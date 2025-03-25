Панують безпілотники. Попри атаки росіян фронт залишається доволі статичним – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневий огляд Дональда Гілла про події на фронтах російсько-української війни. Автор констатує, що за цей тиждень росія просунулася десь на 2 км. Як завжди цікавою є рубрика "Озброєння", де Дон Гілл пише про наміри європейських країн озброїти Україну. Зокрема, про плани Британії.

Безпілотники панують – майже скрізь. Зазвичай на відстані від 50 кілометрів до 2000 кілометрів у тилу ворога. З обох боків, більшою чи меншою мірою. У зв'язку з цим кумедно спостерігати, як офіційний Київ, чи то уряд, чи то Головком, чи то Генштаб, біжить за автівкою українців, які самоорганізовуються і роблять щось своїми силами (незалежно від того, наскільки уряд старанно привласнює собі славу). Яскравий приклад – 14-й полк безпілотників, якому, схоже, дозволили вийти з анонімності. Інтерес викликає той факт, що цей підрозділ завдав масованих ударів по росії за останні кілька тижнів – про це ми поговоримо в одному з наступних випусків серії про ІСППО.

Курська область. росія здобула до 2 км території в деяких секторах, в тому числі на території України. російські штурмові групи досягли Басівки, але, схоже, не контролюють її. Вони змогли забрати одного загиблого до Новенького. російські війська обстрілювали передові позиції в Гоголівці з безпілотників та артилерії, після чого взяли село під свій контроль. Українські безпілотники скидають міни за 2500 м на північ від Плєхово, на них наїжджає російська техніка. російська авіація завдає ударів по Гуєво і по цілях на відстані 3 і 5 км на захід від села. Своєю чергою українці завдають ракетного удару по російських позиціях за 1800 метрів на північ від Гуєво.

За 500 метрів від українського кордону росія обстріляла газокомпресорну станцію "Суджа". За 500 метрів на південь український пікап витримує численні обстріли на головній дорозі до Суджі, де домінують російські безпілотники. На трьох колесах йому вдається проїхати до тунелю з сіткою проти безпілотників.

Раніше артилерія була організована в батареї по шість гармат для масованого обстрілу ворожих позицій. Дрони полегшили виявлення ворожих позицій, і як тільки гармати були виявлені, вони могли бути атаковані як дронами, так і артилерією, тому гармати були розосереджені по окремим позиціям. Як виняток, три північнокорейські 170-мм гармати були помічені поруч одна з одною і захищені дронами. Вони все одно були виявлені дронами, і снаряди DPICM змогли атакувати всі три гармати одночасно. Ми можемо бути впевнені на 1000%: північнокорейці засвоїли урок.

росіяни, які пробралися через газову трубу, щоб проникнути в Суджу, і вийшли звідти "без подряпин", все ще можуть померти або стати інвалідами через пошкодження легенів (багато хто пам'ятає, що російські солдати, які три роки тому рибалили й копали окопи в Чорнобилі, також загинули або захворіли). Є повідомлення, що деякі провели в трубі від чотирьох до шести днів, а інші задихнулися. Цю подію вже вшанували біля Храму-на-Крові в Єкатеринбурзі.

810-а бригада морської піхоти росії заявила, що за день до падіння Суджі у них було 1200 поранених. Бригада також продемонструвала свій новий технічний транспортний засіб з колесами, стійкими до проколів, двома зручними пасажирськими сидіннями з додатковими подушками й титановими кріпленнями.

Момент, коли росіяни отримали блакитну стрічку, щоб видавати себе за українців.

Історія українського морпіха. Якщо вже ми заговорили про присутність у соціальних мережах, то вже близько двох років ми маємо можливість, і привілей, відслідковувати з Kriegsforscher. Український морський піхотинець, який останні кілька місяців служив у підрозділі безпілотників на західному фланзі Курської дуги. Його команда знищила там понад 30 БМП. Ця тема підсумовує його досвід у Курській області. Він перераховує 8 найкращих російських бригад і дивізій, а також найкращих операторів безпілотників, які були присутні в Курській області, що свідчить про те, наскільки важливою була ця битва для росії. Їхні солдати були добре екіпіровані, вони мали найновіші моделі БТРів і багато антен, десятки з яких були супутниковими. Ці формування з 4-8 БТРів не повністю "закривали" свої машини від атак безпілотників, що дозволяло їм вести вогонь під час штурмів, але дуже мало машин пережило ці штурми.

