Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл

У тижневику Дональд Гілл підкреслив покращення ситуації на фронті 3-го штурмового корпусу, сповільнення просування росіян біля Покровська, нестабільну ситуацію в районі Комара та вічні спроби росіян захопити острови на Дніпрі в районі Херсона. Він також жорстко критикує командира 34-ї бригади берегової оборони, який не дбає про збереження особового складу. Та розповідає історію "Степових вовків".

Сумщина/Курська область. 225-й штурмовий полк продовжує відтісняти росіян до кордону та ліквідовувати контратаки. Дрон лежить у засідці і чекає на російські війська. 73-й морський центр ССО патрулює ліс.

Тьоткіне потрапило під український авіаудар. Двічі обстріляли Коров'яківку. Обстріляні українські позиції в Андріївці.

Мілове. Минулого тижня повідомлялося, що 425-й штурмовий полк перебуває у Сумській області, але військовослужбовці цього підрозділу з'явилися в Міловому, штурмуючи його з півночі. Точна територія, яку вони захопили, не повідомляється, але, судячи з їхніх дій на Покровському напрямку, ймовірно, в якийсь момент захоплять цей населений пункт повністю.

Куп'янськ. Лінія фронту залишається стабільною, незважаючи на інтенсивні бойові дії. Було зафіксовано два українських транспортних засоби матеріально-технічного забезпечення, які згоріли, але загалом їх було шість у радіусі ста метрів один від одного. Полк безпілотників "Ахіллес" знищив п'ять російських бронемашин за одну атаку. 10-й корпус опублікував відео, як оператори БПЛА 14-ї бригади знищили 152-мм гармату. В окупований російськими військами будинок влучила високоточна бомба. У Куп'янську полюють на автомобілі.

Цивільне населення чекало на гуманітарну допомогу, а російська ракета вбила п'ятьох і поранила трьох.

Терни. За 5 місяців, з 1 січня до 4 червня, росія захопила 198 квадратних кілометрів. 4 червня 3-й корпус взяв під своє командування 120 км лінії фронту, тобто всю лінію фронту, показану на карті нижче. Оскільки Сирський зробив усе можливе, щоб зруйнувати реформу ЗСУ Драпатого і де-факто скасував реорганізацію непотрібних тактичних командувань і тактичних груп у корпуси, 3-й корпус на сьогодні має лише дві бригади: 3-тю штурмову і 60-ту механізовану.

Але, агов: це не має значення. Сирський був настільки люб'язний, що передав командуванню 3-го штурмового корпусу оперативний контроль над кількома іншими підрозділами в цьому секторі. Загалом це близько восьми додаткових бригад і, можливо, сім окремих батальйонів, які тепер діють... хо-хо-хо... автономно. Бачите: без мікроменеджменту Сирського.

А тепер зверніть увагу: ця тимчасова організація перебуває в процесі нападу трьох окремих російських армій – 20-ї і 25-ї загальновійськових армій і 1-ї танкової армії.

3-й корпус одразу ж змінив спосіб ведення бою. 3-я штурмова бригада розподілила свої сили на 60 км фронту. Вона використовувала свої війська як "корсет" для інших підрозділів: виступала в ролі тренувального центру, змушуючи їх воювати так само або принаймні у подібний спосіб. В інших місцях поширеною практикою Сирського було кидати в контратаки частини різних бригад по частинах. Відповідно, багато командирів бригад навчилися відривати свої підрозділи для того, щоб залатати дірки в сусідніх секторах. У секторі, за який відповідає 3-й корпус, зараз ніхто не розриває підрозділи. Ніхто не контратакує без розвідки, підготовки та координації із сусідніми підрозділами, артилерією та безпілотниками, навіть якщо це атака взводу. На зміну хаосу приходять дисципліна та командна робота. Будь-які позиції, які потрапляють в оточення, підтримуються та утримуються.

