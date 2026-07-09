НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal

Американська Wall Street Journal розповідає, як лідери НАТО пристосувалися до непередбачуваності Дональда Трампа, суттєво знизивши власні критерії успіху саміту в Туреччині: тепер головна мета – не прорив у розв'язанні проблем альянсу, а збереження доброго настрою президента США. Видання наголошує на контрасті між роздратованим Трампом, який публічно критикував союзників і повернувся до теми Гренландії, та значно доброзичливішою версією президента на закритих засіданнях і приватній вечері в Ердогана. Також ідеться про стратегію лестощів і публічних похвал, до якої вдаються європейські лідери й генеральний секретар НАТО Марк Рютте, щоб утримати увагу й залученість Трампа, а також про скепсис частини європейських посадовців щодо довговічності такого підходу.

Союзники США з полегшенням уникнули гучного протистояння на цьогорічному саміті НАТО в Туреччині, пише американська Wall Street Journal. За словами видання, коли президент Трамп прибув цього тижня на щорічний саміт лідерів НАТО, союзники США не знали напевно, яким постане президент – другом чи супротивником. Зрештою вони побачили і те, і те – і лідерів НАТО це цілком влаштувало, адже вже сам факт, що Трамп не пригрозив повністю відмовитися від альянсу, вони розцінили як перемогу.

На думку WSJ, загальне полегшення серед союзників США з приводу того, що Трамп поки що, принаймні наразі, утримався від підриву НАТО, засвідчує нову реальність, у якій опинився альянс. Замість того, щоб домагатися прориву у вирішенні численних проблем організації, її члени тепер вважають головним мірилом успіху збереження доброго настрою Трампа.

Трамп прибув на саміт у середу в поганому гуморі. Він заявив, що взагалі міг би не приїжджати, якби подію не приймав його друг – турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган.

Він висловив невдоволення європейцями, які не підтримали війну США проти Ірану, й окремо розкритикував Іспанію за недостатні витрати на оборону. Також Трамп знову підняв тему встановлення контролю над Гренландією, повторивши територіальні претензії, які висував до союзниці по НАТО, Данії, ще в січні і які тоді спричинили найглибшу внутрішню кризу альянсу за останні десятиліття.

Проте, зауважує WSJ, на закритій зустрічі лідерів держав, що відбулася згодом, Трамп, за словами присутніх, поводився значно доброзичливіше. Він жодного разу не згадав Гренландію, похвалив країни з високими оборонними видатками за їхні зусилля й лише побіжно торкнувся теми Ірану.

На приватній вечері, яку у вівторок у своїй резиденції влаштував Ердоган, світові лідери щедро розсипалися компліментами на адресу Трампа, розповів американський посадовець, обізнаний із перебігом заходу. Двоє інших посадовців, знайомих із подробицями вечері, зазначили, що атмосфера була дуже теплою, і їхні керівники з полегшенням зітхнули, коли стало зрозуміло, що вечір не переросте у сварку.

Після вечері один високопосадовець із Європи надіслав колегам смс із єдиним словом-підсумком: "Фух".

Як зазначає WSJ, Ердоган зустрів Трампа з усіма почестями, влаштувавши в аеропорту урочисту церемонію з почесною вартою. За словами обізнаного із ситуацією посадовця, він подарував Трампу та іншим світовим лідерам іменну зброю – револьвери з бойовими патронами й гравіюванням імен власників. Лідери держав із суворим законодавством щодо зброї, за словами іншого посадовця, залишили подарунки в Туреччині й не повезли їх додому.

Учасники саміту розійшлися в думках, чи були компліменти, якими європейські лідери засипали американського президента, щирими. Але Трамп дав зрозуміти: на нього це подіяло.

"У тій залі відчувалася величезна любов", – сказав Трамп про зустріч лідерів у середу під час багатогодинної пресконференції, де він встиг висловитися на теми від комунізму до автомобільної промисловості, час від часу добрим словом згадуючи тих союзників, які його хвалили.

"Вони казали: пане, ми вас любимо. І це говорили дорослі люди. Хіба не приємно? – продовжив Трамп. – А може, і ні, не знаю. Може, вони просто намагаються мене задобрити. І певною мірою їм це вдалося, бо в тій залі панувала неабияка єдність".

Трамп також натякнув, що його суперечки з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні та іншими європейськими лідерами через брак підтримки під час війни з Іраном можуть залишитися в минулому. "Іспанія повелася дуже погано, а от Італія – добре, та й більшість країн загалом непогано. У них просто був невдалий момент. Вони нам не допомогли".

Кілька європейських посадовців зазначили, що зустріч лідерів пройшла краще, ніж очікувалося. Це свідчить як про полегшення, так і про знижені очікування після майже півтора року тиску з боку Вашингтона.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте докладає значних зусиль, щоб зберегти видимість єдності альянсу та підтримку Трампа: він публічно вихваляє президента й применшує значення гострих, часто публічних сутичок між Трампом і європейськими союзниками, які передували саміту.

Така тактика, зауважує WSJ, часом дратувала окремих європейських лідерів у моменти криз – наприклад, коли Трамп погрожував силою анексувати данську Гренландію.

"Я завжди вважав, що родини, у яких іноді буває відверта розмова по душах, а іноді – невелика сварка, міцніші за ті, де кажуть: "Даваймо просто не будемо сперечатися. Аби зберегти зовнішню гармонію". Це помилковий підхід", – заявив Рютте на пресконференції в середу.

Рютте закликав європейських членів альянсу та Канаду збільшувати оборонні видатки й пришвидшувати нарощування військового потенціалу, зазначивши, що прогрес у сфері оборони демонструють усі союзники без винятку. За словами обізнаних із перебігом перемовин осіб, Рютте також у приватних розмовах відповідав на критику з боку Трампа.

Як зазначає WSJ, цьогорічний саміт у турецькій столиці мав стати демонстрацією єдності альянсу та готовності інвестувати в оборону, попри політичні інтриги за лаштунками. Розпочався він із форуму оборонної промисловості, на якому союзники оголосили про контракти на озброєння вартістю мільярди доларів.

"Очевидно, що альянс перебуває зараз у зовсім іншому становищі, ніж рік тому, – зазначила Торрі Тоссіг, колишня посадовиця Пентагону, нині співробітниця аналітичного центру Atlantic Council. – Європейці роблять суттєвий крок уперед і в оборонних видатках, і в інноваціях, і у військовому виробництві".

WSJ підкреслює, що члени альянсу сподіваються: демонструючи нову рішучість зробити НАТО більш боєздатним і сильним, Європа й Канада зможуть заспокоїти Трампа й утримати його зацікавленість у справах альянсу.

"Гадаю, Дональда Трампа найбільше дратує, коли є багато слів, але мало реальних справ, – сказав в інтерв'ю президент Чехії Петр Павел, відставний генерал армії, який раніше обіймав посаду найвищого військового радника НАТО. – Коли він бачить, що ситуація справді змінюється, що є конкретні результати й реальні зобов'язання, його роздратування трохи згладжується".

Інші європейці налаштовані менш оптимістично, наголошує WSJ.

"Планка нині доволі низька, – зазначив колишній словацький посол при НАТО, нині депутат парламенту Томаш Валашек, який був присутній на саміті. – Ідеться лише про те, щоб уникнути серйозного розколу й піар-катастрофи".

Коментуючи стратегію лестощів як спосіб утримати саміт у запланованому руслі, Валашек додав: "Це, звісно, жахлива система, але вона краща за будь-яку іншу альтернативу".

Джерело: Wall Street Journal