Супутникові антени рідко можна побачити на російських автомобілях, як у третьому вікні зліва. Але в Курській області їх можна було побачити десятки.

Жовтень був найважчим місяцем для підрозділу Kriegsforscher. росія застосувала 84 бомби проти одного села та прилеглих лісосмуг протягом лише 24 годин. Україна використовувала бронетехніку для атаки по одній дорозі вранці, а росія використовувала ту саму дорогу для атаки на українців через кілька годин.

Починаючи з листопада, росіяни мали ідеальну погоду для штурмів, оскільки річка Снагость створювала туман, який іноді доповнювався димом, і командам безпілотників було дуже важко виявити їх під час ротації підрозділів або штурму. Раннє виявлення є важливим для перемоги над штурмом. Незважаючи на це, більшість росіян атакували, коли туман розсіювався і було сонячно.

Один з відносно небагатьох випадків, коли погода дозволила українським безпілотникам дальнього радіусу дії виявити російські цілі глибоко за лінією фронту. В межах досяжності знаходився комплекс HIMARS.

Погана погода перешкоджала широкому використанню безпілотників дальнього радіусу дії з обох сторін, як для виявлення, так і для атаки цілей у глибокому тилу. Під час перерв у погоді російські оптоволоконні безпілотники знищили багато української бронетехніки. Використання українцями HIMARS також було обмеженим, але ефективним, коли вони застосовувалися.

Якщо ви виявили ціль і у вас є зброя в межах досяжності, то ціль, швидше за все, буде знищена. Тут український танк виявлений російським безпілотником.

Kriegsforscher каже, що останній наступ розпочався 7 листопада, і що росія мала три місяці на те, щоб витіснити Україну з Курська. Через це обмеження вони наробили багато дурниць.

Після того, як багато їхніх БТРів було пошкоджено і знищено мінами, росіяни почали використовувати інженерні машини для їх знешкодження. Тут росіянин на квадроциклі проїжджає перед інженерною машиною ІСР, щоб виявити міну. В Авдіївці росіяни втратили 6-7 таких інженерних машин. У Курські області вони втратили понад 20.

Вони продовжували намагатися навести міст через річку Снагость. Це не вдавалося, з жертвами, але вони не припиняли спроб. Якщо дорога була обмежена з одного боку зубами дракона, а з іншого – річкою, вони все одно наступали вздовж неї, не маючи місця для маневрів. Через ці дії жодна з російських механізованих атак не була успішною, а 90-100% техніки було знищено.

Снагость – невелика річка, але все ж таки перешкода для транспорту. Багато інженерних мостів було зруйновано, а іноді автомобілі просто скочувалися з вузького мосту.

росіянам також заважала погана координація. Водії не знали, куди їдуть, а затримки й неправильні повороти сприяли їхньому знищенню. Їх артилерія відкрила вогонь лише після того, як їхні БТРи були знищені. Насправді, російська артилерія мала лише незначний вплив на бойові дії в Курській області. Також була повна відсутність термобаричних ракет ТОС.

росіяни також більше ризикували через брак часу. Їхні пілоти БПЛА і мінометники були ближче до лінії фронту, ніж їхні українські колеги, і завдяки цьому були більш ефективними.

росіяни почали досягати більшого успіху, коли просто використовували піхоту в своїх атаках. Атака з 5-9 БТРами була б більш успішною, ніж з 8-9 БМД. І єдина причина, чому російські піхотні атаки були успішними, полягала в тому, що Україна не мала достатньої кількості піхоти.

Його підрозділ був надзвичайно щасливий, коли дізнався, що увійде в росію, і був здивований і гордий тим, що українська армія може воювати будь-де. У нього змішані емоції щодо Курської операції, але він багато чому навчився і був вмотивований, бо воював з 76-ю дивізією ВДВ.

Бєлгородська область. Село Демидівка знаходиться за 18 км на південь від Плєхово і за 2 км від кордону з Україною, і росіяни стверджують, що українці захопили його, хоча і не без втрат. На південь від села "Бредлі" був уражений безпілотником. Щонайменше 10 українських БТРів були пошкоджені або знищені. На відео зафіксовані атаки на ці дві машини, цей "Бредлі" підірвався на міні, інший був атакований безпілотником і обстріляний. Піхота також була атакована безпілотниками.

