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Перегляд серіалів може призвести до хвороб

“Захоплені сюжетом серіалів, люди по кілька годин поспіль можуть нерухомо сидіти на дивані. Між тим, довге сидіння підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок, а також негативно впливає на зір і соціальну поведінку”, – стверджують медики
Перегляд однієї серії улюбленого серіалу не зашкодить здоров’ю, проте останнім часом люди стали “запійно” дивитися серіали.
Перегляд серіалів може призвести до хвороб Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Фахівці вважають, що це обумовлено сплеском популярності стрімінгових сервісів. Любителі кінематографа починають присвячувати перегляду серіалів цілі вікенди і це може бути небезпечно.

“Захоплені сюжетом серіалів, люди по кілька годин поспіль можуть нерухомо сидіти на дивані. Між тим, довге сидіння підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок, а також негативно впливає на зір і соціальну поведінку”, – стверджують медики.

“Раджу при перегляді фільмів робити перерви кожні півгодини, щоб розминатися і перемикатися на інші заняття, або ж взагалі дивитися серіали стоячи. Любителям закусок слід віддати перевагу здоровим снекам – наприклад, овочам”, – порадила лікар медичного центру при Університеті штату Огайо Софія Толлівер цитує Ukrhealth.

 
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01 04 2020 13:20
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