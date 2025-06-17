Quo vadis? Куди влучили Ізраїль та Іран 14 червня – Том Купер

Том Купер продовжує висвітлювати ізраїльсько-іранську повітряну війну. Він опублікував більш детальний аналіз другої доби війни, в якому критично оцінив всі бравурні заяви Ізраїлю щодо його успіхів у знищені об'єктів в Ірані.

Я не знаходжу кращого слова, окрім смішно читати західні звіти про те, що відбувається між Іраном та Ізраїлем. Підсумовуючи, можна сказати, що є дві школи думок. Одна присутня всюди, а іншої майже не існує (принаймні ігнорується).

Цю всюдисущу наполегливо відстоюють професійні експерти на Заході: ті самі люди, які приймають за чисту монету українські заяви про виведення з ладу російської авіації (і це на самому початку путінського вторгнення, у лютому 2022 року), вочевидь, не розуміючи навіть того, як ця російська авіація працює. На основі якої ідеології та вимог вона розроблялася, навіщо і як застосовується в бою. Відповідно, мовляв, оскільки російські повітряно-космічні сили діють в Україні не так, як, на їхню думку, діяли б західні військово-повітряні сили, то це є великим українським успіхом.

Не розуміючи, як працюють (дві) іранські інтегровані системи ППО, не маючи ані найменшого уявлення про іранську доктрину "Мозаїки", ті ж самі люди приймають за чисту монету ізраїльські заяви про досягнення в Ірані: підраховують, скільки вищих військових і політичних діячів було вбито, ігноруючи при цьому, як швидко і ким вони були замінені. І вони досягли успіху в ігноруванні самих основ шиїтської ідеології "дванадцяти віків", незалежно від того, наскільки це є стовпом доктрини КВІР (де слід особливо звернути увагу на те, що ця ж ідеологія підкреслює, що чим більше вони намагаються, чим більше стараються, чим більше зазнають втрат, тим більше доказів вони надають Аллаху, що вони чогось варті, що вони заслужили, щоб їм був дарований успіх).

Потім професійні експерти підраховують, скільки з тих об'єктів, про які Ізраїль заявляє, що вразив, і на основі цього просто оголошують "перемогу". Тому що: знищення будівель = автоматична перемога. Вони ніколи не проводять жодних подальших досліджень на цю тему, не роблять жодних перехресних перевірок. Замість цього ізраїльські заяви, релізи і відео розглядаються як догми. Вони цитуються дослівно, і професійні експерти заявляють про це, як про факт. І це все.

Ось чому ми потім читаємо про "кампанію з розширення Ізраїлю" замість початку нової агресії; про "превентивну атаку", коли немає жодних доказів того, що Іран готував напад на Ізраїль (навпаки: є багато доказів того, що цього не було... насправді: навіть коли ті ж самі професійні експерти говорять про "отримання Іраном стратегічного імунітету"). Вони ігнорують той факт, що, і вперше з 1973 року, Ізраїль ініціював агресію проти іншої національної держави; країни з (принаймні) достатньо розвиненими збройними силами (Ісламська Республіка Іран), а не збройного повстанського руху (як Хамас), або парадержави, заснованої на релігійно мотивованому народному русі (як "Хезболла").

Зрештою, всі знають, що КВІР – це банда (цитата) некомпетентних вершників на верблюдах. І джихадисти, які прагнуть вбивати мирних жителів, щоб заробити собі 72 незайманих в раю... (як ніби це якось пов'язано з дванадцятьма шиїтами...) Також блюзнірством і, напевно, "антисемітизмом" є те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу вчора, менш ніж через 48 годин після початку (або відновлення) цієї бійки, оголосив зовсім інші цілі операції "Повсталий лев": він жодним словом не згадав про іранську ядерну програму, але пояснив, що тепер ідеться про знищення іранських балістичних ракет... і потім, навіщо звертати увагу на те, що ВПС Ізраїлю ініціювали удари по нафтовій промисловості Ірану?

Фаховим експертам, про яких йдеться, просто видніше: тому й ефективність авіаударів ВПС Ізраїлю по Ірану досі вимірюється виключно кількістю супутникових фотографій, що демонструють знищення (по суті) великих ангарів, цехів тощо в Натанзі і подібних місцях. Ось чому нікому не може спасти на думку, що іранці могли спорожнити ці об'єкти вже як кілька тижнів або принаймні днів тому (точно так само, як серби спорожнили свої перед бомбардуванням НАТО в далекому 1999 році). Або що багато іранських пускових установок для балістичних ракет, якими ізраїльтяни хваляться, що вони у них влучили, і які демонструють на своїх відеозаписах як уражені, є нічим іншим, як приманками.