Українці перетнули кордон і зайняли Прилісне, але інженерна машина була пошкоджена, а БМП і піхота були атаковані артилерією. росіяни втратили щонайменше один танк і ще одну БМП.

Куп'янськ. На Кам'янському напрямку відбулося кілька російських обстрілів, в результаті яких противник просунувся на відстань до 1 км. На південь від Західного обстріляна будівля, окупована росіянами.

Десь під Куп'янськом в окопі на близькій відстані ведуть бій росіянин і українець. росіяни в бліндажі в окопі піддаються бомбардуванню з безпілотника.

На південь від Піщаного 3-я штурмова бригада за 30 годин відвоювала три квадратних кілометри землі.

Терни. Повідомлення з Тернів були мінімальними, але DeepState показує, що просування на 4 км на північ в напрямку Іванівки.

Торецьк. Через складнощі, росія відправляє на передові позиції бригади мулів з боєприпасами. Потім досвідчені штурмовики намагаються наступати з цих позицій. Є також повідомлення про те, що росіяни атакують у цивільному одязі для обману. Незважаючи на всі інтенсивні бої, чітких змін у контролі не спостерігається.

російська позиція в центрі Торецька знищена артилерією, а безпілотники полюють на росіян в центрі міста, на околицях і в декількох кілометрах за лінією фронту. В атаках також брав участь підрозділ безпілотників "Курт і компанія" 28-ї бригади.

російську ракетну установку було виявлено та ліквідовано, а інший ракетний удар знищив М113.

Покровськ. росія атакує без прогресу, тоді як українські атаки обмежуються відсіччю будь-яких спроб проникнення російських штурмових груп. Загалом: лінія фронту залишається статичною.

Україна обстрілює росіян на східній околиці Удачного. Вугільна шахта поблизу села є природною оборонною позицією.

Мішенню є росіяни на кладовищі в Котлині. Касетні боєприпаси закінчують штурм на південь від села.

Український екіпаж M777 обстрілює Шевченко, а росія скидає бомби на село.

Члени 12-ї бригади "Азов" підривають мости, де минулої зими були помічені росіяни.

Велика Новосілка. росія просунулася майже на два кілометри між Новосілкою та Привільним. росія бомбить Комар, а українські безпілотники скидають бомби у Скудній та Дніпроенергії.

Запоріжжя. росія обстрілює цей сектор вже кілька тижнів. Останнім часом відбувалися невеликі обстріли з обох сторін. Цього тижня росія просунулася на 300-1000 метрів по 9-кілометровому фронту.

Україна виявляє склад боєприпасів десь у цьому районі. росіяни, які наступали з Жереб'янки, були знищені безпілотниками. росіяни обстрілюють Лобкове.

Херсонщина. росія продовжує полювати на цивільних за допомогою безпілотників. Ця дитина розповідає, як її та її друзів атакували.

Україна зруйнувала залишки Олешківського мосту.

Одеса. Одеса зазнала одного з найбільших авіаударів з 2022 року. І це був особливо добре скоординований удар, згрупувавши ударні безпілотники, які заходили на висоті 2 000 метрів, перш ніж пікірувати на ціль. Таким чином, росіяни уникнули вогню маси української зенітної артилерії, змусивши українців витратити ще більше своїх дорогоцінних ракет класу "земля-повітря". Звісно, вогонь українських зенітників був потужним, але й збитки були значними, адже влучили у багатоповерховий житловий будинок, торговий центр та кілька інфраструктурних об'єктів. Діти рахують вибухи.

росія. Авіабаза Енгельс-2 була атакована безпілотниками. Постраждали бункер з боєприпасами та паливні склади, а також пошкоджені прилеглі будинки. Україна заявляє про знищення ракет Х-101 та інших ракет. Повідомляється про п'ять бомбардувальників і транспортний літак на місці події. Враховуючи розмір вибуху, не виключено, що літаки на іншій стороні бази могли бути пошкоджені, але про це не повідомляється. російські ЗМІ повідомили про загибель двох пілотів Ту-95.

На авіабазі Енгельс-2 було знищено крилаті ракети відкритого зберігання. За однією з оцінок, було знищено 61% складу.

Шасі Су-34 вийшло з ладу, але парашути все ще працювали.

