Позиції Трампа і росії зближуються. Це робить війну ще жахливішою – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен у традиційному тижневому огляді війни звертає увагу на дві важливі теми: позитивну оцінку позиції України у війні від Головкома сил НАТО в Європі Крістофера Каволі та зближення Трампа з путіним. Результати візиту посланця путіна до Вашингтона та поведінка Трампа щодо допомоги України й санкцій проти Москви явно не надихають.

Протягом тижня з'явилось багато різних свідчень про минуле, теперішнє і майбутнє війни, в тому числі цікаве свідчення Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі (SACEUR). Він висвітлив багато аспектів стану війни (а також вказав на те, що, на його думку, матиме значення в майбутньому).

Генерал Каволі виступає в Сенатському комітеті з питань збройних сил

Тиждень також став ще одним уроком того, як США принижують себе: спочатку люди обманювали себе через цілеспрямовану дезінформацію Трампа про те, що він може стати жорсткішим щодо росії (вкотре!). Насправді цей тиждень показав, наскільки США наближаються до позиції росії і принижують себе в цьому процесі. Нарешті, тиждень показав, що будь-яка ідея про корисність "перемир'я" насправді є небезпечним міфом. Трамп не приносить мир в Україну, хоча його прибічники завжди стверджують, що це так. Якщо вже на те пішло, він робить все ще гірше.

Свідчення Каволі

Замість того, щоб читати мій щотижневий огляд стану війни, я подумав, що вам буде цікаво почути про це безпосередньо від генерала Каволі, який минулого тижня давав свідчення в Сенатському комітеті з питань збройних сил. Генерал Каволі досить широко описав стан війни: минулий, теперішній і майбутній. Ви можете переглянути відеозапис усіх свідчень тут, на каналі C-Span. Зокрема, є три частини, які варто прослухати: про російську військову економіку, загальну інформацію про війну та питання про те, чи приречена Україна на поразку.

Каволі явно намагався дати якомога об'єктивніший огляд з його точки зору. Він говорив про стан лінії фронту, адаптацію в українській та російській арміях, військове виробництво і втрати тощо. Він навіть натякнув (сказавши, що може обговорювати це лише на закритому засіданні) на те, що, на його думку, буде важливим у майбутньому.

В минулому

Каволі чесно зізнався, що не мав жодного уявлення про те, що війна триватиме так довго і що російські втрати (особливо в танках) будуть такими великими.

Каволі визнав під присягою, що, на його думку, росіяни втратили близько 4000 танків (що еквівалентно кількості танків, які є у США у всіх їхніх запасах). Він був явно шокований таким розвитком подій, і пізніше опосередковано пов'язує це зі своїми уявленнями про те, як росіяни та українці адаптувалися.

росія, на думку Каволі, продемонструвала області адаптації і вдосконалення в деяких технічних сферах, які не можна "узагальнювати" на всю російську армію. Він стверджує, що ефективність російських сухопутних військ знижується, що не дивно, враховуючи їхні дуже високі втрати.

Пізніше (див. відеоролик C-Span під назвою "Чи приречена Україна на поразку?") він обговорює українську адаптацію в ході війни. Він вважає, що Україна адаптується в цілому набагато ефективніше, ніж росіяни. Він наводить один конкретний приклад – перехід в умовах воєнного часу від повністю радянських артилерійських сил до повністю натовських, який він вважає надзвичайно вражаючим.

Інша річ, яку сказав Каволі й яка має важливе значення для розуміння минулого війни, – це те, як він вихваляє вплив ATACMS. Він навіть стверджує, що вони були настільки ефективними, що він може розповісти про це лише на приватному (закритому) засіданні, а це означає, що ефективність була такою, що мала наслідки для розвідки. Ось лише одна публічна цитата:

Вони (ракети – ред.) були надзвичайно ефективними. Я міг би розповісти про це на закритому засіданні, але США виробляють дуже хорошу зброю, і та, яку ми передали, виявилася дуже, дуже ефективною...

Варто зазначити, що своїми свідченнями Каволі допоміг зруйнувати один з давніх аргументів аналітичної спільноти проти надання Україні далекобійної зброї (який допоміг утримати ATACMS від появи на фронті протягом перших двох років війни).

Уявіть, якби ця дуже ефективна зброя була в руках України влітку 2022 року?

