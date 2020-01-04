Перегляд серіалів може призвести до хвороб
Фахівці вважають, що це обумовлено сплеском популярності стрімінгових сервісів. Любителі кінематографа починають присвячувати перегляду серіалів цілі вікенди і це може бути небезпечно.
“Захоплені сюжетом серіалів, люди по кілька годин поспіль можуть нерухомо сидіти на дивані. Між тим, довге сидіння підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок, а також негативно впливає на зір і соціальну поведінку”, – стверджують медики.
“Раджу при перегляді фільмів робити перерви кожні півгодини, щоб розминатися і перемикатися на інші заняття, або ж взагалі дивитися серіали стоячи. Любителям закусок слід віддати перевагу здоровим снекам – наприклад, овочам”, – порадила лікар медичного центру при Університеті штату Огайо Софія Толлівер цитує Ukrhealth.
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