Кавказька нафтобаза продовжувала горіти ще кілька днів після нападу. Відео четвертого дня пожежі. Після того, як об'єкт було зруйновано, пожежники дозволили вогню вигоріти самостійно.

Озброєння. 12-а бригада "Азов" у Торецьку використовує безпілотник SETH, який має корпус, схожий на безпілотник Shahed, штовхаючий гвинт, боєголовку вагою 3-5 кг і дальність польоту 50 км. Новим є те, що коли розвідувальний безпілотник виявляє ціль, безпілотник SETH отримує дані й вражає ціль автономно.

Сигнал між безпілотником SETH та оператором не може бути заглушений, оскільки оператора немає. Сигнал GPS все ще може бути заглушений або підроблений, але для захисту від цього дрон SETH має восьмиканальну антену з керованою діаграмою спрямованості (CPRA), яка може видаляти сигнали, що надходять з одного напрямку (де може знаходитися глушилка), і пропускати сигнали, що надходять з інших напрямків (де може знаходитися супутник GPS).

Україна змогла заглушити російську CRPA-антену 8 на бомбах УМПК. На безпілотниках "Шахед" виявлено 12- та 16-антенні решітки.

Велика Британія почала надсилати Martlets в Україну наприкінці 2023 року, а до 2030 року їх буде відправлено 5 000. Це легка багатоцільова ракета (LMM), яку можна запускати в класах "повітря-повітря", "повітря-поверхня", "поверхня-повітря" і "поверхня-поверхня". Вона має боєголовку вагою 3 кг, дальність польоту понад 6000 метрів, швидкість 1,5 Маха і лазерне наведення. Велика Британія також передасть технології і допоможе Україні виробляти їх на місці.

Велика Британія постачатиме пускові установки Rapid Ranger, які можуть бути встановлені на будь-який транспортний засіб. Вона має денний і тепловізійний приціли, систему стеження на 15 км і датчик спостереження на 360 градусів, а також може стріляти іншими ракетами. Ракети Martlets можуть використовуватися з пускових установок Rapid Rangers, ПЗРК і SHORAD.

Британія також намагається потроїти виробництво Martlet на заводі Thales у Белфасті, але каже, що збільшення робочої сили на 10% займе 2-3 роки через брак кваліфікованих спеціалістів. Іншими проблемами є витрати на навчання нового персоналу та відставання в оформленні допусків до роботи. Раніше допуски отримували лише 200-300 приватних підрядників щороку. Зараз їх обробляється 7000.

Велика Британія, Італія та Франція замовили 218 ракет Aster 30. Україна вже кілька тижнів просить 50 ракет для своїх двох зенітно-ракетних комплексів SAMP/T. Італія практично не має ракет для відправки.

Зараз виробляється від 40 до 60 ракет Taurus щороку. Темпи виробництва зростатимуть зі збільшенням замовлень, і Німеччина оголосила, що придбає ще 600 ракет за 2,3 мільярда доларів, які почнуть постачатися в 2029 році. Від 50 до 100 ракет Storm Shadow/SCALP виробляються щороку. Очікується, що Франція виробить 1200 боєприпасів AASM Hammer у 2025 році. Розробка "Довгого Нептуна" зайняла рік і має радіус дії 1000 км і боєголовку вагою 300 кг. Вважається, що вона вироблятиметься зі швидкістю від 30 до 60 ракет на місяць. Зеленський заявив, що Україна вироблятиме 3 000 крилатих ракет усіх типів у 2025 році, а також 30 000 безпілотників дальнього радіусу дії. росія виробляє близько 1 400 ракет на рік.

З 2022 року ціна на компоненти безпілотників впала на 200%.

росія також покладається на Starlink. Їхні термінали були деактивовані минулого літа і минулого місяця, але є обхідні шляхи. Без Starlink російські війська були б більш сконцентровані та їх було б легше атакувати, знизилась би швидкість і керованість їхніх безпілотників, зменшився б артилерійський вогонь, було б важче обмінюватись інформацією і сповільнився б темп їхніх операцій.

Втрати за категоріями за лютий. російські безпілотники "Рубікон" відповідальні за 17% втрат України в цьому місяці, в основному після того, як їх перекинули до Курська.

Втрати росії з серпня 2023 по лютий 2025 року.

Це співвідношення втрат російської автотехніки з серпня 2023 року по лютий 2025 року. Цивільні автомобілі та квадроцикли становлять більшу частину російських втрат з плином часу.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3