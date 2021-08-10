Murka проти Huuuge Games: ігри якого розробника обрати?

Чиї соціальні ігри краще: Murka або Huuuge? Порівняння компаній-розробників соціальних ігор — Murka Games, створених українцем Максом Поляковим, і Huuuge Games Антона Гауффіна. Асортимент ігор, переваги, недоліки — що вибрати.

В індустрії цифрових розваг можна виокремити два головних напрямки, які демонструють позитивну динаміку розвитку і збирають мільярдну аудиторію. Це відеоігри та азартні розваги, які з року в рік збільшують прибуток і кількість активних гравців. Це привертає увагу підприємців та інвесторів, які готові вкладати гроші в галузь і тим самим стимулювати її подальше зростання.

За останні 5 років оборот у сфері відеоігор збільшився в 1,5 раза, а кількість активних користувачів досягла майже 2,5 млрд. В галузі азартних розваг річний прибуток у світі вже наблизився до 0,5 трлн доларів США, з яких понад 90 млн належить онлайн-казино і букмекерським компаніям.

Такі тенденції не могли залишатися непоміченими розробниками розважального програмного забезпечення. Поява жанру соціальних казино — закономірний результат симбіозу двох напрямків. Ці ігри, що виникли в кінці 2000-х, поєднують в собі риси традиційних відеоігор і азартних розваг. У кількості найбільших розробників соціальних ігор містяться компанії Murka Games і Huuuge Games. Порівняння цих студій і їх продукції допоможе розібратися, чиї ігри краще.

Murka Games

Заснована ще у 2009 році двома українськими бізнесменами, Антоном Красним (Anton Krasnyy) і Максом Поляковим (Max Polyakov) Murka Games — один з піонерів індустрії соціальних ігор. На сьогодні офіси Murka Games працюють в Україні й на Кіпрі, а кількість їх співробітників досягає 800 осіб. Компанія робить ставку на створення власних продуктів з нуля і випускає сучасні соціальні ігри різних напрямків. Розробники Murka Games люблять експериментувати, комбінувати стилі та жанри, щоб тішити гравців незвичайними продуктами.

За інновації у сфері соціальних ігор студія неодноразово отримувала нагороди від різних організацій, таких як E&K Gaming і EGR. Зокрема, вона визнавалася кращим оператором соціальних казино і найінноваційнішою компанією ігрової індустрії. На сьогодні Murka міститься у списку 30 найбільших розробників розважального ПЗ в регіоні EMEA (Європа і Близький Схід), перевершуючи навіть такого гіганта, як Wargaming.

Успіхи студії і її динамічний розвиток не залишилися непоміченими великими інвесторами. У 2019 її придбала відома американська група компаній Blackstone. Максим Валерійович Поляков продав компанію, коли вона знаходилася на вершині популярності, і Murka продовжила розробку соціальних ігор вже у складі нового холдингу. Станом на 2021 рік її аудиторія налічує понад 25 млн активних гравців. Програмне забезпечення компанії доступно для завантаження на пристрої під управлінням Android, iOS, Windows, а також Amazon Kindle. Додатки студії представлені й в соціальній мережі Facebook.

Список ігор, розроблених Murka Games, містять в собі проєкти різних жанрів і напрямків. До його складу увійшли:

ігрові автомати ARK Slots, Scatter Slots, Infinity Slots, Slots Journey, Slots Journey 2, Slots Era, Slots on Tour;

покерні клієнти Scatter Holdem Poker, Poker TX;

карткові ігри Solitaire Play, Solitaire Heaven;

головоломки Braindoku, Wordelicious.



Ігри компанії відрізняються високою якістю, завдяки чому вони невибагливі до апаратного забезпечення і працюють навіть на слабких пристроях. Розробники приділяють велику увагу як зовнішній складовій (дизайн, інтерфейс), так і наповненню продукції. Вони уважно ставляться до сюжету, системи завдань і заохочень за їх виконання. Ігри доступні як онлайн, так і в режимі офлайн, без підключення до інтернету.

Huuuge Games

Huuuge Games — міжнародний європейський розробник ігрових додатків. Ця компанія заснована Антоном Гауффіном (Anton Gauffin) у 2002 році під ім'ям Gamelion, а перша її студія відкрилася в Польщі у 2006 році. Після ребрендингу у 2014 році вона стала відома як Huuuge Games. На сьогодні офіси компанії працюють в Лондоні, Гельсінкі, Дубліні, Амстердамі, Варшаві, Бидгощі, Щецині, Гонконгу, Києві, Лас-Вегасі, Тель-Авіві й Лімасолі. Студія налічує понад 600 осіб. Прибуток фірми у 2020 році склав приблизно 57 млн доларів. Також за підсумками року вона увійшла в найкращі 50 світових розробників мобільних ігрових додатків.

Аудиторія Huuuge Games налічує мільйони користувачів зі 195 країн, а кількість підключень перевищує 1 млн щодня. Для них студія створила безліч захопливих ігрових додатків, серед яких:

казино Huuuge Casino, Billionaire Casino, Stars Slots;

настільні ігри серії Coffee Break Games;

квести Luna`s Quest, Traffic Puzzle.



Соціальні казино Huuuge Games містять різноманітні слоти: як класичного типу, так і сучасного. Грати в них можна безплатно, використовуючи віртуальні монети. Передбачена система бонусів і заохочень, яка робить процес гри ще цікавішим. Ігри компанії доступні для Android, iOS, а також в магазині Amazon і соціальній мережі Facebook.

Murka або Huuuge: чиї ігри обрати

Обидві компанії тішать своїх шанувальників великим вибором розваг, але асортимент ігор і жанрове охоплення у Murka Games трохи ширше. Вона пропонує клієнтам величезну різноманітність соціальних казино, які поєднують в собі якісну графіку і цікавий процес гри. Продукти Murka Games також 100% можна радити шанувальникам покеру, оскільки у компанії є два покерних додатки. Вони приваблюють яскравою графікою, відмінною якістю інтерфейсу й управління, цікавою системою заохочень. На окрему увагу заслуговує остання, що містить у собі нарахування бонусів за виконання завдань і звичайну активність.

Продукти Huuuge Games сподобаються шанувальникам безкоштовних ігрових автоматів, яких у неї чимало. Компанія також пропонує ширший асортимент незвичайних квестів і головоломок, а також настільних ігор (доміно, шахи, шашки, судоку), тому її можна рекомендувати всім, хто обожнює ці жанри.

Однозначного переможця завдяки порівнянню виявити важко, оскільки обидві компанії пропонують якісний і різноманітний контент. Щоб вирішити для себе, хто з них краще, варто спробувати продукцію обох розробників. Це цікаво і захопливо.