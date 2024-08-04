Повітряна війна загострюється. А росіяни просуваються тільки на одному напрямку – Том Купер

Том Купер опублікував в неділю оперативний зріз ситуації на фронті. Він відзначив успішну операцію українських сил з нанесення ураження авіабази в російському Морозовську та зазначив, що росіяни попри зусилля не просунулися на фронті, окрім як авдіївсько-покровського напрямку. Також він підкреслив "гострі" висловлювання угорських урядовців про припинення транзиту нафти через Україну, які сталися раптово після візиту Сіярто до Москви – інакше кажучи аж через 3 тижні після того, як транзит був припинений. А ще критикує ЄС за бездіяльність, щоб поставити Орбана на місце.

Коротке оновлення на сьогодні, щоб ознайомити з різними останніми подіями ("перед тим, як повернутися до подальшого аналізу").

"ДИПЛОМ... (гм)... ІЯ". Угорський уряд винюхує майже так само майстерно, як адміністрація Трампа

Для початку ... щось незвичне, мабуть. ... або й цілком звичайне, насправді...

Як вже має бути відомо, я люблю наших політиків. Я їх так люблю, що не можу передати словами. Всіх їх, "тут", на "Заході" (тобто: в тому числі і в Східній Європі). Від щирого серця. Навіть глибше... так глибоко... аж до самого... гм...

Таким чином, і лише для прикладу, сьогодні я не можу не висловити свою безмежну любов до угорського уряду; ще менше – до членів Європейської Ради.

... і я глибоко зворушений, майже до сліз, коли роблю це...

Угорський уряд... винюхує... майже так само майстерно, як адміністрація Трампа. Настільки компетентний, настільки стурбований благополуччям країни і добробутом свого народу, що діє швидко і точно. Завжди і назавжди. Без винятків. Я впевнений, що всі угорці відразу погодяться, що це найкращий і наймудріший угорський уряд, який коли-небудь, коли-небудь, коли-небудь...

Так, наприклад, Будапешт не відреагував, коли 26 червня Київ заборонив усі нафтові поставки "Лукойлу". Не відреагував. А чому він мав би? Він відреагував на це лише тоді, коли його міністр закордонних справ, шановний Петер Сійярто, зустрівся з міністром закордонних справ російської федерації Сергієм Лавровим у середині липня.

Тому що Угорщина – суверенна країна, якою керує відповідальний перед угорським народом уряд, що діє в інтересах угорського народу, і тому її уряд не потребує ні нагадувань, ні вказівок від Пуддінга...

Очевидно, чи не так?

Приблизно так само, як і тоді, коли ЄС поспішив призупинити дипломатичні відносини з Австрією, коли в 2000 році до уряду було обрано FPÖ. Але не зробив нічого подібного, коли кілька років по тому FPÖ увійшла до складу іншого уряду – і тим більше не робить цього зараз, коли подібна, "волелюбна" і пов'язана з Пуддінгом банда перебуває при владі в Угорщині.

Яка послідовна політика та застосування верховенства права... Я вражений і глибоко вражений... і зворушений, ще раз...

І пояснення цьому теж очевидне. Чому ЄС має перейматися тим, що уряд Угорщини порушує права угорського народу і користуватися так званою статтею 7 Ніццького договору (в якій йдеться про те, що Європейська Рада може заявити про існування "серйозних і постійних порушень основних прав" і призупинити певні права країн-членів)?

Абсолютно непотрібно...

(Але ні: це ж я, і я не знаю, як працює дипломатія, і коли я висловлюю критику такого роду, то це означає, що я переконаний, що міг би зробити це краще, оголосивши всіх інших дурнями...).

Повітряно-ракетна війна. Російські авіабази знов палають

Військово-повітряні сили та сили протиповітряної оборони України святкують своє 20-річчя. З цієї нагоди вони випустили гарне відео, на якому показано, як Су-24М та Су-24МР випускають загалом 4 ракети Storm Shadow.

... залишається тільки сподіватися, що це було зроблено нещодавно, а не 2 липня, коли останній "підтверджений" удар Storm Shadow/SCALP-EG був нанесений винищувачами-бомбардувальниками ПCУ (іншими словами: так, я як і раніше стурбований їх безперервним постачанням славними... кх...кх... українськими "союзниками" на "Заході").

Принаймні, не менш крутим було відео, що демонструє випуск GBU-38 або GBU-62 JDAM-ER з Су-27, з якого я взяв цей скріншот (зброю видно в червоному колі, яке я додав зліва):

Тим часом повітряна війна розпалюється...

1 серпня. Це був день дуже великої кількості російських авіаударів з використанням УМПК та далекобійних артилерійських ударів. Загалом було нараховано понад 200 ударів – і це вздовж усієї лінії фронту, від Семенівки (північна Харківщина) через Куп'янськ (щонайменше 4 УМПК) та Сенькове, Ізюм (удар з "Іскандеру-М"), Лиман (уражений малогабаритними планерними бомбами УМПК Д-30СН), Костянтинівка (уражений 4-8 УМПК), Селидове, Нікополь (потужно обстріляний артилерією та ударними БПЛА), аж до Херсона, Миколаєва та Очакова.

2 серпня. всрф завдали численних авіаударів касетними бомбами УМПК по позиціях ЗСУ за лінією фронту на півночі Харківщини, в районі Куп'янськ-Сватове, а також на Великій Новосілці.