Відповідно ніхто не може пригадати відеозаписи, на яких 30 з гаком іранських боєголовок врізалися в авіабазу "Тель-Нов" у жовтні минулого року. На додаток до ще більшої кількості на авіабазі "Неватім".

...а потім всі вони або дуже тихо говорять про те, що Іран зробив з Хайфою і Ейлатом минулої ночі, або повторюють безглузді ізраїльські заяви про те, що 95% іранських ракет були збиті, навіть перед обличчям явних доказів того, що відбувалося щось інше. Щось на кшталт: у разі, якщо події розвиваються не так, як ви очікуєте, перезавантажтеся і повторюйте вправу, поки вона не спрацює. А потім повторюйте цю вправу доти, доки вона не стане правдою.

Можливо, тому, що тверезо мислити, збирати докази, щоб отримати уявлення про факти, і аналізувати, робить людину прихильником джихаду. Дійсно: це ж відвертий антисемітизм...

Операція Ізраїлю розвивається за планом

Пізно вранці 14 червня речник Цахалу бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що понад 70 літаків ВПС Ізраїлю були задіяні в нічних авіаударах по цілях у районі Тегерана, щоб "забезпечити свободу дій над іранською столицею". Вони вразили 40 цілей, зокрема "системи ППО і пов'язані з ними об'єкти". Місія тривала 2,5 години, і літаки вільно пролетіли над Тегераном. Виникає питання: що ж вони тоді робили, коли КВІР випустив 200 балістичних ракет середньої дальності по Ізраїлю?

Звісно, Дефрін додав, що "операція розвивається за планом". Гм... нагадайте мені, будь ласка, де я це вже чув останнім часом..?

Питаю, бо свербіж у мізинці підказує мені, що коли офіційні особи починають пояснювати, що все йде за планом, то все йде не за планом.

Щоб підкреслити успіх ВПС Ізраїлю, Дефрін випустив низку нових відеороликів, які демонструють влучання в іранські пускові установки. Принаймні чотири з цих згаданих відеороликів насправді демонструють влучання лише в дві пускові установки. Ще одне відео демонструє явний промах (хоча це, ймовірно, пошкодило і установку, і ракету на ній), а ще одне влучило в пускову лише після того, як вона випустила ракету... І найголовніше: за одним винятком, усі відео, що демонструють справжні влучання, не показують вторинних ефектів: коли балістична ракета, по-суті гігантський паливний бак або великий твердопаливний ракетний двигун, влучає в пускову установку, то вона вибухає, наче божевільна. Але на більшості відео, опублікованих вчора, цього не видно.

Влучити в ТЗР з балістичною ракетою в опущеному положенні. Це було справжнє попадання. Цікаво тільки, коли це було зроблено?

У цьому випадку ізраїльська зброя фактично промахнулася. Проте, вона влучила досить близько, щоб запалити балістичну ракету, яка вже була встановлена на бойову позицію.

...а це фактично друге відео тієї самої сцени... тобто одна й та ж пускова і ракета заявлені як знищення двох різних...

Ще одна пускова для іранської балістичної ракети.

Та ж пускова після удару: це був промах. Звісно, пускова пошкоджена, ракета теж, але ні те, ні інше не є знищеним.

У цьому випадку удар по пусковій був нанесений після того, як ракета вже запустили (про що свідчать встановлена пускова установка і воронка в ґрунті під нею).

Вибачте, але багато з цього вказує на удари по хибних цілях.

...тоді як у випадку з іншим відео вони явно помилково ідентифікують пускові для ЗРК, як "пускові для балістики, сховані в районах Тегерана"...

Наскільки я можу судити, це не пускові установки для балістичних ракет, а колісні ПУ для ЗРК 3-го Хордаду, плюс (машина праворуч) одна з машин перезарядки або навіть командний пункт цієї групи.

Ба більше, вся ця пресконференція звучала для мене як: ми їх б'ємо, ми їх б'ємо, будь ласка, потерпіть. Очевидно, розраховують на те, що громадськість має пам'ять як у рибки, а отже, не з'єднує крапки над і. Як могли КВІР випустити п'ять хвиль ракет в ніч з 13 на 14 число, якщо ізраїльтяни були настільки успішними, як вони про це заявляють?

Тому що... ну, насправді, це просто: Іран може мати 100 000 ракет, але не може запустити жодної, якщо у нього немає пускових установок. А кількість пускових, що є в розпорядженні КВІР, набагато менша, ніж кількість балістичних ракет.

Яка мета цієї ("успішної") операції?

Те, що офіційний Ізраїль бреше – не новина. Якщо серйозно перевірити ізраїльські офіційні релізи, можна швидко дійти висновку, що це стандартна практика за останні 78 років. Просто: навіщо ізраїльському чиновнику брехати у випадку цієї дуже успішної операції проти Ірану? Адже перший удар, безумовно, був успішним, і ізраїльтяни стверджують, що їхні удари по ядерному об'єкту в Натанзі також були дуже успішними.

Для мене це виглядало як спроба зменшити паніку всередині країни, а також відвернути увагу від іншого висновку: так, Ізраїль вибив значну частину іранської ППО на заході Ірану. У цьому немає жодних сумнівів. Але він не знищив усі засоби протиповітряної оборони. Передусім Ізраїлю не вдалося знищити ядерні об'єкти, які він хотів.

Це тим більше важливо, що згодом соцмережі почали переповнюватися різними повідомленнями про оціночну кількість іранських балістичних ракет (загалом від 2 000 до 20 000), а Нетаньягу пояснив, що причиною цієї війни було те, що Іран матиме 8 000 балістичних ракет протягом наступних двох років.

Професійні експерти на Заході швидко знайшли пояснення. Ізраїльське керівництво вирішило, що якщо почекати ще два роки, то Іран зможе створити арсенал, який надасть Тегерану щось на кшталт стратегічного імунітету...

Перепрошую? Що саме? Йшлося про іранську ядерну програму, як спочатку заявляв Нетаньягу, чи про іранські балістичні ракети?

Ядерна зброя? ...або міжконтинентальні балістичні ракети?

О, ні: не хвилюйся. Це не було ні те, ні інше! Тому що операція розвивається за планом – читай: Ізраїль спочатку націлився на ядерну програму Ірану, але потім зрозумів, що не може вивести її з ладу (або втягнути США в те, щоб вони зробили це для Ізраїлю) – тоді Нетаньягу зробив щось подібне до того, що зробив Гітлер, коли наказав Люфтваффе Герінга припинити бомбардування авіабаз Королівських ВПС (які ледь не зламали їм хребет) під час Битви за Британію в 1940 році, і замість цього бомбити Лондон: Нетаньягу наказав ВПС Ізраїлю почати наносити удари по нафтовій промисловості Ірану.

Однією з перших мішеней стала 14-та секція газопереробного заводу "Джам" у Кангані (провінція Бушер). Це частина інфраструктури газового родовища Південний Парс (найбільше газове родовище у світі, яке спільно розробляють Іран і Катар). Пожежа спалахнула, але місцева влада оголосила її швидко локалізованою. Наступним постраждав НПЗ "Фаджр-Джам" в районі Бушера.

Тим часом ВПС Ізраїлю завдали удару по радіолокаційній станції ППО в Далаху на заході Ірану.

Як? На заході Ірану досі діють радіолокаційні станції? Як так – там, де, за словами Цахалу, їх немає...

Потім ізраїльтяни розбомбили завод із виробництва двигунів "Боніан" і автомобільну компанію "Загрос" у промисловій зоні Тебріза. Далі Цахал спочатку заперечував будь-які атаки на об'єкт зі збагачення ядерної енергії у Фордо, а потім заявив, що атакував і його, і об'єкт у Парчині. І це на додачу до заяви про знищення всього урану, збагаченого до 20-60% в Есфахані (це завод із виробництва так званого "жовтого кеку": він був побудований на землі, тож вразливий до повітряних ударів).

Пізно ввечері Ізраїль також завдав повітряного удару по "важливому об'єкту в Тегерані". Майже одразу після цього з'явилися повідомлення про смерть контрадмірала (у відставці) Алі Шамхані, політичного радника Верховного лідера (Ірану/Шії) Хаменеї (колишнього міністра оборони Ірану і людини, яка, між іншим, отримала найвищу нагороду Саудівської Аравії за розвиток відносин між цією країною та Іраном). Проте виявилося, що він помер від поранень, отриманих 13 червня.

Приблизно через дві години один з ізраїльських чиновників оголосив у соцмережах, що Верховний лідер "не є недосяжним". Цікаво, що це сталося приблизно в той самий час, коли ВПС Ізраїлю та/або Моссад здійснювали свою (щонайменше) другу спробу вбити Хаменеї, завдавши авіаударів і ударів БПЛА по одній із його резиденцій в Тегерані.

Ізраїльський F-16I розгортається для нанесення удару по Ірану, озброєний планерною бомбою Spice-1000/Light Hail (калібр 1000 кг).

Увечері повідомлялося про авіаудари КВІР та активність БПЛА в районі Тебріза (Мараге), Караджа (гелікоптерна база), Ахваза, Бандар-е-Аббаса (Ормузька протока), Есфахана і Тегерана (де було розбомблено будівлю Міноборони, в результаті чого загинуло близько 20 цивільних осіб, а також Центр матеріально-технічного забезпечення ЗС у Нободжаді). Крім того, ВПС Ізраїлю розгорнули балістичні ракети повітряного базування для нанесення удару по найбільшому іранському НПЗ "Шахре Рей", що на південь від Тегерана, і Технічному університету Малек Аштар. Один ізраїльський БПЛА і/або ракети, які летіли, або планерні бомби були заявлені (більшість із них також були візуально підтверджені) як збиті над Мешхедом (Хузестан), ще один – над Занджаном, а десять – як збиті над Тегераном. Ба більше, в Урумії ізраїльтяни обстріляли автівку швидкої допомоги, що прямувала до табору аль-Махді, і вбили двох парамедиків.

Ні, це нафтова промисловість, дурню

Тим часом, поки компанія Netanyahu & Co KG GesmbH AG була зайнята оголошенням про те, що іранські чиновники тікають з країни, ЦАХАЛ евакуював базу 8200 і штаб-квартиру Моссаду на півночі Тель-Авіва. Мабуть, через високу впевненість у здатності Ізраїлю і США захистити країну від наступного іранського контрудару...

Близько 22.30 за місцевим часом КВІР випустив по Ізраїлю перший з декількох ракетних залпів і зробив те саме, що і Нетаньягу: замість того, щоб продовжувати завдавати ударів по військових об'єктах Ізраїлю, він зосередився на об'єктах подвійного призначення – тобто, на нафтовій промисловості.

Головною ціллю став НПЗ в Хайфі: по ньому було завдано удару комбінацією звичайних балістичних ракет і щонайменше двох гіперзвукових апаратів, що, безумовно, перевершило спільні ізраїльсько-американські можливості оборони (не можна сказати, що вони не намагалися: у відповідь були випущені десятки ЗРК). Як наслідок, десятки ударів чітко видно на численних відеозаписах. Станом на ранок все ще вирувала велика пожежа.

Іранська гіперзвукова ракета в процесі "обгону" повільніших балістичних ракет збирається влучити в НПЗ Хайфи.

Після того, як "крига скресла", з'явилося ще близько 20 іранських багатоцільових балістичних ракет, які завдали значної шкоди і спричинили численні пожежі на НПЗ в Хайфі (відповідальному за виробництво близько 60 % пального, яке споживає Ізраїль). Для Нетаньягу це не є "проблемою". Навпаки: США і ЄС збираються швидко замістити паливо, а удари по нафтовій промисловості Ірану й Ізраїлю призведуть до підвищення цін на нафту, так що його приятель Пуддінг зможе заробити набагато більше...

У Бат-Ямі, на півдні Тель-Авіва, іранська балістична ракета влучила у багатоповерхівку, внаслідок чого близько третини будинку обвалилося: було оголошено про загибель трьох цивільних осіб, а близько 30 все ще вважаються зниклими безвісти.

... в Реховоті балістична ракета КВІР пробила систему ППО Ізраїлю/США і зруйнувала Інститут науки ім. Вейцмана:

Іранська ракета влучила за кілька метрів від будівлі Інституту Вейцмана. ймовірно, це була помста за ізраїльський удар по технічному університету Малек Аштар – аналогічному закладу в Ірані. Хоча, якщо КВІР тепер вирішить нанести удар по заводах з виробництва чіпів Intel в Ізраїлі....

Загалом, згідно з офіційними повідомленнями ЦАХАЛу, КВІР випустив близько 80 ракет.

Одна хвиля впала на північ Ізраїлю (Хайфа) і, серед іншого, вбила чотирьох людей в Тамрі.

Друга вдарила по центральній частині Ізраїлю, вбивши щонайменше шістьох і поранивши 240 осіб. Семеро досі вважаються зниклими безвісти в Бат-Ямі.

Загалом було зафіксовано щонайменше 12-15 влучань.

Прагнучи відновити контроль над громадською думкою, ізраїльтяни атакували нафтобазу Шахран під Тегераном, штаб-квартиру Іранської атомної організації в Тегерані і завдали повітряного удару з метою знищення керівництва сильно децентралізованого руху хуситів в Ємені....

Не можна не задатися питанням: І що тепер, Ізраїлю? І куди далі, Іране...?

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