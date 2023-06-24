Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер

Від учорашнього вечора увага провідних медіа перемістилася з українського театру військових дій на такий самий театр, але вже… усередині росії. Ватажок ПВК "Вагнер" кинув виклик офіційним російським "воєнрукам" та пішов штурмом на Москву. Військовий аналітик Том Купер аналізує розвиток подій у хронологічному порядку. І застерігає: прогнози, чим усе це закінчиться та коли, робити ще зарано, адже навіть зрозуміти, наскільки спонтанним був цей "бунт" – неможливо.

Вкотре в Україні та росії склалася ситуація, коли не знаєш, куди дивитися в першу чергу. Особливо в росії. Що ж, спробуємо почати саме з неї...

Після багатоденних суперечок між керівником ПВК "Ваґнер" і "головним командиром" з Москви Шойгу (викликаних тим, що Шойгу наказав "Ваґнеру" перейти під повний контроль Міністерства оборони росії; фактично – розпуститися, а всім її бійцям підписати контракт з МО рф), вчора ввечері відбулися збройні сутички між всрф і "Ваґнером". Де і як саме – поки що незрозуміло.

У нас немає контактів у цих точках, тому ми не можемо нічого сказати. Можемо лише запропонувати короткий огляд пов'язаних з цим подій. І майте на увазі, що більшість із наведеного нижче насправді походить зсередини путінської гівнопіар-машини: тобто джерела (включно з Пригожиним) постійно брешуть. За винятком приватних контактів, які поки що мовчать, немає жодних "незалежних" джерел ніде від Калінінграда до Владивостока...

Щоб переконатися: я точно знаю, що протягом останнього тижня були неодноразові спроби посередництва між Пригожиним і Шойгу. Пригожина запрошували "приїхати і поговорити". Однак він категорично відмовився їхати туди, де його не захищають його ж комбатанти. Більше того, він "зник", щоб знову з'явитися сьогодні вранці... Відповідно, будь-які новини про присутність Пригожина в Санкт-Петербурзі.... хо-хо-хо...

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Судячи з усього, все почалося з того, що вчора всрф завдали ракетного удару по одній із позицій "Ваґнера", в результаті якого загинуло "багато бійців (Ваґнера) ".

Навіщо така акція?

Невідомо. Можливо, Шойгу та/або Герасимов дізналися про місцезнаходження Пригожина і спробували «забезпечити йому швидку смерть героя»...?

Або ж, що не менш імовірно, це була чергова афера Пригожина: адже його бійці, як кажуть, почали розсилати "прощальні" повідомлення своїм рідним ще за 24 години до подій минулої ночі. Сьогодні вранці вони також почали поширювати в соціальних мережах повідомлення про те, що "тепер у росії буде новий президент".

Після цього "нападу" (справжнього чи фейкового) Пригожин провів "раду командирів "Ваґнера", які вирішили "розправитися з військовим керівництвом росії" і "пообіцяли знищити всіх, хто з'явиться на їхньому шляху".

Підкресливши, що його цілями є Шойгу і Герасимов, Пригожин оголосив: "Тепер Шойгу не відбудеться просто відставкою. Зате він може записувати TikTok зі своїм зятем на пенсії в ОАЕ... ".

Близько 22.55 "Ваґнер" закликав Росгвардію приєднатися до нього: "Виконання злочинних наказів і спроба втрутитися в заплановану кампанію правосуддя погано закінчиться для тих, хто зробив хибний вибір". Частина Росгвардії, схоже, приєдналася до нього (або, принаймні, Віктор Золотов уклав пакт із Пригожиним), але багато хто з вищого командування всрф – ні. Наприклад, генерал Суровікін спробував виступити "інтернет-посередником", закликавши "Ваґнер" "підкорятися Верховному головнокомандувачу". Небагато інших вищих російських командирів вчинили так само. Наприклад, Володимир Алексєєв...

