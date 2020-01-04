Перегляд серіалів може призвести до хвороб

“Захоплені сюжетом серіалів, люди по кілька годин поспіль можуть нерухомо сидіти на дивані. Між тим, довге сидіння підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок, а також негативно впливає на зір і соціальну поведінку”, – стверджують медики

Перегляд однієї серії улюбленого серіалу не зашкодить здоров’ю, проте останнім часом люди стали “запійно” дивитися серіали.

Фахівці вважають, що це обумовлено сплеском популярності стрімінгових сервісів. Любителі кінематографа починають присвячувати перегляду серіалів цілі вікенди і це може бути небезпечно.

“Захоплені сюжетом серіалів, люди по кілька годин поспіль можуть нерухомо сидіти на дивані. Між тим, довге сидіння підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок, а також негативно впливає на зір і соціальну поведінку”, – стверджують медики.

“Раджу при перегляді фільмів робити перерви кожні півгодини, щоб розминатися і перемикатися на інші заняття, або ж взагалі дивитися серіали стоячи. Любителям закусок слід віддати перевагу здоровим снекам – наприклад, овочам”, – порадила лікар медичного центру при Університеті штату Огайо Софія Толлівер цитує Ukrhealth.