3 серпня. В суботу вранці ПСУ заявила, що збила 24 російських ударних БПЛА "Шахед".

Потім СБУ та/або ПСУ знову завдали удару по Морозовській АБ (втретє за місяць), підірвавши місцевий склад полігону та/або боєприпасів, а також спричинивши численні інші пожежі.

Можна лише сказати: о, так! Нарешті, тривала, послідовна дія проти однієї з головних авіабаз ВКС, яка використовувалася для агресії проти України. Настільки, що якби я був релігійним, я б зараз, напевно, подякував якомусь Богу/Богам або кільком святим. Звичайно, як жалюгідний атеїст, я не маю іншого вибору, окрім як висловити свою вдячність тому чи іншому українському генералу – майже напевно тому, кого я так часто критикую останнім часом...

Але ж життя сповнене іронії.

Також під удар українських безпілотників (і підпал) потрапив завод Atlas POL в Островському, що в Ростовській області.

Додаткові удари безпілотники завдали по російській електромережі в районі Ростова-на-Дону.

Один з українських безпілотників, який в суботу перебував у польоті над російською федерацією, влучив у житловий будинок в Орлі. росіяни повідомляють, що заглушили його, і це призвело до того, що апарат збився з курсу... Сподіваємося, що ніхто з цивільних не постраждав...

Нарешті, "Генштаб-У" (той, що в Києві) заявив, що вразив і "потопив" російський атомний підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" в порту Севастополя.

Ті, у кого пам'ять краща за риб'ячу, можуть пригадати, що цей же підводний човен був уражений українськими ракетами (ймовірно, Storm Shadow/SCALP-EG) ще 13 вересня минулого року.

Як видно, наприклад, з таких фотографій, тоді зброя, про яку йдеться, просвердлила верхню частину носової частини корпусу судна, здетонувала всередині, а потім або частина цього вибуху, або "вторинна" детонація (викликана пожежею, спричиненою влучанням) "вирвалася" через борт судна:

... саме тому я трохи скептично ставлюся до того, що українці зараз потопили той самий підводний човен: тобто, що "Ростов-на-Дону" вже був відремонтований, причому менш ніж за 10 місяців.

А саме, підводний човен, в який влучили 13 вересня 2023 року, дійсно був "розбитий". Ракета знищила його центр управління та носове торпедне відділення. Плюс пошкоджено машинні відсіки, ймовірно, і акумуляторні батареї. Тому я сумніваюся, що навіть на верфях ВМФ росії в Севастополі є потужності та інструменти, необхідні для того, щоб де-факто побудувати новий за такий короткий проміжок часу. Таким чином, на мою думку, українці влучили або в невідремонтований корпус "Ростова-на-Дону", або в зовсім інший підводний човен: зрештою, Чорноморський флот колись мав не один підводний човен цього класу.

Але, що ж... "ніколи не кажи ніколи"...

4 серпня. Вранці ПСУ заявила, що загалом за минулу ніч було збито 5 Шахедів.

Битва за Донбас. Невже у росіян закінчилися чмобікі…

Північна Харківщина... відносно небагато російських обстрілів і жодних зрушень на лінії фронту.

Куп'янськ-Сватове... багато російських авіаударів з використанням планерних бомб УМПК...

Сіверськ... відносно тихо, можливо, 100 м російського "просування"...

Бахмут... схоже, що ВДВ втратили апетит до подальшого просування в Часовому Яру. Або у них закінчилися "чмобіки", які вони можуть продовжувати витрачати, намагаючись це зробити. Не впевнений, що це може тривати довго...

Торецьк... У мене таке враження, що цього тижня росіяни проводять більшість своїх атак саме в цьому районі. І вони проводять їх на всіх ділянках цього сектору – щоправда, без захоплення додаткових територій. Завжди цікаво спостерігати, що може зробити один хороший батальйон ("Скала"), "незважаючи" на погане місцеве командування (41-ша мехбригада).

Авдіївка-Покровськ... залишається "найгарячішою" ділянкою фронту. На початку цього тижня росіянам, безумовно, вдалося прорвати лінію фронту 31-ї мехбригади. Вони просунулися приблизно на 2000 м вздовж залізничного валу на захід від Прогресу, перш ніж були зупинені. Хоча це "принаймні в іншому напрямку", ніж можна було очікувати – тобто в напрямку місцевої ділянки життєво важливої траси Т0504 з Покровська через Мирноград до Костянтинівки, – це все одно не можна назвати "гарною новиною". І я мушу дивуватися, чому ніхто не критикує командира 31-го механізованої, тим більше, що агентурна розвідка стверджує, що саме його командири батальйону та побита 47-ма мехбриагада вкотре зупинили наступ росіян, не дозволивши їм просунутися далі...

Мар'їнка... локальні – навіть якщо іноді "великі" – російські атаки, але все без жодних корисних результатів. Принаймні, не з російської точки зору: українці, звісно, задоволені великою кількістю знищеної ворожої техніки та живої сили.

Південне Запоріжжя та Дніпро. Повідомлялося лише про незначні зіткнення. Проте українська протиповітряна оборона заявила про близько двох десятків російських БПЛА, збитих за останні кілька днів у цих двох секторах. Серед них щонайменше чотири Supercam та щонайменше дві Zala.

... і так війна триває...

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