Зверніть увагу: Росгвардія, по суті, підпорядковується лише Пуддінгу... Отже, це прямий виклик Пуддінгу.

Через кілька хвилин Пригожин оголосив, що Герасимов наказав завдати авіаударів по колонах "Ваґнера", які просуваються на Ростов, але "пілоти відмовилися виконувати злочинні накази". Далі він заявив, що Шойгу і Герасимов "знищили близько 100 000 російських солдатів" під час вторгнення в Україну, і що його війська збили російський (військово-повітряний) вертоліт після того, як він "відкрив вогонь по цивільному населенню" (як завжди, він не надав жодних доказів ні одного, ні іншого твердження).

Так чи інакше, служби безпеки в Москві були приведені в бойову готовність, на вулицях з'явилися війська для захисту урядових будівель – особливо Кремля, Державної Думи і Ради Федерації. У той час як акаунт Пригожина у "ВКонтакте" був заблокований, ФСБ почала поширювати заклики до бійців "Ваґнера" не робити помилок і припинити будь-які силові дії проти російського народу. Більше того, ФСБ заявила, що "заяви і дії Пригожина прирівнюються до закликів до початку збройного громадянського конфлікту на території росії і є "ударом у спину" для російських військовослужбовців, які воюють з «профашистськими українськими силами".

БТР-82А на вулицях Москви вчора пізно ввечері

Крім того, міноборони росії повідомило, що "за словами прессекретаря президента російської федерації дмитра пєскова, президенту рф володимиру путіну надійшла доповідь генерального прокурора російської федерації Ігоря Краснова «про порушення кримінальної справи стосовно керівника ПВК "Ваґнера" Євгена Пригожина у зв'язку зі спробою організації збройного заколоту".

Після цього Пригожин привів активізував кілька своїх штурмових груп. Одна колона (7-а штурмова група, командир Федір Лещук) вирушила на Новочеркаськ, на північний схід від Ростова-на-Дону. Саме там знаходиться великий підземний командний пункт ОК "Південь" – головного командного центру російських операцій проти України.

Інша колона (1-а штурмова група, командир Олександр Кузнєцов) попрямувала до Ростова і «штатного» штабу ОК "Південь". За чутками, Герасимов був у місті в той час, але уникнув арешту "Ваґнером" і переховувався...

Ще одна колона (за повідомленнями, 400 машин) повинна була взяти під охорону авіабазу Міллерово, перш ніж вирушити в напрямку Москви. У той час як інша колона "Ваґнера" (включаючи танки і «Панцирі») штурмувала Воронеж, зокрема й величезну авіабазу "Бутурліновка". Вони збили Ан-24 (за повідомленнями), "повний військ":

Якщо так, то це схоже на добре підготовлений переворот, а не просто на "спонтанну реакцію"...

За словами Пригожина, під час в'їзду кількох штурмових груп ПВК "Ваґнер" до Ростова-на-Дону відбулися бої: наприклад, одна перестрілка сталася в районі Козачих Таборів, на північ від міста вздовж траси М4, коли колона "Ваґнера" виїхала з Ростова-на-Дону в напрямку Москви і зіткнулася з підрозділом Росгвардії.

Тим часом, сьогодні рано вранці війська «Ваґнера» оточили штаб ОСК "Південь" у Ростові-на-Дону, в той час як губернатор Ростова закликав місцевих жителів уникати центру міста, а губернатор Липецької області перекрив трасу М4, що веде до Москви.

Фотографія показує групу бійців ПВК «Вагнер» біля штабу Південного оперативного командування в Ростові-на-Дону.

Близько 06.00 за місцевим часом Пригожин з'явився в штабі ОК "Південь" і оголосив, що веде "переговори" із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим. Під час цього відео він пояснив, що його сили збили вертольоти ВКС, які "стріляли по мирних жителях" (і навіть "розбили автобус з мирними жителями")... Він чітко заявляє, що не втручається в операції ОК "Південь" проти України, але вимагає розмови з "начальником штабу" (Герасимовим), і звинувачує Євкурова в тому, що той штовхає війська на смерть без боєприпасів і плану. Він стверджує, що "ми рятуємо росію".

