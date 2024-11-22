Про "провокацію" та "ескалацію". путін розчарований – Том Купер

Том Купер обіцяв слідкувати за темою удару росіянами балістичними ракетами по Дніпру і дотримався цієї обіцянки. Він зауважує всупереч повідомленням ПСУ, що ракета була не міжконтинентальна, а середньої дальності, і констатує що брешуть обидві сторони, адже ракета була не нова. Між іншим він звертає увагу, що адміністрація Байдена попереджала путіна про дозвіл на ширше використання ATACMS.

Щось на кшталт "зведення" щодо вчорашнього російського "удару по Дніпру міжконтинентальними балістичними ракетами"...

Називайте це гіперболою, якщо хочете і не сумнівайтеся: це щось на кшталт "резюме або попередніх оцінок", але, розпитавши кількох людей навколо, я не можу уникнути наступного враження:

Верховне командування ВПС та ППО України було в істериці (ще раз... навіть не можу сказати, що я здивований),

путін розчарований, і

обидві сторони брешуть.

Чому?

Для початку, всупереч твердженням ПСУ, ракета, яку росіяни випустили по Дніпру, не була "міжконтинентальною балістичною ракетою" (МБР).

Це була "балістична ракета середньої дальності" (БРСД).

Проте путін збрехав, називаючи її "новою ракетою". Звісно, він дав їй нову назву: "Орєшнік". Проте це не "абсолютно нова ракета", а скоріше "звичайна версія" РС-26 "Рубіж". "Рубіж" був розроблений ще в 2010-х роках, але так і не надійшов на озброєння: у 2017-2018 роках проєкт був призупинений. Імовірно, під час випробувань у 2017 році вона "продемонструвала" дальність 5 500-5 800 км.

Приблизне порівняння МБР РС-26 з двома "справжніми" МБР, РС-28 "Сармат" і РС-24 "Ярс".

Тепер росіяни, ймовірно, за порадою Дмитра Рогозіна, колишнього заступника міністра військово-промислового комплексу (знятого з посади за корупцію), в спробі зробити Пуддінга щасливим – дійшли до ідеї витягти один з прототипів "Рубежу" з нафталіну (вони рідко викидають такі речі) і використовувати його для цілей гімнопіарпропаганди.

Судячи з того, що впало в Дніпрі, росіяни оснастили цю ракету чимось на кшталт "6 блоків по 6 боєголовок"; кожна боєголовка важить близько 30 кг, але без будь-якого вибухового наповнювача. Ідея полягає в тому, що коли така "боєголовка" падає на землю зі швидкістю 10 Махів, то вона напевно розтрощить все на своєму шляху...

Навіщо це робити?

Тому що РС-26 "Рубіж" не вистачає точності, необхідної для розгортання звичайних боєголовок. Дехто каже, що вона настільки неточна, що має "ймовірну кругову помилку" (CEP) або 200-500 метрів (насправді цього недостатньо, щоб влучити у футбольний стадіон). Тому їй потрібна була боєголовка, яка б мала більше шансів "влучити у що завгодно". Як наслідок, цей варіант "Орєшніка" оснащується 36 невеликими боєголовками: очікувані ефекти від них можна порівняти з ефектами від "касетної боєголовки".

Шість смуг, що позначають шість міні-головок, які виходять з однієї з "касет" ракети "Орєшнік", обстріляли Дніпро вчора вранці.

Ось чому на інших відеозаписах видно шість "великих спалахів", які спускаються крізь хмари над Дніпром: кожен з цих шести "великих спалахів" складався з шести "смуг", залишених окремою касетою, як видно на фото вище.

"Сказано – зроблено"... в результаті чого наддорога ракета (ціна однієї РС-26 оцінюється приблизно в 50 мільйонів доларів США) була випущена всього на 800 км, що є приблизно мінімальною дальністю польоту, щоб завдати мінімальної шкоди, але дозволити Пуддінгу погрожувати, хвалитися і представляти себе сильним для російської громадськості і шанувальників за кордоном. Хоча, насправді, він навряд чи зможе повторити навчання, просто тому, що залишилося не так багато РС-26, які можна переобладнати в "Орєшніки"...., принаймні до того, як його "ракетники" завершать розширення своїх виробничих потужностей (що, як повідомляється, вже відбувається).

Що важливіше: адміністрація Байдена зателефонувала напередодні до Москви і оголосила про зміну політики щодо ATACMS заздалегідь. І, хоча не зобов'язана була цього робити (бо це не МБР), Москва зателефонувала до Вашингтона, щоб повідомити про цей запуск у Дніпрі – заздалегідь. Отже, принаймні, американсько-російська система уникнення ескалації фактично все ще працює.

...і все. Ось так багато про "провокацію" та "ескалацію".