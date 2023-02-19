Новини з-під Бахмуту. За попередньою інформацією українці контрнаступають – Том Купер

Як завше, Том Купер, не може стриматись, щоб не опублікувати короткий оперативний звіт, якщо щось важливе відбувається на фронті. Цього разу він аналізує інформацію з різних пабліків про наступ українців навколо Бахмуту на росіян.

Бахмут. 19 лютого 2023 року

Сьогодні лише коротенький допис, бо часу обмаль, а повідомлень про щось на кшталт "генерального контрнаступу" ЗСУ в районі Бахмута стає дедалі більше.

А саме: ЗСУ інтенсивно обстрілюють район на схід від вулиці Щедра (східний Бахмут), а також повідомляють про знищення кількох артилерійських установок зсрф на всьому шляху від Покровського до Вершини (села на схід від Бахмута).

Дійсно, з чуток, зсрф вже були змушені вивести звідти одну з артилерійських бригад, оскільки вона стала непридатною для ведення бойових дій через втрату самохідних гаубиць МСТА-С. Судячи з усього, один з артилерійських полків також має бути "на виході"...

Про наземні обстріли з боку українських військ повідомляють здебільшого з:

Півночі: району Парасковіївки,

Сходу: вздовж вулиці Патріса Лумумби та

Півдня: в районі Опитного.

Однак деталей все ще бракує, і немає достовірних перехресних підтверджень, але численні джерела вказують на "просування". Можливо, не менш важливим є те, що пропутінські соціальні мережі сьогодні вранці "переключилися на геополітику" – як завжди, коли вони програють.

Примітно також, що у росіян, схоже, дуже мало танків та інших бойових броньованих машин в районі Бахмута. Насправді, більшість з тих, що можна побачити на вчорашніх або сьогоднішніх відеозаписах, - це або українські, або палаючі російські уламки. Дехто каже, що танки та інші бойові броньовані машини зсрф були відведені через втрати, тому вони намагаються врятувати те, що залишилося. На мою думку, це може бути пов'язано з тим, що підрозділи, які зараз дислокуються в районі Бахмута, - це в основному ВДВ і те, що залишилося від Ваґнера (якщо він ще залишився).

Нарешті, повідомляється про запеклі бої в районі "Берхівки": це приблизно 10 км на північ від Бахмута. Кажуть, що росіяни зайняли це місце, потім українці їх витіснили, а тепер росіяни знову атакують...

До речі, нова поява на полі бою (принаймні для мене): БТР "Хорунжий", який є глибокою українською модернізацією старого бронетранспортера БТР-60. Судячи з рослинності, цей БТР був "помічений" десь в районі Кремінної.

У свою чергу, на більшості російських відео з цього району видно, що їхня піхота сидить в окопах, а легка самохідна артилерія "гатить" навколо. Принаймні, як на мене, це не схоже на значне "просування"...

Джерело