Масований обстріл України. Після Кримського мосту путін приміряє на себе роль жертви

229 день війни. Ранок. Всією Україною лунають вибухи – держава-терорист задіяла масовий виліт стратегічної авіації. Вибухи лунали на Рівненщині, у Львові і на Львівщині, на Тернопільщині, Хмельниччині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Київщині, Полтавщині, Харківщині, Миколаївщині. Країна-терорист лупить по енергетичних об’єктах, по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

Станом на 11.00 за інформацією Генштабу рф випустила по Україні 83 ракети, 43 з яких збили сили ППО. Пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у восьми регіонах і місті Києві. Частина областей знеструмлені, в інших можуть спостерігатись тимчасові перебої зі світлом, водою та зв'язком. Тривога лунала майже 6 годин.

"Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські "Шахіди". У них дві мішені. Енергообʼєкти – по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житормирщина, Кіровоградщина, південь. Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Сьогодні будьте в укриттях. Завжди дотримуйтеся правил безпеки. І завжди памʼятайте: Україна була до того, як зʼявився цей ворог, Україна буде й після нього", - йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

Багато хто вважає, що причина цієї терористичної істерії кремлівської молі – суботні події, вибух Кримського мосту. Загалом 227 день війни, 8 жовтня 2022 року, відзначився повним знеструмленням ЗАЕС через черговий обстріл російськими військами, відбитими атаками противника на Донеччині, ворожими обстрілами Харкова і Нікополя, проте для переважної більшості українців цей день запам’ятається як день великої ранкової пожежі на Кримському мосту.

Кримській міст та очевидний розвиток подій: заява путіна, масовані ракетні удари по Україні та засідання Радбезу рф

Рано вранці у суботу біля Керчі пролунав вибух, наслідком якого стала сильна пожежа на залізничному полотні, а також було зруйновано кілька прольотів автомобільної частини Кримського мосту. У рф стверджують, що на мосту вибухнула вантажівка, внаслідок чого спалахнули цистерни з паливом.

За версією урядової комісії рф на мосту чи то спочатку стався вибух, а потім спалахнула пожежа, чи то навпаки – спалахнула пожежа, а потім прогримів вибух. А вже за декілька годин після вибуху слідчій комітет урядової комісії повідомив про порушення кримінальної справи "у зв'язку із подією на Кримському мосту", проте й досі невідомо за якою саме статтею порушена кримінальна справа.

Згодом антитерористичний комітет рф повідомив, що причиною вибуху на мосту став "підрив вантажного автомобіля, що спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу". А винуватцями вибуху є "українські диверсанти, які зуміли дотягнутися своїми закривавленими руками до Кримського мосту. Їм тепер є чим пишатися: за 23 роки свого господарювання вони не зуміли побудувати в Криму нічого вартого уваги, а от пошкодити полотно російського мосту - зуміли. У цьому вся суть київського режиму та української держави. Смерть та руйнування - це єдине, що в них виходить", - саме так прокоментував вибух на мосту голова державної ради республіки Крим Владимір Константінов.

Представники влади в Україні охоче та схвально коментували факт вибуху та пожежі на Кримському мосту, але причетності України до цього не підтвердили. Так, президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні згадав це просто як інцидент, зазначивши: "Сьогодні на території нашої держави був непоганий і переважно сонячний день. На жаль, у Криму було хмарно. Хоча теж тепло". А Міноборони України, коментуючи руйнування мосту, вказало мосту шлях вторований крейсером "Москва". СБУ взагалі свої коментарі надавала у віршованій формі, додаючи: "Ми цього не коментуємо. Всі коментарі після нашої остаточної перемоги".

Увечері того ж дня прес-служба кремля повідомила, що президент рф підписав указ "Про посилення заходів захисту транспортного переходу через Керченську протоку, електромережного енергомосту рф – півострів Крим та магістрального газопроводу Краснодарський край – Крим у період їхньої експлуатації", а всі повноваження щодо організації захисту транспортного переходу через Керченську протоку тепер будуть покладені на ФСБ замість росгвардії.

А вже увечері неділі президент рф вперше, з моменту вибуху на Кримському мосту прокоментував "надзвичайні події", назвавши їх терактом: "Сумнів немає, це теракт, спрямований на руйнування критично важливої громадянської інфраструктури РФ. Автори, виконавці, замовники - спецслужби України". Після цієї заяви слідчій комітет урядової комісії не тільки в екстреному порядку встановив, що до вибуху причетні громадяни рф та інших країн, а й нарешті остаточно визначився із статтею за якою була порушена кримінальна справа - теракт. Крім того, на 10 жовтня призначене позапланове проведення оперативної наради із постійними членами ради безпеки рф, однак за словами кремля, це засідання є цілком запланованим заходом, хоча зазвичай саме такі засідання відбуваються у п'ятницю.

