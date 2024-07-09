Том Купер опублікував свій аналіз ситуації з учорашньою російською ракетною атакою по Україні, коли вони поцілили в Охматдит та цивільні будинки. Купер назвав російське ГРУ зграєю некомпетентних невдах. Втім, він також розкритикував перебільшення Повітряних сил України про кількість збитих російських ракет, як і перебільшення ЗСУ про нібито знищену кількість російської техніки. І пообіцяв знов повернутися до теми некомпетентних вищих командирів Сил оборони Укрнаїни.

У світлі чергового масового вбивства, спровокованого російським "геройством", я не можу не задатися питанням, як вони всі повинні пишатися: "русскій мір" і "лідери західної цивілізації".

Перші пояснюють удар по лікарні "Охматдит" "таємним засіданням українського Генштабу", або (за словами Сєргєя Маркова), що "у нас були точні розвідувальні дані про те, що головний штаб української армії знаходився в лікарні"...

...інша сторона зробила це можливим через власну системну корупцію та некомпетентність...

Мені спадають на думку кілька... "трохи більш дошкульних" заяв з цього приводу, особливо на адресу буквально армій (західних) політиків і конкретних українських вищих військових командирів, але... зітхання... не вважаю це "доречним" прямо зараз.

Наскільки відомо (цитата з офіційного роз'яснення Міністерства оборони росії, широко розтиражованого і розповсюдженого всіма провідними пуддінґівськими гімнопіарниками), "у відповідь на спроби завдати шкоди російським енергетичним та економічним об'єктам", пізно ввечері 7 липня російський Генштаб розпочав свій, поки що найкраще скоординований, але погано націлений ракетний удар по Україні.

Все почалося з того, що чотири бомбардувальники Ту-95МС 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії піднялися в повітря з аеродрому "Оленья". Вони випустили крилаті ракети Х-101 близько 01:30 8 липня. Перша з них увійшла у повітряний простір України близько 02.30. Наскільки мені відомо, ПСУ повідомили лише про чотири Х-101, і три з них були збиті над Житомирською та Черкаською областями. Не вдалося знайти жодних повідомлень про долю четвертої.

Основного удару було завдано вранці 8 липня, коли з АБ "Оленья" стартувала ще одна ланка Ту-95МС. Близько 08.30 вони випустили щонайменше 12 Х-101. Ракети досягли повітряного простору України близько 09.30 і вдарили близько 10.00. У координації з цим ударом, і згідно з офіційним Києвом, росіяни також випустили:

один "Кинджал" з МіГ-31К;

чотири "Іскандер-М" (дві з них раніше вранці);

дві Х-22 – з двох Ту-22М-3;

три Х-59/69 – з двох Су-34;

14 крилатих ракет "Калібр".

У ПСУ заявили про таке:

один "Кинджал";

три "Іскандер-М;

11 Х-101;

три Х-59/69;

12 "Калібрів".

Тим не менш, я маю сильні сумніви щодо цих заяв, просто тому, що список того, що вони зачепили, "занадто довгий":

Київ, район Сирець: знесено 5-поверховий житловий будинок;

Київ, район Шулявка: пошкоджено ще один житловий будинок;

Київ, район Лук'янівка: пошкоджено житловий хмарочос;

Київ, Лук'янівський район: три або чотири ракети влучили в завод "Артем" (головний український розробник і виробник тактичних ракет);

Київ, Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит": влучила одна ракета Х-101 (в лікарні перебувало близько 600 пацієнтів та стільки ж медичних працівників).

Для тих, хто все ще продовжує гаряче сперечатися про те, що влучило у лікарню – Х-101 чи NASAMS, – ось кадр з відео, на якому чітко видно Х-101:

...і зауважте: як видно з наступних двох скрінів з відео, це було вже друге або навіть третє попадання Х-101, яке видно на тому ж відео...

...а потім ще одна (щонайменше третя, можливо, четверта або навіть п'ята ракета, яка влучила в той самий район):

...і ще одна:

...ох, і ще одна (щонайменше п'ята, якщо не сьома... у правому нижньому кутку):

(...все це, звісно, також означає, що "кількість збиттів" від ПСУ – це купа сміття).

Київ, Дніпровський район: частково зруйновано пологовий будинок ІСІДА;

Київ, район Чоколівка: один снаряд зніс верхні поверхи хмарочоса...

Також у Києві були пошкоджені або повністю зруйновані підстанції ДТЕК у Голосіївському та Шевченківському районах.

Дніпро: дві ракети влучили в завод "Південмаш";

Дніпро: одна ракета влучила у багатоповерхівку, внаслідок чого загинула одна цивільна особа та двоє отримали поранення;

Покровськ: одна ракета влучила у місто, внаслідок чого троє людей загинули та троє отримали поранення;

Кривий Ріг: дві ракети влучили в "адміністративну будівлю" одного із заводів: щонайменше десятеро загиблих, 31 поранений.

Наразі відомо про 33 загиблих (22 у Києві та 11 у Дніпрі) і 140 поранених.

На жаль, такі обстріли є або навмисними (що, зважаючи на всі російські звірства в Сирії з 2015 року, мене вже не здивує), або прямим результатом крайнього військового дилетантизму вищого керівництва ГРУ та російського Генерального штабу.

...дилетантизм не здивував би мене анітрохи, тому що типовим "джерелом розвідданих" для ГРУ (а отже, і для цільової групи Генштабу) є персонажі на кшталт цих трьох молодих жінок, затриманих СБУ в Одесі два дні тому (по суті, це все одно, якби хтось заплатив мені за тур Україною, а потім попросив мене, який ніколи там не був і, отже, не має жодного уявлення про те, де що знаходиться в Україні, розповісти, на що націлитися...)

...і тому, що не тільки росіяни, але й цілі орди фанатів Пуддінга в соціальних мережах – всі наполегливо белькочуть про "таємне засідання українського Генштабу", і "головний штаб в лікарні", і про те, що саме "українська ракета NASAMS влучила в лікарню "Охматдит", і оскільки я знаю, що офіцери Генштабу в москві читають цей блог майже з моменту його появи, я буду нескромним зі "спеціальним повідомленням" для них, дилетантів ГРУ та їхньої групи прицілювання:

...штаб-квартира ЗСУ... зграя божевільних масових убивць, ви всі настільки некомпетентні, що промахнулися навіть тут (найближчі пошкодження, про які повідомлялося, знаходяться за 200 метрів), і "замість цього" влучили в бізнес-центр "Доміно" біля станції метро "Лук'янівська".

...і щодо ПСУ, і його практики дикого перебільшення російських втрат, перебільшення кількості збитих російських ракет і ударних БПЛА, зарахування пошкодженої російської техніки як "втраченої", і приховування некомпетентності конкретних вищих командирів... З побожності я не буду заглиблюватися в це сьогодні. Але я до цього ще повернуся.

Обіцяю.

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