путін – "живий мрець". Його або вб'ють, або усунуть – The Sun

На тлі вчорашнього вбивства російського злочинця та пропагандиста Владлена Татарського, опубліковане у британському таблоїді The Sun інтерв'ю колишнього офіцера ЦРУ про можливість усунення путіна від влади чи його вбивства виглядає не таким вже і нереальним. І хоча цей офіцер фантазує про нібито хороших росіян, які це зроблять заради своєї країни, це інтерв'ю можна розцінити і як "меседж" путіну від Заходу. Адже колишніх спецслужбістів, як відомо, не буває.

Як заявив в інтерв'ю британській газеті The Sun колишній керівник контррозвідки ЦРУ Джеймс Олсон, президент росії владімір путін стане "живим мерцем": його можна вбити, щоб нарешті припинити війну в Україні. Олсон переконаний, що справи у путіна йдуть зовсім недобре, і "акули кружляють за тираном у рф". "Я вважаю, що путін зараз знаходиться у безвихідній ситуації – війна або переросте у важку внутрішньодержавну боротьбу, або закінчиться смертю росіського диктатора", – сказав він.

На думку ексочільника контррозвідки ЦРУ, якщо путін залишиться при владі, він ніколи не припинить війну, і тому єдиний спосіб її закінчити – це вбити або усунути його: "Я думаю, що путін буде усунутий. Я б не виключав і вбивство", – заявив він.

Олсон, який прослужив у ЦРУ понад 30 років і отримав численні нагороди, пояснив, що для путіна справи виглядають не дуже добре. І його друзі-олігархи, і військові, та навіть його народ налаштовані проти нього.

"За даними України, з початку конфлікту путін втратив понад 170 тисяч солдатів, але він не досягнув і навіть не наблизився до поставленої ним та командуванням його армії мети. росія загрузла у довгій жорстокій війні, де накопичуються принизливі поразки", – пише таблоїд.

І тепер тиран пов'язує своє майбутнє з успіхом чи поразкою в Україні. Відтак, на думку Олсона, "схоже, для божевільного путіна це не скінчиться добре".

Ексспівробітник ЦРУ пояснив, що путін "прорахувався" – переоцінив силу військових і ефективність їхнього керівництва. І він вважає, що "існує сильна підводна течія опозиції путіну в армії, в спецслужбах, серед олігархів".

Відомо, пише The Sun, що путін живе в страху перед повстанням або внутрішнім переворотом – він нібито одержимий ідеєю повалення і подальшого вбивства лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Тож Олсон вірить, що оскільки путін знищує росію, "є деякі хороші росіяни, деякі патріотично налаштовані росіяни, які вирішать, що досить. І потрібно усунути путіна".

"І це було б кінцем війни. Тому що російський народ страждає і втрачає людей. путін знекровлює росію, і він не може робити це вічно. Я думаю, що майбутнє росії буде дуже світлим, коли путіна буде усунуто", – вважає Олсон.

Олсон провів паралелі між кількістю російських втрат за останні 13 місяців, порівнявши її з кількістю загиблих в Афганістані. росія (Радянський Союз – iPress) втратила 15 000 солдатів у період з 1979 по 1989 рік. Таким чином, у путінській військовій катастрофі рівень втрат приблизно в десять разів вищий, ніж в кампанії, яку всі вважають провальною. "Я вважаю, що є генерали, яким огидна ця трагічна втрата життів, і вони стануть можливим джерелом повстання проти путіна", – вважає ексофіцер ЦРУ.

Зараз путін стикається з внутрішнім тиском, щоб домогтися чогось в Україні, а також підпадає під міжнародний ордер на арешт за військові злочини. "Якщо війна не закінчиться через усунення путіна, вона може легко поширитися, – зазначив Олсон. – Ми знаємо, що регіональні амбіції путіна полягали в тому, щоб зміцнити свій контроль над сходом України, а також захопити Молдову, яка теж є його ціллю". Він додав, що світ повинен знати, що Молдова знаходиться у великій небезпеці.

Джерело: The Sun