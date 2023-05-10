Повезло, що росіяни такі тупі. Але… – Том Купер

Австрійський воєнний експерт Том Купер систематизує ракетне "побєдобєсіє" путіна проти України, що сталося останніми днями. Лише статистика з мінімумом емоцій (якщо таке буває у дописах Купера).

Схоже, компанія Пудинга & Co спробувала "відсвяткувати" свій священний День Перемоги "феєрверком" над Україною. Моє перше враження: "феєрверк" стався, але не такий, як вони хотіли.

Ракетна війна. Все почалося рано вранці 7 травня з залпу зенітно-ракетних комплексів С-300, випущених у балістичному режимі по Ізюмському району. Одна з них влучила в парк у Балаклії, поранивши п'ятьох людей. Приблизно в той же час сім Ту-22М-3 випустили шість Х-22 по цілях у Миколаївській області. За даними ПСУ, одна з них вийшла з ладу, а п'ять інших не влучили в ціль. Про постраждалих не було повідомлень.

У ніч з 7 на 8 травня чотири літаки Ту-22М-3 ВКС рф, які перебували в районі мису Тарханкут в окупованому Криму, випустили загалом вісім ракет Х-22 по Одесі. Згідно з офіційними українськими джерелами, "частина з них долетіла до Одеси і певні об'єкти були вражені, але решта ракет не досягли своїх цілей". Достеменно відомо, що одна з ракет підірвала склад з гуманітарною допомогою від Українського Червоного Хреста. Повідомляється, що там загинула одна людина, троє отримали поранення. З різних місць Одеської області надходили повідомлення про численні пожежі, але жодних подробиць не повідомлялося (що не менш важливо): найбільше, що згадувалося, - це те, що одна Х-22 влучила в якусь "рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря"... Приблизно в той самий час ВКС запустили до семи керованих бомб. Щонайменше дві російські ракети влучили в Запоріжжі, в результаті чого загинула щонайменше одна людина.

Ту-95 ВКС, що злітає – щоправда, без крилатих ракет.

Рано вранці 8 травня росіяни випустили великий потік з 35 або 36 Шахедів-131/136: 30 з них у напрямку Києва. ПСУ заявила, що було збито 35 (мер Києва Віталій Кличко заявив, що було збито 36). Тим не менш, кілька будівель по всьому місту були пошкоджені: деякі уламками збитих "Шахедів", інші – вогнем ППО. П'ятеро людей були поранені.

Наступного дня, близько 22.00 8 травня, з кораблів ВМФ рф у Чорному морі було випущено 8 "Калібрів", тоді як деякі джерела стверджували, що кількість "Шахед-131/136", випущених по Україні за останні 36 годин, сягає "майже 60". ПСУ заявили, що всі 8 "Калібрів" були збиті, але наразі незрозуміло, чи був насправді ще один великий потік "Шахедів" і скільки з них було збито.

Херсон вчора зазнав 46 обстрілів, більшість з яких були артилерійськими: ЗСУ зафіксували в цілому 320 снарядів і ракет, що потрапили в місто: 14 людей було поранено, пошкоджено школу, поліклініку і будинок літніх людей.

9 травня вранці була запущена остання хвиля у вигляді 17 ракет Х-101, Х-555 і Х-55СМ (не вбивайте мене за позначення: просто цитую офіційні українські релізи), випущених чотирма Ту-95МС над Каспійським морем, близько 04.00 години. Кілька Х-55СМ і Х-101 наблизилися до району Києва з північного заходу. Одна з них була збита над Бучанським районом, інша – над Фастівським. Зрештою, всі ракети, що прямували до Києва, були збиті.

Вчора вранці над Києвом була збита одна з російських ракет.

Вісім ракет наблизилися до району Дніпра і ПСУ заявили, що всі вісім були збиті. Уламки однієї зі збитих ракет влучили в будинок і поранили жінку. Крім того, "як завжди" був сильно обстріляний Нікополь (місто безладно обстрілюється росіянами майже з лютого 2022 року).