Кримський міст ще працює. Чи не була це спланована акція кремля з перебирання на себе ролі жертви

На думку більшості спостерігачів, сьогоднішній масований ракетний удар по Україні не став несподіванкою, і те по яким цілями наносяться ці удари - не по військовим цілям, а по цивільним, за словами експертів свідчать про істерику кремля.

"Путін мститься за Кримський міст. Очікувано. Передбачувано. Так само, як і той факт, що бити він буде не по військовим цілям, а по цивільним. путін мститься за власне приниження. Він розраховує на психологічний ефект. Що ж, він отримає психологічний ефект. Але не той, на який розраховує", - написав у своєму Facebook інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Пошкодження кримського мосту лише ускладнили логістику для росіян на фронті, не зупинили її, а лише трохи ускладнили, адже потяги з паливом, військовою технікою та боєприпасами йдуть, як і раніше. За словами фахівців, зруйнувати залізничні колії в такий спосіб неможливо. Навіть якщо б вибухнули дві фури і є цілком обґрунтовані підстави думати, що фура тут взагалі ні до чого, адже ця пошкоджена ділянка, доволі легко відновлюється. Проте путін отримав підставу оголосити на весь світ заяву, що Кримський міст підірвали українські спецслужби і тепер у них "розв’язані руки" для боротьби с тероризмом.

На думку київського активіста та військовослужбовця ЗСУ Юрія Касьянова, вибух на Кримському мосту був би неможливий без змови в самій рф: "Кримський міст було підірвано для внутрішнього користування з метою консолідації суспільства навколо царя, навколо ідеї "священної війни" і для чергового витка закручування гайок. Атака на Кримський міст схожа на вибухи будинків у москві напередодні Другої чеченської війни. Той самий почерк. Ті ж цілі. Тепер головним завданням російських "правоохоронців стане боротьба з тероризмом", тобто з будь-якими найменшими проявами невдоволення та інакомислення. Тепер, вони скажуть – кремль має знищити терористів. Бо війна".

Вибухи житлових будинків в Москві 9 вересня 1999 року

Водночас, редактор проєкту "Наші Гроші" Юрій Ніколов зауважує, що світові новинні аґенції Reuters та Bloomberg, коментуючи новини, дали заголовки про те, що путін мститься Україні за Кримський мост. У такий спосіб, вважає журналіст, створюється міт про жертву путіна. Він попереджає: "Це ще не катастрофа, бо такі заголовки не повсюдно. Але якщо закріпиться цей наратив про жертви роісян від атакуючих ударів українців - це загрожує переворотом у тому як світ сприймає нашу війну".

"Вся наша влада повинна на рівні інстинктів прошити - ми жертви. Політики повинні говорити тільки це цивілізованому світу, у якому зараз домінує культ благодійності і співчуття до жертв. Саме це нас тримало з 24 лютого коли Путєн натягнув рольовку нападаника/агресора. Це потрібно продовжувати, а не переходити до багатозначних підморгувань нащот "тепер ми покажем як треба нападати", - зазначає Ніколов на своїй Facebook-сторінці.

Черговий масований ракетний удар по всій Україні має стати для світової спільноти остаточним доказом того, що нинішня росія – це терористичний режим, а їх справжні "цінності" - це смерть і руїни.

Що робити. Не піддаватися паніці, але і не ігнорувати

Зараз рф намагається спровокувати паніку в українських містах. Тож, зараз ми усі маємо макисмально мобілізуватися і робити кожен наступний крок якомога відповідальніше. Найголовніше, що може зробити зараз кожен з нас – це зберігати спокій, дбати про безпеку та користуватися укриттями, читати і поширювати інформацію тільки з офіційних джерел. Адже наразі повідомляється не тільки про ракетні, а й про масштабні інформаційні фейки з боку рф головна мета яких – тотальна паніка.

Наразі найголовніше – це безпека. Зарядіть павербанки та телефони, подбайте про запас води та їжі, про теплий одяг, про тих, хто потребує допомоги. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, "внаслідок обстрілів російськими варвами об‘єктів критичної інфраструктури столиці та області, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області".

Мер зазначив, що частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області. А енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми. З водою, за словами мера вже краще: "Київводоканал працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання".

Пам’ятайте, кожна ракета, випущена по мирних цілях в Україні – це цвях забитий у труну рф. Наша мета – Перемога. Віримо ЗСУ! Слава Україні!

У статті використані фото та скріншоти з відео від 10 жовтня з відкритих джерел