Оскільки командир корпусу тепер має повноваження підвищувати або звільняти підлеглих, а кадри 3-ї штурмової бригади широко відомі і користуються повагою по всьому фронту, неправдиві звіти і брехня про ситуацію припинилися. Маючи точні дані, кожна бригада отримує невелике, але заплановане поповнення людей і боєприпасів, що дозволяє командирам покладатися на свої ресурси і планувати відповідно до них. Зазвичай, до отримання заміни могли пройти місяці, і командирам доводилося бути консервативними у своїх операціях, оскільки вони не знали, скільки втратять до того, як отримають заміну. Але не можна заперечувати, що розосередження 3-ї бригади в якості кадрів є довгостроковим, стабільним винятком.

Це не дивовижне перетворення, це просто грамотне виконання стандартних операцій на полі бою. Як наслідок, за шість тижнів, відколи 3-й корпус взяв на себе командування над Тернівським сектором, кількість українських втрат зменшилася вдвічі порівняно з періодом з 1 січня до 4 червня. російські втрати в 7-10 разів перевищують українські.

У цьому цінність стандартної організації в поєднанні з грамотним керівництвом і довірою до ініціативи підлеглих. Якби це було відтворено на 1300 км лінії фронту в цій війні, росія не змогла б утримувати конфлікт без суттєвих власних змін. На жаль, це просто не так. Дякуємо Зеля/Єрмак, Сирський & Друзі.

Карта DeepState показала, що росіяни досягли величезних успіхів з 1 січня до 4 червня (показано рожевим кольором) і додаткових успіхів з 4 червня до 2 серпня (показано червоним кольором). 3-й корпус зараз відповідає за всі фронти, показані на цій карті.

росіяни увійшли в Торське, і 63-тя бригада намагалася витіснити їх звідти за допомогою БПЛА і танків. Бригада також зачистила лінію окопів. російська піхота була відправлена з тилу на штурм з припасами, зокрема мінами, і якщо дрон влучить в одного з цих солдатів, він може знищити всю групу, і в деяких випадках це траплялося. Міни, скинуті безпілотниками, знищують усіх, окрім одного російського мотоцикліста, і коли він намагається піти, то наступає на міну.

Перетворення Андрія Білецького з цивільного на командира корпусу свідчить про його організаторські та лідерські здібності. Він пишається своїм підрозділом і вміє працювати з громадськістю, що сприяє залученню пожертв і добровольців до його підрозділу. Він заявив, що вже три місяці не отримував від уряду жодного БПЛА, і йому було важко прикривати сектор 3-ї бригади. Білецький розповів, що в деякі періоди держава забезпечує 30-40% безпілотників бригади, що, на його думку, є значною часткою. Він також повідомив, що потреби бригади частково покриваються за рахунок пожертвувань і волонтерів, і що у бригади з'явився "куратор" (меценат?), який допомагає фінансово.

Армія вирішила виправити помилку, яка також висвітлює деякі функції ланцюга постачання.

Тилові війська надають бригадам перелік наявного озброєння та транспортних засобів. Запити 3-ї бригади були задоволені. У період з 1 січня до 27 травня 2025 року 3-я бригада отримала 7 992 безпілотники, але типи БПЛА не були вказані. (Не виключено, що жоден із них не був FPV-дроном).

Коли бригада потребує озброєння, якого немає на державних складах, вона подає заявку до Міноборони і отримує фінансування на закупівлю. Саме так у травні була профінансована 3-я бригада. Станом на 28 травня бригада використала 57% фінансування.

Сіверськ. Ось гарний приклад сучасних можливостей російських збройних сил: росіяни розпочали штурм із шістьма танками, трьома різними БТРами, шістьма МТЛБ, броньованою ремонтно-евакуаційною машиною, 12 цивільними автомобілями, двома квадроциклами та 41 мотоциклом.

...такого роду механізованим наступом більшість членів НАТО старанно забруднюють коричневим свою білизну. Настільки, що вони не в змозі надіслати Україні значне підкріплення у вигляді важких систем озброєнь та/або більше боєприпасів. Тому що, знаєте, вони на 1000% впевнені, що наступним кроком путін нападе на НАТО. Через кілька тижнів, місяців, рік, або два, або п'ять... залежно від автора цієї високоавторитетної оцінки, про яку йдеться...

Як би там не було...

