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CУСПІЛЬСТВО

Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер

Переклад iPress
14 лютого 2024, 14:13
Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер
Том Купер пропонує сьогодні "оперативне і чорнове" оновлення, переважно зосереджене на Авідіївці, де ситуація наближається до "критичної". Він також знову пояснює, чому ЗСУ не відходять з Авідіївки. І розповідає, що російські війська оснащені портативними системами РЕБ для глушіння безпілотників.

Наскільки відомо, за останні два дні російські повітряно-космічні сили завдавали понад 30 авіаударів щодоби із застосуванням планерних бомб МПК/УМПК.

Прикметно, що з початку січня Су-34 застосовують до чотирьох бомб за один виліт, а не дві, як це було більшу частину минулого року. За даними чуток, вони працюють над розробкою можливості скидати до шести планерних бомб за один виліт.

Це має бути Су-34 "Червоний 07" (RF-81851) зі складу 2-го змішаного авіаційного полку. Стрілки вказують на встановлення двох планерних бомб МПК під лівим крилом.

Основною метою залишаються висотні будівлі, які українці використовують для спостереження, а також для розміщення протитанкових керованих ракет і снайперів. Ось кадр з одного з російських відеороликів, на якому показано удар кількох УМПК:

На місцях, станом на вчорашній день, росіяни стверджували, що вийшли й у такий спосіб відрізали дорогу О0542/Індустріальний проспект: "лінію життя" військ ЗСУ всередині міста. Приблизно так:

Україна підтверджує, що росіяни "поруч" і рух цією дорогою перервано, але також наголошують на тому, що:

а) є альтернативні маршрути;

б) ні, росіяни не контролюють дорогу.

Вони кажуть, що, скоріше, немає стабільної лінії фронту: точаться пекельні бої, місця переходять з рук в руки "по 10 разів на день"; одна сторона утримує один будинок, інша – інший; росіяни "утримують житлові будинки поблизу дороги"... Схоже, це підтверджує відео, оприлюднене 3-ю штурмовою бригадою, яке показує результати контратак цього підрозділу безпосередньо на північ від району, який, за їхніми словами, був захоплений росіянами:

Важкі бої тривають і в Первомайському, де, за словами українців, також не залишилося стабільної лінії фронту: війська перемішалися, українці утримують один, а росіяни – інший будинок.

Щодо того, чому ЗСУ не відходять з Авідіївки: що ж, контакти, які там перебувають, кажуть, що краще продовжувати воювати всередині міста, де є достатньо прикриття, ніж відходити на захід від нього – на відкриту місцевість, де немає укриття. З причин, які добре пояснив Дональд Гілл, ще два дні тому навіть польові укріплення не могли б забезпечити такий же надійний захист, як руїни Авідіївки та коксохімічного заводу.

Хоча я розумію, що це абсолютно незрозуміло для багатьох людей, які спостерігають за цим конфліктом, не виходячи з дому, можливо, є якась логіка в тому, що люди насправді воюють там, в Авідіївці та подібних місцях, і проходять через це пекло вибухівки, бруду, холоду і крові кожен день, скажімо.

Хто зна...

До інших новин...

  • з'явилися повідомлення про розгортання росіянами гіперзвукових ракет "Циркон" в Україні;
  • українці стверджують, що потопили десантний корабель ВМФ росії "Цезар Курніков" (класу "Ропуха") у Чорному морі за допомогою безпілотників "Магура V5"; неофіційні російські джерела (див. соціальні мережі) начебто підтверджують втрату, але "підкреслюють", що жертв не було і весь екіпаж був врятований;
  • український Мі-24 міг бути збитий росіянами в районі Роботиного; і,
  • через кілька днів після того, як я зауважив, що існує потреба в серйозній модернізації піхотного озброєння, з'явилися фотографії, на яких видно, що російські війська оснащені портативними системами радіоелектронної боротьби, які використовуються для глушіння безпілотників.

Зверніть увагу на зелений "пластиковий кейс" на плечі цього солдата.

Джерело

Том Купер

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