Покровськ, можливо, втримається. Але росіяни зрівняють його із землею – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневий огляд подій на фронті від Дональда Гілла. Він фактично деталізує, як було "відносно тихо" на Курській дузі, "непогано" у Часовому Яру, як просувалися росіяни біля Покровська тощо.

У вересні цього року відбулося так багато подій, і місяць був таким довгим, але все ж пролетів дуже швидко, що ось ми і тут: огляд Дональда Гілла.

Курська область. Як згадувалося в одному з "щоденних" оглядів, минулого тижня в цьому секторі не відбувалося нічого особливого. За винятком російських планерних бомб: за повідомленнями, ВКС витрачає до 60% усіх своїх УМПК, розгорнутих щодня, для нанесення ударів по ЗСУ в Курській області. Український солдат, який провів вісім років під російською окупацією, розповідає про те, як це стояти на російській землі.

Більш ніж за 60 км від лінії фронту було знищено С-400. Це особливо цікава новина, яку Том має намір обговорити найближчими днями.

Курська область – Західний сектор. Відбулися деякі територіальні зміни, але цей сектор не був таким активним, як тиждень тому. Найпомітнішою зміною стало просування російських військ на південь від Внєзапного.

Автомобільні мости в Карижі та Званному були зруйновані, але росіяни перекидають понтонні мости через утворені проломи. Вони також побудували нові понтонні мости на місцях, які раніше використовувалися.

Для руйнування понтонного мосту через Званне ПС використали бомбу AASM Hammer.

російську піхоту, що рухалася відкрито, знищено на захід від Любимівки. На південь від Обухівки було знищено дві російські БМД. На початку минулого тижня загін українських морських піхотинців взяв у полон двох росіян в Апанасівці.

російський авіаудар завдано по Новоіванівці. У тексті російського допису українців називають окупантами.

російський танк заїхав на кладовище на околиці Глушкового і його було знищено. Кілька тижнів тому активність російських вантажівок призвела до того, що Україна виявила невеликий склад за 3 км на північ від Веселого.

Перешкода не є перешкодою, якщо вона не забезпечена вогневою підтримкою. Після перетину кордону в Новому Путі кілька тижнів тому, Україна також порушила його в іншому місці – в Медвежому. Будь-які російські війська на цій ділянці кордону були швидко придушені, а інженери 95-ї бригади створили шлях через мінні поля, вільний від ворожого вогню. Спочатку плуг проклав шлях через поле, а потім МУР-77 вистрілив лінійним зарядом, який створив шлях в іншому полі.

Під час буксирування Т-72 до України український "Леопард-2" був уражений безпілотником. Система пожежогасіння "Леопарда" перекриває повітря для полум'я, і він продовжує їхати додому.

Курська область – Північний сектор. Територія була більш-менш статичною цього тижня, але це все ще дуже динамічний сектор. Транспортні засоби та особовий склад обох сторін пересуваються туди-сюди по всій лінії фронту, проводячи низку дрібних бойових дій. російські підрозділи, що засіли вздовж вулиці у Шептухівці, були розбомблені безпілотниками, і російські атаки продовжувалися, намагаючись досягти їх та росіян, ізольованих у Крем'яному.

Після того, як їхня БМП згоріла, двоє українських солдатів сидять на автобусній зупинці, і в них влучає FPV. На відео, знятому Khorne Group, видно наслідки.

Мала Локня розташована на асфальтованій дорозі, що веде до північного краю українського виступу на Курській дузі. Час від часу росія запускає багато бомб у цей бік.

Курська область – Східний сектор. Найбільшим рухом у цьому секторі є повільне просування російських військ на захід від Борки і Спального. 129-та бригада територіальної оборони була передислокована до Курської області після бойових дій в долині Мокрого Ялу та Степовому, і зараз працює вздовж російсько-українського кордону. Бійці цієї бригади знищили "танк-черепаху", що застряг у протитанковому рові. Вони також знищили кілька транспортних засобів та особовий склад під час нападу росіян.

Ці російські розвідувальні безпілотники і цей БПЛА "Ланцет" були знищені в радіусі 5 км від Суджі.

Харківщина. ПСУ скинули чотири бомби на укріплений росіянами музей у Вовчанську. З'явилися письмові повідомлення про те, що Україна починає витісняти росію з цього населеного пункту, але подробиць про те, куди і як далеко, не було надано. На агрегатному заводі у Вовчанську перебувало орієнтовно 80 росіян, коли українські спецпризначенці штурмували його трохи більше тижня тому. Приблизно 20 росіян потрапили в полон, решта були вбиті. З червня до вересня російський гарнізон був ізольований. Спроби прориву з їхнього боку за допомогою піхоти і бронетехніки іноді приносили боєприпаси, їжу і воду ціною великих жертв, але в інших випадках вони виживали завдяки доставці безпілотниками. російські поранені страждали від браку медичної допомоги. Після того, як сильно пошкоджені високі будівлі агрегатного заводу перейшли під контроль України, пересування і логістика стали простішими. Самі будівлі мало придатні для України через постійні російські бомбардування. Минулого тижня було зафіксовано щонайменше 14 авіаударів і три обстріли з термобаричної артилерії.

