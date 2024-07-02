На окремих ділянках росіяни мали невеликі просування. І ЗСУ також – Дональд Гілл

У передмові до огляду Дона Гілла Том Купер знов дорікає Заходу за кволість та інфантилізм у підтримці України. А Дональд Гілл констатує невеликі просування як російських військ, так і ЗСУ. Зокрема, українські війська, ймовірно, відновили контроль над більшою частиною території на північ від агрегатного заводу і просуваються на захід під Вовчанськом. Крім того, Україна, схоже, забезпечила контроль над південною частиною району каналу у Бахмуті.

Передмова Тома Купера. Червень закінчився, почався липень... температура підвищується: цього тижня в Україні очікується до 37°C... тривають бойові дії і... так: оскільки росіяни "не дуже наступають", вже є нарікання із Заходу.

Мовляв, "українці не контратакують", "українці сидять і чекають, коли прийдуть росіяни, щоб вбити їх" тощо.

Хо-хо-хо...

Отже, тепер Україна повинна не тільки повністю зупинити будь-який російський наступ, але й "контратакувати". Лише тому, що вона отримала перші 50 000 снарядів із "2 мільйонів", які мала отримати в рамках Чеської угоди, і це в той час, коли всі славні "союзники" на Заході поки що потурбувалися про те, щоб заплатити лише за 500 000 із цих снарядів?

...Інакше кажучи: (святий) "Захід" у найкращий спосіб намагається зіпсувати навіть цю справу...

Але, звичайно, Україна повинна контратакувати. І це при тому, що вона ігнорує всі інші промахи Заходу, і настільки, що всі нові бригади, створені минулої зими, повинні були бути "піхотними", а не "механізованими", тому що Захід просто не виконав те, що обіцяв виконати.

Ба більше, Україна повинна контратакувати без повного і надійного постачання зенітних ракет (станом на зараз ПСУ не можуть належним чином захистити навіть Київ та Одесу через брак ЗРК, не кажучи вже про Харків, Дніпро, Запоріжжя та багато інших місць, ближчих до лінії фронту), без того, щоб Захід довів, що він здатен принаймні поставити ті основні бойові танки Leopard 2 та бойові машини піхоти, які він обіцяв поставити; без артилерії, без F-16, без ПЗРК, без надійного постачання ATACMS, з масою підрозділів ЗСУ, яким не вистачає не лише транспортних засобів (наприклад, позашляховиків), засобів розмінування, але й навіть медикаментів..?

І для чого?

Для того, щоб "Захід", який не тільки не може реформувати свою недієздатну владу, але навіть не може змусити Ізраїль поставити вісім батарей Patriot і запаси ЗРК, які він ніколи не збирається використовувати (але дуже хоче допомогти уряду, в якому домінують релігійні екстремісти, що геноцидять палестинців), мав "щось цікаве", а його ЗМІ – сенсацію під час "Сезону дурниць"..?

Що ж, як на мене, кожен, хто скаржиться, повинен показати приклад: зібрати речі і поїхати в Україну, де він або вона може вступити до ЗСУ, а потім очолити атаку, демонструючи всім (включно з росіянами), як це робиться правильно.

Так і є: я б сказав, що ЗСУ мають терміново створити щось на кшталт "Супертурбоспеціального іноземного легіону": укомплектованого лише такими персонажами. А ще краще: окрім того, що цей підрозділ буде укомплектований усіма можливими західними політиками, полковниками і генералами, підкупленими путіним/ФСБ/ГРУ, а також інфлюенсерами в соціальних мережах, він буде зобов'язаний включити до свого складу 13-ту високогірну журналістську роту камікадзе, яка повністю складатиметься з найкращих професійних західних журналістів. І вони будуть екіпіровані й озброєні всім тим, що "Захід" обіцяв, але так і не доставив...

...чого, звісно, ніколи не станеться... саме тому я б рекомендував таким персонажам просто заткнутися.

Дякую вам – від щирого серця – і це заздалегідь. Час для огляду Дональда Гілла за минулий тиждень.