54-та та 81-ша бригади використовували міни, БПЛА та артилерію, щоб знищити всю техніку, окрім МТЛБ, одного легкового автомобіля та броньованої ремонтно-евакуаційної машини. Повідомляється про 48 загиблих і 69 поранених. росіянам вдалося просунутися до 1500 метрів.

Рідкісне танкове зіткнення, коли український танк відкрив вогонь впритул по російській машині, що мала броню від безпілотників. Пізніше його добили дрони. російський піхотинець намагається перетнути колючий дріт, і в нього влучає БПЛА. Ще один російський штурм також відбитий.

Костянтинівка. Олександро-Калинове повністю окуповане росіянами. Обстріляні російські позиції на вершині терикону. Українців у Щербинівці помітили та атакували. 7-й корпус швидкого реагування атакує росіян у Полтавці. Підрозділ безпілотників "Рубікон" атакує українців, техніку та кілька повітряних і наземних безпілотників у Яблунівці. росія заявляє, що в результаті авіаудару була знищена команда безпілотників 28-ї бригади в Плещиківці.

Судячи з численних підйомів прапорів, росія захопила 90% території Часового Яру. Позиція на відмітці 2:02 на відео перебуває в руках росіян з травня.

Покровськ. Основні зусилля росіян продовжують зосереджуватися на північному сході від Покровська, але їхнє просування сповільнилося, частково через обмежені українські контратаки. Невеликі диверсійні групи продовжують просуватися до Покровська, щоб бути знищеними. Логістичні транспортні засоби з обох сторін піддаються інтенсивним дроновим атакам.

російські дрони виявили Т-64. 68-ма єгерська бригада підбиває кілька російських транспортних засобів біля Селидового, а ще більше транспортних засобів МТЗ підбито за 3 км на схід у Михайлівці. російський авіаудар у Родинському намагається прокласти шлях для подальшого просування окупаційних військ. росіяни продовжують проникати через лінію розмежування і невеликими групами просуваються до Покровська. Ця група була знищена 25-ю повітряно-десантною бригадою. Під Малинівкою знищено російську техніку. Український автомобіль їде по загородженій сіткою дорозі на північ від Покровська.

Комар. Попри обмежені українські контратаки, але завдяки чудовим навичкам Сирського як стратега і тактика, цей сектор залишається нестабільним: відсутній рівень організації на рівні корпусного командування, а також злагоджена, скоординована оборона.

46-та бригада атакує численні російські цілі на північ і схід від Комарів. За підтримки безпілотників, артилерії та авіаударів, село Темирівка було окуповане росією. Три танки "Черепаха" були знищені 414-м полком "Мадяра", який в основному підтримував Покровськ за 40 км на північ. Через день після того, як росіяни підняли свій прапор у Зеленому Гаю, українці зробили те саме на тому ж місці.

Запоріжжя. Атаковано українські позиції під Орєховим. російська піхота, що просувалася до Степногірська два тижні тому, була знищена. Незабаром після цього українська контратака просунулася до північного Кам'янського, і цього тижня лінія фронту була статичною.

Рота "Степові вовки" була заснована на початку вторгнення 2022 року ветеранами АТО 2014 року. Вони починали як піхотний підрозділ, але отримали автоматичний гранатомет і захопили російські міномети. Тоді волонтери побудували ракетну установку на вантажівці, і вони стали реактивним артилерійським підрозділом, який також використовує БПЛА. Це, мабуть, добре, бо піхота важка для старих, а більшість солдатів у підрозділі – старші 60 років. Командиру 68 років, і він називає себе "Дідусь". У них також є молодші чоловіки, яких визнали непридатними до служби за станом здоров'я.

Більшість добровольчих підрозділів стали частиною регулярної армії, але армія відкинула саме цей підрозділ і не підтримала їх. Офіційні армійські підрозділи надають їм ракети, які не спрацьовують, тому що їм заборонено їх відновлювати з міркувань безпеки. "Степові вовки" збирають, ремонтують і запускають їх, тому що вони не зобов'язані дотримуватися тих же правил. Решту спорядження вони купують за рахунок пожертв. Зеленський нещодавно підписав законопроєкт, який дозволяє солдатам, старшим за 60 років, служити, якщо вони є добровольцями. Цілком можливо, що це може змінити статус роти "Степові вовки" з волонтерської організації, яка залежить від пожертв, на військову частину, що підтримується державою. Якщо так, то, сподіваємось, їм дозволять продовжити ремонт ракет.