Загалом, ПСУ заявила про 9 крилатих ракет, збитих пізно ввечері 8 травня, і ще 14 рано вранці 9 травня: тобто 23 з 25 виявлених. З них 14 були заявлені Центральним повітряним командуванням і одна – Повітряним командуванням "Південь".

ЗСУ відповіли власними ракетними та артилерійськими ударами, зрештою заявивши про ураження 19 груп російських військовослужбовців, двох складів боєприпасів та трьох інших об'єктів. Лише 8 травня російська окупаційна влада Криму заявила, що збила щонайменше 20 українських безпілотників: за іронією долі, московське Міноборони стверджувало, що збили "лише" 15…

Який висновок можна зробити з усього цього?

Не можу не почати з цитати того самого солдата ЗСУ з літа минулого року: "Нам пощастило, що вони настільки тупі". Очевидно, що російські збройні сили відчувають величезні проблеми з координацією дій різних родів військ. Принаймні, я не здивуюся, якщо блискучі генерали в Москві фактично керують атаками силами, які є у їхньому розпорядженні, на власний розсуд, завжди в надії заслужити визнання путіна. Тому що, якби ВКС і всрф змогли скоординувати всі ці удари і завдати їх одночасно хоча б протягом 1-2 годин – ПСУ зіткнулися б з набагато більшими проблемами, і було б завдано величезної шкоди. Завдяки тому, як росіяни провели ці операції, ПСУ змогли впоратися з однією загрозою за іншою і збити майже все, що траплялося на їхньому шляху.

На оперативному рівні, судячи з результатів останніх п'яти російських спроб завдати удару по Києву (всі п'ять відбулися з 1 травня), здається, що протиповітряна оборона в цьому районі була посилена до такої міри, що місто є чимось на кшталт "досить добре захищеного" від ударів балістичних ракет, квазібалістичних ракет, крилатих ракет і "Шахедів". Не "безпечне" (далеко не так), але досить добре захищене.

Однак це не повинно означати, що решта території України має подібний рівень захисту: Одеса, Херсон, Дніпропетровськ та Запоріжжя залишаються дуже вразливими. Частково це пов'язано з відсутністю ЗРК, таких як PAC-3, IRIS-T (друга система була доставлена Німеччиною наприкінці квітня), NASAMS і Crotale NG; інша частина полягає в тому, що так, Україна була змушена повернути Іспанії зенітно-ракетні комплекси MIM-23 I-HAWK, оскільки вони вийшли з ладу ще в березні (і навіть неодноразові ремонти не допомогли).

Повітряна війна. Польща завершила поставку Україні "більше 10" винищувачів МіГ-29. Раніше Словаччина передала всі свої 13 МіГ-29. Не впевнений, що всі ці літаки будуть літати в складі ПС України: дуже ймовірно, що багато з них настільки зношені, що, швидше за все, стануть джерелом запасних частин для ремонту українських МіГ-29.

Не пов'язано безпосередньо: за повідомленням The Telegraph, десь на початку цього місяця польський літак-розвідник, що пролітав над Чорним морем, ледь не був збитий перехоплювачем ВКС, який пройшов в п'яти метрах від нього.

Так, і... оскільки "AGM-88 HARM – це лайно" і "збивають десятками" – як всі в росії і в соціальних мережах (в росії і за її межами) добре знають, цей ЗРК 9К330 "Тор" ("SA-15 Gauntlet") отримав пряме попадання ракетою, випущеною винищувачами ПСУ.

Бахмут. За останніми повідомленнями, 8 травня – на тлі значного перегрупування "Ваґнера" і "ВДВ" у руїнах міста, а також під час ротації власних підрозділів у руїнах міста і з них – ЗСУ провели потужну контратаку. Вона була розпочата масованим артилерійським обстрілом, включаючи кілька залпів ракет M142 HIMARS, і, за непідтвердженими даними, призвела до значного просування вперед. Подробиці – згодом.

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