Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О’Брайен

Попри певний піднесений настрій з нагоди Христового Воскресіння на тлі фальшивого припинення вогню від путіна, яке покликане відвернути увагу від агресії росії, нас чекає ще більш неприємний факт у війні – умови пакту США з ромією фактично сформовано. Про ці умови і як це трансформує війну пише у черговому тижневику відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен.

росіяни розпочали весняний наступ кілька тижнів тому, і поки що вони мало чим можуть похвалитися. Їхні успіхи були незначними й надзвичайно дорогими для них. Повідомляється, що російським військам не вистачає деяких транспортних засобів. Якби США обрали президента, який хотів би допомогти Україні, війна рухалася б у набагато більш позитивному напрямку. Однак ми бачимо, чому обрання Трампа мало таке велике значення. Його перебування в Білому домі стало величезним благом для путіна і дозволило росіянам продовжувати діяти в нинішньому руслі, сподіваючись, що США змінять свою позицію. Я не думаю, що ми можемо це недооцінювати.

Втрати російської бронетехніки на Донбасі – у росіян закінчуються танки?

У рамках цього процесу цього тижня відбулися переговори, і США погрожували (як завжди, з метою отримати поступки від України) відмовитися від участі в посередництві в укладенні перемир'я/мирного договору. Здається, ми наближаємося до переломного моменту в переговорах. Ключова річ, яку потрібно зрозуміти, як підкреслив цей тиждень, полягає в тому, що США і росія досягли спільної позиції з більшості основних пунктів, і тепер намагаються тиснути на Україну і Європу, щоб змусити їх прийняти. Американо-російський пакт, по суті, діє.

Втрачена можливість. Ми бачимо, чому обрання Трампа мало велике значення

Варто повернутися до того, що було написано наприкінці 2024 і на початку 2025 року, щоб отримати уявлення про те, наскільки вкоренилися певні (погані) наративи про війну. Один з найпоширеніших наративів полягав у тому, що російський наступ, хоч і повільний, але стійкий і невблаганний, і в 2025 році він продовжуватиме знищувати Україну.

Ось як було описано стан війни в матеріалі ВВС від 1 січня 2025 року, присвяченому війні.

На сході України московська військова машина поступово долає милю за милею через широкі відкриті поля Донбасу, огортаючи й пригнічуючи села і міста. Деякі мирні жителі тікають, перш ніж війна до них добереться. Інші чекають, поки снаряди почнуть вибухати навколо них, щоб зібрати речі, які можна взяти з собою, і сісти на поїзди та автобуси, щоб виїхати в безпечне місце далі на захід. росія набирає обертів швидше, ніж будь-коли з моменту початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, незважаючи на вражаючий послужний список широко розрекламованих асиметричних атак Києва проти свого могутнього сусіда. Зараз, коли вторгнення наближається до кінця третього року і вартує, за оцінками, мільйон вбитих і поранених, Україна, схоже, програє.

New Statesman у статті з тезою: "Коли вторгнення наближається до кінця третього року, Україна втрачає мільйон вбитими і пораненими, і Україна, схоже, програє" був ще більш песимістично налаштований. З Покровськом, який нібито ось-ось впаде, Україна була фактично приречена.

Якщо не станеться чогось непередбачуваного, путін на шляху до перемоги у війні в Україні. Його війська зараз знаходяться на відстані військового ривка від міста Покровськ, що в Донецькій області України. Покровськ є важливим центром для українських військових. Минулорічна битва за Бахмут, яка коштувала життя багатьом тисячам російських солдатів, не мала жодної відомої військової мети. Покровськ належить до іншої категорії. Його захоплення означатиме найважливіше військове досягнення росії з початку окопної війни на сході України.

А ще була стаття Ізабель Хуршудян у Washington Post, яка пророкувала неминучий український колапс у наступному році.

Такі статті почали з'являтися після майже цілого року розповідей про те, що Україна перебуває на межі колапсу.

І що ж сталося? Насправді з 1 січня 2025 року російські досягнення мізерні, тоді як російські втрати залишаються надзвичайно високими. Інакше кажучи, тенденція від втрат до здобутків для росії змінилася на протилежну.

Ось карта основної ділянки фронту на Донбасі (з центром у Покровську) станом на 1 січня 2025 року.

І ось воно сьогодні – одне невелике російське просування навколо Курахового менш ніж на 10 миль, але в інших місцях майже жодного руху.

Ще більш промовистим є те, що це єдине досягнення сталося на початку 2025 р. Протягом останніх 2-3 тижнів, коли розпочався новий російський наступ, кількість атак зросла на різних ділянках лінії фронту – просування росіян було майже непомітним. Кілометр тут і там, але нічого помітного.

А російські втрати залишаються надзвичайно високими, оскільки російські здобутки сповільнились. За останні кілька місяців втрати російських солдатів становили в середньому 1200-1500 осіб на день, і є ознаки того, що наближається "транспортний колапс", з яким зіткнеться росія, коли у неї закінчиться придатна для використання техніка на складах. Безумовно, російських танків стає все менше і менше на полі бою.

