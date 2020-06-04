NASA розкрило подробиці бази на Місяці

Постійний житловий модуль на поверхні супутника Землі буде вміщати одночасно до чотирьох осіб

У документі йдеться про систему електропостачання, мобільний житловий модуль, основний житловий модуль на поверхні Місяця, а також про місячний всюдихід. Придатна для життя рухома платформа дозволить здійснювати поїздки по Місяцю тривалістю до 45 днів.

Американське аерокосмічне агентство повідомило подробиці про концепцію довгострокових місячних місій за участю людей за програмою Artemis (Артеміда), повідомляє Кореспондент з посиланням на TechCrunch.

У документі йдеться про систему електропостачання, мобільний житловий модуль, основний житловий модуль на поверхні Місяця, а також про місячний всюдихід. Придатна для життя рухома платформа дозволить здійснювати поїздки по Місяцю тривалістю до 45 днів. Постійний житловий модуль на поверхні супутника Землі вміщатиме одночасно до чотирьох осіб.

Що стосується всюдихода, то це роботизований пілотований ровер з відкритою кабіною — пересуватися в ньому потрібно буде у скафандрах і на невеликі відстані.

А навколомісячна станція Gateway замислюється як основна база для тих, хто не зайнятий безпосередньо в дослідженні місячної поверхні.