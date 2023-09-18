Пропагандони росіянам: "Треба бути схожими на північних корейців" – Джулія Девіс

Невтомна Джулія Девіс продовжує аналізувати для нас російську пропаганду. Пропагандони кремля наввипередки почали переконувати співвітчизників, що ті повинні відмовитися від "капіталістичного гедонізму" та почати жити скромно і голодно, як північні корейці. А ті, хто тікає на Захід – "контужені". Натомість пропагандони радять росіянам їхати до Північну Корею і вчитися жити "по срєдствАм". Виявляється, відстань від G20 до ідеалів "чучхе" не така вже й велика.

На тлі "галасливого" турне Кім Чен Ина по росії пропагандони країни почали вихваляти спартанський спосіб життя відлюдного "королівства", пише Джулія Девіс у The Daily Beast.

росія все ще оговтується від західних санкцій, опору України проти її вторгнення та явної нестачі союзників у москви. Минулого тижня в ефірі програми "Повний контакт" ведучий державного телебачення Владімір Соловйов, один із найвідоміших рупорів пропагандонів путінського режиму, з жалем визнав, що у росії є лише два союзники: Іран і Північна Корея.

Поки Кім Чен Ин подорожував країною, підконтрольні російській державі ЗМІ намагалися переконати пересічних росіян, що замість того, щоб орієнтуватися на Захід, їм слід почати наслідувати Північну Корею. У четвер в ефірі "Вечір з Владіміром Соловйовим" Сєргєй Міхєєв описав Кім Чен Ина як "чувака з квадратною головою", чия наддержава є непередбачуваною. Він стверджував, що народ Північної Кореї несприйнятливий до тиску Заходу через свій спартанський спосіб життя.

Сєргєй Міхєєв – черговий пропагандист, а за сумісництвом радіо- та телеведучий – сказав: "Так, життя в Північній Кореї – це не пікнік. Але воно не таке погане, як його змальовують американці... Американські санкції лякають тільки тих, хто вже давно у них на гачку! Тим, у кого там рахунки в банках, паралельне життя [на Заході] тощо. Що можна заборонити північнокорейцям? Пити кока-колу? У них її все одно немає! Дивитися голлівудські фільми? У них їх все одно немає! Вимкнути їм інтернет? У них його все одно немає! Ви не будете імпортувати айфони? У них їх все одно немає! Забороните їм їздити в Європу та Америку? Вони і так не їздять! До них немає способу дістатися".

Соловйов, який втратив свої італійські вілли через західні санкції, суворо дивився на виступ Міхєєва.

Пропагандист похвалив чутки про те, що владімір путін планує відвідати Північну Корею найближчим часом, і спрогнозував широке співробітництво між росією і "королівством відлюдників". Він зазначив, що в минулому КНДР висміювали в москві, але зараз вона слугує прикладом незалежності та непередбачуваності, який росії варто було б наслідувати.

Міхєєв припустив: "Низький рівень життя – це одночасно і слабкість, і сила Північної Кореї! Ви не здатні зробити з ними те, що змогли зробити з людьми та елітами на пострадянському просторі, які підсіли на те, що ви можете запропонувати. Еліти на пострадянському просторі звикли добре їсти і бачити солодкі сни, тримати гроші в [західних] банках. Але цим людям нічого не потрібно! Ну, може, їм це і потрібно, але вони нічого не мають".

У суботу ведуча "Дня Z" Юлія Вітязєва продовжила цю тему, показавши відеозаписи концерту російського військового хору та інших виконавців у Пхеньяні. російські співаки співали радянські військові пісні для принишклої публіки, яка, здавалося, не рухалася, хіба що плескала – часто в ідеальний унісон. Фотографія Кім Чен Ина і путіна, що тримаються за руки, була виведена на гігантський джамботрон, а потім з'явився напис російською і корейською мовами: "Вічна дружба".

Вітязєва дивилася відзнятий матеріал із зірками в очах, а потім зауважила, що глядачі виглядають чистими, вгодованими і мають здоровий колір обличчя – всупереч поширеним стереотипам про північнокорейське населення, яке живе на межі голоду. Вона намагалася переконати глядачів у тому, що члени аудиторії не були відібрані вручну і спеціально підготовлені. Гість її шоу, економіст Алєксєй Бобровскій, зруйнував цю ілюзію, зауваживши: "У всіх країнах людей вручну відбирають для спеціальних заходів, щоб передати потрібне враження на камеру".

Вітязєва зазначила: "На Заході наполегливо називають [Кім Чен Ина] диктатором, але наше ставлення до нього інше". Вона висловила думку, що дні дотримання росією санкцій проти Північної Кореї добігають кінця.

Під час п'ятничного ефіру програми "Лабіринт Карнаухова" ведучий Сєргєй Карнаухов поскаржився на "гедоністичну метаморфозу", якої зазнали радянські люди після розпаду СРСР. Він стверджував, що після краху Радянського Союзу його жителі побігли на Захід і знайшли там лише "холодну порожнечу і запах смерті". Він додав: "Коли гедонізм, багатство і насолода стали способом життя для всього населення, ми побачили, як ці люди швидко перетравили себе! Нічого не залишилося! Не стало соціальної держави! Не стало орієнтирів і цінностей! Еліти раптом побачили інше життя".

Карнаухов гнівно назвав вплив західного способу життя на еліти й маси "контузією" і звинуватив його в тому, що з росії виїжджає рекордна кількість заможних громадян: "Усе, що є середнім класом і вище, тікає з країни. Чому? Тому що вони контужені!"

Телеведучий додав: "Чому ми зараз так уважно говоримо про Північну Корею? Північна Корея зберегла свою інженерну школу та економічну систему, яка може протистояти системі глобальних економічних санкцій. Нам це потрібно!" Він поскаржився на гедоністичний спосіб життя багатьох росіян, які звикли харчуватися в ресторанах, грати в гольф і відвідувати клуби.

"Виявляється, існують інші цінності та інший спосіб життя. Північна Корея зберегла їх і навіть примножила. Це означає, що ми можемо на них покластися! Ми можемо поїхати туди, подивитися на їхнє життя і побачити, що те, що ми вважали цінністю в нашій країні, зовсім не є цінністю. Це шлях до знищення. Це дорога в нікуди. Так не можна жити. Наш народ деградує! Ми бачимо деградацію нашої країни", – сказав Карнаухов.

Він закликав усіх росіян заявити, що вони більше не хочуть жити так, як живуть зараз: "Просто скажіть це, ми більше не хочемо так жити! Нам не потрібен цей дикий капіталізм!" А згодом додав: "Північна Корея пропонує свою систему цінностей! Ми сміялися з чучхе [державна ідеологія Північної Кореї], але виявляється, це не смішно. Виявляється, ми повинні сміятися над собою! Ми розчинили нашу ідентичність у гедонізмі та дозвіллі. росії більше не існує! Ось чого ми досягли. Але зараз у нас є шанс, і все буде добре".