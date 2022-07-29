Перша леді України. Хайп посеред війни

Будь-яку згадку, крім некрологу, можна вважати рекламою. Хайп, який піднявся навколо фотосесії дружини президента України Володимира Зеленського Олени для американського журналу Vogue, легко перетнув Атлантику.

Для України, війна в якій, хоч як це сумно, вже набридла обивателям і за океаном, і в старенькій Європі, це плюс. Відірвуться від жуйки серіалів, буденності, підбадьоряться і ще щось передадуть Україні для боротьби з агресором. Краще обговорювати це, ніж фото відірваних жіночих рук чи закривавлених дитячих тіл.

Зрозуміло, що думки розділилися на протилежні і ті, що десь збоку. Від негативістів дісталося не тільки Олені Зеленській, її чоловіку-президенту, а й пані Енні Лейбовіц. У світлинах багато хто побачив постановочність, нещирість, вульгарність і непрофесіоналізм. Особливо "пустували" росіяни.

Фото з вільних джерел

"Не поняла я смысла творческого подвига Энни Лейбовиц. Пошлость портретов, снабженных перечислением дизайнерских фирм, кто и во что одет, постановочная "мужественность и готовность на все" на фоне… Для модного журнала в самое что ни на есть неподходящее для этого время. И никого не коробит эта "сделанность образов", как сейчас принято говорить? Все ок, гениальные снимки?" - написала російська письменниця Світлана Храмова у Facebook.

Фото картини Анрі де Тулуз-Лотрека "Клоунеса", з вільних джерел

Побачили навіть алюзію картини Анрі де Тулуз-Лотрека "Клоунеса". Найм’якіша - "Заходят как-то в бар Энни Лейбовиц и Тулуз-Лотрек, а там негде сесть". Натомість українські жінки стали на захист першої леді, яку звинуватили у нежіночності, і з цього приводу навіть влаштували флешмоб #sitlikeagirl.

Фото: Facebook Іванни Коберник

Ось що написана редакторка "Бульвару Гордона" Юлія Пятецька: "…до жлобського хейту з приводу фотосесії стрімко долучилася наша культурна спільнота. І це лише зайвий раз свідчить, що сама по собі культура нічого не варта. Можна бути провідним мистецьким фахівцем з науковим ступенем і з задоволенням ображати людину, навмисно вишукуючи, куди вдарити і штовхнути, щоб зробити ще боляче, і ще, і ще, щоб не тільки оббріхати і образити, але й максимально принизити. Такий печерний цирк. Плебейські розваги. Багато бажаючих. І культура не заважає. Бо "деликатности и достоинству само сердце учит, а не танцмейстер".

Як гуляє село з приводу фотосесій, я останній раз спостерігала, коли оженився принц Гаррі, і громадяни з громадянками вздовж і поперек обговорювали несмак його дружини-"дворняжки" і "ложкомийки". Запам’ятала тоді комент тітоньки з Сиктивкару: "Жаль монархию!". Гаррі, на жаль, так і не доїхав до Сиктивкару, щоб обрати собі гідну половинку, тому монархії гаплик, ну шо поробиш, мечты одни, судьба другая.

Який саме жаль викликали світлини Лейбовіц у нашої культурної спільноти, що на Зеленську вилили стільки бруду, тупих жартів, відвертої брехні, я так і не второпала. Першій леді нема чого закинути, вона ніколи не прагнула такої публічності, а навпаки уникала, не пхалася в політику, не дозволяла собі нетактовності, не робила гучних популістських заяв, щоб привернути увагу, вона взагалі не гучномовна. Але стружку зняли до кісток, розібрали як на партійних зборах. І сіра миша, і нікчема, і нездара, і притвора, і жахливо сидить, і виглядає як дурепа, і дозволяє собі фотосесії для глянцю, коли в країні війна. Наліпили мемасиків".

Інші коментарі залишали ті, хто дивився на ситуацію, так би мовити, збоку. Як, наприклад, журналіст Єгор Гордєєв. "Фотография всемирно известного фотографа для всемирно известного глянца всемирно известного Президента во главе всемирно известного народного сопротивления внесла первый ощутимый расфокус внутри бабла украинского фейсбука.

"Лейбовиц не та", "Зеленский не достаточно героичен", "ей бы только сигарету взять". Вместо радости за понятный яркий сигнал миру, - мы воюем за любовь и своих близких, - в Украину вернулся обыкновенный мирный срач, - мы помимо прочего ещё и воюем друг с другом и с президентом. <…> Что не так с внутренними реакциями на этот, по сути, продукт на импорт? <…>" - поділився своїми думками він у Fecebook.

Хайп розрісся до таких розмірів, що Олена Зеленська була змушена відреагувати на нього офіційно. Вона повідомила, що використовує кожну нагоду, щоб говорити про Україну, і що ця фотосесія була величезною нагодою для цього. "Мільйони читають Vogue, і звернутися до них безпосередньо було моїм обов’язком. У мирному житті я не звикла до уваги. Але зараз всі воюють за свою країну, хто як може. Це робота, і я повинна цю роботу виконувати", - заявила дружина глави держави.

Фото з вільних джерел

І все це пішло б у "вчора", якби не новий скандал. Зростає хвиля обвинувачення в цинізмі та поверховості. Цього разу навколо світлини знімальної групи, а також світлини Олени Зеленської на фоні уламків літака Ан-225 "Мрія".

Ніхто серед коментаторів не поставив питання про те, звідки взагалі взялася ця світлина. Тому для розуміння пояснимо, що це фото зі статті українського Vogue "Два дні з Енні Лейбовіц: перша леді в об’єктиві легендарної фотографки в Києві". З назви вже зрозуміло, про що йдеться і чому з’явилася ця світлина. У будь-якому випадку не варто думати, що тотально усі люди, як в Америці, так і в Україні, читають глянець, а потім жваво його обговорюють. Тим більше нічим не вичерпати море "фейсбучного суперечок".

І все ж таки запитаємо: чи варто відривати світлину від контексту? Чи, навпаки, ми спостерігаємо професійну деформацію, яка відбувається з усіма, у тому числі журналістами та фотографами?

Чи, може, деформація відбувається з нами самими? Ми ж не питаємо самі себе, чи дозволили родичі жінки, в якої відірвало руку, робити фото і її розповсюджувати. І не замислюємося над тим, скільки кадрів вбитого військового зробив фотокор, вибираючи правильний ракурс, який вдарить по наших нервах. Є над чим замислитись, чи не так?