Сьогодні

Якщо ви почнете з відео брифінгу C-Span, ви можете отримати загальну інформацію з поля бою, натиснувши на золоту зірочку з написом "Оновлення генерала про російсько-українську війну".

Каволі подає досить оптимістичну інформацію з поля бою, принаймні, порівняно з похмурими і приреченими прогнозами, які з'являлися в західній пресі протягом останнього року. У росії не вистачає бронетехніки, а українці демонструють, що вони принаймні частково вирішили проблему нестачі живої сили (слід зазначити, що це більш оптимістична новина, ніж інші звіти цього тижня). Він також оглядає поле бою від Курська до Донбасу. В цілому, його бачення полягає в тому, що українці (нарешті) перебувають на набагато кращих оборонних позиціях, а росіяни зараз здійснюють переважно піхотні атаки.

З географічної точки зору виділяються кілька речей. Українці все ще займають невеликі ділянки російської території в Курській області, які, за його словами, дуже добре захищені. І його міркування про Часів Яр і Покровськ в основному ідентичні тому, що ви читали в моїх оновленнях.

Іншим питанням, яке він підсумовує, є нинішній стан російської економіки. Він підсилює загальне враження, що російська військова економіка повністю викривлена. Існує величезний роздутий оборонний сектор, але скалічений цивільний сектор. Він явно вважає, що росіянам буде дуже важко виправити цю ситуацію.

Майбутнє

Повертаючись до вищезгаданого відео "General Update", якщо ви послухаєте його кілька хвилин, Каволі починає говорити про майбутнє і, зокрема, про деякі важливі проблеми, які постануть перед Україною, коли допомога США закінчиться. Каволі називає Україну в цілому "дуже залежною" від американської допомоги, згадуючи, що українці особливо залежать від США щодо "високотехнологічних зенітних систем" (згадайте Patriot). А без американської розвідки українська здатність переслідувати російські С2 тощо була б серйозно погіршена. Очевидно, він стурбований тим, що якщо адміністрація Трампа не змінить свою політику і не надасть нової допомоги, це стане серйозною проблемою в майбутньому.

Пізніше Каволі сказав, що не може уявити, що Україна розпочне великий наступ у найближчому майбутньому, але вважає, що вона займає дуже сильні оборонні позиції. Схоже, що він вважає, що лінія фронту, ймовірно, не сильно зміниться в найближчі тижні.

Забігаючи наперед, Каволі висловлює одне дуже цікаве міркування про війну на дальніх дистанціях. Він згадує, що українці будують низку вітчизняних систем дальнього радіусу дії, а потім скромно згадує про одну "крилату ракету" української розробки, про яку він буде говорити лише на закритому засіданні. Очевидно, він вважає, що війна на великих відстанях стане більш важливою, оскільки лінію фронту досить важко переміщати.

Загалом, резюме Каволі про війну – одне з найкращих, яке ви можете знайти на сьогодні – тож його варто подивитися/послухати.

Трамп знову принижує США

Цей тиждень був надзвичайним (і надзвичайно гнітючим) переживанням уроків, які вказують на те, де насправді знаходяться США щодо України, росії та війни. Як "дежа вю" знову і знову, це не можна порівняти ні з чим іншим. Воно почалося з повідомлень і хибної надії на те, що США підтримають Україну і покарають росію, а потім прийшло неминуче усвідомлення того, що це не так, і закінчилося тим, що США принизили себе заради захисту почуттів путіна.

"Обнадійливий", але оманливий початок був тиждень тому, коли почали просочуватися історії про те, що Трамп нібито "розлютився" на путіна через відсутність припинення вогню і може незабаром вдарити по російському диктатору жорсткими санкціями. Нарешті ми маємо докази того, що Трамп справді підтримає Україну та Європу, – говорили звичайні його прихильники.

Все це було поганою виставою, і моя підозра – це є частиною хитрощів адміністрації, яка регулярно дає Європі та Україні хибну надію і, таким чином, перешкоджає зусиллям європейців рухатися вперед без США. Цей крок, про який я писав, майже напевно був четвертим актом у постійних спробах Трампа обдурити людей щодо його справжніх намірів. І майже відразу ж Трамп почав відбиватися від погроз і говорити про те, що він хороший друг путіна, що Україна є справжньою проблемою тощо.

Початковий відкат Трампа був лише початком. Мало того, що нових санкцій проти росії не було і немає (нам варто пограти в гру "Де Воллі?" щодо наступної загрози санкцій), США протягом тижня давали реальні сигнали, що вони роблять все можливе, щоб порозумітися з росією, і що американський уряд приймає російський погляд на війну.

1. Посланець путіна Кирило Дмитрієв приїхав до Вашингтона, зустрівся з високопосадовцями Трампа (неодмінно зі Стівом Віткоффом) і поїхав, дуже тепло відгукуючись про напрямок американо-російських відносин. Він виглядав більш ніж задоволеним тим, що відбулося, і його слова були процитовані: "Без сумніву, ми відзначаємо позитивну динаміку в наших відносинах... Нам ще знадобиться низка зустрічей, щоб вирішити всі наші розбіжності. Але головне – ми бачимо позитивний, творчий настрій".

2. Зловісно для будь-якої подальшої американської допомоги Україні (знову ж таки, завжди нагадуйте собі, що Трамп не просив більше допомоги, і Конгрес не схвалив її – тож все, що нам залишилося, це залишки допомоги Байдена), міністр оборони США вирішив відмовитися від участі в наступній зустрічі НАТО, на якій обговорюватиметься допомога Україні, – частини структури, яку США створили. Йдеться про зустрічі в Рамштайні, в яких беруть участь американські, європейські та українські посадовці майже з самого початку повномасштабного вторгнення. Це змістовна і символічна заява адміністрації Трампа. Вона не бачить майбутнього плану допомоги Україні з боку США і, по суті, залишає це питання на розсуд Європи. Зайве казати, що деякі європейські голоси відмовилися прийняти реальність. Ех…

3. Найбільш гнітюче те, що посол США в Україні, яка була непохитним прихильником України, дала те, що можна назвати найбільш пропутінським або проросійським прочитанням останнього російського військового злочину. Два дні тому росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу (рідному місту Зеленського) і влучили у великий багатоквартирний будинок, в результаті чого загинуло 19 осіб, у тому числі 9 дітей. Посол США, на жаль, випустила максимально витриману заяву, коли почали з'являтися повідомлення про цю атаку.

Немає жодної згадки про те, хто здійснив напад (росія), що це був воєнний злочин, і чому це показує, чому Україна повинна захищатися. Це фактично заява про моральну еквівалентність. Атака, за словами посолки, показує, чому війна "повинна закінчитися", а не те, що Україні потрібна безпека і шлях до кращого майбутнього. Посолка США зараз повторює аргументи Трампа і захищає позицію путіна. Те, що рішучий прихильник України був зведений до такої принизливої позиції, демонструє все, що потрібно знати про те, як переформатовується уряд США.

Отже, загалом тиждень розпочався з хибної надії, а потім прийшло усвідомлення того, що Трамп насправді на боці путіна, а уряд США більше не є другом України. Трагедія полягає в тому, що ми, здається, будемо повторювати цей процес нескінченно.

Перемир'я не існує, якщо хтось не помітив

Атака на Кривий Ріг була лише однією з великої кількості російських атак на українські цивільні та економічні об'єкти (багато з яких можна класифікувати як "енергетичні"). У суботу вночі росіяни розпочали масштабну атаку на Київ.

Водночас, українці продовжують здійснювати напади на російські виробничі, економічні та військові об'єкти. Найцікавішою була українська атака на єдиний в росії великий завод з виробництва волоконно-оптичних кабелів, який розташований неподалік від Москви. Дедалі більше БПЛА з оптоволоконним управлінням спричиняють хаос на полі бою, оскільки вони не можуть бути заглушені засобами РЕБ.

Все це вказує на те, що в цій війні немає (і не може бути) "обмеженого" перемир'я, яке мало б шанси на успіх. Обидві сторони будуть атакувати цілі, які вони вважають стратегічно важливими. Я думаю, що буде або повне припинення вогню, або його не буде взагалі.

Це лише ще більше посилить порожнечу нинішньої позиції США. Місяцями ми чули, як Трамп збирався принести мир в Україну, починаючи з припинення вогню. Потім він оголошує про припинення вогню, і нічого суттєво не змінюється.

Насправді ми спостерігаємо зменшення впливу США. Україна більше не довіряє США, а росія вважає, що США все більше і більше на її боці. Трамп не приносить мир – він, ймовірно, робить війну ще жахливішою.

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