Херсонщина. Протягом тривалого часу російські війська намагаються захопити острови на Дніпрі, зазнаючи при цьому втрат. З обох боків річку контролюють БПЛА та інші датчики. Будь-яка переправа на човні може стати об'єктом атаки дрона. Більшість островів – це болота. Викопати оборонні позиції неможливо, бо в окопі обвалюється ґрунт, або рівень ґрунтових вод спричиняє підтоплення, або і те, і інше разом. Будинки, які були на деяких островах, перебувають у певному стані руйнування. Вони всі були під водою протягом кількох тижнів після того, як була зруйнована дамба в Новій Каховці. Якщо у них був підвал, то він був повний цвілі. Будь-яке транспортування припасів або замінників на човнах наражається на ризик бути атакованим БПЛА. Маючи мало укриттів і постійне спостереження, солдати на островах часто піддаються атакам дронів і артилерії. Ситуація була настільки поганою, що росіяни, як повідомлялося, знищували свої човни ще в грудні.

Острівні операції були настільки невдалими для росіян, що новий командир української бригади вирішив повторити їх.

Джо Макдональд – британський морський піхотинець, який воював за Україну у 2023 році і брав участь у штурмах островів. Тепер він пише репортажі та займається збором коштів. Він розповідає, що 27-річний офіцер, який воював під Кринками і просунувся по службі, був призначений командиром 34-ї бригади берегової оборони. У базі даних MilitaryLand він значиться як полковник Олександр Мостовий, він намагається захопити ті самі острови, на яких вбивали росіян, і Макдональд каже, що за останні шість тижнів було безглуздо вбито 30-40 українських солдатів. Він також повідомив, що командир батальйону БПЛА був заарештований за те, що хлюпнув кислотою в обличчя журналісту, коли йому не сподобався репортаж.

Український військовослужбовець Станіслав "Осман" Бунятов розповів, що новий командир не подивився на те, що бригада зробила за попередні місяці і роки, і вирішив, що підрозділ нічого не робив протягом двох років. Тому, не маючи жодного розуміння того, що зробив його підрозділ, він намагається захопити острови без будь-якої конкретної мети, і 90% людей, яких туди відправляють, не повертаються. Він стурбований тим, що бригада зношується до нуля, і що якщо ситуація не зміниться, росія висадиться на правому березі. Солдати на межі, і він просить зняти командира і замінити його на того, хто воював з бригадою протягом останніх трьох років, а не на чергового негативного і амбітного дурня.

Макдональд повідомляє, що Херсон, безумовно, є зоною ураження для російських дронів, і кількість жертв серед цивільного населення зросла за останні три тижні. Траса між Херсоном і Миколаєвом патрулюється російськими безпілотниками аж до Посад-Покровського.

Після звільнення Херсона в листопаді 2022 року Україна намагалася відкрити фронт на лівому березі Дніпра за допомогою серії рейдів і переправ. Вони планували велику переправу на літо 2023 року, але її довелося відкласти, коли росіяни підірвали дамбу в червні. Нові бригади морської піхоти були залучені до літнього наступу для набуття досвіду. російські десантники, морські піхотинці та інші пристойні підрозділи були відправлені на підкріплення Запоріжжя та Донецька, залишивши слабші війська захищати річку. У вересні 2023 року морські піхотинці, які брали участь у боях під Великою Новосілкою, були відведені до Миколаєва та Херсона.

Були проведені й інші невеликі переправи та рейди, але в жовтні 2023 року українські морпіхи висадилися в Кринках та двох інших місцях в рамках масштабної операції. Першочерговим завданням було відкрити другий фронт і відтягнути російські війська з Роботиного, але росіяни не мали другої лінії оборони, тож якщо вони б прорвали першу лінію, їм було поставлено завдання рухатися до Криму. План полягав у тому, щоб утримати 30-кілометрову ділянку від Антонівського залізничного мосту під Херсоном до Кринок і за 3-4 дні просунутися на 5-7 км вглиб материка. Виснажені боями під Великою Новосілкою та пішим маршем без важкої техніки, задіяні війська вважали, що вони можуть виконати ці завдання силами 9-12 бригад, але переправу здійснюватимуть лише три бригади, а четверта бригада залишатиметься в резерві.

