютого минулого року, нагадує британський таблоїд, він цілком очікував, що перемога над Україною буде здобута за три дні, а уряд у Києві буде "обезголовлений".

Лише героїчний опір завадив росіянам захопити Київ. Про те, як путін планував досягти мети упокорення України за допомогою надзвичайного насильства, якби вона не встояла, свідчать електронні листи, надіслані джерелом у ФСБ одному з російських правозахисників.

Як пише The Sun, під назвою "Вітер змін" вони були надіслані Володимиру Осечкіну, засновнику інтернет-ресурсу "Гулагу.нет". Вважається, що спочатку ці електронні листи були роботою одного співробітника ФСБ, але зараз існує думка, що до них долучилися кілька співробітників.

Вони були перекладені на англійську мову Ігорем Сушком, громадянином США українського походження, який співпрацював з виданням.

Джерело стверджує, що ФСБ за допомогою російської військової розвідки мало здійснити "тотальну зачистку" суспільства і політики в Україні. "І після всього цього ми могли б встановити в Києві будь-який уряд", – говорить джерело.

ФСБ очікувала опору серед українського населення, але в інструкціях, які надходили "з самого верху", було наказано безжально розправитися з ним. В електронних листах "Вітер змін" детально описується, які заходи мали бути застосовані до звичайних українців, які наважилися чинити опір російським окупантам.

Планувався "великий терор" для Херсона, який мав відбуватися в кілька етапів. На першому – передбачалося зведення "масових протестів до локальних сутичок і нанесення тяжких тілесних ушкоджень окремим протестувальникам". Як тільки масовість протестів зменшиться, зазначає видання, мав розпочатися завершальний етап "терору від дверей до дверей".

"ФСБ мало грати першу скрипку, людей мали затримувати вночі під час комендантської години в їхніх будинках і перевозити на російські території – в концтабори і ще гірше. Таким чином хотіли зупинити протести", – пише таблоїд.

Експерт з питань росії в аналітичному центрі Chatham House Кейр Джайлз прокоментував The Sun Online, що документи перегукуються з тим, що відомо про плани путіна щодо України. Він пояснив, що вони вписуються в схему дій росії, коли СРСР окуповував балтійські країни – Латвію, Литву, Естонію та Польщу – на початку Другої світової війни.

"Добре відомо, що вони планували заарештувати українське керівництво, як робили це під час окупації Польщі та країн Балтії, – сказав Джайлз у коментарі The Sun. – Це мала бути жорстока кампанія, вбивства та утиски". Експерт підкреслив, що те, що всі побачили після звільнення окупованих територій – це чекало б на решту України. Автор книги "Війна росії проти всіх: І що це означає для вас" Кейр Джайлз звернув увагу на підготовку пересувних крематоріїв, які будуть слідувати за її військами в Україну, як на сигнал про наміри росії.

Мобільний крематорій. Джерело: Міноборони рф

Експерт зазначив, що якби росіяни прийшли і дійсно захопили владу в Україні, як вони планували, то виникає питання: а для кого ці мобільні крематорії? "Отже, вони планували стратити, вбити та утилізувати дуже велику кількість українських цивільних осіб, – зазначив експерт. – Ось для чого були крематорії, ось для чого були мішки для трупів".

За словами юристів, пише The Sun, на путіна чекає день розплати як на нацистів у стилі Нюрнберга, після того, як був виданий ордер на його арешт за передбачувані військові злочини.

Видання наголошує, що тирану висунуто звинувачення Міжнародним кримінальним судом, отже він може бути схоплений і опинитися на лаві підсудних. Окрім його вбивчих намірів, пише таблоїд, документи "Вітру змін" показують, наскільки путін помилявся у своїх військових цілях. Він вірив, що НАТО розпадеться, а західні країни благатимуть росію не завдавати їм шкоди після його вторгнення в Україну. Йому казали, що деякі українці навіть повстануть і вітатимуть росіян.

Його власні шпигуни, констатує The Sun, вважають путіна задиристим самозакоханим брехуном, якому не можна довіряти. Вони стверджують, що він оточує себе людьми, подібними до тих, хто знущався над ним у дитинстві.

Джерело: The Sun