Реальність війни така, що масове виробництво безпілотників у поєднанні із традиційними оборонними системами озброєнь, такими як артилерія та протитанкові ракетні комплекси, давали Україні перевагу наприкінці 2024 та у 2025 роках. Українські БПЛА все глибше і глибше атакували російські позиції в їхньому тилу, що робило будь-які великі наступальні дії не лише складними, але й надзвичайно дорогими.

Ця тенденція не повинна була стати несподіванкою, і, як ми з Еліотом Коеном стверджували в The Atlantic, Україна має можливість обернути виснажливу боротьбу на свою користь. Відтоді як ця стаття вийшла на початку березня, її основний аргумент виявився правильним. росія має обмежені ресурси, а Україна має можливості в боротьбі за виснаження.

Проблема, як підкреслювалося в тій статті, полягала в тому, що адміністрація Трампа, схоже, була більш ніж готова відмовитися від цих переваг для України. І саме в такій ситуації ми опинилися зараз. Перші кілька місяців 2025 року показали, що Україна була далека від колапсу, що російський наступ не був нестримним і невблаганним, і що Україна насправді здатна перемогти у війні.

Велика зміна у війні полягає в тому, що США більше не підтримують Україну. Жодної нової допомоги не було схвалено, а адміністрація Трампа, схоже, налаштована на отримання вигідної угоди для путіна, що включає в себе масований тиск на Україну.

Інакше кажучи, якби Дональд Трамп не був обраний президентом, а США залишилися б прихильником України, готовим надати їй значну військову допомогу, одночасно посилюючи санкції проти росії, Україна могла б планувати 2025 рік, в якому вона завдала б величезних втрат російській військовій машині.

Однак зараз ми маємо США, які намагаються допомогти путіну і це є найважливішою подією у війні. Оскільки російські успіхи дедалі більше сповільнюються, росіяни можуть розраховувати на те, що незабаром знову почнуть співпрацювати зі США (що матиме наслідки другого і третього порядку для інших країн, які можуть бути дуже зловісними для Європи). Американський народ зробив путіну велику послугу.

Американо-російський пакт майже готовий

Переговорна стратегія США була досить послідовною, але не дуже успішною. США неодноразово публічно йшли на поступки росії, не вимагаючи від путіна нічого, окрім готовності брати участь у дискусіях. Водночас між США і росією відбуваються широкі приватні переговори, які допомагають обом державам узгодити свої позиції.

Зараз здається, що існує спільна основа для угоди, яку створили США й росія. Всі елементи американо-російської угоди (можливо, ми повинні назвати її пактом) були публічно озвучені американськими джерелами на цьому тижні.

Що стосується території, то росія, на думку США, щонайменше збереже все, що вона займає зараз, з можливістю, за словами Стіва Віткоффа, отримати всі 5 українських областей, які вона незаконно анексувала – значну частину яких росіяни і близько не окупували. Як частину цього, США навіть юридично визнали б незаконну анексію Криму росією, що винагородить російську агресію.

Окрім збереження географічних плодів свого вторгнення, росія також може розраховувати на негайне послаблення деяких американських санкцій (можливо, всіх – хто знає). Вчора агентство Bloomberg повідомило, що послаблення санкцій є невід'ємною частиною плану США.

Тоді як Україна не отримає нічого відчутного від російсько-американського пакту. Генерал Келлог підтвердив, що питання членства в НАТО для України не стоїть на порядку денному. Натомість ми чуємо лише про якісь невизначені обхідні шляхи, які майже напевно будуть для України холодною втіхою.

І, як завжди, цього тижня США знову підкреслили, що вони хочуть, щоб Україна провела вибори як частину будь-якої угоди.

Цей американо-російський пакт є жахливою угодою для України (і Європи), і є ознаки того, що не лише українці, але й деякі європейці виступають проти його підписання. Це призвело до того, що уряд США пригрозив вийти з переговорів. Спочатку Марко Рубіо перед переговорами в Парижі заявив, що якщо угода не буде досягнута найближчим часом, Трамп скаже, що з США "досить", і піде геть. Це було частиною переговорної стратегії США, в рамках якої Рубіо і Віткофф вирушили до Парижа, щоб спробувати заручитися європейською підтримкою американського бачення. Для цього вони зустрілися з Макроном.

Сам Трамп підтвердив позицію Рубіо через кілька годин, використовуючи ще більш інфантильну мову. Якщо, сказав Трамп, "з якихось причин" одна з країн створить великі труднощі, "ми просто скажемо, що ви дурні, ви дурні, ви жахливі люди".

І щоб не було ніякої помилки – це була погроза українцям прийняти поганий пакт. Вихід США з переговорів може бути сприйнятий росією як щось хороше, якщо він супроводжуватиметься одностороннім послабленням санкцій і поверненням до бізнесу з путіним, а саме цього хоче Трамп. Відхід Трампа означає припинення американської допомоги Україні, але потенційно велику економічну вигоду для росії.

Отже, цей тиждень пункт за пунктом підтвердив, що США і росія мають схожу версію, і зараз США намагаються силою змусити Україну і Європу прийняти її. Ось що я маю на увазі, говорячи про те, що обрання Трампа трансформує війну проти України.

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