Західна Луганщина. 92-га та 77-ма бригади повідомляють, що колона з понад 50 російських автомобілів була атакована біля села Піщане і що вони пошкодили або знищили 23 російські автомобілі. росіяни також розбомбили той самий міст біля Осиново, на північний захід від Піщаного. Попри всі ці втрати, вони не здобули жодної території.

Терни. Єдиною територією, яка перейшла з рук в руки, стала ділянка 700х500 метрів, яку росія захопила на західній стороні Невського.

росіяни були роздратовані тим, що 63-тя бригада знищує їхню техніку та вбиває їхніх солдатів, тому вирішили погрожувати їм по радіо.

Бахмут. На північ від Бахмута 30-та бригада використовує танк з близької відстані, щоб знищити ізольовану російську позицію, що дозволило їй просунутися трохи більше ніж на квадратний кілометр, або на одне поле.

З'явилася ще одна відеокомпіляція знищення російських розвідувальних безпілотників у районі Бахмута.

Місцезнаходження знищених російських розвідувальних безпілотників.

Було опубліковано відео, яке показує ситуацію в районі каналу в Часовому Яру ще в червні.

В останні кілька тижнів українського контролю над районом каналу бронетехніка використовувалася лише для підвезення припасів і вивезення поранених, але це було ризиковано через безпілотники. Піхота, яка змінювала одне одного, ходила пішки, тому що це було менш небезпечно. Вони проводили по два тижні в районі каналу, харчуючись консервами, які зберігалися раніше, і випиваючи лише ковток води на день. У змонтованому відео репортери пройшли 1500 метрів у район каналу, і їм доводилося постійно шукати укриття від безпілотників. На півдорозі вони почули вибух касетної бомби в місці, де їх висадив автомобіль. російські БПЛА літали кожні пів години. Якщо вони бачили перспективну ціль, то атакували її. В іншому випадку атакували ціль, яка вже була ідентифікована. Українські БПЛА летіли прямо на цілі, які були ідентифіковані. Вони завжди прислухалися до віддаленого гудіння безпілотника. Одного разу це був просто шум мухи.

Під час 1500-метрової прогулянки довелося багато чекати і сподіватися, що різні російські безпілотники над головою їх не побачать.

Коли вони виходили з району каналу, на місце, де перебували кілька хвилин тому, було скоєно напад, можливо, через них, а можливо, через те, що помітили когось іншого. Репортерка сказала: "Я думаю, що Бог нас любить". Її колега відповів: "Принаймні вас".

Залишки району, де колись жили люди, а ті, що залишилися, живуть і досі.

Репортерка поспілкувалася з офіцером 24-ї бригади, яка змінила 41-шу, і запитала, як пройшла ротація. Відповідь про падіння Нью-Йорка була відредагована. Він згадав, що оборонні позиції, які вони успадкували в районі каналу, були підготовлені лише частково або не були підготовлені взагалі, тому їм довелося їх будувати. Бійці знали, що не зможуть протриматися в районі каналу, адже їм доводилося переходити канал для постачання і ротації сил, але необхідно було підготувати оборону на його західному боці, якої раніше не існувало. Вони часто використовують термін "весело", посміхаючись. Повна фраза звучить так: "Ми всі в дупі, але буде весело".

Навіть якщо ви мінімізуєте час, проведений на відкритому повітрі, все одно є велика ймовірність бути поміченим. Праворуч – де були кілька хвилин тому.

Вони обговорювали окопи, які були вириті під відкритим небом. Солдати сказали, що ці окопи були марні, оскільки не забезпечували захисту від безпілотників зверху. Один із них сказав, що, на його думку, вони були вириті тільки там, де тракторам було легко копати, незважаючи на те, наскільки корисною була позиція. Це збігається з досвідом 68-ї бригади в Покровському районі, яка заявила, що багато підготовлених позицій були марними або навіть вигідними для ворога.

Мінометний обстріл вибухає, коли український автомобіль перетинає канал близько трьох місяців тому. Зліва видно марні бойові позиції, вириті під відкритим небом.

Вони описували своїх російських супротивників не як сильних, а як добре підготовлених. Коли вони наступали, то швидко окопувалися і готували хороші позиції. Бували випадки, коли українці знищували позицію, а колоди, які забезпечували верхнє укриття, до кінця дня були розкидані. На ранок позиція знову була цілою, тому що росіяни працювали над нею всю ніч.

Ліворуч: "Кожна втрата бійця, втрата життя – це було ваше рішення. Твоє рішення могло бути правильним, а могло бути неправильним, але за кожну втрату бійця ти звинувачуєш себе". Праворуч: "Слава Богу, ми живі, здорові і готові продовжувати... Вибору немає. Або ми, або вони".