Інтенсивні обстріли на східній Луганщині. ЗСУ відкинули росіян під Білогорівкою

Харківщина. Судячи з відеозаписів українських обстрілів і атак безпілотників, до середини минулого тижня Україна не перебувала в Глибокому. Український танк 92-ї бригади обстріляв околицю Глибокого на відстані 350-600 м, ухиляючись від термобаричних снарядів і двічі потрапивши під обстріл безпілотників, після чого повернувся в безпечне місце. Україна може знову якось повернутися в село.

За 5 км на північний схід від Глибокого російські гелікоптери вели вогонь по українських військах.

Вовчанськ. Україна досягла подальших успіхів на північному сході міста. російські артилерійські та термобаричні обстріли вказують на те, що ЗСУ, ймовірно, відновили контроль над більшою частиною території на північ від агрегатного заводу і просуваються на захід. Зазвичай я не повідомляю про атаки безпілотників на нетранспортні цілі, але в цьому випадку я зробив це, щоб вказати на ймовірність контролю над територією. Минулого тижня також відбулася атака піхоти, яка показала, де проходить лінія фронту, принаймні на той момент. Зауважте, що простий вхід до сильно пошкоджених будівель може вимагати зусиль.

росія зробила кілька спроб прорватися до агрегатного заводу піхотою. Хоча деякі з них таки дісталися заводу, їхні сили зазнали значних втрат. Цього тижня росіяни здійснили нічний прорив через спірний коридор за допомогою танків, БМП і МТЛБ. Частина техніки була підбита безпілотниками ще до того, як вони досягли лінії фронту. Інші були підбиті в спірному коридорі. Один танк Т-72 доїхав до агрегатного заводу до того, як був пошкоджений дроном. Українська сторона повідомила, що ЗСУ підбили вісім одиниць техніки. На карті Ендрю Перпетуа показано шість із них. Оскільки три МТЛБ були знерухомлені в межах 300 метрів від заводу, і один Т-72 потрапив на територію заводу, цілком ймовірно, що деяка кількість піхоти і вантажів також туди потрапила. Наступного дня агрегатний завод був сильно обстріляний українською артилерією.

Двоє українських солдатів всередині школи №2 десь між 8 і 23 червня. Менша будівля на відкритому просторі – це Будинок дитячої та юнацької творчості Вовчанського району. Вони розташовані за 400 метрів від агрегатного заводу.

Через два дні після публікації відео зі школи №2 український артилерійський снаряд впав прямо на невелику будівлю, знищивши її і двох росіян. Це сталося в 130 метрах на південний захід від цієї школи.

У 150 метрах на північний захід від агрегатного заводу розташований будинок. На початку тижня Україна атакувала його за допомогою безпілотника. Пізніше росія атакувала той самий будинок у два різні дні теж за допомогою БРЛА. Це вказує на те, що контроль над цією позицією переходив щонайменше один раз і, ймовірно, перебуває в українських руках. Це відео однієї з таких атак російських дронів.

Український безпілотник падає на півночі міста і в спірному коридорі.

росіяни не змогли просунутися в цьому секторі, і вони будують оборонні споруди. Втрачено 15 екскаваторів через атаки українських безпілотників.

Українська Д-30 пошкоджена або знищена.

Східна Луганщина. У цьому секторі спостерігаються широкомасштабні та інтенсивні російські обстріли. Вони вели інтенсивні обстріли поблизу Кислівки та Коломийчихи, але просунулися лише через одну ділянку полів біля останнього села. Водночас російські сили були настільки слабкими біля Тернів, що Україна просунулася приблизно на кілометр, не зустрівши значного опору.

Після численних атак безпілотників на український окоп за 4 км на південний схід від Синьківки солдати залишають його. Згодом танк-черепаха скидає російську піхоту, щоб зайняти його.

У лісах поблизу Кремінної мало на яких деревах залишилися гілки. російські безпілотники та артилерія продовжують обстріли українських позицій.

Україна провела обмежений контрнаступ у лісі, подекуди за підтримки танків.

російський авіаудар поблизу лінії фронту за 17 км на схід від Куп'янська, за яким послідував удар із РСЗВ за 7 км на схід від Куп'янська.

Білогорівка. Україна атакує російські війська в лісі на північ від Білогорівки і у двох місцях відкинула їх майже на тисячу метрів назад. Жодна інша територія в цьому секторі не перейшла з рук в руки.

