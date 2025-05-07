Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico

Неспроможність Фрідріха Мерца отримати достатньо парламентських голосів, щоб стати канцлером, як очікувалося, під час першого голосування у вівторок шокувала політичний істеблішмент країни й продемонструвала небезпеку, з якою він тепер стикається, навіть коли обіцяє стати сильним лідером для Європи. Хоча Мерц зрештою досяг успіху під час другого голосування того ж дня, він розпочне своє канцлерство як поранена та ослаблена фігура, вважає європейська редакція Politico.

Як зазначає видання, найважливіший і найпотужніший союзник Німеччини протягом багатьох десятиліть – США – підривав позиції Мерца на кожному кроці. Адміністрація Дональда Трампа, схоже, має намір послабити його ще більше, підтримуючи його головних політичних опонентів – ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Навіть у період між перемогою на виборах у лютому і приходом до влади, зауважує Politico, рейтинг схвалення Мерца різко впав, оскільки АдН, яка має стати найбільшою опозиційною партією в парламенті, невпинно атакувала його. Можливо, Мерц не передбачив, що АдН отримає допомогу від адміністрації Трампа.

Після того, як федеральна внутрішня розвідка Німеччини минулого тижня класифікувала АдН як "доведену" екстремістську організацію – визначення, яке підживлює давню внутрішню дискусію про можливу заборону АдН згідно з положеннями німецького законодавства, призначеними запобігти повторенню нацистського минулого – партія отримала підтримку від найвищих членів кабінету Трампа.

Екстремістське визначення було "тиранією під маскою" – заявив державний секретар США Марко Рубіо в дописі в X. "Справді екстремістською є не популярна АдН, а смертельна політика відкритих кордонів, яку проводить істеблішмент і якій протистоїть АдН", – додав він. Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтримав цю думку, заявивши, що "німецький істеблішмент" фактично відбудовує Берлінську стіну.

Мерц є частиною німецького істеблішменту, який критикували Рубіо та Венс. Незважаючи на обіцянку очолити жорстке обмеження міграції, Мерц відмовився формувати коаліцію з антиміграційною АдН, яка посіла друге місце на лютневих виборах (найкращий результат ультраправих у повоєнній історії Німеччини), вважаючи партію занадто екстремістською. Натомість він обрав лівоцентристську Соціал-демократичну партію, яка отримала найгірший результат на національних виборах з XIX століття.

На думку Politico, це ставить Мерца в унікально ризиковану політичну позицію. В умовах зростання впливу ультраправих він опиняється на чолі коаліції слабнучих мейнстрімних партій, які колись домінували в політичному ландшафті Німеччини. Його коаліційний уряд центристських партій матиме одну з найменших парламентських більшостей після Другої світової війни – лише 52 % місць.

Центристські уряди, що складаються з СДПН та консервативного блоку Мерца, давно називали "великими коаліціями" через їхню переважну більшість. Але у "великій коаліції" Мерца немає нічого величного – це найслабше таке партнерство в історії, яке робить консервативного лідера вразливим до звинувачень, що він очолює залишки зникаючого порядку.

У цій позиції фактичного лідера хиткого істеблішменту Мерц особливо вразливий до нападок з боку АдН. Лідери партії, зазначає Politico, невпинно зображують Мерца прихованим лівим через його відмову співпрацювати з ними та через його прийняття фінансування за рахунок боргу після перемоги на виборах, що є повною протилежністю до його передвиборчої риторики.

АдН, здається, вже отримує користь від цієї динаміки. Партія зросла в опитуваннях, тоді як консервативна ХДС Мерца втрачає позиції. Постійна підтримка АдН з боку адміністрації Трампа може ще більше дестигматизувати партію в Німеччині та підсилити наратив АдН про те, що вона стала несправедливою мішенню політичних переслідувань.

"Оскільки АдН зараз є найсильнішою партією в опитуваннях, вони хочуть придушити опозицію та свободу слова", – написала співголова АдН Аліса Вайдель у X у відповідь Рубіо.

Мерц у понеділок заявив, що вважає "неприпустимим", щоб лідери АдН стали головами парламентських комітетів, особливо з огляду на класифікацію партії внутрішньою безпекою як екстремістської. Цим він завершив дискусію, яку його власний лідер парламентської групи ініціював минулого місяця з пропозицією, яка б радикально пом'якшила підхід консерваторів до крайніх правих.

Американська підтримка АдН може перевершити всі інші труднощі в трансатлантичному альянсі, вважає експерт з трансатлантичних відносин у Німецькій раді з міжнародних відносин Домінік Толксдорф.

"Це величезна проблема для Мерца і принаймні така ж серйозна, як і багато інших дискусій, які ми зараз ведемо щодо торгівлі, НАТО та України", – зазначив він. "Якщо адміністрація Трампа захоче, вона може використати звинувачення, що АдН придушують, для тиску на німецький уряд. Як наступний уряд впорається з цим абсолютно новим виміром у найближчі місяці – це велике питання", – оцінює ситуацію Толксдорф.

Як зауважує Politico, Мерц зобов'язався взяти на себе більшу керівну роль у Європі, але його внутрішня слабкість, ймовірно, завадить йому це зробити. Напередодні невдалого першого голосування у вівторок він вже у середу планував відвідати Варшаву та Париж, щоб відродити так званий Веймарський трикутник Польщі, Німеччини та Франції – неформальний альянс, який він вважає ключовим для просування більш рішучої європейської оборонної політики.

Багато європейців "чекають, що ми знову зробимо потужний внесок в успіх європейського проєкту, – заявив Мерц у Берліні в понеділок. – Ми живемо в часи глибоких змін, глибоких потрясінь... І саме тому ми знаємо, що це буквально наш історичний обов'язок – привести цю коаліцію до успіху".

Коли Мерц переслідує цю мету, одне стало зрозумілим: адміністрація Трампа працюватиме проти нього, завершує Politico.

Джерело: Politico