Згодом джерела в російських соцмережах "підтвердили", що ПВК "Ваґнер" збила три вертольоти ВКС в районі Ростова, в тому числі

2 вертольоти радіоелектронної боротьби Мі-8МТРП-1 (у ВКС менше десятка таких вертольотів);

1 ударний вертоліт Мі-35.

Екіпажі перших двох мали б вижити, але доля третього наразі невідома.

До речі, всі основні бойові танки, якими керує "Ваґнер", мають червоне імпровізоване маркування, подібне до цього, сфотографованого сьогодні вранці в Ростові:

Зверніть увагу на кришку ствола...

RT зараз транслює "попередження" від "московських командирів" про те, що бійці "Ваґнера" "беруть участь у збройному заколоті"...

Заява Пригожина, записана сьогодні вранці в Ростові: по суті, він заявляє, що росія продовжує воювати з Україною, що "Ваґнер" не припиняв воювати з Україною, і що мова йде не про повалення путіна, а про "правду", яку він також озвучує.

Інша, але все ще пов'язана з цим новина цього ранку: окрім міста Ростов-на-Дону та штабу Південного ОК в Новочеркаську, "Ваґнер" узяв під свій контроль місцеву авіабазу, "щоб припинити повітряні удари" по власних колонах.

За чутками, "Ваґнер" вже також контролює гігантську Таганрозьку авіабазу, розташовану за 100 км на захід від Ростова, і мав наступати на Краснодар (на південь від Ростова).

Крім того, він мав би взяти під свій контроль Воронеж: це місто на півдорозі від Ростова до Москви, і ця колона «Ваґнера», як стверджується, рухається звідти в напрямку Москви по трасі М4, а інша – з Воронежа до Бєлгорода... Кілька російських "військових блогерів" тим часом повідомляють про сильні авіаудари по колоні "Ваґнера", яка рухається на Москву по трасі М4.

На фронті вся 22-а бригада спецназу (дислокована в районі Оріхова), за повідомленнями, "перейшла на бік Пригожина". Кілька підрозділів ОМОНу також долучилися до "Ваґнера".

Багато хто каже, що оскільки всрф відправили 90% своїх військ в Україну, то путін "беззахисний". Це далеко не так, адже в Москві він має 15-тисячну дивізію спецназу Росгвардії ім. Дзержинсього, а також щонайменше 4000 військовослужбовців сил спеціального призначення. Останні, як відомо, вже взяли під охорону всі основні військові об'єкти, включно зі штаб-квартирою Міноборони на Фрунзенській. Крім того, у нього все ще є багато ВКС, розгорнутих на авіабазах на захід і південь від міста...

Але з цим я переходжу до "чуток".

Зверніть увагу: ніхто там не має наміру припиняти воювати з Україною, або принаймні перешкоджати всрф і ВКС воювати з Україною. Україна залишається ціллю Пригожина, так само як і Пуддінґа та "московських командирів" у Москві. Вся ця справа полягає в тому, що Пригожин "вимагає" від "московських командирів" припинити діяти як "командири"... якщо це не є великим "маскуванням"...

Тому, будь ласка, зберігайте спокій і тверезість: не робіть поспішних висновків.

Наразі це те, що "відомо". Очевидно, що я намагатимусь продовжувати стежити за розвитком подій протягом дня, але робити це буде нелегко. Перш за все: я не займаюся "новинами", я лише аналітик.

Більше того, прохання до всіх: БУДЬ ЛАСКА, не звертайтеся до мене за прогнозами. За такими подіями важко стежити, ще важче їх оцінювати, а результат передбачити неможливо.

Далі буде…