Бахмут. Жовті зони на північ і південь від району каналу є дуже мінливими та малонаселеними. Транспортні засоби й особовий склад обох сторін регулярно пересуваються через ці райони. Як свідчить російська артилерія та українські безпілотники, Україна, схоже, забезпечила контроль над південною частиною району каналу, тоді як росія залишається в північній половині. російські авіаудари зосереджені в одному місці у Часовому Яру на захід від каналу.

Багато більших будівель все ще стоять, але коридори обвалилися або дверні отвори зруйновані. Набагато безпечніше перебувати у приміщенні, ніж на вулиці, тому було помічено, як українські піхотинці входили в двері з одного боку багатоквартирного будинку, вистрибували у вікно і деякий час ходили вздовж будівлі, перш ніж знову застрибували через вікно в будівлю.

Український Maxxpro проїжджає крізь точний непрямий вогонь. Причина, чому він точний, полягає в тому, що росіяни постійно обстрілюють цю дорогу. Щоб влучити у рухому ціль, спостерігач повинен передбачити напрямок і швидкість цілі та врахувати 30-60 секунд польоту міномета, а якщо це артилерійський снаряд, випущений з більшої відстані, то й більше. Снаряди падають досить близько до автомобіля. Після того, як автівка в'їжджає в житловий комплекс, ще два снаряди падають досить близько до того місця, де вона була б, якби він продовжував їхати прямо.

За 500 метрів на північ від місця, де Maxxpro скинув свою піхоту, російська піхота пробирається лісом, а безпілотник скидає на них гранати.

російський артилерійський удар у східній частині району каналу. У російському повідомленні йдеться: "Артилерійські десантники продовжують зрівнювати із землею Часів Яр. Бої йдуть дуже важкі, ворог вгризається в кожен метр землі, в кожну будівлю. Якщо, звичайно, після нашої артилерії це можна так назвати".

Термобаричні атаки на район каналу, зняті за допомогою тепловізора.

російські "Ланцети" атакують українські позиції в лісі на південь від каналу.

За 20 кілометрів на південь від Бахмута росія змогла створити пролом у лінії фронту під Майорськом, завдавши артилерійських та авіаударів по тилових районах України за 3-10 км від лінії фронту. Це зупинило потік українських військ і постачання, ізолювавши лінію фронту. російська піхота змогла просунутися вперед більш ніж на два кілометри за 12 днів.

Авдіївка. На північ від Уманського росія змогла просунутися на кілометр, але в інших місцях залишалася на місці. З українського боку було пошкоджено близько шести одиниць техніки та знищено один Т-64. У росії було пошкоджено або знищено 16 одиниць бронетехніки та дві одиниці РСЗВ.

Безпілотники пошкодили або знищили декілька Bradley. Ось зафіксований випадок, коли Bradley збив безпілотник.

Безпілотником знищено "Панцирь-С1".

Є твердження, що був збитий російський Су-25.

На схід від Сокола ПТРК знищели чотири російські бронемашини.

Мар'їнка. росія зайняла ділянку Красногорівки розміром 600 на 300 метрів, але, на диво, не просунулася набагато вперед за останні кілька тижнів. росіяни втратила танк, БТР і МТЛБ, ще один танк був пошкоджений біля Георгіївки, але не зміг просунутися далі. Вони також втратили три автомобілі, які не мали змоги пересуватися далі на захід від Новомихайлівки. Проте на півдні вони змогли просунутися на 1-2 км на 10-кілометровому фронті.

На 0:03 секунді по безпілотнику випускають ракету "Стріла", і у верхньому лівому кутку відео видно лише слабку білу крапку. Крапка трохи розширюється, коли ракета відхиляється від прямої траєкторії. Але вона стає чітко помітною лише тоді, коли ракета промахується.

Запоріжжя. Поблизу Роботиного російський солдат вижив після підриву протипіхотного безпілотника, отримавши незначні поранення.

Херсонщина. Після обстрілу росіянами Херсона спалахнули три пожежі. Коли перші рятувальники прибули, щоб загасити полум'я, росіяни намагалися знищити їх за допомогою безпілотників. На щастя, рятувальники першими побачили БПЛА, що скидали бомбу.

Український катер був знищений безпілотником "Ланцет".

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