Тодішній командувач морської піхоти генерал Содоль заявив, що "HIMARS будуть стріляти як кулемети!", але артилерійська підтримка була мінімальною, оскільки більшість боєприпасів використовувалася в Запоріжжі, і було дуже важко забезпечити три бригади під час атаки ракетами "Іскандер", авіаударів і танків. У Кринках було найбільше особового складу і, відповідно, найбільш захищена територія, тому дві інші бригади були виведені з непридатної для оборони місцевості і зосереджені в Кринках. Проте, поповнення особового складу та постачання було дуже складним. Перехід через двокілометрове болото, щоб дістатися до Кринок під обстрілом, міг зайняти кілька годин або цілий день. Не вистачало як човнів, так і засобів глушіння. Вже тоді було зрозуміло, що укріпити чи утримати острови не вдасться.

Місця висадки трьох бригад морської піхоти. Операція охоплювала надто велику територію з надто малою кількістю підрозділів і була складною з точки зору постачання. Після того, як українські сили закріпилися в Кринках, російська артилерія та авіаудари зруйнували всі будівлі в селі, залишивши частково недоторканими лише підвали. Відео 1: Українські БПЛА атакують російські сили в Кринках за місяць до початку десантної операції. Відео 2: Кринки у червні 2024 року. Зверніть увагу на 2 км болота, які потрібно подолати, перш ніж дістатися до села. Відео 3: Морські піхотинці переправилися через Дніпро в тумані, щоб уникнути нападу в перший тиждень операції. Потім їм довелося пробиратися на тверду землю. Нерідко доводилося застрягати в багнюці. Відео 4: Солдати розповідають про свій досвід у Кринках.

Ситуація по-справжньому погіршилася в грудні, коли росія почала обстрілювати шляхи постачання артилерією і чекати за допомогою дронів на катери. В України почали закінчуватися човни. Деяким солдатам скинули рятувальні жилети і наказали перепливати річку вплав. Один солдат сказав, що вони могли б відступити навесні, коли часто бувають тумани, і це врятувало б багато життів, але вони чекали до липня 2024 року. Через місяць Україна вторглася в Курську область.

Україна дійсно знищила багато російських солдатів і техніки в Кринках, а з інших фронтів було надіслано російське підкріплення. Більшість російських втрат були від української артилерії та ударів БПЛА. Після перших двох місяців ближніх перестрілок було мало. Але одна українська бригада втратила близько 700 вбитими і пораненими, а 788 солдатів зникли безвісти під час операції.

Україна проводить річкові операції вже три роки. росія, з її радянським менталітетом, продовжує намагатися окупувати острови в річці та продовжує гинути там. російська окупація островів не є загрозою, а виснаження їхніх сил у цих операціях йде на користь Україні. Україна повинна проводити лише ті операції, які покращують її позиції у війні, не платячи за це страшної ціни у вигляді втрат. Спроби росії окупувати острови і загинути на них не покращують позицію росії у війні. Україна повинна припинити діяти як росія.

російські оператори дронів атакували швидку допомогу в Херсоні, яка прибула для евакуації цивільних осіб, поранених під час попередніх атак дронів. Обидва медики якимось чином вижили, отримавши поранення. росіяни часто атакують рятувальників після нападів на цивільних осіб. Іноді після російського ракетного удару на те саме місце наноситься ще один удар, щоб вбити всіх, хто реагує на це звірство. З 2022 року російські військові вбили понад 500 медиків у містах. Хоча Пекін продовжує шукати сфери співпраці з Києвом, росія все ще займає набагато важливіше місце в загальній зовнішньополітичній стратегії Китаю. Дії та риторика США та Європи у війні також зблизили Китай і росію. Західні лідери часто об'єднують Китай і росію в один табір, називаючи їх частиною "вісі", наприклад "вісі автократій", що ще більше погіршило сприйняття Китаєм західних країн та їхніх урядів.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3