Тепер, коли вони знаходяться на західному боці каналу, бої важкі, небезпечні і постійні, але набагато легші, оскільки їм не потрібно перетинати канал. І їм набагато більше подобається воювати в лісі, ніж у нестабільних і ослаблених бетонних будівлях, які можуть впасти будь-якої миті. Проте, бійці повинні завжди залишатися пильними. Якщо вони не зможуть виявити російський наступ, все може розвалитися за короткий час.

Торецьк. Минулого тижня лінія фронту не змінилася, але росія втратила три бронемашини під час штурму в Нью-Йорку. За російською піхотою в Торецьку полюють міномети та безпілотники.

У 25 км за лінією фронту було виявлено стаціонарну російську колону, яка була обстріляна з РСЗВ.

У липні або серпні український нанобезпілотник здійснив розвідувальну місію перед тим, як був атакований будинок.

85-секундний погляд на те, що росія зробила з Торецьком.

Покровськ. російські війська продовжували наступати, але втратили 22 одиниці бронетехніки та п'ять безпілотників.

15-та Кара-Дагська бригада ліквідує невеликий штурм під Селидовим та іншу російську піхоту. "Птахи Мадяра" опублікували компілятивне відео про свою роботу з безпілотниками.

Український наземний безпілотник підривається під залізничним переїздом, який росіяни використовують як укриття.

Старший сержант, який командує артилерійською батареєю у 68-й єгерській бригаді, сказав, що фронт стабілізувався, але це жах. Часом безпілотник прилітає кожні 15-20 хвилин. Якщо його не вдається збити засобами РЕБ, то в крайньому випадку вони використовують дробовик. Виходячи з досвіду, він вважає, що навіть якщо оборонні лінії втримаються, Покровськ буде зрівняний із землею росіянами.

"Білі ангели" – це спеціальний підрозділ Національної поліції України, який евакуює цивільне населення з будинків, яким загрожують бойові дії. Іноді вони евакуюють людей, які знаходяться всього в декількох сотнях метрів від лінії фронту. Тут вони намагаються переконати двох мешканців покинути Мирноград, що на північний схід від Покровська.

Мар'їнка. Обстрілів з боку росії було дуже мало, а лінія фронту залишалася статичною. Два російські розвідувальні безпілотники та три бронемашини були знищені згідно з картою Перпетуа.

Семеро росіян намагаються здатися в полон 33-й бригаді після невдалого штурму, за ними полюють безпілотники. Коли вони йдуть до українських позицій, російська артилерія починає обстрілювати їх, як і в багатьох інших випадках. Не всі з них виживають.

Кількість російських жертв зросла, коли вони почали наступальні дії в жовтні минулого року, вона знову збільшилася в травні, коли росіяни відкрили новий фронт під Харковом, і ще більше зросла, коли Україна вторглася в Курську область. Достовірні цифри щодо українських втрат важко отримати, але можна з упевненістю припустити, що вони також зросли.

Українська 33-тя бригада воює під Побєдою, між Мар'їнкою та Костянтинівкою. Після надання першої медичної допомоги поблизу лінії фронту їх перевозять до стабілізаційного пункту, який приймає поранених з 90-кілометрової ділянки. Він розташований досить далеко від лінії фронту, де, як ми сподіваємося, їх не помітять розвідувальні безпілотники і не накриють російські ракети. За 24 години там надали допомогу 70 пораненим українським солдатам. Серед них були бійці з важкими черепно-мозковими травмами та опіками понад 20% тіла. Медик зазначає, що найкраще в поранених солдатах, які кричать, – це те, що вони дихають. Після того, як їхній стан стабілізується, їх перевозять далі на захід для більш тривалого лікування та забезпечення безпеки.

Вугледар. росія просунулася на два кілометри на захід від Вугледара, замкнувши зашморг навколо міста. Оскільки не було жодних ознак українських контратак, обидві сторони очікують, що Україна дуже скоро вийде з Вугледара.

Як і в Маріуполі, Мар'їнці, Бахмуті та інших місцях, у Вугледарі росіяни використовували магнієві боєприпаси, випущені з ракет.

росіяни обстрілюють Вугледар ракетами, спостерігаючи із засидженого мухами бункера, а також обстрілюють з артилерії. Був знищений український міномет. Після цього росіяни увійшли в місто і встановили свої прапори.

Запоріжжя. російський безпілотник літає над Нікополем, випускаючи сигнальні ракети, щоб спалити будинки цивільних.

Херсонщина. росія продовжує витрачати боєприпаси по українському цивільному населенню, в цьому випадку по велосипедисту, який намагається сховатися під деревом поблизу Херсона.

росіяни бомбардують Дарівку.

Безпілотник зафіксував двох росіян на гідроциклі.

Керченський міст. Кілька тижнів тому росіяни почали встановлювати платформи для зенітно-ракетних комплексів "Панцир", щоб допомогти захистити Керченський міст.

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