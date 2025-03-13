Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта

Старший науковий співробітник Центру стратегії та безпеки ім. Скоукрофта при Атлантичній раді США доктор Ендрю А. Міхта вважає, що найближчі кілька днів стануть вирішальними. Ми побачимо чи дійсно США зближуються з росією, чи американська адміністрація отримає протверезіння, коли путін відмовиться від припинення вогню. Це продемонструє, що Трамп не може впливати на рішення путіна і відносини США та росії охолонуть.

Заява держсекретаря Марко Рубіо за підсумками американсько-українських переговорів у Саудівській Аравії про те, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню і на переговори з росією, є випробуванням для адміністрації Трампа у відносинах з Москвою в майбутньому.

У рамках угоди в Джидді Вашингтон негайно відновить обмін розвідданими з Києвом, відновить поставки зброї та боєприпасів, а також працюватиме над завершенням угоди з Україною щодо рідкоземельних мінералів.

Питання припинення вогню в Україні: що робитиме росія?

Ця домовленість тепер покладає тягар на росію, оскільки, як сказав держсекретар Рубіо, "м'яч тепер на їхньому полі". Деталі угоди, незважаючи на те, що вона не вирішує критично важливе питання гарантій безпеки для України в разі укладення мирної угоди, не настільки важливі, як основна динаміка того, що відбулося. Вперше після того, як адміністрація Трампа зробила припинення війни ключовим пунктом свого порядку денного, росія опинилася в центрі уваги.

Ключове питання полягає не в тому, чи хоче росія добросовісно вести переговори з Україною, оскільки путін не вважає Зеленського партнером у цих переговорах, а в тому, як росія відреагує на пропозицію, зроблену адміністрацією Трампа, в якій задіяний особисто президент і на кону стоїть престиж США.

Москва має прийняти рішення: сяде вона за стіл переговорів і тим самим дозволить адміністрації Трампа міцно зайняти позицію миротворця, або відмовиться від угоди й тим самим покаже, що її пропагандистська лінія про те, що росія була змушена втягнутися в цей конфлікт, була просто брехнею?

Тиск на путіна

Як підкреслив держсекретар Рубіо на спільній прес-конференції з радником з національної безпеки Майком Волтцем, Вашингтон очікує, що Москва "побачить українську пропозицію і відповість "так".

Таким чином, якщо путін відмовиться від переговорів, він надішле чіткий сигнал, що він не зацікавлений ні в чому, окрім підкорення України, або, в крайньому випадку, він хоче повністю ліквідувати українську державу.

Оскільки США провели переговори про угоду і, по суті, поклали її на стіл переговорів, якщо путін відхилить пропозицію, його рішення стане прямим ударом, з неминучими наслідками для головної мети адміністрації Трампа – поліпшення відносин США з росією.

Що може чекати на нас у майбутньому

Наразі марно розмірковувати над тим, як це розгортатиметься далі, і чи знайде путін спосіб розтягнути цей процес. Однак, якщо росіяни погодяться припинити всі військові операції, вони втратять імпульс, який вони нарощували на полі бою з моменту розриву американо-українських відносин і рішення адміністрації Трампа припинити допомогу Україні. Дійсно, один аспект угоди в Джедді заслуговує на увагу.

Судячи з тональності спільної заяви, опублікованої за підсумками зустрічі, Київ вирішив переглянути свої відносини з Вашингтоном, найімовірніше, у спробі послабити напруженість після невдалої зустрічі президентів Трампа й Зеленського в Овальному кабінеті.

Зміни у внутрішній динаміці відносин між США та Україною можна було побачити під час прес-конференції, яку провели держсекретар Рубіо та радник з питань національної безпеки Волтц після оголошення про підписання угоди. Схоже, що адміністрація тепер готова перейти від тиску на Київ до тиску на Москву, щоб та сіла за стіл переговорів.

Дональд Трамп може дізнатися гірку правду

Наступні кілька днів можуть стати вирішальними не стільки для врегулювання війни в Україні, оскільки навіть якщо путін вирішить піти на переговори, це, швидше за все, буде затяжний процес.

Однак, залежно від того, як російська сторона поводитиметься далі, ці переговори можуть або підтвердити зближення США і росії, або стати для адміністрації Трампа протверезною перевіркою реальності, перевіркою її припущень щодо короткострокових цілей путіна та довгострокових інтересів росії.

Не менш важливо, оскільки Дональд Трамп вклав значну частину свого авторитету та престижу в досягнення угоди, яка б зупинила вбивства в Україні – і зробила б це швидко, якщо путін відкине пропозицію або створить враження, що президент не може впливати на його рішення, ми можемо стати свідками значного охолодження відносин між Вашингтоном і Москвою.

Якщо ж ці переговори взагалі проваляться через непоступливість росії, ми можемо стати свідками чергового повороту в американсько-російській політиці.

Джерело: 1945