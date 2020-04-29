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Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

Що потрібно мати з собою під час занять спортом, де можна це робити, щоб не довелося сплачувати штраф, а також яких заходів обережності при цьому варто дотримуватися
Посилений карантин в Україні викликав чимало запитань та суперечок, зокрема щодо правомірності введених обмежень. Це стосується і звичних для багатьох пробіжок чи велопрогулянок.
Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста Де можна займатися спортом? / Фото unsplash

Зокрема, людей, які займаються спортом, можуть стосуватися заборони на:

  • відвідування спортивних майданчиків, а також – парків, скверів, лісів (окрім вигулу собаки однією особою);
  • перебування у громадських місцях без маски чи респіратора;
  • перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу.

Адвокат Української Гельсінської спілки з прав людини Олег Левицький пояснив сайту 24 каналу, наскільки такі обмеження є правомірними.

Де можна займатися спортом?

У постанові Кабміну №211 є конкретні застереження про заборону відвідування вищезазначених місць. Відповідно, виходить, що там і не можна виконувати спортивні вправи, бігати. Але є декілька суперечливих моментів.

По-перше, йдеться про спортивні майданчики, однак нічого не сказано про стадіони. Тому тут питання – спірне. Особливо це стане помітно, якщо будуть якісь санкції щодо людей, які перебувають саме на стадіонах.

"Всі нормативно-правові акти, які втручаються в правила поводження і життєдіяльності людей і тим більше встановлюють санкції за порушення, повинні бути максимально конкретними і не допускати подвійних тлумачень",– зазначив експерт.

По-друге, "відвідування" – це конституційне право, йдеться про свободу пересування. Про це зазначено у статті 33 Конституції України:

enlightened Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Жоден інший нормативно-правовий акт не може суперечити букві і духові основного закону – Конституції. Зокрема і постанова Кабміну, яка законом не є.

Тому притягнення до відповідальності тільки тому, що людина відвідувала вищезазначені місця, доступні для громадськості (зокрема стадіони та спортивні майданчики), буде незаконним і матиме абсолютну перспективу скасування в судовому порядку.

Чи обов’язково вдягати маску?

Так. Перебування без масок у громадських місцях, зокрема і під час пробіжок чи їзди на велосипеді, буде порушенням карантинного законодавства. Це є підставою притягнення до адміністративної відповідальності включно із накладенням штрафу.

І тут будь-яких аргументів, на підставі нормативних актів вищої сили, зокрема Конституції України, знайти фактично неможливо.

"Ми все таки повинні розуміти: виходиш з дому – вдягаєш маску. Будеш ти проходити через громадські місця і чи є визначення для тих просторів, де ти йтимеш – не має значення. У моєму розумінні громадське місце – це будь-яке місце, поза приватним",– пояснив адвокат.

При собі необхідно мати паспорт?

Така заборона встановлена постановою Кабміну №211. Але перебування людей без документів, які засвідчують особу, не можна віднести до карантинного законодавства. Тому за порушення передбачено попередження, а от стягнення штрафу буде непропорційним втручанням.

Правоохоронці мали б обмежуватися роз'ясненням щодо того, що є такого роду припис постанови, і його треба дотримуватися. Вони також можуть людину, яка порушила його і з'явилася на вулиці без паспорту, затримати до 3-х годин для встановлення особи.

Тобто правомірні дії такі: затримали – хтось привіз документ (на прохання порушника) чи прослідували з людиною до помешкання, де ці документи знаходяться – встановили особу – попередили – відпустили. Все це – до трьох годин.

Олег Левицький також не радить у випадку будь-яких непорозумінь з правоохоронцями, "качати права", вимагати адвокатів, вмикати камери. Варто з розумінням ставитися до їхньої роботи і до їхніх вимог, з повагою вирішувати всі конфліктні ситуації:

"Вони – люди, які виконують вказівки. У них теж є свої нормативи, плани по притягненню до відповідальності. Тому, якщо людина хоче, щоб з нею по-людськи поводилися, вона повинна так само ставитися до інших, передусім – до представників правоохоронних органів, які роблять свою роботу задля нашого загального добра".

Які засоби обережності є виправданими з медичної точки зору?

Як пояснила у коментарі сайту 24 каналу епідеміологиня, заслужена лікарка України Людмила Мухарська, з медичної точки зору, якщо людина займається бігом чи прогулюється наодинці і не посеред натовпу, то загрози в принципі немає. Як і, скажімо, якщо люди на тротуарі дуже швидко один повз одного проходять чи пробігають, ризик підхопити вірус – мінімальний. Тому в таких ситуаціях носіння маски є необхідністю лише з юридичної точки зору – наразі цього вимагає закон.

Теоретично вірус може потрапити на одяг і взуття людини, яка контактувала з інфікованим. Тому що одним із шляхів передачі вірусу є крапельний та контактний. Тобто якщо хворий стоїть близько і дуже тісно спілкується зі здоровою людиною, то виділяються біологічні краплі, в яких може знаходитися вірус. Ті краплі поступово "опадають" на підлогу і таким чином можуть потрапляти на одяг і на взуття.

У зв'язку з цим МОЗ і ВООЗ рекомендують, коли людина повертається додому, обережно зняти одяг, не струшувати його, і винести, наприклад, на балкон, або кудись, де є повітря, щоб він там певний час знаходився. Якщо є можливість, можна його випрати. Взуття варто обробити дезинфектантом, який рекомендується у таких випадках.

Цього можна не робити, якщо ви бігали чи виконували спортивні вправи наодинці у такому місці, де не було багато людей.

Та, все ж, лікарка наголошує: головне – мити руки і обробляти їх антисептиком. Адже цей шлях передачі збудника – більш небезпечний, ніж, наприклад, через одяг або тим більше через взуття.

Автор : Світлана Попова, 24 канал

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29 04 2020 13:30
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