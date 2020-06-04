NASA розкрило подробиці бази на Місяці
Американське аерокосмічне агентство повідомило подробиці про концепцію довгострокових місячних місій за участю людей за програмою Artemis (Артеміда), повідомляє Кореспондент з посиланням на TechCrunch.
У документі йдеться про систему електропостачання, мобільний житловий модуль, основний житловий модуль на поверхні Місяця, а також про місячний всюдихід. Придатна для життя рухома платформа дозволить здійснювати поїздки по Місяцю тривалістю до 45 днів. Постійний житловий модуль на поверхні супутника Землі вміщатиме одночасно до чотирьох осіб.
Що стосується всюдихода, то це роботизований пілотований ровер з відкритою кабіною — пересуватися в ньому потрібно буде у скафандрах і на невеликі відстані.
А навколомісячна станція Gateway замислюється як основна база для тих, хто не зайнятий безпосередньо в дослідженні місячної поверхні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ВІДЕО NASA випустило перше відео з космосу в якості 8к
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею