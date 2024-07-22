Про події на фронті. Відпочинок в Криму чомусь скасовується – Дональд Гілл

Том Купер традиційно на початку тижня опублікував огляд подій на фронті від Дональда Гілла. Гілл пише про основні тенденції та найважливіші події на полях битв в Україні і пов'язаних з ними політичних полях битв за кордоном за минулий тиждень. Він також розповідає як дрони рятують життя українським військовим, і про відхід з Кринок, пригадуючи як важко відвоювалася Херсонщина.

Північна Харківщина. На фоні інтенсивних обстрілів та зменшення прикриття, щільність підрозділів у районі Вовчанська дуже низька. Це означає, що там легше створити розрив у лінії фронту і просуватися крізь нього. Територія, позначена на карті білим кольором, за останній тиждень кілька разів переходила з рук в руки, а наприкінці минулого тижня вона опинилася в руках України. Є повідомлення, що росія не тільки отримала контроль над цією територією, але й змогла переправитися на південний берег річки.

Це повідомлення правдоподібне, але росія не перетинала річку великими силами, і вони не залишалися там надовго. Україна спочатку відкрила артилерійський вогонь по білій ділянці, а потім перейшла невелику річку від індустріального парку на захід. росія завдала авіаударів по індустріальному парку, але Україна змогла відвоювати білу територію. Протягом останніх трьох днів росія атакувала територію, позначену білим кольором, переправу через річку на південь і навіть будівлю, позначену зеленим кольором в центрі коридору. Все вказує на те, що Україна знову відрізала агрегатний завод.

Час покаже, чи зможе росія знову відкрити шлях до заводу. Вони інтенсивно бомбардують наступний шар будівель у "цитаделі", оскільки зовнішній шар – це здебільшого уламки. Вони також підривають будівлі на північний схід від заводу і намагаються запобігти подальшому просуванню українських військ на схід.

Україна застосувала безпілотники для нанесення ударів по російських позиціях у центрі Глибокого і вздовж лісу, яким росія доставляє припаси і заміну в Глибоке. росія використовувала безпілотники і завдавала численні повітряні удари, намагаючись не допустити потрапляння українських вантажів і підкріплень у Глибоке. Можливо, через взаємне перекриття шляхів постачання територія не переходила з рук в руки.

Відео двох пар російських планерних бомб, які влучили в будівлі, розташовані за 170-300 метрів на північний схід від агрегатного заводу.

Першу пару планерних бомб можна побачити з розгорнутими крилами в червоних колах. Тінь однієї з бомб, у жовтому колі, має краще зображення крил. Червоні хрестики – це місця, де вони приземляються.

Перші два місця падіння позначені червоним хрестиком. Третя бомба в червоному колі вибухнула на невеликій дорозі між двома будівлями. Четверта бомба вибухнула за 100 метрів вище (на захід) від третьої бомби, але, ймовірно, влучила безпосередньо в будівлю, розташовану над третьою бомбою.

Навіть якщо бомби майже не влучають, вони завдають величезної шкоди. Якщо в будівлі перебували солдати, вони могли бути поранені уламками будівлі, але вони також піддаються високому ризику отримати контузію, пошкодження слуху і, можливо, внутрішніх органів. Якщо ви подивитеся на будівлю на зображенні зліва, то побачите багато дірок у даху від снарядів. Якщо ви подивитеся на зображення праворуч, то побачите, як з деяких з цих отворів хвилею тиску здіймається вгору пил. Хвиля проникає через дверні отвори, вікна та будь-які старі або новоутворені щілини в стіні. Причина, чому пил вилітає з деяких отворів, а не з усіх, полягає, ймовірно, в тому, що деякі внутрішні стіни все ще стоять і блокують частину хвилі тиску, що розширюється, тоді як інші внутрішні стіни, ймовірно, були зруйновані під час попередніх обстрілів.

Ось ще чотири відео з планерними бомбами. На другому відео ви дивитеся на це майже безпосередньо над агрегатним заводом на північ від "цитаделі". На четвертому відео, на позначці 0:13, ви можете бачити, як хвиля тиску від вибуху поширюється на 400 метрів від села Великі Проходи до полів.

На цьому відео видно українську самохідну гармату, яка добре вкопана і замаскована. Вогнева позиція була створена за допомогою екскаватора. Екскаватори підрозділи отримують лише завдяки пожертвам.

Лісосмуга, по якій Україна увійшла в Глибоке, була атакована чотирма точними авіабомбами.

Очевидно, і не вперше, російські прапори коштують безпілотника. Цей був за 3500 метрів на північ від Глибокого.

Західна Луганщина. Після потужних авіаударів росія просунулася вперед на кількох ділянках – хоча лише на двох з них вона просунулася приблизно на 1000 метрів. У цих атаках росіяни використовували дуже мало техніки. Лінії постачання України вздовж річки Оскіл продовжували атакувати, як і раніше, протягом кількох місяців.

Бригада "Азов" зачищає російську траншею під Кремінною, яка була окупована протягом тривалого часу. Також є це 30-секундне відео з субтитрами та драматичними моментами, яке закінчується на кульмінаційному моменті.

Кожна українська бригада має підрозділ безпілотників, які використовуються для підтримки всієї бригади. Не в кожній бригаді, але є також підрозділ безпілотників, прикріплений до кожного батальйону. Це важливо, тому що цей батальйон матиме спеціальну підтримку безпілотників для всіх своїх операцій на додаток до підтримки бригади. Якби був лише бригадний підрозділ безпілотників, вони могли б допомагати одному батальйону і не мати змоги допомогти іншому. У 63-й бригаді підрозділ безпілотників є в кожному батальйоні, і швидке реагування врятувало життя піхоти, яка була загнана в кут в окопі росіянами, що переважали їх чисельно. Коли прибули дрони, вони вбили кількох росіян, а інших відтіснили в укриття. Українці з'явилися і добили їх. Хоча відео не є особливо графічним, на ньому є зображення російських тіл.

Сіверськ. Сіверськ обстрілювали майже щодня, а за три кілометри за лінією фронту з'явився російський прапор, але наприкінці тижня лінія фронту опинилася на тому ж місці, де вона була тиждень тому.

російський прапор був помічений в Івано-Дарівці, що за 3 км від Спірної. На відео не було видно, що прапор дійсно там був встановлений. Наступного дня росія завдала по ньому 8 авіаударів та обстріляла з РСЗВ. Або дуже невелика кількість росіян дісталася до цього місця, або безпілотник встановив прапор на залишках будівлі, але це місце знаходиться в руках України.

Бахмут. Після місяців шліфування росія окупувала всю Калинівку. Досі жодному її військовому не вдалося перетнути Сіверський Донець – канал "Донбас" – і вижити. Ймовірно, всі спроби переправи були здійснені через підземну ділянку. Обстріли Часового Яру тривають і кінця цьому не видно, адже Україна не має ракет класу "земля-повітря", здатних досягти бомбардувальників ВКС з тієї дальності, з якої вони випускають свої планерні бомби.

Коротке відео про досвід німецького снайпера, який воює за Україну.

Щоб зробити речі ще більш тривожними: російські літаки знову літають над Часовим Яром. Це означає, що місцеві українські війська знову залишилися без ПЗРК. Це не може бути "постійною" ситуацією: можливо, це тимчасово, але все одно, будь-яка така нагода дозволяє російським пілотам наносити прямі удари, що набагато ефективніше, ніж "насипати і молитися" некерованими ракетами здалеку.

росіяни перетинають канал (трубопровід) і на них полюють.

Торецьк. росія закріпилася в Залізному, а Україна стабілізувала фронт вздовж Дружби та Північного. російські війська, що наступали на Нью Йорк, залишилися беззахисними в долині, і вони змогли розширити свої позиції лише на 500 метрів в боки. російські сили в Нью Йорку ізольовані в двох районах.

Український підрозділ безпілотників ділиться досвідом. Із взводу, який складався з 22 осіб, залишилося семеро. 12 були поранені й троє загинули. Через російські безпілотники вони не виїжджають на своїх машинах вдень, якщо тільки не супроводжують журналістів. Вони кажуть, що росіян віддають під військовий трибунал, якщо вони відступають, і вони бачили, як російський безпілотник вбив росіянина, який намагався здатися. росіяни, які зараз атакують, нещодавно мобілізовані і часто губляться. Троє з них зайшли прямо в українську траншею і потрапили в полон. Ще один пішов через лінію фронту і опинився в селі за 20 км. Він намагався здатися в полон і раніше викинув свою зброю. Коли у безпілотчиків запитують, що їм потрібно, вони кажуть все: медичне обладнання, в основному джгути, електростанції, тактичне спорядження, а також розвідувальні та FPV-безпілотники.

Авдіївка-Покровськ. Єдині ділянки, на яких росія веде бойові дії з використанням техніки, – це Авдіївсько-Покровська та Мар'їнська. росія просунулася з Новоолександрівки приблизно на кілометр в усі боки, вони просунулися на 1700 метрів, щоб зайняти Прогрес, а потім зайняли північну половину Новоселівки Першої.

В українському звіті йдеться про те, що спека 37°C/95F у поєднанні зі зменшенням використання росією транспортних засобів означає, що росіянам доводиться йти пішки 2-5 кілометрів, щоб атакувати українські позиції, і це зменшило кількість штурмів. Рівень фізичної підготовки також може бути фактором - що цілком ймовірно, враховуючи повідомлення, подібні до цього, про те, що багато літніх росіян йдуть добровольцями воювати в Україні без жодної іншої причини, окрім як "померти дорожчою ціною" або "тому що їх відправили дружини", так що "вони принесуть хоч якусь користь"...

З українського боку безпілотники постійно доставляють на передові позиції воду, їжу та батарейки для радіостанцій.

Обидві сторони використовують дробовики для захисту від безпілотників. Ось відео, як росіяни захищаються від безпілотника.

Бредлі обстрілює село Євгенівка.

Ще один (5-й за останні чотири тижні) російський Су-25 був збитий 110-ю мехбригадою. Ось відео їхньої заяви.

Дві Д30 і вантажівка були знищені з гармати М109.

Обладнання для постановки перешкод на "Бредлі", яке, як ми сподіваємось, виведе з ладу російські безпілотники.

Мар'їнка. росія не здобула нових позицій, але втратила щонайменше 34 одиниці бронетехніки. Україна втратила БМ-21, а також була пошкоджена самохідна гармата.

Колону з трьох танків, двох БТРів і мотоциклів розбирає на частини 79-а бригада. За розбитою піхотою полюють безпілотники, скидаючи бомби.

Запоріжжя. Оскільки піша хода займає більше часу і дає Україні більше шансів атакувати піхоту мінометами, артилерією і безпілотниками, росія використовувала бронетехніку для перекидання піхоти. У жовтні в Авдіївці вони ненадовго використовували мотоцикли, а пізніше – китайські "гольф-кари" в тому ж районі.

Зараз мотоцикли знову використовуються у все більшій кількості. Загін російських драгунів заїхав в Урожайне.

Ще один промах: безпілотник намагається збити гелікоптер. Україна перебуває на дуже ранній стадії розробки безпілотника спеціально для перехоплення гелікоптерів. Наразі існують безпілотники, які можуть розвивати швидкість до 350 км/год.

Було виявлено російську систему протиповітряної оборони, яка перебувала в межах досяжності або , або РСЗВ.

Херсонщина. У жовтні 2023 року Україна форсувала Дніпро і захопила частину Кринок, а згодом прорвала російську оборону біля Піщанівки. російські контратаки призвели до великих втрат як серед особового складу, так і серед техніки. До грудня українці тулилися в підвалах зруйнованих будівель і копали ями в болоті. The New York Times написала статтю про досвід деяких морських піхотинців, один з яких сказав: "Лівий берег був схожий на чистилище. Ти ще не мертвий, але вже не відчуваєш себе живим". Мадяр, командир підрозділу безпілотників у цьому районі, та інші українські офіційні особи заявили, що стаття не відображає реальної ситуації.

Більша частина села мала ширину лише 400 метрів, і були повідомлення з відеопідтримкою, що Україна розширила свій контроль на цілих 3 кілометри вздовж смуги, але російські бомбардування з часом стали менш інтенсивними і рідшими. Останній зафіксований авіаудар, про який повідомлялося, стався 5 травня. Останній артилерійський обстріл відбувся 23 червня. Зафіксовано, що російська піхота встановлювала протитанкові міни для знищення підвалу 2 липня, але після цього – нічого.

Навіть коли російські обстріли зменшилися, переправи через річку залишалися дуже небезпечними: багато човнів було знищено безпілотниками і мінами. На лівий берег переправляли заміну та припаси. На правий берег переправляли поранених і солдатів, яких вивозили на ротацію. Загиблих також перевозили, коли це було можливо, але часто не вистачало місця, оскільки пріоритетом були живі.

Минулого тижня українці відійшли з Кринок. За повідомленнями, вони все ще присутні на островах навколо Кринок. З жовтня 2023 року по червень 2024 року Україна втратила 58 одиниць техніки, зокрема катери та артилерію. За той самий період росія втратила 271 одиницю техніки та артилерії. Україні вдалося забрати з лівого берега 262 своїх загиблих, але 788 офіційно вважаються зниклими безвісти: насправді це непоховані загиблі, тіла яких залишилися на лівому березі. Крім того:

був уражений український зенітно-ракетний комплекс;

в російському звіті йдеться, що протягом 30 хвилин було нараховано 48 українських безпілотників;

імпровізований російський тральщик на річці;

Україна виявила російську 152-мм самохідну гармату, яка намагалася сховатися в лісосмузі, і знищила її клітку з безпілотниками кількома бомбами.

Крим. Як індикатор обізнаності російського цивільного населення, Україна повідомляє, що 80% планів росіян на відпочинок у Севастополі скасовуються, а третина бронювань на решті території Криму скасовуються. Місцеві курорти пропонують знижки до 40%.

На озері Донузлав морські безпілотники потопили патрульний катер, а повітряні безпілотники вразили "штаб з командним пунктом, складом боєприпасів і техніки, електропідстанцією, технічними приміщеннями і вогневими позиціями". На відео з морського безпілотника видно, що безпілотник влучив у патрульний катер, коли той пропливав повз нього.

За три дні до цього нападу Україна оголосила, що останній патрульний катер Чорноморського флоту росії вийшов з Севастополя до портів на східному узбережжі.

росія. Супутники зафіксували теплову активність на авіабазі Міллерово в Ростовській області. Також з'явилося відео атаки. Схоже, що було зруйновано пункт технічного обслуговування і склад пального, але немає жодних доказів того, що були уражені літаки.

Минулого тижня в Єкатеринбурзі пожежа спалила 200 метрів старого складу, що належить "Уралтрансмашу". Це єдина компанія, яка виробляє самохідну артилерію. Вона також виробляє буксирувану артилерію і міномети. Згоріла територія, однак, була ідентифікована як місце, де проводився демонтаж транспортних засобів. Повідомляється, що знищено 200 квадратних метрів будівлі. Можливо, там розбирали неробочі машини на запчастини для створення нових транспортних засобів.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3